Газета Mirror признала отсутствие «вторжения» России на Украину

Британская газета Mirror не стала исправлять статью, где говорилось, что Россия якобы нападет на Украину в 3 ночи по местному времени. При этом издание опубликовало новый текст с признанием, что «вторжение» не состоялось.

Статья на сайте газеты Mirror вышла под заголовком «Вторжение России на Украину: ночного нападения не произошло, в то время как путинский «дедлайн на 3 ночи» истек», передает РИА «Новости».

«Согласно сообщениям, источники в разведке США считали, что вторжение могло начаться в 3 ночи по местному времени – час ночи в Великобритании – в среду, однако это не произошло», – констатируется в тексте.

Как пишет Mirror, «вторжение» не состоялось на фоне начинающейся в среду в Брюсселе встрече министров обороны стран НАТО, где они как раз будут обсуждать, как им реагировать на сложившуюся ситуацию.

«Встреча пройдет на фоне того, как Владимир Путин сказал во вторник, что Россия не хочет новой войны и открыта к дальнейшему диалогу с США и их союзниками по НАТО», – пишет газета.

Ранее британское издание The Sun отредактировало статью о «вторжении» России на Украину, якобы запланированном на утро 16 февраля.

До этого британские The Sun и The Mirror со ссылкой на данные американской разведки написали, что «вторжение на Украину» якобы запланировано на 03.00 по местному времени 16 февраля.

На минувшей неделе помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. В тот же день президент США Джо Байден заявил союзникам, что Россия якобы может совершить «нападение» на Украину 16 февраля.

В Кремле посоветовали украинцам завести будильник, чтобы не проспать «вторжение».

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