Шарий: Зеленского не позовут на переговоры России и США по Украине

«В США Зеленского и Кулебу никто ни во что не ставит, поэтому никто их не будет приглашать на совместные переговоры с Россией. Их мнение никому не интересно», – сказал газете ВЗГЛЯД политик и медиаэксперт Анатолий Шарий. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал главе МИД Украины Дмитрию Кулебе не обсуждать Украину без ее участия.

«Я думаю, что обещание Блинкена Кулебе – это очередная шутка и попытка сохранить хорошую мину при плохой игре. Лидеры США и России постоянно обсуждают Украину за ее спиной. Кроме того, зачастую после таких обсуждений с Зеленским связывается тот же Блинкен или Нуланд, что говорит о понижении статуса украинского президента до уровня министра», – считает Анатолий Шарий.

«Зеленский делает вид, будто этого не замечает, но это видит весь мир. Абсурд. И очевидно, что в США Зеленского никто ни во что не ставит. Поэтому его не позовут в Женеву или куда-то еще на совместные переговоры. Какой от него толк?» – задается вопросом политик.

«Игроком в украинском вопросе являются Соединенные Штаты, которые используют Украину исключительно как инструмент в своей борьбе с Россией. Хотя, возможно, сейчас им следовало бы больше внимания уделить противостоянию с Китаем», – добавил собеседник.

«А у Зеленского мозгов нет вообще. От него можно ожидать чего-то вроде суицидальной атаки на Донбасс, потому что Россия неоднократно заявляла: силовая попытка Киева вернуть эту территорию обернется катастрофой. Так что всерьез слушать мнение Зеленского и Кулебы в США никто не будет. Их позиция – это гундосить о том, что надо вернуть Крым, а «Северный поток – 2» представляет угрозу Европе. Это полнейшее лицемерие», – заключил Шарий.

В среду госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой заявил, что обсуждения по Украине не будут проходить без ее участия.

Отмечается, что «политики выразили общую обеспокоенность» относительно «продолжающегося и ничем не спровоцированного наращивания военного присутствия России внутри и вокруг Украины». Также стороны обсудили итоги консультаций США – Россия в Женеве и дальнейшие шаги в преддверии заседания Совета Россия – НАТО в Брюсселе.

По словам Блинкена, «если Россия выберет путь дальнейшего конфликта», Соединенные Штаты, их союзники и партнеры готовы нанести огромный ущерб российской экономике, усилить восточный фланг НАТО и увеличить оборонную помощь Украине.

Ранее Кулеба и Блинкен в телефонном разговоре обсудили «дальнейшее воплощение комплексного пакета сдерживания России» с учетом предстоящих контактов Совета Россия – НАТО и Постоянного совета ОБСЕ.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад занять жесткую позицию в диалоге с Россией и быть готовыми к внедрению «превентивного пакета» санкций. Он также заявил о неизменности евроатлантического курса Украины, подчеркнув, что «никто, кроме Украины и НАТО, не должен влиять на процесс нашей интеграции с альянсом».

Напомним, замглавы МИД Сергей Рябков после консультаций с США в Женеве исключил возможность использования темы Украины для торга с Россией. При этом дипломат предупредил о возможности провокаций со стороны Украины, которые способны обострить ситуацию и повысить вероятность столкновений. Рябков вновь призвал НАТО отказаться от освоения территории государств, вступивших в альянс после 1997 года. Он также призвал США к максимальной ответственности, подчеркнув, что нельзя недооценивать риски военной конфронтации. Однако США отклонили требования России о нерасширении НАТО.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД