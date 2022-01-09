Рябков: НАТО надо собирать манатки и отправляться на рубежи 1997 года

Замминистра иностранных дел Сергей Рябков, прибывший на российско-американские переговоры по гарантиям безопасности заявил, что НАТО больше не сможет «оттеснять» Россию на вторые роли в европейской и международной политике: Североатлантическому альянсу пора возвращаться на рубежи 1997 года.

«Даже неспециалисту понятно, что требовать от России уступок в ситуации, когда именно НАТО на протяжении всех последних десятилетий стремится, что называется, «оттеснить» нашу страну и перевести ее если не на роль подчиненного, то в любом случае на вторые роли в европейской и международной политике, причем сделать это с нанесением прямого ущерба нашей безопасности, больше не получится. Это все в прошлом. И раньше-то не очень получалось, а сейчас этому просто положен конец», – рассказал он ТАСС.

Он добавил, что «НАТО надо собирать манатки и отправляться на рубежи 1997 года».

По словам Рябкова, Москва продолжит настойчиво представлять аргументы в поддержку своей позиции по гарантиям безопасности, достаточно жесткая позиция США на этот счет не выводит российскую сторону из равновесия.

«Позиция США достаточно жесткая, она по всем признакам сомкнулась полностью с той позицией, которую на протяжении последних недель отрабатывают соседи на Западе, непосредственные соседи на Западе из так называемой бухарестской девятки. И, разумеется, секретариат НАТО добавляет, что называется, огня, временами жжет огнем по этой тематике. Но мы видали и не такое, и, собственно говоря, это не выводит нас из равновесия. Будем настойчиво объяснять логику и представлять аргументы в поддержку нашей позиции», – рассказал дипломат.

Рябков отметил, что Россия в Женеве готова вести с США постатейный разбор своих предложений по гарантиям безопасности, но у Москвы есть большие сомнения насчет готовности Вашингтона к такому разговору.

Ранее Рябков заявил: высока вероятность того, что в Женеве Россия столкнется с нежеланием США и НАТО реально воспринять позицию Москвы, но давлению она не поддастся и на уступки не пойдет.