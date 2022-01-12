Нуланд и Псаки провоцируют Россию непрофессионализмом

Американские чиновницы удивили Москву своей бестактностью на фоне переговоров по гарантиям безопасности. Сначала пресс-секретарь Байдена голословно обвинила Россию в дезинформации, затем угрозы санкций посыпались от замглавы Госдепа Виктории Нуланд. По мнению экспертов, дипломаты США разучились обсуждать серьезные вопросы на профессиональном уровне. Как это может отразиться на переговорах Москвы и Вашингтона?

В среду посол России в США Анатолий Антонов заявил, что недавние заявления высокопоставленных американских чиновниц «торпедируют» переговоры между Москвой и Вашингтоном по гарантиям безопасности. «Нам нужны конкретные действия американской стороны, а не дезинформация и обвинения во всех грехах. Ждем не демагогических заявлений, а письменных ответов на конкретные российские предложения. Мы – за разрядку напряженности», – подчеркнул дипломат.

Так он ответил замглавы Госдепа Виктории Нуланд, которая накануне предложила России «суровый выбор» по Украине – или «путь дипломатии», или «масштабные последствия». А если Москва якобы «дестабилизирует ситуацию на Украине», ее ждут такие экономические меры, которые ранее не применялись, пригрозила чиновница. Антонов посоветовал ей быть аккуратнее во фразеологии в момент переговоров и призвал не забывать об основах дипломатической работы.

До Нуланд некорректным поведением с точки зрения МИД РФ отличилась пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. После консультаций, которые Москва и Вашингтон провели в Женеве 9–10 января, она вдруг обвинила Россию в попытках «навязать дезинформацию». «Мы готовимся к возможности и вероятности – никто не должен удивляться – того, что Россия распространит дезинформацию об обязательствах, которые не были взяты», – заявила представитель американской администрации по итогам консультаций.

В Москве считают, что подобные неосторожные фразы вредят самим властям США. По мнению официального представителя МИД Марии Захаровой, Псаки не раз «подставляла» американское руководство подобными заявлениями, «потому что демонстрировала некомпетентность, непрофессионализм».

«Наши дипломаты действительно разочарованы непрофессионализмом своих американских коллег, причем не только женщин-политиков, но и мужчин», – считает профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко.

«У американцев есть две проблемы на текущих переговорах с Россией. Во-первых, они хотят свести все сложные вопросы к простым: в то время как Москва говорит о пересмотре архитектуры безопасности, от нас требуют отвести войска от границы с Украиной», – пояснил эксперт.

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«Во-вторых, представители РФ обсуждают технически сложные с точки зрения дипломатии вопросы – как проводить переговоры, где стороны должны определять переговорное пространство, идти на уступки, формировать пакеты для соответствующих сделок и так далее. Но похоже, что поколение людей, которые сегодня управляют США, этому не очень научено. Грубо говоря, мы думали, что с нами будут играть в шахматы, а нам предлагают играть в шашки», – полагает Ткаченко.

По мнению собеседника, деградация дипломатической культуры в Соединенных Штатах происходит не по причине заговора или плохой работы университетов, а из-за того, что американцам долгое время просто не надо было проводить нормальную, классическую дипломатию. «В течение 30 лет они лишь отдавали приказы. Это стало вредной привычкой. Затем их стратегия не сработала с Китаем и Россией», – уточнил политолог.

«Как только кто-то начинает вести себя как равный США, у них сразу буксует дипломатия,

потому что они уже отвыкли от ответственных дискуссий. Отвыкли они и от таких переговоров, когда обе стороны понимают, какое значение они и их последствия будут иметь для глобальной и региональной безопасности, а также для стабильности мировой экономики. Похоже, что этот навык в Вашингтоне сегодня утрачен», – отметил Ткаченко.

Политолог-американист Дмитрий Дробницкий также считает, что дипломатия в США сильно изменилась. «Многие скажут, что во времена Генри Киссинджера и Каспара Вайнбергера было все классно, а сейчас – тьфу, сплошное разочарование. Но на деле суть не в деградации школ и университетов, а в том, что общественный договор в США в целом отвергает методы классической дипломатии, потому что их никто не ценит», – отметил эксперт.

По его мнению, в США в некоторой степени происходит возвращение к средневековым способам управления, когда многое решали кланы. «Все это началось после распада Советского Союза. Именно тогда наметился отход США от дипломатии модерна, к которой привыкли российские кадровые дипломаты», – уточнил он.

«Понятно, что пренебрежительное отношение американцев к классическим дипломатическим методам вызывает раздражение. Отсюда – заявление Марии Захаровой о некомпетентности Псаки и сравнение Антоновым американской подачи российской позиции по итогам двусторонней консультации с сыром рокфор. Но о каком субстантивном разговоре с американцами может идти речь? Сейчас такой разговор для них просто ничего не значит», – уверен политолог.

«Американцы не понимают, зачем им вести субстантивный диалог с Россией, когда можно говорить по-пацански. Это можно сравнить с тем, как наши дипломаты подготовились к переговорам на основе классических учебников, в то время как мир погрузился в мир магии, и теперь российские и американские дипломаты говорят на разных языках», – образно выразился Дробницкий.

«Да, мир изменился, он стал другим. Все снова свелось к толканию локтями великих держав, а дипломатия в этих условиях уже мало что решает. По большому счету всем важно только то, чтобы военные не начали воевать друг с другом», – отметил эксперт.

«Что касается текущих переговоров России и США, то их нельзя считать испорченными.

Во-первых, они не могли быть другими. Если бы стороны сразу договорились, это было бы странно – такое просто немыслимо. Во-вторых, это только вход в процесс и начало консультаций. Самое главное для России – заставить американских партнеров признавать наши национальные интересы, сферы влияния и наше участие в большой игре», – полагает собеседник.

«Но сам факт проведения переговоров после ультимативной декларации России уже можно считать успехом. Так что на самом деле все идет по плану. Вопрос только в том, насколько Россия сама в состоянии выполнять свой план», – заключил Дробницкий.

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