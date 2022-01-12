Нуланд и Псаки провоцируют Россию непрофессионализмом

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12 января, среда  |  Последнее обновление — 17:29  |  vz.ru
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Почему республики экс-СССР не платят Газпрому

Молдавия снова просит к себе особого отношения у России Вадим Денисов/ТАСС
Молдавия снова просит у Газпрома отсрочки оплаты газа. Новый газовый контракт действует всего три месяца, однако покупатель уже второй раз оказывается не в состоянии заплатить в срок. Но Газпром, скорее всего, вновь пойдет навстречу соседу. Подобную ситуацию сложно представить, например, с норвежским поставщиком газа Statoil. Почему Газпром просто не перекроет газ неплательщику? Подробности...
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«О русском языке в Казахстане не беспокойтесь»

Зачинщики погромов использовали казахскую молодежь как «пушечное мясо» PAVEL MIKHEYEV/REUTERS
«Ежегодно у нас сотни тысяч молодых людей уезжают из сел в города, где вместо успеха их ждет безнадега. Понятно, как возглавившим погромы террористам удалось использовать обозленную молодежь в качестве пушечного мяса», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат парламента Казахстана Азат Перуашев, комментируя программу реформ, анонсированную президентом Токаевым по итогам волнений в стране. Подробности...
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Как Россия победила крупнейшую мусорную свалку Европы

До конца 2024 года предстоит уничтожить почти две сотни свалок в городской черте Александр Рюмин/ТАСС
На месте огромной свалки, в прямом смысле отравлявшей жизнь челябинцам, в 2021 году появилась спортивная площадка. Победа над крупнейшим на континенте и при этом бесхозным мусорным полигоном стала зримым символом того, как в этом году работали всероссийские программы «Чистая страна» и «Чистый воздух». Что еще сделано и предстоит сделать для решения застарелой проблемы свалок? Подробности...
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Зачем русофоба взяли в правительство Казахстана

«Не забывайте, что вы тут навязанная диаспора», – говорил Умаров проживающим в Казахстане русским Владимир Смирнов/ТАСС
Новый кабинет министров Казахстана во многом напоминает старый, отправленный в отставку на пике массовых протестов. Но одно из новшеств в нем по-настоящему скандально: министром информации стал Аскар Умаров – националист, предметом активной неприязни которого являются Россия, русский язык, русский народ и Великая Отечественная война. Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Россия остается лидером в гиперзвуковом оружии

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
В декабре прошлого года почти одновременно Россия и США провели испытания своих гиперзвуковых ракет. «Циркон», по словам президента Путина, показал себя безупречно, а испытания американской AGM-183A снова провалились. Подробности...

Турция не станет таскать каштаны из огня для НАТО

Юрий Мавашев
Юрий Мавашев, востоковед, директор Центра изучения новой Турции
Россия вполне могла бы извлечь для себя пользу из кризиса НАТО. Турция на практике доказала интерес не только к системам ПВО, но и к другим перспективным видам российского вооружения, включая Су-57. Подробности...

Как крестьяне заставили большевиков отменить продразверстку

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
11 января 1919 года большевистское правительство ввело продразверстку – изъятие излишков сельхозпродукции у крестьян. С благой целью накормить начинающее голодать население городов. Но реализация замысла привела к еще большим проблемам. Подробности...
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Украина вернется к талонам на продукты

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Кто устроил бунт в Казахстане

Главные события 2022 года в политике

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Первая миротворческая миссия ОДКБ в Казахстане

Миротворческая миссия ОДКБ в Казахстане подходит к концу, через два дня начнется поэтапный вывод контингента. Это займет десять суток. Обстановка в стране нормализовалась. Численность российских военных не превышала 1480 человек
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Новый год в Казахстане начался с массовых беспорядков

В Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. На фоне массовых беспорядков в Алма-Ате введен режим чрезвычайного положения. Протестующие взяли штурмом ряд административных зданий, захватили арсеналы оружия, вступили в столкновения с полицией
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Города России украсились к празднованию Нового года и Рождества

Главный вход на территорию ВДНХ выглядит сегодня именно так – с большими светящимися цифрами 2022. Москва и многие другие крупнейшие города России искусно украшены к празднованию Нового года. Как это сделано – в репортаже газеты ВЗГЛЯД
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Нуланд и Псаки провоцируют Россию непрофессионализмом

    Неосторожные заявления Псаки и Нуланд вредят диалогу между Россией и США
    		   12 января 2022, 17:00
    Фото: Jim LoScalzo, Alex Brandon/CNP/Consolidated News Photos
    Текст: Елена Лексина,
    Ростислав Зубков

    Американские чиновницы удивили Москву своей бестактностью на фоне переговоров по гарантиям безопасности. Сначала пресс-секретарь Байдена голословно обвинила Россию в дезинформации, затем угрозы санкций посыпались от замглавы Госдепа Виктории Нуланд. По мнению экспертов, дипломаты США разучились обсуждать серьезные вопросы на профессиональном уровне. Как это может отразиться на переговорах Москвы и Вашингтона?

    В среду посол России в США Анатолий Антонов заявил, что недавние заявления высокопоставленных американских чиновниц «торпедируют» переговоры между Москвой и Вашингтоном по гарантиям безопасности. «Нам нужны конкретные действия американской стороны, а не дезинформация и обвинения во всех грехах. Ждем не демагогических заявлений, а письменных ответов на конкретные российские предложения. Мы – за разрядку напряженности», – подчеркнул дипломат.

    Так он ответил замглавы Госдепа Виктории Нуланд, которая накануне предложила России «суровый выбор» по Украине – или «путь дипломатии», или «масштабные последствия». А если Москва якобы «дестабилизирует ситуацию на Украине», ее ждут такие экономические меры, которые ранее не применялись, пригрозила чиновница. Антонов посоветовал ей быть аккуратнее во фразеологии в момент переговоров и призвал не забывать об основах дипломатической работы.

    До Нуланд некорректным поведением с точки зрения МИД РФ отличилась пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. После консультаций, которые Москва и Вашингтон провели в Женеве 9–10 января, она вдруг обвинила Россию в попытках «навязать дезинформацию». «Мы готовимся к возможности и вероятности – никто не должен удивляться – того, что Россия распространит дезинформацию об обязательствах, которые не были взяты», – заявила представитель американской администрации по итогам консультаций.

    В Москве считают, что подобные неосторожные фразы вредят самим властям США. По мнению официального представителя МИД Марии Захаровой, Псаки не раз «подставляла» американское руководство подобными заявлениями, «потому что демонстрировала некомпетентность, непрофессионализм».

    «Наши дипломаты действительно разочарованы непрофессионализмом своих американских коллег, причем не только женщин-политиков, но и мужчин», – считает профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко.

    «У американцев есть две проблемы на текущих переговорах с Россией. Во-первых, они хотят свести все сложные вопросы к простым: в то время как Москва говорит о пересмотре архитектуры безопасности, от нас требуют отвести войска от границы с Украиной», – пояснил эксперт.

    «Во-вторых, представители РФ обсуждают технически сложные с точки зрения дипломатии вопросы – как проводить переговоры, где стороны должны определять переговорное пространство, идти на уступки, формировать пакеты для соответствующих сделок и так далее. Но похоже, что поколение людей, которые сегодня управляют США, этому не очень научено. Грубо говоря, мы думали, что с нами будут играть в шахматы, а нам предлагают играть в шашки», – полагает Ткаченко.

    По мнению собеседника, деградация дипломатической культуры в Соединенных Штатах происходит не по причине заговора или плохой работы университетов, а из-за того, что американцам долгое время просто не надо было проводить нормальную, классическую дипломатию. «В течение 30 лет они лишь отдавали приказы. Это стало вредной привычкой. Затем их стратегия не сработала с Китаем и Россией», – уточнил политолог.

    «Как только кто-то начинает вести себя как равный США, у них сразу буксует дипломатия,

    потому что они уже отвыкли от ответственных дискуссий. Отвыкли они и от таких переговоров, когда обе стороны понимают, какое значение они и их последствия будут иметь для глобальной и региональной безопасности, а также для стабильности мировой экономики. Похоже, что этот навык в Вашингтоне сегодня утрачен», – отметил Ткаченко.

    Политолог-американист Дмитрий Дробницкий также считает, что дипломатия в США сильно изменилась. «Многие скажут, что во времена Генри Киссинджера и Каспара Вайнбергера было все классно, а сейчас – тьфу, сплошное разочарование. Но на деле суть не в деградации школ и университетов, а в том, что общественный договор в США в целом отвергает методы классической дипломатии, потому что их никто не ценит», – отметил эксперт.

    По его мнению, в США в некоторой степени происходит возвращение к средневековым способам управления, когда многое решали кланы. «Все это началось после распада Советского Союза. Именно тогда наметился отход США от дипломатии модерна, к которой привыкли российские кадровые дипломаты», – уточнил он.

    «Понятно, что пренебрежительное отношение американцев к классическим дипломатическим методам вызывает раздражение. Отсюда – заявление Марии Захаровой о некомпетентности Псаки и сравнение Антоновым американской подачи российской позиции по итогам двусторонней консультации с сыром рокфор. Но о каком субстантивном разговоре с американцами может идти речь? Сейчас такой разговор для них просто ничего не значит», – уверен политолог.

    «Американцы не понимают, зачем им вести субстантивный диалог с Россией, когда можно говорить по-пацански. Это можно сравнить с тем, как наши дипломаты подготовились к переговорам на основе классических учебников, в то время как мир погрузился в мир магии, и теперь российские и американские дипломаты говорят на разных языках», – образно выразился Дробницкий.

    «Да, мир изменился, он стал другим. Все снова свелось к толканию локтями великих держав, а дипломатия в этих условиях уже мало что решает. По большому счету всем важно только то, чтобы военные не начали воевать друг с другом», – отметил эксперт.

    «Что касается текущих переговоров России и США, то их нельзя считать испорченными.

    Во-первых, они не могли быть другими. Если бы стороны сразу договорились, это было бы странно – такое просто немыслимо. Во-вторых, это только вход в процесс и начало консультаций. Самое главное для России – заставить американских партнеров признавать наши национальные интересы, сферы влияния и наше участие в большой игре», – полагает собеседник.

    «Но сам факт проведения переговоров после ультимативной декларации России уже можно считать успехом. Так что на самом деле все идет по плану. Вопрос только в том, насколько Россия сама в состоянии выполнять свой план», – заключил Дробницкий.

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