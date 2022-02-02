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Испанская газета опубликовала текст конфиденциального ответа США и НАТО России
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Испанское издание El Pais опубликовало полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности.
Издание опубликовало копии двух документов на английском языке: ответ Вашингтона занимает пять страниц, ответ альянса – четыре. Основное отличие текстов, как отмечает El Pais, в том, что Вашингтон готов обсуждать принцип неделимости безопасности, утвержденный Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), передает ТАСС.
Из документов следует, что США и Североатлантический альянс отказались подписывать с Россией двусторонний договор о безопасности в Европе, а также не поддерживают требование о нерасширении НАТО. Также США и альянс предложили Москве провести переговоры по соглашениям о разоружении и «мерам укрепления доверия».
«НАТО не добивается конфронтации. Но мы не можем пойти на компромиссы по принципам, на которых основываются наш альянс и безопасность в Европе и Северной Америке, и мы не пойдем, – говорится в документе.
В тексте статьи сказано, что США в консультации с союзниками и партнерами готовы рассмотреть дополнительные меры, чтобы предупредить инциденты на море и в воздухе, сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что статья испанской газеты маркирована Киевом и Мадридом, при этом известно, что Украину ранее проинформировали о сути документов.
Ранее пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс заявил, что Вашингтон направил России серьезные и субстантивные предложения по безопасности.
В среду госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В МИД России подтвердили, что получили его. Глава МИД Сергей Лавров заявил: «По главному вопросу о нерасширении НАТО на восток в этом документе позитивной реакции нет».
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Кандидат в президенты Франции сочла правомерными претензии России к НАТО
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Кандидат в президенты Франции от правоцентристской партии «Республиканцы» Валери Пекресс в эфире телеканала France 3 заявила, что обеспокоенность со стороны России в связи с организацией у ее границ НАТО является правомерной.
«Как я понимаю, сегодня есть правомерная обеспокоенность со стороны России в связи с организацией у ее границ альянса, который может быть направлен против нее. Поэтому необходимо говорить. Необходима конференция по безопасности в Европе с участием России и Евросоюза», – цитирует ее РИА «Новости».
Кроме того, она приветствовала диалог между Францией и Россией.
«Наконец, Франция говорит с Россией. И я думаю, что возобновить этот диалог было абсолютно необходимо, если мы хотим гарантировать мир у границ Европы. Вместе с тем надо быть очень твердыми в этом диалоге. Границы Украины неприкосновенны, и мы должны их защищать, поскольку Франция сегодня в НАТО – альянсе, который будет защищать суверенные государства, находящиеся у его границ», – добавила Пекресс.
Ранее эксперт рассказал газете ВЗГЛЯД, что кандидат в президенты Франции от правоцентристской партии «Республиканцы» Валери Пекресс может придерживаться пророссийских взглядов, как и другой кандидат в президенты Франции – основатель партии «Отвоевание» Эрик Земмур.
Согласно соцопросу Ipsos-Sopra Steria, Пекресс занимает третье место в предвыборной гонке. На втором месте расположилась лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, а на первом – действующий президент Эммануэль Макрон.
Напомним, Киев и страны Запада считают, что Россия готовит вооруженное нападение на Украину. В Кремле эти планы не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать.
МИД России в декабре 2021 года опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.
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Лондон пригрозил «российским олигархам» конфискацией собственности
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Разрабатываемый в Британии законопроект позволит вводить санкции против любых организаций и лиц из России. Возможное ужесточение санкций может включать конфискацию лондонской собственности «российских олигархов», заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.
«В настоящее время экономические санкции очень узкие, мы могли вводить санкции только против компаний, которые напрямую были вовлечены в дестабилизацию Украины. То, что мы сейчас хотим сделать – расширить это так, чтобы любая компания, представляющая интересы Кремля, могла попасть под санкциями», – заявила Трасс, добавив, что «российским компаниям, обслуживающим российское государство, негде будет прятаться», передает РИА «Новости» со ссылкой на Sky News.
«Это будет непросто для России», – уточнила Трасс.
Ожидается, что законопроект по ужесточению санкционного режима против России будет представлен в британском парламенте 31 января.
По ее словам, Великобритания не исключает вероятность того, что собственность российских олигархов в Лондоне может быть конфискована в рамках ужесточения санкционного режима против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины.
«Ничего не исключено. Мы не будем говорить о деталях относительно того, кто и под какими санкциями будет, этот законопроект позволит нам бить по более широкому спектру целей, поэтому не будет никого, кто будет думать, что у него иммунитет от санкций», – добавила Трасс.
Отвечая на вопрос, что подобные санкции могут ударить и по британским инвесторам, Трасс заявила, что «демократия и свобода важнее, чем сиюминутные финансовые интересы».
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Накануне стало известно, что в понедельник МИД Великобритании намерен объявить в парламенте страны об ужесточении санкций против России. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на следующей неделе собирается провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. В канцелярии Джонсона сообщили, что «премьер-министр решительно настроен активизировать дипломатические усилия и нарастить силы и средства сдерживания, чтобы избежать кровопролития в Европе».
В пятницу источники The Wall Street Journal сообщили, что CША не рассматривают введение против России санкций, затрагивающих экспорт нефти и газа, планируемые ограничения коснутся принадлежащих государству банков, экспорта высоких технологий и операций с суверенным долгом.
До этого сообщалось, что Британия и ЕС занялись разработкой санкций против газовой отрасли России. Возможность введения санкций против газопровода не исключили глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и глава МИД Германии Анналена Бербок.
Ранее замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что в случае «вторжения» России на Украину «Северный поток – 2» останется «куском металла». Она также в шутку поддержала идею использования «Северного потока – 2» для перекачки водки. В Кремле на это ответили, что пусть лучше в Вашингтоне шутят, чем занимаются нагнетанием обстановки в Европе.
Напомним, Минобороны Великобритании ожидает, что Россия может предпринять кибератаки и распространить компромат против стран Запада. Times приводит высказывания главы оборонного ведомства и его подчиненных. Так, министр Бен Уоллес заявил: «Я ожидал бы, что какое-либо российское наступление будет иметь кибернетический компонент наравне с физическим. Компромат также является частью этого инструментария».
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Боррель рассказал, кто может заменить российский газ
Евросоюз надеется, что США, Катар и Азербайджан, компенсируют объемы газа в случае снижения его поставок из России, написал в своем блоге глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
Боррель полагает, что сокращение или даже остановка поставок газа из России в ЕС может произойти в случае провала переговоров по безопасности в Европе. «Нам надо быть готовым на тот случай, если дипломатия провалится. Мы рассматриваем все возможности и сценарии, в том числе сотрудничество с такими партнерами, как США, Катар и Азербайджан, по вопросу поставок газа на случай, если Россия решит сократить или остановить поставки», – цитирует его РИА «Новости».
Ранее в Кремле констатировали, что ответы Вашингтона по гарантиям безопасности дают не очень много поводов для оптимизма. В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров указал, что США не дали ответ на самый главный вопрос по гарантиям безопасности – о нерасширении НАТО на восток. Вместо этого Соединенные Штаты в ответе Москве обвинили Россию в нарушении суверенитета соседей.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Североатлантический альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии.
В Госдуме ответ Запада на предложения Москвы по гарантиям безопасности назвали «однозначно отрицательным». В Совфеде ответ Вашингтона на предложения Москвы по безопасности расценили как готовность США к глобальному противостоянию и прямой конфронтации с Россией. Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что если предложения Москвы по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов, прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
ЕС захотел лишить Россию возможности для реализации «стратегических амбиций»
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Евросоюз работает над новыми санкциями, которые могут лишить Москву товаров, необходимых для реализации стратегических амбиций России, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в личном еженедельном блоге.
«В рамках нашей работы по сдерживанию [России] мы продвинулись в подготовке ответных мер, которые приведут к серьезным издержкам для российской экономики и финансовой системы. Здесь мы также рассматриваем меры экспортного контроля, которые имели бы долгосрочный эффект, лишая Россию товаров, необходимых ей для реализации своих стратегических амбиций», – приводит слова главы дипломатии Евросоюза ТАСС.
«Россия ведет войну нервов, поэтому мы должны сохранить наши. В этом противостоянии с Россией мы делаем все возможное, чтобы дипломатия работала, используя все возможные пути», – заявил Боррель.
Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен не исключила возможности введения санкций против «Северного потока – 2». Введение санкций против «Северного потока – 2» допустила и глава МИД Германии Анналена Бербок. Замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что в случае «вторжения» России на Украину «Северный поток – 2» останется «куском металла». Кроме того, Британия и ЕС занялись разработкой санкций против газовой отрасли России. Также стало известно, что Евросоюз может ввести против России ограничения на конвертирование валюты, меры экспортного контроля, ограничения доступа к SWIFT.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой. Там также отметили, что некоторые страны Запада пытаются рассорить народы России и Украины и создать очаг нестабильности в Европе, осложняя отношения между странами ЕС и Москвой. Россия в свою очередь предложила ЕС разморозить треки переговоров по безопасности.
В среду госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поддержал ответ США на предложения России по безопасности.
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В Госдуме ответ Запада на предложения Москвы по гарантиям безопасности назвали «однозначно отрицательным». В Совфеде ответ Вашингтона на предложения Москвы по безопасности расценили как готовность США к глобальному противостоянию и прямой конфронтации с Россией. Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что если предложения Москвы по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
В Кремле призвали дождаться реакции президента России Владимира Путина на ответ Соединенных Штатов на предложения Москвы по гарантиям безопасности. При этом в Кремле констатировали, что ответы Вашингтона дают не очень много поводов для оптимизма. В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров указал, что США не дали ответ на самый главный вопрос по гарантиям безопасности – о нерасширении НАТО на восток. Вместо этого Соединенные Штаты в ответе Москве обвинили Россию в нарушении суверенитета соседей.
В декабре 2021 года президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Пушков объяснил смысл санкционных угроз Запада
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал угрозы Запада ввести санкции против России в случае эскалации вокруг Украины.
Пушков написал в Telegram, что «громко анонсированные санкции западного альянса против России должны предотвратить любую реакцию России на накачку Украины вооружениями и ее военное освоение со стороны стран альянса, в этом их главный смысл».
Ранее британские СМИ сообщали, что администрация США подготовила санкции против членов советов директоров российских государственных компаний и крупных чиновников, а также их супругов и детей.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила, что США подготовили санкции против российских элит на случай «вторжения на Украину».
Замглавы Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис сообщил, что Евросоюз подготовил пакет персональных, экономических, финансовых и торговых санкций против России, который может быть введен «в случае агрессии в отношении Украины». В Лондоне также объявили о готовности ввести «самый жесткий санкционный режим» против России.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину.
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ЕС пригрозил России введением экономических, финансовых, торговых санкций
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Евросоюз готовит пакет персональных, экономических, финансовых и торговых санкций против России, который может быть введен «в случае агрессии в отношении Украины», сообщил в Киеве замглавы Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис.
«Пакет санкций разрабатывается. Это будет очень серьезный, масштабный пакет, целью которого будет сдерживание России. Он будет состоять из персональных, экономических, финансовых, торговых санкций», – приводит слова замглавы Еврокомиссии ТАСС.
При этом Домбровскис подчеркнул, что в настоящее время Евросоюз сосредоточен на дипломатических усилиях по деэскалации ситуации вокруг Украины.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз работает над санкциями, которые могут лишить Россию возможности для реализации «стратегических амбиций». Предприниматель, экономист Антон Любич в комментарии газете ВЗГЛЯД предположил, что «если ЕС пойдет на такой шаг, Россия может частично или полностью отказаться от соблюдения патентного права».
Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен не исключила введения санкций против «Северного потока – 2». Британия и ЕС также занялись разработкой санкций против газовой отрасли России. Также стало известно, что Евросоюз может ввести против России ограничения на конвертирование валюты, меры экспортного контроля, ограничения доступа к SWIFT.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
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Путин обвинил НАТО в обмане из-за обещания не продвигаться на восток
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном напомнил про обещание не продвигать НАТО на восток, по его словам, сказали одно, сделали другое, кинули, просто обманули.
«Как известно, нам были даны обещания не продвигать инфраструктуру блока НАТО на восток ни на один дюйм. Всем это хорошо известно. Сегодня мы видим, где находится НАТО – Польша, Румыния, страны Прибалтики», – цитирует Путина РИА «Новости».
По его словам, «сказали одно, сделали другое. Как у нас говорят в народе, кинули, ну просто обманули».
Ранее Путин заявил, что принципиальные российские озабоченности были проигнорированы США.
Глава МИД Сергей Лавров заявил, что США негативно отреагировали на ключевой принцип международного права о неделимости безопасности.
Напомним, Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен провели беседу на тему ответа США по российским предложениям по безопасности. Госсекретарь США сообщил, что Вашингтон готов на двусторонней основе и вместе с союзниками продолжать обмениваться мнениями по безопасности с Москвой.
В октябре Путин на заседании клуба «Валдай» обвинил руководителей стран НАТО в нарушении данных России обещаний о не расширении военной инфраструктуры альянса на восток. Он также допустил, что страны НАТО под видом учебных центров могут разместить на территории Украины ракеты, как ранее разместили в Польше и Румынии системы ПРО.
Путин предупредил о последствиях появления на Украине ударных комплексов. Посол России в США Анатолий Антонов обратил внимание на освоение странами НАТО территории Украины. Он подчеркнул, что в Москве осведомлены, что собой представляют американские «оборонительные» противоракетные комплексы Мк-41, которые могут быть использованы для запуска ракет средней и меньшей дальности.
Словаки обвинили США и НАТО в эскалации напряженности вокруг Украины
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Жители Словакии возлагают ответственность за эскалацию напряженности на российско-украинской границе и в Прибалтике на США и НАТО, свидетельствуют итоги опроса населения республики, о которых сообщил братиславский телеканал «Маркиза».
На вопрос о том, кто несет ответственность за нагнетание напряженности на российско-украинской границе и в Прибалтике – Россия или США с НАТО, 44,1% опрошенных ответили, что Соединенные Штаты и Североатлантический альянс. Россия сочли «виновной» в ухудшении международной ситуации значительно меньшее число респондентов – 34,7%. В опросе, который проводился 19 по 26 января, приняли участие 1017 жителей Словакии, представляющих все слои и возрастные категории общества, передает ТАСС.
Ранее МИД Словакии рекомендовал воздержаться от поездок на Украину и в Крым. В прошлую пятницу премьеры Словакии Эдуард Хегер и Нидерландов Марк Рютте предложили усилить восточное крыло НАТО. Днем ранее стало известно о планах Британии разместить боевые подразделения в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии.
26 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поддержал ответ США на предложения России по безопасности.
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В Госдуме ответ Запада на предложения Москвы по гарантиям безопасности назвали «однозначно отрицательным». В Совфеде ответ Вашингтона на предложения Москвы по безопасности расценили как готовность США к глобальному противостоянию и прямой конфронтации с Россией. Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что если предложения Москвы по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
В Кремле призвали дождаться реакции президента России Владимира Путина на ответ Соединенных Штатов на предложения Москвы по гарантиям безопасности. При этом в Кремле констатировали, что ответы Вашингтона дают не очень много поводов для оптимизма. В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров указал, что США не дали ответ на самый главный вопрос по гарантиям безопасности – о нерасширении НАТО на восток. Вместо этого Соединенные Штаты в ответе Москве обвинили Россию в нарушении суверенитета соседей.
В декабре 2021 года президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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МИД Словакии рекомендовал воздержаться от поездок на Украину и в Крым
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Министерство иностранных дел Словакии рекомендовало жителям республики воздержаться от поездок на Украину, сообщило News Agency of the Slovak Republic. МИД Словакии также призвал воздержаться от поездок в Крым.
«Ситуация в сфере безопасности непредсказуема на всей территории Украины. Она может очень быстро меняться», – приводит ТАСС цитату из рекомендации внешнеполитического ведомства Словакии. Там отметили, что поездки в страну, с которой на востоке граничит Словакия, допустимы лишь в неотложных случаях. МИД Словакии также призвалграждан воздержаться от поездок в Крым.
Напомним, в пятницу премьеры Словакии Эдуард Хегер и Нидерландов Марк Рютте после переговоров в Братиславе предложили усилить восточное крыло НАТО, если ситуацию вокруг Украины не удастся урегулировать дипломатическим путем. Днем ранее стало известно о планах Британии разместить боевые подразделения в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии. При этом глава МИД Германии заявила, что НАТО «на данный момент» не собирается принимать в свои ряды новые страны из Восточной Европы, однако отметила, что каждая страна может сама выбирать, к каким альянсам она хотела бы присоединиться.
В среду госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поддержал ответ США на предложения России по безопасности.
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В Госдуме ответ Запада на предложения Москвы по гарантиям безопасности назвали «однозначно отрицательным». В Совфеде ответ Вашингтона на предложения Москвы по безопасности расценили как готовность США к глобальному противостоянию и прямой конфронтации с Россией. Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что если предложения Москвы по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
В Кремле призвали дождаться реакции президента России Владимира Путина на ответ Соединенных Штатов на предложения Москвы по гарантиям безопасности. При этом в Кремле констатировали, что ответы Вашингтона дают не очень много поводов для оптимизма. В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров указал, что США не дали ответ на самый главный вопрос по гарантиям безопасности – о нерасширении НАТО на восток. Вместо этого Соединенные Штаты в ответе Москве обвинили Россию в нарушении суверенитета соседей.
В декабре 2021 года президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Россия решила отправить в НАТО и ОБСЕ запрос о безопасности
Россия направит запрос в НАТО и ОБСЕ с требованием разъяснить, намерены ли они выполнять ключевые обязательства по безопасности, заявил глава МИД России Сергей Лавров в программе «Воскресное время» на Первом канале.
«Сегодня по линии МИД направляем официальный запрос нашим коллегам в странах Альянса и ОБСЕ с настоятельным требованием разъяснить, как они намерены выполнять обязательство не укреплять свою безопасность за счет безопасности других. Если не намерены, то объяснить почему», – передает его слова РИА «Новости».
Лавров добавил, что ответ НАТО и ОБСЕ будет ключевым вопросом при определении дальнейших предложений, о которых доложат президенту России Владимиру Путину.
По его словам, Россия хочет добрых, ровных, взаимоуважительных, равноправных отношений с США, как и с любой другой страной мира. «Об этом президент России Владимир Путин говорил президенту США Джо Байдену, который на встрече в Женеве в июне 2021 года подтвердил именно такой настрой», – подчеркнул Лавров.
Глава МИД уточнил, что у России есть свои интересы, как и у США. «Наученные горьким опытом, не хотим оставаться в положении, когда наша безопасность повседневно ущемляется», – отметил он.
Ранее в Кремле призвали дождаться реакции президента России Владимира Путина на ответ Соединенных Штатов на предложения Москвы по гарантиям безопасности. При этом в Кремле констатировали, что ответы Вашингтона дают не очень много поводов для оптимизма. В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров указал, что США не дали ответ на самый главный вопрос по гарантиям безопасности – о нерасширении НАТО на восток. Вместо этого Соединенные Штаты в ответе Москве обвинили Россию в нарушении суверенитета соседей.
В пятницу президент России Владимир Путин заявил, что в ответах США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности не учтены некоторые принципиальные озабоченности России. Путин отметил, что российская сторона внимательно изучит полученные ответы, после чего определится с дальнейшими действиями.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Североатлантический альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии.
В Госдуме ответ Запада на предложения Москвы по гарантиям безопасности назвали «однозначно отрицательным». В Совфеде ответ Вашингтона на предложения Москвы по безопасности расценили как готовность США к глобальному противостоянию и прямой конфронтации с Россией. Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что если предложения Москвы по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов, прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
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Западные СМИ объяснили, до чего довела США «игра мускулами»
Соединенным Штатам необходимо полностью изменить отношение к расширению НАТО для успешного урегулирования отношений с Россией, пишет The New Yorker.
По мнению профессора истории в Школе передовых международных исследований при Университете Джонса Хопкинса, профессора истории и международных отношений в Университете Южной Калифорнии, а также научного сотрудника Центра европейских исследований Гарвардского университета Мэри Элиз Саротт, сложилось особое мнение как об этом процессе, так и вообще о взаимоотношениях двух государств в переломный для России момент – после развала Советского Союза, передает РИА «Новости».
«Подобно тому, как ледник медленно скользит по склонам, но глубоко изменяет обширные участки местности, так и расширение НАТО на восток вынуждало элементы политического ландшафта, сложившегося после холодной войны, изменяться и трансформироваться, оставляя позади прежние ориентиры», – отмечает Саротт.
При этом она добавила, что весь процесс расширения альянса был отмечен «опьяняющим чувством» – это был тот исторический момент, когда Америка могла свободно «играть мускулами». По ее словам, во время президентства Бориса Ельцина администрация Клинтона воспользовалась возможностью, вызванной откровенной слабостью России, неспособной отстаивать свои условия построения «нового мира».
«На саммите в Хельсинки Клинтон пообещал выделить Ельцину четыре миллиарда долларов инвестиций в 1997 году – столько же, сколько США предоставили за пять предыдущих, а также подтолкнуть вопрос с членством России в ВТО и предоставить Москве другие экономические преференции. Взамен Россия фактически должна была допустить беспрепятственное расширение НАТО. Ельцин опасался, что эти меры могут быть восприняты как «своего рода взятка», – выразила мнение автор статьи.
Также историк утверждает, что Билл Клинтон не сразу поверил, что Россия согласилась на невыгодные для себя условия. «Узнав об этих событиях, Клинтон, как говорят, ответил: «Скажу прямо: все, что русские получают из этой большой сделки, которую мы им предлагаем, – только заверения, что мы не собираемся вложить наши вооружения в руки бывших союзников России, которые теперь станут нашими союзниками, если только мы не проснемся однажды утром и не решим передумать. Русские получат шанс сидеть в одной комнате с НАТО, но не будут иметь никакой возможности помешать нам сделать что-то, с чем они не согласны. Они могут только зарегистрировать свое неодобрение и выйти из комнаты», – процитировала историк экс-президента США.
Как резюмировала Саротт, этот и многие другие договоры неспокойного для России времени создали идеальные условия для будущего обострения отношений между Москвой и Вашингтоном. По ее словам, после «победы в холодной войне» странам Запада стоило вспомнить афоризм Уинстона Черчилля: «В победе нужно быть великодушным», так как окно возможностей всегда находится в движении.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поддержал ответ США на предложения России по безопасности.
Финны испугались вовлеченности в военный конфликт из-за Украины
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Больше половины жителей Финляндии боятся перерастания напряженной ситуации вокруг Украины в военный конфликт, в который тем или иным образом может быть вовлечена и Финляндия, следует из результатов опроса, проведенного по заказу Helsingin Sanomat.
Согласно результатам опроса, проведенного среди 1 тыс. респондентов, 45% финнов боятся начала войны «в некоторой степени», очень боятся – 8%. Еще 32% опрошенных указали, что не особо опасаются такого сценария. При этом лишь 11% отметили, что у них нет подобных страхов, еще 5% не определились с ответом. Также почти 70% респондентов указали, что в настоящее время считают Россию угрозой миру, 5%, напротив, полагают, что такая угроза исходит от НАТО и США. Еще примерно каждый пятый видит угрозу как со стороны РФ, так и со стороны США и НАТО. Погрешность не превышает трех процентных пунктов, передает ТАСС.
Напомним, 11 января заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд предложила Финляндии и Швеции обсудить вступление в НАТО. Двумя днями позже генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал очень быстро принять Швецию и Финляндию в альянс, если они сами захотят вступить в НАТО. Вопреки этому глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что страна не планирует присоединяться к НАТО. В свою очередь премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила об отсутствии у Хельсинки планов вступления в НАТО, однако не исключила возможности такого шага в будущем. Глава МИД России Сергей Лавров обвинил зазывающих Финляндию и Швецию в НАТО в отсутствии уважения к суверенитету этих стран.
В среду госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поддержал ответ США на предложения России по безопасности.
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В Госдуме ответ Запада на предложения Москвы по гарантиям безопасности назвали «однозначно отрицательным». В Совфеде ответ Вашингтона на предложения Москвы по безопасности расценили как готовность США к глобальному противостоянию и прямой конфронтации с Россией. Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что если предложения Москвы по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
В Кремле призвали дождаться реакции президента России Владимира Путина на ответ Соединенных Штатов на предложения Москвы по гарантиям безопасности. При этом в Кремле констатировали, что ответы Вашингтона дают не очень много поводов для оптимизма. В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров указал, что США не дали ответ на самый главный вопрос по гарантиям безопасности – о нерасширении НАТО на восток. Вместо этого Соединенные Штаты в ответе Москве обвинили Россию в нарушении суверенитета соседей.
В декабре 2021 года президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Эксперт: Россия не закрыла дверь для переговоров с Западом о гарантиях безопасности
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«Очень важно, что Владимир Путин зафиксировал свое принципиальное несогласие с Западом, напомнил ему о нарушенных обязательствах, но не отказался говорить с ним дальше», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Ранее президент оценил контрпредложения США и НАТО на требования Москвы предоставить гарантии безопасности.
«Путин предсказуемо подчеркнул, что адекватных ответов на наши основные озабоченности мы не получили. Но интрига была в другом: многие на Западе ожидали, что Россия после такого хлопнет дверью и откажется от дальнейшего диалога по частным, техническим вопросам», – отметил гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
«Более того, отказ от продолжения контактов связывали с возможным началом военной операции на Украине, – уточнил собеседник. – Поэтому очень важно, что Путин зафиксировал свое принципиальное несогласие с Западом, напомнил ему о нарушенных обязательствах, но не отказался говорить с ним дальше».
«Президент признал, что это, судя по всему, дело очень трудное и долгое, но Россия продолжит отстаивать свои позиции, считая их обоснованными и справедливыми. Дверь для переговоров не закрыта, наши западные партнеры могут успокоиться и не готовиться к новой мировой войне», – подчеркнул эксперт.
По мнению Кортунова, Путин, комментируя эту тему, не случайно указал на опасность вступления Украины в НАТО и даже задался вопросом, не придется ли в таком случае воевать с блоком. «Дело в том, что Россия ведет политику сдерживания. Причем мы хотим сдержать не только прием Киева в альянс, но даже дальнейшее расширение его военно-технического сотрудничества с НАТО. Президент сам говорил об освоении украинской территории силами альянса. Кроме того, сейчас есть планы нового объединения – британско-польско-украинского. То есть идет работа по интеграции Украины в натовские структуры даже без формального ее вхождения в блок», – обратил внимание Кортунов.
«Чтобы сдерживание работало, оно должно быть убедительным. В свою очередь, объект сдерживания должен пребывать в состоянии определенного напряжения, – пояснил политолог. – Если бы Путин сказал: «Мы будем полагаться только на дипломатию, дружить со всеми вопреки всему, войны в Европе никогда не будет, а Россия отказывается от военно-технических мер обеспечения своей безопасности», то это только подорвало бы нашу убедительность. Нас не станут слушать, зато продолжат оказывать давление».
«Правда, здесь очень тонкий нюанс: с одной стороны, нужно не создать впечатление, что Россия сегодня-завтра начнет войну; с другой, необходимо сохранять напряжение, чтобы нас воспринимали всерьез. На мой взгляд, президент довольно успешно сбалансировал эти два аспекта», – заключил собеседник.
Принципиальные российские озабоченности были проигнорированы США, констатировал президент России Владимир Путин. Об этом он сказал, выступая во вторник на совместной пресс-конференции с прибывшим в Москву премьером Венгрии Виктором Орбаном.
«Игнорируя наши озабоченности, США и НАТО в целом ссылаются на право государств свободно выбирать способы обеспечения своей безопасности. Но дело не только в том, чтобы кому-то предоставить право свободно выбирать способ обеспечения своей безопасности», – подчеркнул российский лидер. Путин вновь напомнил о том, что руководители Запада «кинули», пообещав по завершении холодной войны не продвигать инфраструктуру НАТО на восток ни на один дюйм. «Сегодня мы видим, где находится НАТО: Польша, Румыния, страны Прибалтики. Сказали одно, сделали другое», – указалглава государства.
Он также обратил внимание на опасность, которую может повлечь за собой вступление Украины в НАТО – с учетом того, что в украинских доктринальных документах упомянуто «возвращение» Крыма военным путем. «Представим себе, что Украина является членом НАТО, напичкана оружием, стоят современные ударные системы так же, как в Польше и Румынии – кто помешает-то? И начинает операции в Крыму, сейчас даже не говорю про Донбасс», – отметил президент.
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Вместе с тем, Путин отметил что решение вопроса о гарантиях безопасности для России со стороны Запада может быть найдено, хотя сделать это непросто. Российский лидер выразил надежду, что диалог по теме гарантий безопасности будет продолжен. «Надеюсь, что мы в конце концов найдем это решение. Хотя оно непростое, мы отдаем себе в этом отчет. Но говорить сегодня о том, что это будет, я пока, конечно, не готов», – добавил президент России.
Москва внимательно анализирует ответы Вашингтона и НАТО по гарантиям безопасности, добавил он.
Лавров заподозрил страны Запада в отказе от принципа неделимости безопасности
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МИД опубликовал текст послания министра иностранных дел России Сергея Лаврова по тематике неделимости безопасности, направленного руководству внешнеполитических ведомств США, Канады и ряда стран Европы.
Лавров отметил, что «Россия всерьез обеспокоена ростом военно-политической напряженности в непосредственной близости от ее западных границ». В связи с этим она представила проекты соглашений с США и НАТО. Ответы на российские предложения «свидетельствуют о существенных расхождениях в понимании фундаментального для всей архитектуры европейской безопасности принципа равной и неделимой безопасности», сообщается на сайте МИДа.
Как пояснил министр, в Хартии европейской безопасности 1999 года говорится о том, что страны ОБСЕ принимают «обязательство каждого государства не укреплять свою безопасность за счет безопасности других». В Хартии подчеркивается, что «ни одно государство, группа государств или организация не могут быть наделены преимущественной ответственностью за поддержание мира и стабильности в регионе ОБСЕ или рассматривать какую-либо его часть как сферу своего влияния». Кроме того, в 2010 году в Астане была одобрена декларация, подтвердившая этот целостный пакет взаимосвязанных обязательств.
Лавров указывает, что Запад «выдергивает» из документов только часть о «праве государств на свободный выбор союзов для обеспечения исключительно своей безопасности». При этом «стыдливо опускается» уточнение – «по мере их эволюции», которое является составной частью понимания «неделимости безопасности». Министр указал, что речь идет об «обязательном уходе военных союзов от изначальной функции сдерживания и их интеграции в общеевропейскую архитектуру на коллективных, а не узкогрупповых началах».
Кроме того, один из ключевых документов ОБСЕ – Кодекс поведения, касающийся военно-политических аспектов безопасности 1994 года – указывает, что «при выборе способов обеспечения безопасности, включая членство в союзах, государства будут «учитывать законные интересы безопасности других государств».
Однако на Западе «принцип неделимости безопасности избирательно трактуется для обоснования взятого курса на безответственное расширение НАТО». Представители Запада старательно избегают упоминания Хартии и Астанинской декларации, ссылаясь лишь на более ранние документы ОБСЕ, особенно часто – на Парижскую хартию для новой Европы 1990 года, «в которой не содержится ставшего «неудобным» обязательства не укреплять безопасность своих государств за счет других».
Добьется ли Россия на переговорах уступок со стороны НАТО?
Лавров заявил, что «так дело не пойдет». Он подчеркнул, что «смысл договоренностей о неделимости безопасности заключается в том, что безопасность либо одна для всех, либо ее нет ни для кого». Все страны ОБСЕ «имеют равное право на безопасность, а не только члены НАТО, которые толкуют это право как относящееся исключительно к членам североатлантического «эксклюзивного» клуба».
Россия «хочет получить четкий ответ на вопрос о том, как наши партнеры понимают свое обязательство не укреплять собственную безопасность за счет безопасности других государств на основе приверженности принципу неделимости безопасности». Если какая-то из стран «отказывается от данного обязательства», Москва «просит четко сообщить об этом». Без «внесения полной ясности в этот ключевой вопрос», заявил Лавров, «невозможно обеспечить баланс интересов».
Москва рассчитывает, что «реакция на данное послание поступит в национальном качестве, поскольку упомянутые обязательства принимались каждым из наших государств индивидуально, а не от имени или в составе какого-либо блока».
31 января сообщалось, что российская сторона передала в МИД Австрии послание министра иностранных дел Сергея Лаврова на тему европейской безопасности и ждет ответ Вены. Перед этим Лавров заявил в интервью радиостанциям, что Россия намерена направить в НАТО и ОБСЕ запрос касательно выполнения их обязательств по безопасности.
Россия передала в МИД Австрии послание Лаврова на тему европейской безопасности
Российская сторона передала в МИД Австрии послание министра иностранных дел Сергея Лаврова на тему европейской безопасности и ждет ответ Вены, заявил посол России в австрийской столице Дмитрий Любинский.
«В ходе личной встречи передали коллегам в МИД Австрии послание Сергея Лаврова на имя Александера Шалленберга с обстоятельным изложением наших принципиальных подходов к фундаментальному для всей европейской архитектуры безопасности принципу обеспечения равной и неделимой безопасности. Ожидаем оперативной реакции австрийских партнеров и четкого ответа в их национальном качестве на вопрос о том, как они понимают обязательство не укреплять собственную безопасность за счет безопасности других государств на основе принципа неделимости безопасности, закрепленное, в частности, в документах саммитов ОБСЕ в Стамбуле в ноябре 1999 года и в Астане в декабре 2010 года», – приводит ТАСС слова дипломата.
Ранее Сергей Лавров заявил в интервью радиостанциям, что Россия намерена направить в НАТО и ОБСЕ запрос касательно выполнения их обязательств по безопасности.
В Кремле призвали дождаться реакции президента России Владимира Путина на ответ Соединенных Штатов на предложения Москвы по гарантиям безопасности. При этом в Кремле констатировали, что ответы Вашингтона дают не очень много поводов для оптимизма. В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров указал, что США не дали ответ на самый главный вопрос по гарантиям безопасности – о нерасширении НАТО на восток. Вместо этого Соединенные Штаты в ответе Москве обвинили Россию в нарушении суверенитета соседей.
В пятницу президент России Владимир Путин заявил, что в ответах США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности не учтены некоторые принципиальные озабоченности России. Путин отметил, что российская сторона внимательно изучит полученные ответы, после чего определится с дальнейшими действиями.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Североатлантический альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии.
В Госдуме ответ Запада на предложения Москвы по гарантиям безопасности назвали «однозначно отрицательным». В Совфеде ответ Вашингтона на предложения Москвы по безопасности расценили как готовность США к глобальному противостоянию и прямой конфронтации с Россией. Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что если предложения Москвы по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов, прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
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