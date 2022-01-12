Переговоры с США подарили России новую «звезду» дипломатии

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12 января, среда  |  Последнее обновление — 22:02  |  vz.ru
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Почему республики экс-СССР не платят Газпрому

Молдавия снова просит к себе особого отношения у России Вадим Денисов/ТАСС
Молдавия снова просит у Газпрома отсрочки оплаты газа. Новый газовый контракт действует всего три месяца, однако покупатель уже второй раз оказывается не в состоянии заплатить в срок. Но Газпром, скорее всего, вновь пойдет навстречу соседу. Подобную ситуацию сложно представить, например, с норвежским поставщиком газа Statoil. Почему Газпром просто не перекроет газ неплательщику? Подробности...
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«О русском языке в Казахстане не беспокойтесь»

Зачинщики погромов использовали казахскую молодежь как «пушечное мясо» PAVEL MIKHEYEV/REUTERS
«Ежегодно у нас сотни тысяч молодых людей уезжают из сел в города, где вместо успеха их ждет безнадега. Понятно, как возглавившим погромы террористам удалось использовать обозленную молодежь в качестве пушечного мяса», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат парламента Казахстана Азат Перуашев, комментируя программу реформ, анонсированную президентом Токаевым по итогам волнений в стране. Подробности...
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Как Россия победила крупнейшую мусорную свалку Европы

До конца 2024 года предстоит уничтожить почти две сотни свалок в городской черте Александр Рюмин/ТАСС
На месте огромной свалки, в прямом смысле отравлявшей жизнь челябинцам, в 2021 году появилась спортивная площадка. Победа над крупнейшим на континенте и при этом бесхозным мусорным полигоном стала зримым символом того, как в этом году работали всероссийские программы «Чистая страна» и «Чистый воздух». Что еще сделано и предстоит сделать для решения застарелой проблемы свалок? Подробности...
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Зачем русофоба взяли в правительство Казахстана

«Не забывайте, что вы тут навязанная диаспора», – говорил Умаров проживающим в Казахстане русским Владимир Смирнов/ТАСС
Новый кабинет министров Казахстана во многом напоминает старый, отправленный в отставку на пике массовых протестов. Но одно из новшеств в нем по-настоящему скандально: министром информации стал Аскар Умаров – националист, предметом активной неприязни которого являются Россия, русский язык, русский народ и Великая Отечественная война. Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Россия остается лидером в гиперзвуковом оружии

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Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
В декабре прошлого года почти одновременно Россия и США провели испытания своих гиперзвуковых ракет. «Циркон», по словам президента Путина, показал себя безупречно, а испытания американской AGM-183A снова провалились. Подробности...
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Юрий Мавашев
Юрий Мавашев, востоковед, директор Центра изучения новой Турции
Россия вполне могла бы извлечь для себя пользу из кризиса НАТО. Турция на практике доказала интерес не только к системам ПВО, но и к другим перспективным видам российского вооружения, включая Су-57. Подробности...

Как крестьяне заставили большевиков отменить продразверстку

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
11 января 1919 года большевистское правительство ввело продразверстку – изъятие излишков сельхозпродукции у крестьян. С благой целью накормить начинающее голодать население городов. Но реализация замысла привела к еще большим проблемам. Подробности...
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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    Переговоры с США подарили России новую «звезду» дипломатии

    Замглавы МИД РФ Сергей Рябков и первый замгоссекретаря США Венди Шерман
    		   12 января 2022, 22:00
    Фото: пресс-служба МИД РФ/ТАСС,
    Rod Lamkey/CNP/Sipa USA/Reuters
    Текст: Станислав Борзяков

    Заведомо долгие переговоры Москвы и Вашингтона по дальнейшей судьбе НАТО и другим вопросам глобальной безопасности еще только начались, но уже приковали внимание всего мира к людям, чья работа обычно остается «за кадром». Замглавы МИД РФ Сергей Рябков за считанные часы превратился в «звезду» мировых медиа, став одним из главных лиц внешней политики России.

    То, что исторической значимости переговоры между РФ и США проводятся на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств, о которых широкая публика мало что знает, продиктовано низким уровнем отношений между странами.

    Никто никому не верит, никто не рассчитывает на легкую прогулку и быстрый успех – впереди много часов изнурительного диалога, ответственность за который ляжет на «рабочих лошадок». Лишь в том случае, если им удастся договориться до какой-то конкретики, вопрос перейдет на уровень выше - уровень глав ведомств, а потом и глав государств.

    С обеих сторон были выставлены безоговорочные профи, заточенные как раз на такие переговоры – долгие и трудные. В итоге замглавы МИД РФ Сергей Рябков и замгоссекретаря США Венди Шерман в буквальном смысле проснулись «звездами» международной политики, хотя уже давно состоят на дипломатической службе.

    Первый раунд шел более семи часов – и переговорщики сошлись на том, что им удалось «подробно уточнить» свои позиции. Работы впереди много, так что о Шерман и Рябкове мы теперь будем слышать часто. Им не впервой стоять на главных национальной рубежах, однако столь пристальное внимание к их деятельности со стороны СМИ вносит свои коррективы: прежде непубличное теперь интересно для всех. 

    Причем и для Шерман, и для Рябкова происходящее может стать важным шагом не только к всепланетной славе, но и вверх по карьерной лестнице. У каждого из них свои обстоятельства – и своя история.

    Начнем с Шерман, чье положение в американской «табели о рангах» выше, чем у Рябкова в российской. Он просто зам (всего у Сергея Лаврова девять заместителей), а она «на наши деньги» – первый зам. Аналогичную должность в МИД РФ уже почти девять лет занимает Владимир Титов, почти неизвестный широкой российской публике.

    С 72-летней Шерман американцы знакомы лучше – в силу того, что назначение первого заместителя (официально - просто заместителя) в Госдепе обставляется не «пакетно», как в случае с замами по конкретным вопросам, а проводится отдельным указом президента.

    Этот пост был введен при Ричарде Никсоне, и на него не раз назначались будущие госсекретари. Как правило, такие дипломаты заняты не публичной работой и не «паркетом», а переговорами на стратегических направлениях, которые требуют особо ответственного подхода и не терпят суеты. Поэтому та же Шерман известна гораздо хуже, чем, например, Виктория Нуланд, хотя и ниже ее по статусу.

    Особо трудные переговоры с назначенным врагом – это, помимо прочего, личная компетенция Шерман. При президенте Клинтоне она вела диалог по вопросам безопасности с КНДР (безуспешно), при президенте Обаме с Ираном (успешно), при президенте Байдене уже в статусе «первого зама» – с Россией.

    Что интересно, во всех трех случаях «ястребы» из числа республиканцев обвиняли ее в «умиротворении агрессора», но демократическое руководство неизменно ценило за профессионализм и стальные нервы.

    В зависимости от того, как итоги работы с Рябковым будут восприняты в Белом доме, у Шерман есть шансы на повышение. Ее стиль и подход сильно контрастируют со стилем ее формального начальника – идеологизированного «ястреба» Энтони Блинкена, считающего, что на Россию нужно «давить», а не договариваться с ней. При этом более умеренная Шерман «его» человеком не является – ее обычно относят к «клану Клинтонов», как и советника Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана, находящего в конфликте с радикальным Блинкеным.

    Пока что провалов у Блинкена гораздо больше, чем успехов, – чего стоят только переговоры с китайцами в Анкоридже, где резко конфронтационная линия госсекретаря получила жесткий отпор. В случае, если Байден отвергнет эту линию за бесперспективностью, новым госсекретарем может стать именно Шерман – как безоговорочный профессионал с «удачным» в этом смысле полом и бэкграундом (ее внутрипартийная деятельность имеет подчеркнуто феминистский и социальный контекст).

    На повышение когда-нибудь может уйти и Сергей Рябков – хотя бы в силу того, что он на десять лет моложе Сергея Лаврова.

    Он тоже – профильный специалист, но не по диалогу с врагом, как Шерман, а по отношениям с ОБСЕ и США и по контролю за вооружениями. И хотя большая слава пришла к нему только сейчас, работающим со Смоленской площадью журналистам этот карьерный дипломат известен давно и хорошо – как доступный, квалифицированный и очень интеллигентный спикер.

    Теперь, представляя Москву на стратегических переговорах с Вашингтоном, Рябков как будто преобразился. Беспрецедентно жесткий призыв к НАТО «собирать манатки» и сравнение агентства Bloomberg с «вонючим сыром» для него, мягко говоря, не совсем типично.

    Представляется, что Рыбков в некотором смысле «играет на публику»

    осознавая, что в предложенных обстоятельствах переговоры с вашингтонцами – это не только предметная дипломатическая работа, на которую он мастер, но и, при таком внимании публики, шоу вида «наши против чужих», которому нужны спецэффекты.

    При значительном интересе к иностранным делам, характерном для россиян (но, кстати, не для американцев), в МИД РФ крайне мало всенародно узнаваемых лиц. Помимо Лаврова, таким человеком можно назвать только покойного Виталия Чуркина и директора департамента информации Марию Захарову, на которую обязанности по работе с прессой были возложены прицельно и персонально.

    Рябков при всех своих многочисленных заслугах из прошлого получает статус «звезды» только сейчас. Он теперь не просто представитель Москвы на важных переговорах, а человек, формирующий образ российской внешней политики для международных медиа. И лихо, стоит признать, формирующий.

    Однако его профессионализм не оставляет сомнений, что Рябков умеет разделять дипломатических работу и, собственно, шоу, которого требуют от него формат арены и историчность момента, когда нужно не только анализировать политический процесс, но и просто «болеть за наших».

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