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Нуланд предложила России «суровый выбор» по Украине
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Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд выразила мнение, что перед Россией в контексте ситуации вокруг Украины стоит «суровый» выбор – путь дипломатии либо масштабные последствия.
«России предстоит сделать суровый выбор – избрать путь дипломатии и диалога или вместо этого стремиться к конфронтации и массивным последствиям, которые это повлечет», – приводит мнение Нуланд РИА «Новости».
По ее словам, если российское правительство «дестабилизирует ситуацию на Украине», Соединенные Штаты готовы в сотрудничестве с союзниками и партнерами заставить Россию заплатить «суровую цену». «Мы ответим масштабными экономическими мерами, в том числе теми, которые не использовались ранее», – приводит слова Нуланд ТАСС.
Заместитель госсекретаря заверила, что между США и их союзниками, в том числе Германией, нет разногласий в вопросе об антироссийских санкциях, которые они якобы могут ввести. «Мы вполне уверены в консультациях, которые ведем с союзниками и партнерами», – сказала Нуланд. По ее словам, между сторонами есть «общее понимание относительно действенных мер в финансовой сфере», а также «экспортных ограничений».
«Как мы делали в прошлом, США могут принять ряд мер, а Европа и другие союзники могут предпринять параллельные шаги, которые не будут в точности такими же, но также будут болезненными для России, поскольку мы в разной степени подвержены риску», – добавила она. По утверждению Нуланд, США «не хотят использовать» данные меры.
«Что мы делаем сейчас, так это работаем с германской стороной, с ЕС над тем, чтобы замедлить рассмотрение ими вопроса об использовании газопровода. Действующее германское правительство приняло значительные шаги для этого. Оно также вновь подтвердило договоренности, которых мы достигли с предыдущим правительством относительно того, что произойдет с «Северным потоком – 2», а именно то, что его работа будет приостановлена, если Россия прибегнет к агрессии против Украины», – сказала Нуланд.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
При этом в начале декабря глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года, предупредив о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле.
В Москве обращали внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил, а ОБСЕ зафиксировала переброску тяжелой артиллерии ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом. Газета «ВЗГЛЯД» разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине, и рассуждала о возможности принуждения Украины к миру на новых условиях.
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Россия ответила на требование США «вернуть войска в казармы»
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Россия не согласна с требованием первого заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман «вернуть свои войска» в казармы и пояснить, в чем цель учений у границы с Украиной, сообщило российское посольство в США.
«Мы не понимаем логику замгоссекретаря США, который заявляет, что Россия должна «вернуть свои войска в казармы или сообщить США, какие учения продолжаются и какова их цель», в то время как США не намерены обсуждать с нами численность своих войск в Европе», – говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.
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В посольстве России также отметили, что страна и дальше продолжит проводить учения на собственной территории, поскольку это является «нашим выбором» и отвечает интересам безопасности.
Ранее первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман выразила мнение, что Россия могла бы доказать отсутствие намерения «вторгаться» на Украину путем возвращения войск в казармы.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России. Глава СВР Сергей Нарышкин заверил, что «российского вторжения» на Украину не будет, утверждения об этом – злонамеренная пропагандистская акция США, которые пытаются силой разжечь конфликт в Донбассе. В СВР также назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину.
Погребинский предположил формулу договоренностей России и США по Украине
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«Украина должна утвердить свой внеблоковый статус – это будет хорошим итогом диалога России и США по гарантиям безопасности», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Михаил Погребинский. Ранее в США выразили несогласие с ограничением на прием новых стран в НАТО.
«Если бы власть в Киеве и сам Зеленский были сильными и могли бы как-то воздействовать на Верховную раду, то США с их помощью вышли бы из консультаций с Россией с помощью формулы, приемлемой для всех сторон», – сказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
По его словам, формула состоит в том, что Вашингтон мог бы договориться с Киевом о внесении в конституцию Украины поправки, утверждающей внеблоковый статус страны. «Такой шаг Штаты, получившие по сути ультиматум от России по нерасширению НАТО, посчитали бы хорошим выходом из положения. А Украина открыла бы себе путь к возобновлению полноценного экономического сотрудничества с Россией», – пояснил эксперт.
Собеседник подчеркнул: такая схема, также предполагающая предоставление Донбассу автономии и права вето по внешнеполитическим вопросам, возможна, если Зеленский уйдет с поста, уступив его тому президенту, на которого США сочли бы возможным положиться.
«Все должно пройти под контролем США. Но одного американского посольства в Киеве мало, в реализации этой инициативы должны участвовать все политические силы Украины. Зеленский же разругался со всеми, с кем только можно: с Медведчуком, с Ахметовым, с Порошенко», – напомнил политолог.
«Украина должна стать многовекторной в хорошем смысле. Тогда возможно все: автономия Донбасса, нейтральный статус страны. Но это будет осуществимо уже при другом президенте Украины», – подытожил Погребинский.
В понедельник российское посольство в США заявило, что Москва не согласна с требованием первого заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман «вернуть свои войска» в казармы и пояснить, в чем цель учений у границы с Украиной.
«Мы не понимаем логику замгоссекретаря США, который заявляет, что Россия должна «вернуть свои войска в казармы или сообщить США, какие учения продолжаются и какова их цель», в то время как США не намерены обсуждать с нами численность своих войск в Европе», – говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.
Ранее первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман после завершившихся в Женеве российско-американских консультаций о гарантиях безопасности заявила, что власти Соединенных Штатов не согласны с предложениями об ограничении на прием новых стран в НАТО.
Замглавы МИД Александр Грушко в преддверии заседания Совета Россия – НАТО пообещал, что Москва будет добиваться от НАТО конкретной предметной реакции на российский проект соглашения о гарантиях безопасности.
Дипломат отметил: Россия ожидает от диалога с НАТО серьезный глубокий разговор «по ключевым, фундаментальным проблемам европейской безопасности, которые в течение многих лет «заматывались» странами НАТО, рассматривались как несущественные, как проявление недоверия со стороны России «миролюбивому» характеру НАТО и его деятельности».
«Всему приходит свое время, и без преувеличения можно сказать, что в наших отношениях с альянсом настает момент истины», – добавил он.
Ранее замглавы Рябков утверждал, что России нужны железобетонные, юридически значимые гарантии, что Украина и Грузия никогда не станут членами НАТО. Украина заявила о недопустимости условий со стороны России о членстве страны в НАТО.
При этом в Киеве заявили, что переговоры между Москвой и Вашингтоном по поводу стратегической стабильности являются «неблагоприятным звоночком» для Украины.
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Стало известно о «твердолобой» позиции США по Украине в НАТО
США сохраняют твердолобую позицию по Украине и не хотят обсуждать без Киева тему вступления этой страны в НАТО, сообщил источник в кругах, близких к переговорам.
Источник рассказал, что «из сопряженных аспектов можно отметить их (США) твердолобую позицию по Украине, мол, без Украины мы тему ее вступления в НАТО обсуждать не будем», передает РИА «Новости».
Он указал, что Москва призывает Вашингтон не уходить от ответственности по невступлению Украины в НАТО, подчеркнув, что именно в США принимают такие решения.
Ранее данный источник заявил, что России нужен конкретный ответ на озабоченности, прежде всего, в контексте нерасширения НАТО, увиливания неинтересны.
Напомним, Россия «разжевала» США свои предложения по безопасности в Женеве.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО.
Россия предлагает альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины, призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
1 января президент России Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот иностранными послами предложил начать предметные переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ России.
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Байден собирается спрогнозировать «вторжение» России на Украину с помощью синоптиков
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Администрация главы Белого дома Джо Байдена наняла группу метеорологов, чтобы попытаться установить сроки якобы планируемого российского вторжения на территорию Украины, сообщают СМИ.
Период вторжения зависит от погоды, сообщили источники New York Times, передает РИА «Новости».
Отмечается, что перемещать тяжелые транспортные средства удобнее по хорошо подмороженной земле, а мартовская весенняя оттепель создает грязевую трясину.
По мнению собеседников издания, России пришлось отложить «наступление» из-за относительно мягкой земли.
Ранее первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман выразила мнение, что Россия могла бы доказать отсутствие намерения «вторгаться» на Украину путем возвращения войск в казармы.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России. Глава СВР Сергей Нарышкин заверил, что «российского вторжения» на Украину не будет, утверждения об этом – злонамеренная пропагандистская акция США, которые пытаются силой разжечь конфликт в Донбассе. В СВР также назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину.
Стало известно о тайной военной помощи США Украине на 200 млн долларов
Администрация Соединенных Штатов тайно одобрила дополнительную оборонную помощь Украине в размере 200 млн долларов.
«Администрация Байдена негласно одобрила дополнительные 200 млн долларовна оборонную помощь Украине», – сообщила журналистка телеканала CNN Кайли Этвуд, передает РИА «Новости».
По ее словам, решение было принято в конце декабря 2021 года. Отмечается, что американская администрация непублично уведомила Конгресс об одобрении помощи Киеву, некоторые официальные лица США узнали об этом решении по секретным каналам.
Напомним, ранее помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты готовят новые потенциальные пакеты дополнительной военной помощи Украине.
Украинский посол в Вашингтоне Оксана Маркарова заявила, что Украина активно работает над получением от США избыточного американского военного оборудования и вооружения.
Глава МИД Украины усомнился в гарантиях Запада России о нерасширении НАТО на восток
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что страны Запада не дадут России юридических гарантий нерасширения НАТО на восток в будущем. Такое мнение он высказал в комментарии изданию «РБК-Украина».
«Коллективный Запад не пойдет на предоставление России «юридических гарантий» о нерасширении альянса на восток, поскольку это стало бы его стратегическим поражением», – передает его слова ТАСС.
По словам Кулебы, вопрос о членстве Украины в НАТО является «красной линией», которую не пересекут ни Киев, ни его партнеры.
Глава украинского внешнеполитического ведомства считает, что сейчас еще рано комментировать ход переговоров о гарантиях безопасности, поскольку они еще не завершены. «В то же время общая картина уже вырисовывается. Российская Федерация инициировала переговоры о так называемых гарантиях безопасности, чтобы максимально повысить ставки, выдвигая заранее неприемлемые требования», – сказал Кулеба.
По мнению министра, Россия получила в Женеве сигнал о том, что «не будет никаких договоренностей по Украине без Украины».
Россия и США 9-10 января в Женеве провели консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, после которого в Брюсселе состоится заседание Совета Россия – НАТО, а в Вене – консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Напомним, МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.
Парламентский телеканал Украины разместил фото спикера с пометкой о смерти
Телеканал украинского парламента «Рада» в эфире разместил фотографию спикера Руслана Стефанчука с подписью «внезапно умер».
В это время сообщалось о смерти председателя Европарламента (ЕП) Давида Сассоли. Ошибку зрители заместили во время трансляции 11 января.
Во время цитирования заявления Стефанчука, в котором тот выражал соболезнования в связи со смертью главы Европарламента, телеканал разместил крупным планом фотографию спикера Верховной рады, передает ТАСС.
Напомним, Давида Сассоли госпитализировали 10 января в Авиано из-за тяжелых осложнений, связанных с нарушениями работы иммунной системы. Умер глава Европарламента ночью 11 января.
В декабре 65-летний Сассоли объявил, что не будет выставлять свою кандидатуру для переизбрания спикером ЕП. Срок его мандата истекал в январе.
В Крыму рассказали о реакции туристов на исполнение украинских песен
В Крыму до сих пор исполняют различные украинские песни, это непривычно для российских туристов, которые впервые приезжают на полуостров, рассказал житель Ялты Михаил.
«Не только в Ялте, но и Крыму в целом часто можно услышать украинские песни, так что ничего необычного в этом для нас нет. Возможно, это непривычно для российских туристов, которые впервые приезжают на полуостров, но точно не для местных жителей. Сегодня в любом заведении можно услышать украинские песни, а в некоторых еще и спеть», – рассказал ФАН житель Ялты Михаил.
По его словам, крымчане до сих пор тепло относятся к украинцам, несмотря на то, что на Украине запрещают все русское и советское. Житель Ялты считает, что люди должны жить в мире и согласии, потому что только так можно добиться прогресса и развития.
Михаил признался, что надеется на скорое налаживание отношений между Украиной и Россией, поскольку все уже устали от нагнетания ситуации, особенно от войны в Донбассе.
Ранее уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь выступил с инициативой переименовать населенные пункты с русскоязычными названиями, чтобы соответствовать нормам закона о госязыке.
Напомним, закон о запрете коммунистической символики на Украине был принят в 2014 году после госпереворота. Советскую символику приравняли к нацистской, а также потребовали переименовать топографические объекты, связанные с советской историей. За нарушение закона грозит лишение свободы, вплоть до пяти лет.
Зеленский заявил о готовности договариваться о прекращении конфликта в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский завил о необходимости предметно договариваться о прекращении конфликта в Донбассе, Киев готов к необходимым решениям в ходе саммита «нормандского формата», сообщила пресс-служба главы государства.
«Пришло время предметно договариваться о прекращении конфликта, и мы готовы к необходимым решениям во время нового саммита лидеров четырех стран», – приводятся слова Зеленского на сайте офиса президента.
В пресс-службе добавили, что Зеленский приветствовал усилия, которые партнеры Украины в «нормандском формате» продолжают прилагать для практического выполнения договоренностей лидеров, достигнутых во время парижского саммита «нормандской четверки» в декабре 2019 года.
В ходе встречи Украина, Франция и ФРГ договорились поддерживать контакты внутри «нормандского формата» на уровне советников для организации саммита.
«Стороны (Зеленский и советники лидеров Франции и Германии – прим. ВЗГЛЯД) договорились продолжить поддерживать контакты внутри «нормандского формата» на уровне советников с целью согласования модальностей организации следующего саммита лидеров стран – участниц «нормандского формата», – сообщили в пресс-службе украинского президента.
В Офисе уточнили, что Украина, Франция и ФРГ прилагают активные усилия для возобновления результативной работы в «нормандском формате», ожидают, что Россия поддержит эти усилия.
Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц в ходе беседы с российским лидером Владимиром Путиным подчеркнул важность продвижения переговоров в «нормандском» формате.
На Украине возмутились двусторонним характером переговоров Россия-США
Страны Запада снова принялись обсуждать «Украину без Украины», в связи с чем можно ожидать очередного витка обострения обстановки в регионе, заявил член депутатской группы «Доверие» Сергей Шахов.
«Нас не позвали туда говорить и это свидетельствует о том, что напряжение может только наращиваться, а нам нужно пристально наблюдать за происходящим», – пояснил он в эфире телеканала «Наш».
Напомним, что Россия и США 9-10 января в Женеве провели встречу по поводу предложений Москвы о гарантиях безопасности, по итогам которой в Брюсселе пройдет заседание Совета Россия – НАТО, а в Вене – переговоры на площадке ОДКБ в Европе.
Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков по итогам консультаций с США в Женеве заявил, что Москва не видит оснований обсуждать какие-либо варианты ответа на возможную неудачу консультаций с Вашингтоном по безопасности, работа идет на достижение результата дипломатическим путем.
Тем временем замглавы МИД России Сергей Рябков после прошедших в Женеве консультаций с США заявил, что НАТО должно отказаться от освоения территории государств, вступивших в Североатлантический альянс после 1997 года. Он также призвал США к максимальной ответственности, подчеркнув, что нельзя недооценивать риски военной конфронтации. Однако в Госдепартаменте США отклонили требования России о нерасширении НАТО.
Украинских чиновников раскритиковали за ведение бизнеса в Крыму
Киевские власти «проявляют цинизм», имея бизнес в Крыму, в частности речь идет об украинском омбудсмене Елене Денисовой и членах ее семьи, заявил экономический эксперт Виктор Скаршевский.
«Не знаю, чем украинский народ провинился. Может мы заслуживаем такую власть? Я никак не мог понять, почему омбудсмен Елена Денисова постоянно так интересовалась Крымом. Теперь понятно, у нее там находится зона интересов. Это всего лишь маленький кусочек того, что на самом деле происходит. [...] Это один из примеров того, насколько над нами издеваются, а также того, насколько цинична эта власть. А еще пытаются нас учить – предатели мы или нет. Еще на этом фоне они вводят мониторинг средств массовой информации. Поэтому у киевских властей уже есть ответ на то: «Чей Крым?» – заявил эксперт в эфире телеканале UkrLife.
По данным NewsOne, украинский омбудсмен Елена Денисова и члены ее семьи якобы ведут бизнес в российском Крыму. Отмечается, что супруг Денисовой Александр с 2016 получает доход от деятельности фирмы «Сочи-2», занимающейся недвижимостью, а старшая дочь Елена Титаренко числится среди основателей компаний «Севастопольмаринсервис», «Промтекстиль», «Бизнес Альянс» и «Дигаймер», является собственником крымской международной морской ассоциации «Мыс Горн», а младшая – Александра Квитко – владеет 50% акций крымской фирмы «Д.Э.В.».
Местные СМИ утверждают, что бизнес в Крыму вели и другие киевские политики, в частности среди учредителей «Триоры» числились два бывших народных депутата от «Батькивщины» Сергей Велижанский и Андрей Сенченко. Однако в 2018 году организация была ликвидирована.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что подаст иск против президента Украины Владимира Зеленского, владеющего недвижимостью в Ливадии, из-за долгов по коммунальным платежам.
Напомним, Елена Зеленская купила квартиру в Крыму в апреле 2013 года до возвращения полуострова в состав России. В команде президента Украины говорили, что семья Зеленских намерена «пользоваться этой недвижимостью только после обязательного возвращения Крыма в Украину». Аксенов подтвердил, что жена Зеленского «до сих пор является владельцем имущества на территории Республики Крым, задолженности по коммунальным платежам нет».
На Украине назвали «опасность» переговоров России и США
Переговоры между Москвой и Вашингтоном по поводу стратегической стабильности являются «неблагоприятным звоночком» для Киева, заявил украинский политолог Виталий Кулик.
«В истории международных отношений обсуждение стратегической стабильности означает то, что стороны закрепляют сферы влияния. А это – опасно для Украины», – объяснил он в материале для «Главреда».
По его словам, в подобной ситуации ставится вопрос о наличии зон с исключительными интересами сторон, а также зон с пересечением или конфликтом интересов. В последних государства договариваются не применять «определенные средства воздействия».
«То есть это не в пользу Украины, ведь именно здесь будет происходить основной театр событий», – подытожил специалист.
Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков по итогам консультаций с США в Женеве заявил, что Москва не видит оснований обсуждать какие-либо варианты ответа на возможную неудачу консультаций с Вашингтоном по безопасности, работа идет на достижение результата дипломатическим путем.
Тем временем замглавы МИД России Сергей Рябков после прошедших в Женеве консультаций с США заявил, что НАТО должно отказаться от освоения территории государств, вступивших в Североатлантический альянс после 1997 года. Он также призвал США к максимальной ответственности, подчеркнув, что нельзя недооценивать риски военной конфронтации. Однако в Госдепартаменте США отклонили требования России о нерасширении НАТО.
Зеленский призвал Запад к жесткости в диалоге с Россией
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Президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад занять жесткую и решительную позицию в диалоге с Россией и быть готовыми к безотлагательному внедрению «превентивного пакета» санкций, сообщила пресс-служба главы украинского государства.
Как сообщила пресс-служба президента Украины, Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ходе телефонного разговора обменялись мнениями относительно позиций в контексте планируемых международных мероприятий и переговорных форматов, передает ТАСС.
Во время разговора Зеленский отметил неизменность евроатлантического курса Украины и выразил убеждение, что Канада будет продолжать оказывать всемерную поддержку Киеву на пути членства в НАТО. «Никто, кроме Украины и НАТО, не должен влиять на процесс нашей интеграции с альянсом», – заявил политик.
Он в очередной раз подчеркнул, что никакие решения по Украине не должны приниматься без Украины. Отдельно была отмечена важность продолжения канадской тренировочной миссии UNIFIER по подготовке украинских военных, сообщает пресс-служба.
До какой степени противостояния с Западом должна идти Россия, чтобы не допустить вступления Украины в НАТО?
В ходе разговора Зеленский предложил обновить совместную декларацию об особом партнерстве между Украиной и Канадой. «Учитывая беспрецедентный характер наших двусторонних отношений, а также новые внешние вызовы и приоритеты, предлагаю поручить нашим министрам иностранных дел обновить совместную декларацию», – сказал политик.
«Позиция западных стран в диалоге с РФ должна оставаться жесткой и решительной. Необходимо быть готовым к безотлагательному внедрению превентивного пакета санкций против РФ с целью противодействия агрессивным намерениям Кремля», – заявил Зеленский.
Президент Украины и премьер-министр Канады также согласились с необходимостью прилагать совместные усилия, чтобы добиться должной компенсации для семей жертв крушения украинского самолета, который два года назад был сбит над Тегераном. Зеленский пригласил Трюдо посетить Украину в 2022 году.
Накануне замглавы МИД Сергей Рябков после консультаций с США в Женеве сообщил, что Россия не пытается торговаться, не стремится обменять «угрозу вторжения» на Украину на большую гибкость со стороны США и Запада на переговорах, у России нет никакого намерения «вторгаться» на Украину, этот вопрос не может быть использован для торга. При этом российский дипломат предупредил о возможности провокаций со стороны Украины, которые способны обострить ситуацию и повысить вероятность столкновений.
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Рябков вновь призвал НАТО отказаться от освоения территории государств, вступивших в Североатлантический альянс после 1997 года. Он также призвал США к максимальной ответственности, подчеркнув, что нельзя недооценивать риски военной конфронтации. Однако в Госдепартаменте США отклонили требования России о нерасширении НАТО.
В прошлую пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с утверждением, что Запад якобы не гарантировал Москве, что НАТО не будет расширяться на восток. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не пойдет на компромиссы с Россией по ключевым пунктам безопасности, включая право стран на присоединение.
Напомним, в декабре минувшего года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. «Ни одного дюйма на восток, сказали нам в 90-е годы. Ну и чего? Надули! Просто нагло обманули. Пять волн расширения НАТО. И теперь уже пожалуйста – в Румынии сейчас уже, в Польше появляются соответствующие системы», – сказал Путин.
Он напомнил, что Североатлантический альянс продвинулся к российским рубежам, сейчас уже идет речь о том, что и Украина будет в НАТО. «Вы должны нам дать гарантии. Вы. И немедленно, сейчас. А не забалтывать это десятилетиями, и под такой вот мягкий говорок о необходимости обеспечения безопасности для всех делать то, что планируете», – сказал президент. Он пояснил, что действия России будут зависеть «не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу».
1 января президент Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств предложил начать предметные переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Посол России в Британии обвинил НАТО в росте агрессивности Украины
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Североатлантический альянс подталкивает власти Украины к тому, чтобы занимать все более агрессивную внешнеполитическую позицию, схожая ситуация наблюдалась с Грузией в 2008 году, когда республике пообещали членство в НАТО, заявил посол России в Британии Андрей Келин в интервью телеканалу Sky News.
«НАТО подталкивает Украину к тому, чтобы в сущности занимать более агрессивную [позицию]. Нам этого не хочется», – сказал глава российской дипмиссии в Лондоне, добавив, что Москва, напротив, стремится снизить напряженность в европейском регионе. По мнению Келина, схожая ситуация наблюдалась с Грузией в 2008 году, когда республике пообещали членство в НАТО. «И Грузия начала вести себя агрессивно по отношению к Абхазии и Южной Осетии», – приводит слова дипломата ТАСС.
Келин отметил, что каждая страна вправе принимать решения из соображений собственной безопасности, однако государства также должны «принимать во внимание интересы своих соседей, историю, экономическую ситуацию». Дипломат выразил мнение, что вступление Украины и Грузии в НАТО не будет способствовать снижению безопасности в Европе и может спровоцировать риск войны. При этом он указал, что Россия не намерена «посылать войска» на Украину и надеется на политическое урегулирование разногласий с США и НАТО по гарантиям безопасности.
Среди агрессивных шагов, предпринимаемых НАТО у российских границ, посол обратил внимание на учения ВМС стран членов – альянса в Черном море, увеличение воинского контингента организации в Польше и появление в Восточной Европе ее военной инфраструктуры. «Это опасно для нас, есть риск полномасштабной войны, вот почему мы должны действовать. Мы проводим учения, ни для кого ни секрет, что войска [РФ] готовы ответить на любые угрозы», – добавил Келин. Он подчеркнул, что РФ желает «раз и навсегда» договориться о «принципах сосуществования» с НАТО и США для стабилизации обстановки в Европе, которые будут «закреплены на бумаге» и не будут зависеть от позиции конкретной президентской администрации в Вашингтоне.
До какой степени противостояния с Западом должна идти Россия, чтобы не допустить вступления Украины в НАТО?
Отвечая на вопрос ведущего Келин также сообщил, что идея вступления России в НАТО никогда не была реалистичной. «Эта идея витала в воздухе. Но родилась эта идея не у нас. Может быть, у каких-то политологов, о том, что Россия присоединится к НАТО, но, на самом деле, это не было реалистично, ни в то время, ни позже». Говоря о намеченном на среду в Брюсселе заседании Совета Россия-НАТО, дипломат сказал: «Самое худшее будет, если мы, как и последние годы, услышим лишь повторение позиций от других членов НАТО. Совет Россия – НАТО не был создан ради этого, он был создан для обсуждения среди членов, обсуждения и поиска решений, точек соприкосновения, которые могут трансформировать в позицию».
Ранее стало известно, что США собрались передать Украине «неотложную военную помощь». В понедельник американские «ястребы» призвали советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана отправить на Украину больше оружия.
Напомним, 31 декабря 2021 года глава МИД Сергей Лавров заявил, что страны НАТО планомерно превращают Украину в военный плацдарм против России. Днем ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Киев «будет расстреливать» мирное население Украины при помощи оружия, которое поставляет в страну НАТО.
В начале декабря глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года, предупредив о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле.
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В Москве обращали внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил, а ОБСЕ зафиксировала переброску тяжелой артиллерии ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом.
В Кремле обращали внимание на значительный рост числа провокаций Украины в Донбассе, которые осуществляются с применением того самого вооружения, которое поставляется Киеву НАТО, а также предупреждали об опасности «накачивания» Украины оружием НАТО, так как это вдохновляет Киев попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами.
Россия неоднократно призывала мировое сообщество ввести эмбарго на поставку оружия на Украину. В МИД также предупреждали, что использование Соединенными Штатами Украины в качестве «антироссийского оружия» может плохо кончиться для Киева. Газета «ВЗГЛЯД» разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине, и рассуждала о возможности принуждения Украины к миру на новых условиях.
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Главы МИД Украины и США обсудили «сдерживание» России
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре обсудили «дальнейшее воплощение комплексного пакета сдерживания России» с учетом предстоящих контактов Совета НАТО – Россия и Постоянного совета ОБСЕ, сообщила пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.
«Дмитрий Кулеба и Энтони Блинкен обсудили дальнейшее воплощение комплексного пакета сдерживания России от дальнейшей агрессии, в частности, жесткие экономические санкции против РФ и практическое укрепление обороноспособности Вооруженных сил Украины», – приводит текст сообщения пресс-службы МИД Украины ТАСС.
В ходе разговора Блинкен поделился с Кулебой содержанием переговоров с Россией в Женеве 10 января. В ведомстве утверждают, что стороны отметили взаимную приверженность принципу «никаких договоренностей по Украине без Украины».
В свою очередь глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что госсекретарь США Блинкен и глава МИДЛ Украины Кулеба в ходе телефонного разговора обсудили дальнейшие шаги в отношениях с Россией после консультаций в Женеве.
До какой степени противостояния с Западом должна идти Россия, чтобы не допустить вступления Украины в НАТО?
«Принимая во внимание общую озабоченность по поводу продолжающегося и беспричинного наращивания Россией военного присутствия внутри и вокруг Украины, Государственный секретарь [США Энтони Блинкен] министр иностранных дел [Украины Дмитрий Кулеба] обсудили итоги и дальнейшие шаги после американо-российского диалога по стратегической стабильности в Женеве и в преддверии заседания в Брюсселе совета НАТО – Россия, которое состоится завтра (12 января)», – говорится в заявлении пресс-службы Госдепа.
Блинкен отметил, что дипломатия является единственным ответственным способом разрешения ситуации вокруг Украины. Кроме того, госсекретарь США подчеркнул, что никакие переговоры по Украине не будет проводиться без участия самой Украины. Блинкен заверил Кулебу, что если Россия выберет «путь конфликта», Соединенные Штаты, а также их союзники и партнеры готовы ввести санкции в отношении России, укрепить восточный фланг НАТО и увеличить военную помощь Украине.
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Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад занять жесткую позицию в диалоге с Россией и быть готовыми к внедрению «превентивного пакета» санкций. Он также заявил о неизменность евроатлантического курса Украины, подчеркнув, что «никто, кроме Украины и НАТО, не должен влиять на процесс нашей интеграции с альянсом».
1 января президент Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств предложил начать предметные переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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