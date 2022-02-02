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2 февраля, среда  |  Последнее обновление — 15:15  |  vz.ru
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Киев начал покупать газ из «Турецкого потока»

Газпром вдвое увеличил транзит газа в Европу через Украину Станислав Красильников/ТАСС
С 1 февраля в украинской газотранспортной системе произошли существенные изменения. Во-первых, транзит российского газа подскочил почти в два раза после провала в январе. Во-вторых, Киев впервые опробовал физический, а не виртуальный реверс из Европы. Причем этот газ изначально попал в ЕС по «Турецкому потоку». Почему вырос транзит через Украину, а Киев стал покупать топливо из ненавистного ему газопровода? Подробности...
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Белый дом поймали на откровенной лжи о России

Джен Псаки снова отличилась некомпетентным высказыванием в адрес России Oliver Contreras/Global Look Press
Пресс-секретарь президента США Джен Псаки призвала не сравнивать действия России и НАТО вокруг Украины, подкрепив тезис аллегорией о лисе, «которая кричит с крыши курятника о том, что она боится кур». В Москве неоднократно указывали на непрофессионализм и некомпетентность Псаки, которая подставляет свое руководство. Как следует реагировать на откровенно лживые публичные заявления официального представителя властей США? Подробности...
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Как Россия силой и хитростью подчинила Польшу

Петр Великий смог укротить и Швецию, и Польшу Жан-Марк Натье
Ровно 305 лет назад, 1 февраля 1717 года, польский Сейм принял судьбоносное решение, которое по сути превращало Польшу в русский протекторат. Этому событию предшествовала тяжелейшая Северная война. Каким образом поражение Карла XII под Полтавой повлияло на то, что Польша попала под власть России? Подробности...
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Литва и Белоруссия теряют из-за США миллиарды долларов

Такие вагоны теперь невозможно увидеть в Литве Karolis Kavolelis/Reuters
С 1 февраля Белоруссия и Литва совместно начинают нести гигантские убытки – например, речь идет даже о возможном банкротстве Литовской железной дороги. Все дело в прекращении транзита белорусских удобрений через литовскую территорию из-за санкций США. А ведь если бы Лукашенко еще несколько лет назад забыл свои старые обиды на Россию, его страна сегодня не теряла бы миллиарды долларов. Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Вместо войны в Европе начнется долгий кризис

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Пандемия вроде бы схлынула, и на передний план выходит конфликт России и США, который также может исправить множество искажений, накопленных за несколько десятилетий после холодной войны. Подробности...

Зачем украинцы плюют в Германию

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Украине все должны: русские должны поставлять газ и не строить больше никаких трубопроводов, немцы должны гнать газ обратно и платить компенсацию за ввод СП–2. А ещё лучше, чтобы все заткнулись и только платили и платили Киеву, и не задавали вопросов, куда делись деньги. Подробности...
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Русские спокойны как никогда

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Граждане массово продают доллары и евро – что совпало с моментом падения курса рубля и проседания российских активов на фондовом рынке. То есть граждане стали действовать строго поперек многолетней традиции – в подобной ситуации срочно покупать валюту. Подробности...
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Умер сценарист и режиссер Виктор Мережко

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    Белый дом поймали на откровенной лжи о России

    Джен Псаки снова отличилась некомпетентным высказыванием в адрес России
    		   2 февраля 2022, 14:14
    Фото: Oliver Contreras/Global Look Press
    Текст: Елена Лексина

    Пресс-секретарь президента США Джен Псаки призвала не сравнивать действия России и НАТО вокруг Украины, подкрепив тезис аллегорией о лисе, «которая кричит с крыши курятника о том, что она боится кур». В Москве неоднократно указывали на непрофессионализм и некомпетентность Псаки, которая подставляет свое руководство. Как следует реагировать на откровенно лживые публичные заявления официального представителя властей США?

    Накануне пресс-секретарь администрации США Джен Псаки заявила, что нельзя ставить на одну доску действия России и стран НАТО в ситуации вокруг Украины. Комментируя требование России о гарантиях нерасширения НАТО на восток, она повторила аллегорию, использованную госсекретарем Энтони Блинкеном: «Когда лиса кричит с крыши курятника о том, что она боится кур, а это, по сути, то, что они делают, этот страх не преподносится как декларация факта».

    По ее версии, глава российского государства Владимир Путин «кричит о боязни Украины и украинцев». Она заявила, что «это не следует интерпретировать как декларацию факта». «Мы знаем, кто в этом случае лиса», – приводит слова Псаки РИА «Новости».

    Относительно необходимости «взаимной деэскалации» Псаки заявила, что «у России есть 100 тыс. военных на границе». «Она агрессор. Мы работаем вместе со странами НАТО над тем, чтобы они чувствовали себя в безопасности в этот момент. НАТО – это оборонительный альянс. Это не то же самое», – сказала Псаки.

    В Кремле прокомментировали аллегорию Псаки про лису. «Традиционно Россию всегда с медведем сравнивали. При всем желании он на крышу курятника залезть не может. Он слишком большой и тяжелый для этого», – отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Между тем российский посол в США Анатолий Антонов ответил на заявление пресс-секретаря Белого дома о якобы использовании Россией «химического оружия» и «многочисленных захватах» других государств. Заявление Псаки он назвал «в корне лживым, направленным на демонизацию России». Он подчеркнул, что США «так и не подкрепили ни одним правдоподобным доказательством» свои «построенные на откровенном вранье фантазии», сообщается в Facebook посольства. 

    Антонов указал, что США «остаются единственной страной, которая до сих пор не выполнила обязательств по Конвенции о запрещении химического оружия и не ликвидировала национальные арсеналы химоружия».

    Москва ждет «от Вашингтона конкретных действий по освобождению мира от боевых отравляющих веществ».

    При этом «обвинения в «захвате» других государств также не имеют под собой оснований», сказал он, подчеркнув, что «Россия придерживается принципа невмешательства в дела зарубежных стран и строго следует международному праву». Современная же история США, по словам посла, «напоминает хронологию американских военных операций в разных уголках земного шара».

    «Кровавые» эксперименты Вашингтона по «демократизации» мира ничего, кроме хаоса, нестабильности, а также гибели людей, не принесли. Югославия, Ирак, Ливия, Сирия и Афганистан – это лишь небольшая часть стран, испытавших на себе агрессивность внешней политики Соединенных Штатов», – сказал он, призвав «коллег почаще смотреть в зеркало перед тем, как обвинять или читать нравоучения другим».

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова не раз критиковала свою американскую коллегу. Так, в январе она обвинила Псаки в том, что она неоднократно подставляла руководство страны своими словами, потому что демонстрировала некомпетентность и непрофессионализм. Нечто подобное было неоднократно замечено и за Викторией Нуланд.

    «Чтобы понять американские аллегории, надо отметить одну вещь – 30 лет назад мы были одной страной с Украиной. До сих пор у нас огромное количество разделенных семей, некоторые из которых с 2014 года стали пламенными патриотами Украины. Фактически все, что происходит в этой стране, – это гражданская война, в которой Россия не участвует. Вместо того, чтобы выбить оттуда оккупантов, мы придерживаемся правил чужой игры», – считает политолог Евгений Сатановский.

    «Надо было любую попытку наших западных соседей закрепиться на постсоветском пространстве и в Восточной Европе пресекать силовыми методами. Мы начали это делать только сегодня. Но за семь–восемь лет американцы, англичане и вся остальная сволочь почувствовали себя на Украине хозяевами. Поэтому мы и получаем от США такую аналогию», – полагает эксперт.

    «Украина – не курятник, а Россия – не лисица. Люди пришли в чужой дом и разожгли барбекю не на заднем дворе, а прямо в спальне. Что это такое? – задается вопросом политолог. – Представьте себе, что Россия произвела бы государственный переворот в Канаде или Мексике и превращала бы их в плацдармы, враждебные США, как они это делали с Прибалтикой, Украиной, Молдавией и Грузией. Что в этой ситуации делали бы американцы?»

    «А на тему использования химического оружия необходимо напомнить американцам Вьетнамскую войну, химикат Agent Orange и то, как они напалмом жгли живых людей, – продолжил политолог. – 

    Псаки еще не обвинила Россию в атомных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки? Странно. С другой стороны, чего мы хотим от примитивной, малограмотной американской чиновницы». 

    Журналист и телеведущий Владимир Соловьев также напомнил, что госпожа Псаки не раз попадала впросак. «Она же искренне убеждена в том, что газ идет из Европы в Россию, а не наоборот. А сейчас она призывает не сравнивать Россию и НАТО. Она имеет в виду, что Америка – это «Град на холме»? Или что число военных преступлений, которые совершила американская военщина даже в последнее время, превосходит все разумные пределы?», – задался вопросом Соловьев.

    «Надо ей напомнить об убийстве семьи мирных жителей в Кабуле, которое американские политики решили даже не расследовать. Убили и убили. Кого волнуют такие «пустяки»? И пусть посмотрит, сколько вторжений и в какие страны начинали ее любимые американские президенты, в частности господин Обама. Как раз он любил говорить об исключительности США», – пояснил собеседник.

    «Псаки нужно прийти в чувство и хотя бы что-то выучить про Россию и Украину, чтобы ее ответы не были столь некомпетентны.

    А касательно аллегории про лису и курятник, стоит вспомнить, как Ирак «угрожал» Америке, за что и был разрушен. Или Афганистан, который постигла та же участь за преступление, совершенное террористами-смертниками, не имеющими никакого отношения к этой стране. Вспомним также о судьбе Ливии или о том, что американцы до сих пор творят в Сирии. Поэтому когда США пытаются говорить с позиций морального превосходства, то стоит их останавливать. Это неуместно в диалоге с Россией», – заключил Соловьев.

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