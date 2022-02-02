Путин указал НАТО на страшное будущее

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Киев начал покупать газ из «Турецкого потока»

Газпром вдвое увеличил транзит газа в Европу через Украину Станислав Красильников/ТАСС
С 1 февраля в украинской газотранспортной системе произошли существенные изменения. Во-первых, транзит российского газа подскочил почти в два раза после провала в январе. Во-вторых, Киев впервые опробовал физический, а не виртуальный реверс из Европы. Причем этот газ изначально попал в ЕС по «Турецкому потоку». Почему вырос транзит через Украину, а Киев стал покупать топливо из ненавистного ему газопровода? Подробности...
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Белый дом поймали на откровенной лжи о России

Джен Псаки снова отличилась некомпетентным высказыванием в адрес России Oliver Contreras/Global Look Press
Пресс-секретарь президента США Джен Псаки призвала не сравнивать действия России и НАТО вокруг Украины, подкрепив тезис аллегорией о лисе, «которая кричит с крыши курятника о том, что она боится кур». В Москве неоднократно указывали на непрофессионализм и некомпетентность Псаки, которая подставляет свое руководство. Как следует реагировать на откровенно лживые публичные заявления официального представителя властей США? Подробности...
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Как Россия силой и хитростью подчинила Польшу

Петр Великий смог укротить и Швецию, и Польшу Жан-Марк Натье
Ровно 305 лет назад, 1 февраля 1717 года, польский Сейм принял судьбоносное решение, которое по сути превращало Польшу в русский протекторат. Этому событию предшествовала тяжелейшая Северная война. Каким образом поражение Карла XII под Полтавой повлияло на то, что Польша попала под власть России? Подробности...
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Литва и Белоруссия теряют из-за США миллиарды долларов

Такие вагоны теперь невозможно увидеть в Литве Karolis Kavolelis/Reuters
С 1 февраля Белоруссия и Литва совместно начинают нести гигантские убытки – например, речь идет даже о возможном банкротстве Литовской железной дороги. Все дело в прекращении транзита белорусских удобрений через литовскую территорию из-за санкций США. А ведь если бы Лукашенко еще несколько лет назад забыл свои старые обиды на Россию, его страна сегодня не теряла бы миллиарды долларов. Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Миру нужен универсальный нравственный закон

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Мы нуждаемся в более тщательном продумывании тех мировоззренческих принципов, которые лежат в основании нашей жизни как общества и как государства. Но что можно сказать уже сейчас – мы не можем позволить каким-либо зарубежным идеологическим центрам формулировать эти основания за нас. Подробности...
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Вместо войны в Европе начнется долгий кризис

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Пандемия вроде бы схлынула, и на передний план выходит конфликт России и США, который также может исправить множество искажений, накопленных за несколько десятилетий после холодной войны. Подробности...
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Зачем украинцы плюют в Германию

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Украине все должны: русские должны поставлять газ и не строить больше никаких трубопроводов, немцы должны гнать газ обратно и платить компенсацию за ввод СП–2. А ещё лучше, чтобы все заткнулись и только платили и платили Киеву, и не задавали вопросов, куда делись деньги. Подробности...
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На 91-м году жизни скончалась актриса Моника Витти, которую называли «королевой итальянской комедии» и музой режиссера Микеланджело Антониони. Пик ее славы пришелся на 60-е годы, а прорывной стала роль в фильме Антониони «Приключение»
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    Путин указал НАТО на страшное будущее

    Как подчеркнул Путин, проблема не в Украине. Украина для США всего лишь инструмент по сдерживанию развития нашей страны
    		   2 февраля 2022, 23:20
    Фото: Михаил Климентьев/
    пресс-служба президента РФ/ТАСС
    Текст: Станислав Борзяков

    Президент России впервые дал личную оценку тех предложений, которые Вашингтон направил Москве в ответ на требование отказаться от приема Украины в НАТО и откатить инфраструктуру альянса на линию 1997 года. Если коротко – ответ США не принят, а ставки повышены. Теперь Москва по сути требует от НАТО смириться с госпринадлежностью Крыма. Иначе – будет хуже.

    Среди причин, по которым Вашингтон особо попросил Москву не публиковать его ответ на предложения по стратегической безопасности, «говорящие головы» и «толкователи политики» в Америке иногда называют совершенно парадоксальную.

    Якобы тем самым Джо Байден дал Владимиру Путину «шанс отступить, сохранив лицо»: все основные требования американцы, конечно, отвергли, но при закрытой переписке у Москвы остается возможность сказать что-то вроде «наши озабоченности были приняты по ряду пунктов» и продолжить диалог по второстепенным вопросам. Их Вашингтон вроде как обсуждать готов, о чем свидетельствует тот текст предполагаемого ответа, который был «слит» в El Pais, одну из наиболее популярных газет Испании.

    В реальности закрытая система подобной переписки для американцев – норма, а публичное обнародование требований со стороны России как раз-таки исключение. Но главное, что президент Владимир Путин, каким мы его знаем, явно не тот человек, который готов довольствоваться отказом по вопросу, как подчеркивали в Кремле, «жизни и смерти». 

    «Принципиальные российские озабоченности оказались проигнорированы, – констатировал глава российского государства накануне. – Мы не увидели адекватного учета трех наших ключевых требований, касающихся недопущения расширения НАТО, отказа от размещения ударных систем вооружения вблизи российских границ, а также возврата военной инфраструктуры блока в Европе к состоянию 1997 года». 

    Иными словами, отказ не принимается. Думайте дальше.  

    Контекст, в котором все это прозвучало, весьма удачен. Путин обращался не к пространству, а к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, сидящему на другом конце огромного стола (предосторожность, вызванная пандемией, но альтернативная разговору в масках). То есть к лидеру страны – полноправному члену НАТО, который приехал в Москву на переговоры по газовым поставкам.

    Венгрия в НАТО – это, конечно, особая история. В принципе, ее можно назвать наиболее антизападной и пророссийской страной альянса (на что у Орбана есть свои причины). Обычно в качестве самой антизападной страны – свидетельства раскола в НАТО называют Турцию, но тонкость в том, что по украинскому вопросу – самому важному в контексте разногласий с Брюсселем Анкара занимает как раз антироссийские позиции, тогда как Будапешт блокирует все заседания Совета Украина-НАТО из-за ограничения языковых прав венгров Закарпатья.

    Вот и теперь Орбан отказывается верить в «скорое нападение России на Украину» – пропагандистскую легенду, сочиненную американцами для внутриполитических целей. 

    Тем не менее, Венгрия остается в НАТО, более того, именно Орбан более 20 лет назад ее туда затащил, так что комментарии Путина были точно по адресу, хотя и касались в основном американцев как движущей силы альянса. И среди этих комментариев стоит особо выделить один – как наиболее яркое подтверждение того, что требования России к альянсу принципиальны, неотменяемы и имеют под собой исчерпывающие основания.

    Кажется, впервые в истории президент РФ предложил реалистичный сценарий самого страшного – войны между Россией и НАТО, куда входят сразу три ядерные державы:

    «Представим себе, что Украина является членом НАТО, напичкана оружием, стоят современные ударные системы так же, как в Польше и Румынии... И начинает операции в Крыму, сейчас даже не говорю про Донбасс... Представим, что Украина – страна НАТО и начинает эти военные операции. Нам что, воевать с блоком НАТО? Ну кто-нибудь об этом хоть что-нибудь подумал? Похоже, что нет».

    Те самые «говорящие головы» и «толкователи политики» в США уже начали подвергать слова Путина сомнению, делая заявления в духе, что это «нереалистичный» или «вымученный» сценарий, поскольку именно Россия угрожает Украине, а не наоборот. Но они выдают желание за действительное: в чем-чем, а в реалистичности такому сценарию отказать невозможно.

    В 2013 году прогноз, что украинская авиация станет бомбить Луганск с воздуха, тоже казался нереалистичным, а уже в 2014-м стал трагичной реальностью. И до сих пор на Украине полно тех факторов, которые делают военный сценарий вполне возможным. Это пассионарные радикалы-националисты. Это обилие людей, ради денег готовых на все. Это годами пестуемая реваншистская идея о том, что «когда-нибудь Россия ослабнет – и тогда Украина вернет себе Крым».   

    Если речь об Украине - члене НАТО, эта смесь оказывается по-настоящему опасной. Тем более, что традиционная манера поведения ее политиков – попытаться обмануть всех, вокруг себя, а там будь что будет.

    Разумеется, военно-политический конфликт между Россией и НАТО имеет место быть уже сейчас, а вступление Киева в Североатлантический альянс  это далекая и туманная перспектива. Даже американцы раз от разу подчеркивают, что пока Украина к присоединению к НАТО не готова, и прежде нужно что-то сделать с местной коррупцией (которая, как представляется, укоренилась в государственной системе настолько, что побеждена не будет никогда; «там всю систему надо менять», как говорилось в советском анекдоте).

    Но что будет через пять, десять, пятнадцать лет – уже при другом поколении политиков? Ситуация может резко измениться. А вопросы военной безопасности России – это константа, они не изменятся.

    Гипотетический риск войны с НАТО из-за Украины нужно купировать уже сейчас – при том, что требования Путина обращены главным образом в будущее.

    И теперь он поставил вопрос так, что признание обоснованности опасений Россия по поводу войны с НАТО из-за Крыма – это для Запада будет также признанием обоснованности самих претензий России на Крым. Потому что о какой бы архитектуре безопасности ни удалось в итоге договориться, она подразумевает нахождение Крыма в составе РФ. Путин особо подчеркнул, что государственная принадлежность полуострова Москвой вообще не обсуждается: Крым – это суверенная территория России. Следовательно, контрпредложения типа «а давайте вы вернете Крым Украине – и тогда войны из-за него точно не будет» отметаются с порога. Либо договариваемся так, что Крым наш, либо – вообще никак, но от этого всем будет только хуже.  

    Если для американцев весь этот диалог с Москвой в основном попытка решить сиюминутные политические проблемы администрации Байдена, то для России и Путина – процесс исторической значимости, компромиссов по которому не предусмотрено. Мы или договоримся о гарантиях мирного сосуществования при почтительном отдалении наших войск друг от друга, или эти опасения будут купироваться Москвой другим способом, очевидно, через дальнейшую «гонку вооружений», милитаризацию по обе стороны линии разграничения и выстраивание альтернативных военно-политических союзов, прежде всего, с Китаем.

    Это, разумеется, далекий от идеального путь, чреватый собственными рисками (да, англосаксы боятся союза России с Китаем, но такой союз подразумевает для нас усиление зависимости от КНР - партнера во многом удобного, но специфического). Однако другого выхода, кажется, нет: доверие между Россией и Западом в обозримой перспективе не восстановится без тех исчерпывающих юридических гарантий безопасности, которые требует для себя Москва. 
     
     
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