Польские русофобы пытаются сорвать переговоры России и США

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11 января, вторник  |  Последнее обновление — 20:40  |  vz.ru
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Российские огурцы одержали победу над европейскими

Россия подняла тепличный бизнес с колен Сергей Мальгавко/ТАСС
Рекордный урожай тепличных помидоров и огурцов собран в России в 2021 году. Более того – российские огурцы не только почти полностью вытеснили иностранные, но даже ведут активную экспансию за границу. Почему ситуация с томатами по этим показателям отстает – и как сделать так, чтобы тепличные овощи были одинаково доступны в любом регионе России? Подробности...
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Как Запад отладил российско-белорусские отношения

В 2022 году интеграция России и Белоруссии будет проходить более интенсивно, чем ранее Sergei Grits/AP/ТАСС
2021 год зафиксировал важнейшую победу России над Западом – в битве если уж не за сердца, то за умы белорусского руководства. И главный вклад в эту победу сделал, как ни парадоксально, сам Запад. Своими действиями он не просто толкнул, а фактически бросил Лукашенко в объятия Кремля. Как такое произошло? Подробности...
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Как Россия победила крупнейшую мусорную свалку Европы

До конца 2024 года предстоит уничтожить почти две сотни свалок в городской черте Александр Рюмин/ТАСС
На месте огромной свалки, в прямом смысле отравлявшей жизнь челябинцам, в 2021 году появилась спортивная площадка. Победа над крупнейшим на континенте и при этом бесхозным мусорным полигоном стала зримым символом того, как в этом году работали всероссийские программы «Чистая страна» и «Чистый воздух». Что еще сделано и предстоит сделать для решения застарелой проблемы свалок? Подробности...
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США выдали главную цель в переговорах с Россией

Между позициями России и США остаются существенные расхождения Алексей Витвицкий/РИА Новости
Вашингтон пытается извратить и перевернуть соглашение, которое ему предлагает Москва. По крайней мере, такой вывод можно сделать по итогам прошедших в Женеве российско-американских консультаций. Госдеп и западные СМИ делают вид, что на этих переговорах обсуждаются вовсе не гарантии безопасности для России и не расширение НАТО. Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Как крестьяне заставили большевиков отменить продразверстку

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
11 января 1919 года большевистское правительство ввело продразверстку – изъятие излишков сельхозпродукции у крестьян. С благой целью накормить начинающее голодать население городов. Но реализация замысла привела к еще большим проблемам. Подробности...

Самый стыдный страх Европы

Дмитрий Дробницкий
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Начались встречи по обсуждению новейших российских внешнеполитических инициатив. Вокруг них много медийного шума. Но из шума этого можно выделить один ясный «сигнал». Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

«Автократия» сменяется не «демократией»

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
У революций, смут и мятежей есть какое-то наркотическое свойство – всегда находятся «революционные наркоманы», которые упиваются «музыкой революции». Есть они, и немало, и в русскоязычном интернете. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий
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Украина вернется к талонам на продукты

Кто устроил бунт в Казахстане

Главные события 2022 года в политике

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Первая миротворческая миссия ОДКБ в Казахстане

Миротворческая миссия ОДКБ в Казахстане подходит к концу, через два дня начнется поэтапный вывод контингента. Это займет десять суток. Обстановка в стране нормализовалась. Численность российских военных не превышала 1480 человек
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Новый год в Казахстане начался с массовых беспорядков

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Главный вход на территорию ВДНХ выглядит сегодня именно так – с большими светящимися цифрами 2022. Москва и многие другие крупнейшие города России искусно украшены к празднованию Нового года. Как это сделано – в репортаже газеты ВЗГЛЯД
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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    Польские русофобы пытаются сорвать переговоры России и США

    Сикорский до этого момента считался грамотным политиком по польским меркам
    		   11 января 2022, 20:40
    Фото: Максим Никитин/ТАСС
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов,
    Андрей Резчиков

    Радослав Сикорский, который долгие годы руководил польским МИДом, допустил русофобский выпад, который выходит далеко за рамки дипломатического этикета – он пообещал, что Россия «получит по яйцам». Политологи уверены: такая истерика в момент переговоров России и США показывает страх элит Восточной Европы перед разрядкой в отношениях между Москвой и Вашингтоном.

    Бывший министр иностранных дел и экс-глава Минобороны Польши, а ныне депутат Европарламента Радослав Сикорский позволил себе высказывание в адрес России, предельно грубое по форме, и довольно странное по содержанию. «Усвой, раз и навсегда, на понятном тебе языке. Мы остались сиротами из-за тебя не потому, что ты был нашим папой. Скорее – серийным насильником. Вот почему вы не пропустите. А если попробуешь еще раз, то получишь по яйцам», – написал Сикорский на своей странице в Twitter.

    Своим твитом бывший польский министр попытался ответить на недавнее высказвание главы МИД России Сергея Лаврова. «НАТО сейчас чисто геополитический проект по освоению территории, которая оказалась бесхозной после исчезновения Варшавского договора и после распада Советского Союза. Вот, чем они занимаются», - сказал Лавров 27 декабря прошлого года в интервью YouTube-каналу «Соловьев Live». Российское посольство в Лондоне в своем Twitter процитировало эту фразу в переводе на английский. Здесь слово «бесхозный» было переведено как «orphaned» – что можно передать и как «оставленный без присмотра», «брошенный», или же  «осиротевший» (orphan означает «сирота»). За последнее значение и зацепился Сикорский, когда решил «остроумно» ответить на твит российской дипмиссии в Британии. Отсюда и его сбивчивые рассуждения о сиротстве и «серийных насильниках».

    «Россия – женского рода. Видимо, Сикорский стал жертвой концепции гендерного разнообразия», – так выпад бывшего главы польской дипломатии прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Когда политик прибегает к непарламентской лексике – то если что он и ставит под удар, так это собственную страну, прокомментировал RT выходку европарламентария депутат Госдумы Олег Морозов.

    Это удивительно тем более, что «по меркам Польши Сикорский – грамотный политик», заметил директор Европейского центра геополитического анализа Матеуш Пискорский. «Чтобы ляпнуть такое, нужно находиться в невменяемом состоянии», – сказал он.

    Но, как отмечают эксперты, по своему содержанию хамское антироссийское высказывание Сикорского стало выражением позиции польских политических кругов в тот самый момент, когда коллективный Запад готовится ответить на жесткие требования российского лидера – заключить с Москвой соглашения о безопасности, которое предусматривает нерасширение НАТО на Восток.

    Напомним, что в понедельник в Женеве стартовали переговоры России и США по вопросам безопасности. Почти 7,5 часов представители Москвы и Вашингтона излагали свои позиции. «Польша – это то место Европы, про которое в первую очередь идет речь, когда обсуждается сегодняшнее состояние мира в диалоге между Россией и США», – отметил депутат Морозов.

    «Поскольку не удалось сорвать диалог между Россией и США, сейчас идет мобилизация всех сил и средств, прежде всего сил и средств стран Центральной и Восточной Европы – с тем чтобы этот российско-американский диалог не привел к каким-то далеко идущим результатам. Цель – не допустить изменения нынешних подходов НАТО к России и к возможному взаимодействию с Москвой», – сказал газете ВЗГЛЯД гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. По его мнению,

    Сикорский «приурочил» свой русофобский выпад к предстоящей 12 января встрече Совета Россия-НАТО в Брюсселе.

    Это поведение вполне соответствует тому прогнозу, который дали эксперты центра «Европейские стратегии» МГИМО в недавно опубликованном докладе «Международные угрозы 2022». «Лидеры ведущих стран Запада готовы к переговорам, но их младшие партнеры по НАТО категорически против любых договоренностей с Россией, – говорится в докладе. – Польше или Литве необходим аргумент, который позволит им более убедительно требовать от США «не разговаривать с Кремлем». Именно младшие партнеры США по НАТО могут быть наиболее вероятными авторами новых провокаций».

    Как отмечает политолог-американист Дмитрий Дробницкий, не только восточноевропейские политики, но и в целом – элиты стран Старого Света активно сопротивляются любым конструктивным российско-американским контактам. Эксперт напомнил, как недавно генсек НАТО, представитель Норвегии Йенс Столтенберг давал советы Джо Байдену, как «поставить Путина на место». Руководитель альянса также потребовал принять Грузию и Украину в НАТО на «особых условиях» – то есть сделать то, что крайне повредит диалогу Москвы и Вашингтона. Ведь, как известно, базовое требование российской стороны – отказ НАТО от принятия в свой состав постсоветских республик, в первую очередь Украины.

    По мнению Дробницкого, истеричная реакция не только со стороны Польши и Прибалтики, но и со стороны Германии (новая руководитель МИД ФРГ Анналена Бербок требует «сдержать», «наказать» и «изолировать» Россию) продиктована опасением европейцев – любая разрядка в напряженности между Вашингтоном и Москвой, снижает ценность Европы как бастиона для «сдерживания российской агрессии». Европейским союзникам США, чье финансовое благополучие зависит от вложений старшего заокеанского партнера в «фронтовой буфер» НАТО, разрядка крайне невыгодна, делает вывод эксперт. Как отметил в недавней публикации в газете Mysl Polska профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский, «мы боимся Москвы, но ей тоже следует бояться, ведь мы ее «сдерживаем».

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