«В огороде бузина, а в Киеве дядька». Как понимать ответ США по гарантиям безопасности

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27 января, четверг  |  Последнее обновление — 17:00  |  vz.ru
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Действия США в Европе провоцируют жесточайший энергетический кризис

США ищут газ для Европы по всему миру REUTERS/Christian Charisius
Вашингтон ведет переговоры с крупнейшими производителями природного газа по всему миру, чтобы найти у них топливо для Европы взамен российского. США тем самым хотят якобы подстраховать Европу на случай перебоев с поставками топлива из России. Почему американская «помощь» опасна для всего мира? Подробности...
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Военную помощь Донбассу сдерживает «Минск»

В ДНР прежде всего нуждаются в средствах против украинской авиации Константин Морозов/РИА Новости
«Единая Россия» попросила власти России начать военную помощь Донбассу. В Донецке говорят об острой нужде в средствах ПВО и радиоэлектронной борьбы для защиты от ударных украинских дронов. Но возникает вопрос: насколько реальна такая помощь с учетом того, что Россия остается страной-гарантом Минских соглашений. Какую поддержку Москва может оказать ДНР и ЛНР? Подробности...
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«Собачий холод». Откуда пошла эпидемия нападений собак

Якутск. Пункт передержки бездомных животных Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
Трагедии в Забайкалье, где в поселке Домна от нападения стаи собак погибла семилетняя девочка, предшествовала схожая трагедия в Якутске. Жертвой нападения собак стала 53-летняя Сардана Слепцова, доцент Северо-Восточного федерального университета. Спецкор газеты ВЗГЛЯД побывал в Якутске, где еще до трагедии пытались решить, как сделать, чтобы федеральный закон, защищающий бесхозных животных, в первую очередь обеспечил безопасность людей. Подробности...
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Как западная разведка врет руководству США о «российском вторжении»

Спутниковые снимки – главный инструмент американской разведки Maxar Technologies/REUTERS
Заявления о подготовке Россией вторжения на Украину, которые регулярно повторяют западные политики, базируются на данных военной разведки. Кто и как добывает эти разведданные, каким образом они интерпретируются – и почему вся эта трактовка с высокой степенью вероятности искажение или прямая ложь? Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Россия стала объектом международного газлайтинга

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Разговор о смерти дипломатии, к сожалению, приобретает практический смысл. Уж если британцы свой легендарный Форин-офис используют как сливной бачок, то что же делать другим странам? Подробности...

Школьные уроки истории хотят деевропеизировать

Михаил Диунов
Михаил Диунов, кандидат исторических наук, публицист
Какой в этом прок, если школьники не будут знать, как образовалось национальное русское государство или какие реформы проводили Петр I и Александр II. Не кажется ли авторам новой концепции, что русская история несколько важнее истории стран Азии и Африки? Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев

«Омикрон» – это детская версия ковида

Алексей Федоров
Алексей Федоров, кардиохирург
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Зеленский отступил в Донбассе

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Обвиняемый в терроризме Порошенко вернулся в Киев

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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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    «В огороде бузина, а в Киеве дядька». Как понимать ответ США по гарантиям безопасности

    Джозей Байден и Энтони Блинкен попросили Россию не афишировать письменные ответы США
    		   27 января 2022, 16:40
    Фото: Pool/Global Look Press
    Текст: Елена Лексина,
    Рафаэль Фахрутдинов

    «По главному вопросу о нерасширении НАТО на восток в этом документе позитивной реакции нет». Так Сергей Лавров прокомментировал письменный ответ США на предложения России по гарантиям безопасности. В Вашингтоне решили не афишировать документ и выразили надежду, что Москва поступит так же. Между тем, в Совфеде считают, что в ответе США содержится готовность к компромиссам по некоторым направлениям. Почему Вашингтон скрывает от общественности свой ответ и как России на него реагировать?

    В среду госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В МИД России подтвердили, что получили его. При этом в Вашингтоне решили не публиковать свой ответ и выразили надежду, что «Россия будет придерживаться такой же точки зрения». Глава МИД Сергей Лавров согласился с этим, однако суть реакции американцев обещал донести до общественности.

    В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс тоже передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска из Украины, Грузии и Молдавии. 

    Относительно содержания ответа США высказываются разные мнения. В Госдуме его оценили как однозначно отрицательный. «Значит, скоро начнем узнавать российские ответы. Похоже, начнем с вооружения Донецкой и Луганской республик», – заявил первый заместитель главы комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов. Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что ответ Соединенных Штатов на предложения России по безопасности говорит о том, что Вашингтон идет на прямую конфронтацию с Москвой и готов к глобальному противостоянию.

    В свою очередь президент Международного института глобального анализа Vision & Global Trends, политолог Тиберио Грациани считает, что Москва смогла добиться от США и НАТО установления духа сотрудничества и конструктивного подхода в обсуждении вопросов о гарантиях безопасности, хотя военное давление на РФ сохраняется, сообщает ТАСС. По его мнению, «американский документ может стать новым элементом, на основе которого будут строиться будущие переговоры». Он считает, что общая ситуация «разблокирована, по крайней мере на уровне дипломатии». «Хотя остается неоднозначность в военном плане», – добавил он.

    Между тем газета The New York Times сообщила, что США предложили возродить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), из которого они вышли в 2019 году. Издание пишет, что в ответе США «четко указывается, что Россия не будет иметь права вето в отношении присутствия ядерного оружия, войск или обычных вооружений в странах НАТО», однако он «открывает двери для переговоров о взаимных ограничениях в отношении ядерного оружия малой и средней дальности, включая возрождение Договора о ядерных силах средней дальности».

    Позже в четверг Сергей Лавров сообщил, что США не ответили на самый главный вопрос – о нерасширении НАТО на восток, передает РИА Новости. При этом он отметил, что содержание ответа США позволяет рассчитывать на серьезный разговор, но по второстепенным вопросам. Решение о дальнейших шагах России будет принимать Владимир Путин, уточнил глава МИД. В Кремле также заявили, что основные предложения России по гарантиям безопасности не были учтены Соединенными Штатами. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал, что прямо сейчас ответ Вашингтона изучает Владимир Путин.

    «Пусть американцы предлагают нам не совсем то, что мы от них просим, но все-таки они обозначили некоторые направления, которые, с их точки зрения, могут удовлетворить Россию. В этом есть некая готовность к компромиссам», – отметил зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. «Конечно, достичь взаимопонимания нелегко. Мы им говорим про неделимость безопасности, а они требуют, чтобы мы отвели свои войска от границы с Украиной.

    «В огороде бузина, а в Киеве дядька», как говорится.

    Но надо все-таки довести дело до конца, – уверен сенатор. – Как только дипломатические инструменты себя исчерпают – мы будем вынуждены применять другие методы. Американцы это хорошо понимают. Однако принцип неделимости безопасности для них словно кость в горле».

    «Понятно, что они не собирались к нам идти с белым флагом. От них этого никто и не ждал. Но мы требуем, чтобы уже принятые когда-то решения соблюдались, – считает Климов. – А то, что они не хотят афишировать свой ответ, понятно». Скоро будут выборы в Конгресс, и действующая администрация очень боится, что начинающийся диалог с Россией по очень важным проблемам будет истолкован ее противниками как слабость.

    «Мнение о том, что Байден идет на поводу у Москвы, подхватят антироссийские круги в США и в странах НАТО, что существенно испортит показатели на парламентских выборах. Вспомните Трампа – сразу после встречи с Путиным его называли русским шпионом. А сейчас между нашими странами идут серьезные переговоры. Других причин я не вижу».

    «Поэтому, на мой взгляд, команда Байдена предпочла темы поиска компромиссов с Россией если не засекретить, то по крайней мере вывести из публичного обсуждения. А для того, чтобы поддерживать ореол гегемона, которому все нипочем, устами Блинкена и других деятелей США они продолжают настаивать на тех идеологемах, которые провозглашались до начала российско-американских консультаций», – указал собеседник.

    «Однако интереснее всего – поняли американцы или нет, что Россия не собирается ждать их выборов. У них это вообще старая песня. Каждые два года администрация говорит нам, что у них выборы – сначала президентские, потом парламентские. Эта песня про белого бычка звучит уже лет двадцать. И при этом они подтягивают военную инфраструктуру НАТО к границам России», – добавил Климов.

    «А наши предложения по гарантиям безопасности не просто конкретны, они реалистичны. Мы же не предлагаем им распустить НАТО или закрыть военные базы. Мы предлагаем простые вещи, на которые представители США уже когда-то давали свое согласие. Но боязнь американской администрации потерять лицо – не перед Прибалтикой, Польшей или Украиной, а перед своими конкурентами внутри страны – очень большая проблема для них».

    В свою очередь политолог-американист Дмитрий Дробницкий предположил, что ответ США Москве содержит просьбу перенести основные переговоры по гарантиям безопасности на ноябрь: 

    «Очевидно, что Белому дому катастрофически не хватает времени на формирование позиции в отношении российских требований по гарантиям безопасности. Поэтому недовольство Москвы, судя по сему, вызвало предложение американской стороны отсрочить переговоры». 

    Другая часть документа, по его словам, состоит из «абстрактных штампованных фраз о приверженности США миру, основанному на правде и справедливости, и тому подобного». «В просьбе же США не афишировать их ответ Москве нет ничего необычного, это привычное условие работы Белого дома. Особняком тут стоит решение Москвы опубликовать свои требования», – добавил эксперт.

    Аналитик указал: у Белого дома несколько видов риторики на политическом рынке. По внутриамериканскому, внутризападному, азиатскому направлениям посылаются разные сигналы, различающиеся в оттенках. Поэтому, США предпочитают вести такие диалоги в закрытом режиме. «А вот шаг России, опубликовавшей свои требования, является беспрецедентным. Беспрецедентным, но объяснимым – это было уместно в данной ситуации, в которую Москву завели ее западные визави», – отметил собеседник.

    Такое решение России вызвало большой переполох в Вашингтоне, и американская сторона стала делать заявления о том, что дальнейшим переговорам публичность точно не поможет, напомнил Дробницкий. «Кстати, в Белом доме нет командного монолита, поэтому самый большой вопрос к США – кто писал ответ? По словам Блинкена, итоговый вариант документа правил Байден, но кто выступал советником американского лидера? Рон Клейн или Джейк Салливан? Это влиятельные люди с разными взглядами на внешнюю политику, поэтому данный вопрос не праздный», – подчеркнул эксперт.

    В то же время генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов обратил внимание на вопрос возвращения России и США в Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. «Это серьезный шаг для стабилизации ситуации по безопасности в Европе, который внесет большой вклад в успех нынешних переговоров Москвы и Вашингтона», – пояснил он.

    «Нельзя сказать, что ДРСМД – критически важный для Белого дома вопрос. США будут перемещать свои ракеты в Азиатско-Тихоокеанский регион – это практически неизбежно. А по Европе у Москвы и Вашингтона есть пространство для дискуссии», – отметил эксперт.

    По словам политолога, ДРСМД можно провести через блокировку в Конгрессе расходов на размещение ракет в Европе. «Пока у демократов большинство, это будет сделать легче, чем после ноябрьских промежуточных выборов, когда республиканцы могут победить. Но и в этом случае вопрос можно будет решить – при Трампе республиканцы во всем шли за инициативами Белого дома, сейчас единодушия в их рядах не наблюдается», – указал Кортунов.

    Впрочем, возобновление действия ДРСМД не исчерпывает всех требований России к США по безопасности в Европе. И принцип нерасширения НАТО на восток он не заменит, заметил политолог. «Инфраструктура альянса очень разнообразна, она представлена многими видами вооружения, поэтому даже в случае возвращения США и России в ДРСМД, вызовы для Москвы останутся», – подчеркнул собеседник.

    Кортунов указал, что еще одним необходимым компонентом нынешних переговоров России с Западом по гарантиям безопасности должно стать возобновление Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).

    «Нам нужно будет разрабатывать новый вариант ДОВСЕ, в который следует непременно заложить тезис об ограничении расширения НАТО на восток. Новая редакция ДОВСЕ должна также содержать пункты, касающиеся беспилотников и ряда других новых видов вооружения, которых не было в предыдущем договоре, подписанном в 1990 году», – заключил эксперт.

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