Макрону померещился прогресс вокруг Донбасса

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9 февраля, среда  |  Последнее обновление — 22:19  |  vz.ru
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Обещания США спасти Европу от засилья российского газа ничего не стоят Павел Львов/РИА «Новости»
США продолжают запугивать Россию остановкой поставок газа и успокаивать Европу обещаниями позаботиться о ней в этом случае. В январе Европа получила рекордный объем заморского СПГ. Однако удастся ли США повторить этот успех на протяжении года и спасти Европу от засилья российского трубопроводного газа? Подробности...
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Гиперзвуковое оружие России прилетело на границы НАТО

МиГ-31К принес в Калининград оружие, не имеющее аналогов Антон Денисов/РИА «Новости»
Россия разместила в Калининградской области истребители-перехватчики МиГ-31К, вооруженные гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Дальность их действия составляет две тысячи километров и перекрывает всю Европу до Атлантики. Насколько усилят анклав гиперзвуковые ракеты, способные нести ядерные боезаряды, и зачем Россия столь открыто демонстрирует их НАТО? Подробности...
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Трудовым мигрантам закроют дорогу в гетто

«Социальные гетто» чаще всего возникают вокруг рынков Илья Питалев/РИА Новости
В России появились территории, где концентрация снятых гастарбайтерами квартир составляет 20% и больше. Формируются такие места плотного проживания мигрантов везде, где нужна зарубежная рабочая сила. Но незнание языка, различия в культуре и менталитете приводят к конфликтам приезжих с местным населением. Как вытащить этих людей и их детей из национальных анклавов и интегрировать в российское общество? Подробности...
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«Польша оказалась гувернанткой на встречах Макрона и Шольца»

Лидеры Германии, Франции и Польши решили реанимировать «Веймарский треугольник» из-за ситуации вокруг Украины Jakub Szymczuk/KPRP/prezydent.pl
Лидеры Германии, Франции и Польши провели переговоры, где обсудили кризис вокруг Украины и политику в отношении России, пригрозив Москве «геостратегическими последствиями». Что подразумевается под этими угрозами и почему Варшава, Берлин и Париж решили реанимировать «Веймарский треугольник»?  Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Правительствам США, Канады и ЕС пора начинать паниковать

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
То, что происходит сегодня в Оттаве – пороховая бочка, которая может рвануть по всему миру так, что мало не покажется никому. Возможно, мы находимся на пороге настоящей социальной революции. Подробности...

Принуждение к модерации

Антон Горелкин
Антон Горелкин, зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи
30 января Spotify впервые опубликовал список правил в отношении контента о коронавирусе. Теперь все подкасты, в которых будут обсуждать COVID-19, получат маркировку. Она перенаправит пользователей на портал компании, посвященный данной теме. Подробности...

Ослабление России как ключ к сохранению мирового господства для США

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Европейская политика стремительно утрачивает рациональность. Тогда как США скрупулезно собирают все слагаемые нового «идеального шторма» на европейском континенте, который, как и две мировые войны, призван вновь «сделать Америку великой» за счет других. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
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Путь Жириновского: восемь прививок и ковид

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Фигуристка Камила Валиева покорила зрителей Пекинской Олимпиады

На Олимпиаде в Пекине российские фигуристы завоевали золото, это лучшее достижение с Игр 2014 года. Одну из медалей завоевала дебютантка Камила Валиева. Впрочем, к своим 15 годам Камила успела стать чемпионкой Европы и установить мировой рекорд
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Открытие зимних Олимпийских игр в Пекине

В Пекине на национальном стадионе «Птичье гнездо» состоялась церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр. Талисманом соревнований стала панда Бин Дунь Дунь, которая знакома по летним Играм 2008 года. Событие по традиции состояло из красочного шоу и парада спортсменов
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Лидерами в общекомандном зачете Олимпиады в Пекине станут Россия, Китай, а также Германия и США. Такой результат предсказали панды Жуи и Диндин из Московского зоопарка. Теперь пандам хотят предложить назвать победителей в отдельных видах спорта
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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    Макрону померещился прогресс вокруг Донбасса

    Вслед за немцами Макрон отказался поставлять Киеву летальное оружие
    		   9 февраля 2022, 22:00
    Фото: Thibault Camus/Pool via REUTERS
    Текст: Станислав Борзяков

    В мире большой политики, где еще вчера обсуждали «почти неизбежное нападение России на Украину», сменился настрой: многие ждут прогресса на российско-украинском треке, якобы связанного с тем, что президент Франции Эммануэль Макрон удачно слетал в Москву и в Киев с интересными предложениями по безопасности. Оправдан ли этот оптимизм?

    В четверг, если ничего не изменится, политические советники лидеров так называемого нормандского формата (то есть президентов России, Украины, Франции, а также канцлера Германии) соберутся для того, чтобы вывести миротворческий процесс по Донбассу из тупика. Такая им вроде бы поставлена задача.

    Если подвижки действительно произойдут, лидеры четырех стран встретятся уже лично, чтобы закрепить этот прогресс и углубить. По крайней мере, Владимир Зеленский надеется, что такая встреча состоится в ближайшее время. И надо признать, это действительно зависит в основном от него, так что надеяться ему нужно на себя.

    Последний раз подобная встреча состоялась в декабре 2019 года. Тогда Зеленский, как он сам полагает, был еще не совсем «в материале», видимо, чего-то не понял по конфликту Киева с Донецком и Луганском. Но понимать там на самом деле нечего: Украина подписалась под Минскими соглашениями, положившими конец донбасской войне, а теперь должна претворить этот миротворческий план в жизнь. Это было объяснено президенту Украины Владимиром Путиным в присутствии Эммануэля Макрона и Ангелы Меркель. Согласившись, что минский путь – единственный путь, стороны разошлись ждать результатов от Зеленского.

    Но результатов не было – и нет до сих пор, спустя более чем два года. Минские соглашения категорически не нравятся украинским патриотам (ведь по сути это принятие изначальных условий Донбасса – и тогда непонятно, за что наливали), от них риторику о «предательстве», «уничтожении Украины» и «политическом самоубийстве» многие переняли через СМИ, и теперь сам Зеленский убежден примерно в том же самом, а большинство населения, судя по опросам, его оценку поддерживает.

    Поэтому президент Украины все эти два года кривил губу и выстраивал личную диктатуру, а «имплементация» (так любит говорить глава МИД РФ) соглашений профанировалась – вместо переговоров в контактных группах украинская делегация творила там чистый цирк. Параллельно Зеленский почему-то убедил сам себя в том, что новая встреча с Путиным – в «нормандском формате» или еще как-нибудь – позволит ему сделать «неудобные» соглашения более удобными, то есть переписать их задним числом так, чтобы они по сути стали капитуляцией ДНР и ЛНР.

    У Путина (между прочим, юриста), разумеется, нет никаких причин подыгрывать украинцам в этом неблагородном деле или просто даже разговаривать с Зеленским о новых условиях сделки. Официальная Москва неоднократно подчеркивала: новая встреча с президентом Украины будет тогда, когда по утвержденной уже повестке «Минска-2» удастся продвинуться вперед, а если вдруг все-таки состоится раньше, то обсуждать на ней будут двусторонние проблемы – не Донбасс, не Крым и даже не НАТО.

    «Нравится – не нравится, терпи, моя красавица, надо выполнять, другого пути нет». Эту фразу, имея в виду Минские соглашения, Владимир Путин адресовал Зеленскому – и Макрон это помнит, он при этом присутствовал. 

    Сутки спустя все тот же Макрон, стоя рядом с Зеленским в Киеве, публично подтверждает «желание президента Украины выполнять Минские соглашения». И как бы дает основания полагать, что «нормандский формат» на высшем уровне все-таки состоится, а это значит, что скоро стоит ждать прогресса по тем самым Минским соглашениям. «Скоро» это, повторимся, уже в четверг.

    Однако оптимистичный настрой Макрона, скорее всего, вызван тем, что он, по собственному признанию, отвел от Европы риск вооруженного конфликта России и Украины, то есть уже сейчас – герой-миротворец. Потому что прогноз на возможность прогресса по Минским соглашениям на самом деле отрицательный – ничего не изменится.

    Это понятно уже сейчас – после того, как глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пообещал: вести прямые переговоры с представителями ЛДНР Киев не будет в любом случае. А такие переговоры, между прочим, прямо прописаны в Минских соглашениях, и «имплементировать» их без этого в принципе невозможно.

    Проблема тут не в «особых предложениях» от Макрона и не в том, что они нежизнеспособны. Ранее Daily Mail писала, будто бы лидер Франции предложил закрепить за Украиной нейтральный статус в украинских же законах, что лишит ее возможности вступить в НАТО. Даже если бы в Киеве этого не опровергли (а там опровергли), такой ход опасений Москвы не удовлетворит: был до госпереворота в украинской конституции нейтральный статус и шашням с НАТО ничуть не мешал, а теперь та страница закрыта навсегда – с госпереворотом.

    О чем бы ни шла речь – о Донбассе или о нерасширении НАТО, Россия не считает украинскую власть суверенной: украинские политики полностью зависимы от Запада, потому юридические гарантии нужно получить от самого Запада, а не от украинских политиков.  

    Но парадокс ситуации в том, что зависимость украинских политиков и того же Зеленского от Запада не абсолютна, но обоюдна. Украину можно сравнить с избалованным ребенком, основные решения за которого – да, принимают опекуны, но сам он умело поднимает истерики, шантажирует опекунов, манипулирует ими и играет на их противоречиях.

    Зеленский продемонстрировал это даже на пресс-конференции с Макроном, в очередной уже раз отказавшись от той роли, которую от него требовали играть сначала Вашингтон, а теперь и Париж – роль жертвы, на которую вот-вот нападет Россия. Это странное поведение стали замечать даже в Америке, где сверхлояльная Байдену Wall Street Journal опубликовала материал о том, что «на самом деле» «вторжение со стороны России» представляется президенту Украины «маловероятным».

    Лояльность к Западу не отменяет для украинца борьбы за личный интерес – такой интерес для украинца всегда на первом месте.

    А ситуация, когда надо дрожать от скорой войны, интересам Зеленского прямо противоречит, потому что от запугивания лихорадит гривну, а иностранные инвесторы бегут с Украины – те самые инвесторы, которых лично Зеленский регулярно и разнообразно «уламывает» вложиться в «перспективную страну» (он имеет в виду Украину).

    То есть даже в такой простой ситуации, когда Россия «враг» и Украине, и Западу, «опекуны» не могут добиться от «опекаемого» приемлемого послушания. И откуда же тогда уверенность Макрона в том, что по еще более сложному и болезненному теперь уже лично для Зеленского вопросу «имплементации» «Минска-2» он будет хоть чуточку более покладист? Что за этим стоит, помимо французской самоуверенности? Судя по всему, ничего.

    В случае Макрона это была оперетка в низком и пошлом предвыборном жанре: прилететь, похлопотать, заявить о прогрессе и о том, что кризис спал, наговорить много пустого текста в духе «за все хорошее и против всего плохого», собрать весь «ореол успеха», какой можно собрать, добыть для французской промышленности несколько выгодных контрактов – и улететь в Париж наблюдать, вырастет ли от этого рейтинг.

    А в Донбассе и вокруг Донбасса все будет по-прежнему: имитация переговоров, клишированные формулировки и «решительное украинское нет» – вплоть до тех пор, пока о едином выходе из ситуации не договорятся Москва, Вашингтон, Берлин (и на самом деле не факт, что в этом списке нужен Париж), чтобы совместно надавить на Киев, но они сейчас не могут договориться даже о том, нужна ли им угроза ядерной войны в пока неопределенном будущем.


     
     
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