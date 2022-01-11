Польские русофобы пытаются сорвать переговоры России и США

Радослав Сикорский, который долгие годы руководил польским МИДом, допустил русофобский выпад, который выходит далеко за рамки дипломатического этикета – он пообещал, что Россия «получит по яйцам». Политологи уверены: такая истерика в момент переговоров России и США показывает страх элит Восточной Европы перед разрядкой в отношениях между Москвой и Вашингтоном.

Бывший министр иностранных дел и экс-глава Минобороны Польши, а ныне депутат Европарламента Радослав Сикорский позволил себе высказывание в адрес России, предельно грубое по форме, и довольно странное по содержанию. «Усвой, раз и навсегда, на понятном тебе языке. Мы остались сиротами из-за тебя не потому, что ты был нашим папой. Скорее – серийным насильником. Вот почему вы не пропустите. А если попробуешь еще раз, то получишь по яйцам», – написал Сикорский на своей странице в Twitter.



Своим твитом бывший польский министр попытался ответить на недавнее высказвание главы МИД России Сергея Лаврова. «НАТО сейчас чисто геополитический проект по освоению территории, которая оказалась бесхозной после исчезновения Варшавского договора и после распада Советского Союза. Вот, чем они занимаются», - сказал Лавров 27 декабря прошлого года в интервью YouTube-каналу «Соловьев Live». Российское посольство в Лондоне в своем Twitter процитировало эту фразу в переводе на английский. Здесь слово «бесхозный» было переведено как «orphaned» – что можно передать и как «оставленный без присмотра», «брошенный», или же «осиротевший» (orphan означает «сирота»). За последнее значение и зацепился Сикорский, когда решил «остроумно» ответить на твит российской дипмиссии в Британии. Отсюда и его сбивчивые рассуждения о сиротстве и «серийных насильниках».

«Россия – женского рода. Видимо, Сикорский стал жертвой концепции гендерного разнообразия», – так выпад бывшего главы польской дипломатии прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Когда политик прибегает к непарламентской лексике – то если что он и ставит под удар, так это собственную страну, прокомментировал RT выходку европарламентария депутат Госдумы Олег Морозов.

Это удивительно тем более, что «по меркам Польши Сикорский – грамотный политик», заметил директор Европейского центра геополитического анализа Матеуш Пискорский. «Чтобы ляпнуть такое, нужно находиться в невменяемом состоянии», – сказал он.

Но, как отмечают эксперты, по своему содержанию хамское антироссийское высказывание Сикорского стало выражением позиции польских политических кругов в тот самый момент, когда коллективный Запад готовится ответить на жесткие требования российского лидера – заключить с Москвой соглашения о безопасности, которое предусматривает нерасширение НАТО на Восток.

Напомним, что в понедельник в Женеве стартовали переговоры России и США по вопросам безопасности. Почти 7,5 часов представители Москвы и Вашингтона излагали свои позиции. «Польша – это то место Европы, про которое в первую очередь идет речь, когда обсуждается сегодняшнее состояние мира в диалоге между Россией и США», – отметил депутат Морозов.

«Поскольку не удалось сорвать диалог между Россией и США, сейчас идет мобилизация всех сил и средств, прежде всего сил и средств стран Центральной и Восточной Европы – с тем чтобы этот российско-американский диалог не привел к каким-то далеко идущим результатам. Цель – не допустить изменения нынешних подходов НАТО к России и к возможному взаимодействию с Москвой», – сказал газете ВЗГЛЯД гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. По его мнению,

Сикорский «приурочил» свой русофобский выпад к предстоящей 12 января встрече Совета Россия-НАТО в Брюсселе.

Это поведение вполне соответствует тому прогнозу, который дали эксперты центра «Европейские стратегии» МГИМО в недавно опубликованном докладе «Международные угрозы 2022». «Лидеры ведущих стран Запада готовы к переговорам, но их младшие партнеры по НАТО категорически против любых договоренностей с Россией, – говорится в докладе. – Польше или Литве необходим аргумент, который позволит им более убедительно требовать от США «не разговаривать с Кремлем». Именно младшие партнеры США по НАТО могут быть наиболее вероятными авторами новых провокаций».

Как отмечает политолог-американист Дмитрий Дробницкий, не только восточноевропейские политики, но и в целом – элиты стран Старого Света активно сопротивляются любым конструктивным российско-американским контактам. Эксперт напомнил, как недавно генсек НАТО, представитель Норвегии Йенс Столтенберг давал советы Джо Байдену, как «поставить Путина на место». Руководитель альянса также потребовал принять Грузию и Украину в НАТО на «особых условиях» – то есть сделать то, что крайне повредит диалогу Москвы и Вашингтона. Ведь, как известно, базовое требование российской стороны – отказ НАТО от принятия в свой состав постсоветских республик, в первую очередь Украины.

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По мнению Дробницкого, истеричная реакция не только со стороны Польши и Прибалтики, но и со стороны Германии (новая руководитель МИД ФРГ Анналена Бербок требует «сдержать», «наказать» и «изолировать» Россию) продиктована опасением европейцев – любая разрядка в напряженности между Вашингтоном и Москвой, снижает ценность Европы как бастиона для «сдерживания российской агрессии». Европейским союзникам США, чье финансовое благополучие зависит от вложений старшего заокеанского партнера в «фронтовой буфер» НАТО, разрядка крайне невыгодна, делает вывод эксперт. Как отметил в недавней публикации в газете Mysl Polska профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский, «мы боимся Москвы, но ей тоже следует бояться, ведь мы ее «сдерживаем».

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