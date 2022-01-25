Америка готова уступить России

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25 января, вторник  |  Последнее обновление — 21:12  |  vz.ru
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Украина лжет Германии насчет «Северного потока – 2»

Украина указала Германии на ее ошибку в отношении российского газопровода Дмитрий Лельчук/РИА Новости
Украина уличила Германию в ошибке насчет «Северного потока – 2». Если этот российский газопровод будет запущен в эксплуатацию, то цены на газ вырастут, пугает Германию глава оператора украинской трубы Сергей Макогон – и даже приводит аргументы в пользу такого вывода. Откуда такая логика и в чем ее слабость? Подробности...
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Планы НАТО по захвату Калининграда ставят под удар Прибалтику

По мнению экспертов, калининградский анклав России остается костью в горле для НАТО Виталий Невар/ТАСС
В последние годы НАТО не раз заявляло о том, что у него есть планы захвата Калининграда. В эти выходные в западных СМИ вновь появилась публикация, посвященная этому региону РФ: в ней аналитик США возлагает обязанность по нейтрализации анклава в случае военного конфликта на Польшу и Литву. Чем опасен Калининград для НАТО и как Россия сможет защитить этот окруженный Североатлантическим блоком регион? Подробности...
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Как Сталин исправлял кровавые ошибки 1941-го

Роль Сталина, как полководца, до сих пор вызывает споры Евгений Халдей/РИА Новости
Восемьдесят лет назад, в начале 1942 года, верховное советское командование выпустило ряд очень примечательных документов. Подписанные Сталиным приказы, по сути, прямо признают провалы, допущенные военным руководством СССР – в том числе лично вождем – при подготовке к войне. О чем идет речь и как Сталин пытался исправить свои ошибки? Подробности...
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Зачем американцы срочно бегут из Киева

Американские дипломаты покидают Киев, но далеко не все последовали за ними Benoit Durand/Hans Lucas/Reuters
«Военные действия России могут начаться в любой момент». Такими словами Госдеп США официально объясняет начало эвакуации своих дипломатов из Киева. Это решение обескуражило, как ни парадоксально, не только Европу, но даже украинское руководство. Но если никакой опасности для западных дипломатов в Киеве в реальности нет, чем же на самом деле вызвана эвакуация? Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Байден предостерег Зеленского от нападения на Донбасс

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Сценарий срыва российско-американских переговоров очевиден – Украина организует попытку блицкрига в Донбассе, Россия в ответ вводит туда войска для защиты мирных жителей и своих граждан, мир трактует это как вторжение на Украину. Подробности...
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Советский Союз угробил Суслов

Владимир Веретенников
Владимир Веретенников, Журналист
Поздний СССР для того, чтобы выжить, должен был решить одну важнейшую задачу – преодолеть мертвящую комсомольскую систему и выиграть битву за умы молодого поколения. А вместо этого комсомольцы гоняли молодежь за длинные волосы. Подробности...
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Что будет с деньгами в условиях жесткого конфликта России и Запада

Дмитрий Голубовский
Дмитрий Голубовский, аналитик Калита-Финанс
В условиях кризиса финансовой логистики, который может быть спровоцирован в случае введения жестких санкций США и ЕС в рамках эскалации политического конфликта между Россией и Западом, важно понимать, как сохранить свои деньги. Подробности...
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Обвиняемый в терроризме Порошенко вернулся в Киев

Экс-президент Украины Петр Порошенко вернулся в Киев из-за границы. Ожидалось, что бывший глава государства, которого подозревают в госизмене, будет арестован прямо в аэропорту. Но Порошенко прошел через погранкордоны, хотя и не без инцидентов
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Циклон завалил снегом Южно-Сахалинск

В Южно-Сахалинске третий день продолжаются обильные снегопады из-за сильного циклона. Уже выпала месячная норма осадков. Власти города ввели режим чрезвычайной ситуации. Коммунальщики работают в круглосуточном режиме. На расчистку улиц брошена не только спецтехника, но и военные
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Америка готова уступить России

    США могут отказаться от размещения ракет средней и меньшей дальности в Европе
    		   25 января 2022, 21:00
    Фото: кадр из видео
    Текст: Елена Лексина,
    Ростислав Зубков

    В переговорах России и США по гарантиям безопасности, похоже, обозначился просвет. Европейские источники распространили информацию о том, что Вашингтон готов «реагировать на обеспокоенность» Москвы по неким отдельным вопросам – которые, впрочем, публично не обозначены. В чем американцы готовы пойти на торг с российской стороной, а где будут стоять до конца?

    Вашингтон намерен обозначить те сферы, в которых Соединенные Штаты могут отреагировать на обеспокоенность России – таким будет ответ США на предложение российской стороны о гарантиях безопасности. Об этом во вторник сообщил агентству Bloomberg анонимный источник в руководящих структурах Евросоюза. По словам источника, американцы координируют формулировку ответа с партнерами в ЕС и НАТО. В этом ответе Москве «вряд ли будет подробное обсуждение требований, но в нем будут изложены области, в которых, по мнению западных союзников, они могут отреагировать на обеспокоенности России, а также действия России, которые вызывают обеспокоенность у Европы», сообщило агентство.

    При этом отметим, что официальный Вашингтон продолжает настаивать на том, что ни на какие уступки Москве идти не намерен. В таком духе в понедельник выступил представитель Госдепа Нед Прайс, который заявил, что в переговорах возможны только «шаги на взаимной основе».

    Добавим, что в тот же день, генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул – Североатлантический альянс не готов идти на компромисс с Москвой по поводу фундаментальных принципов своего существования (к ним относится и право государств на присоединение к НАТО). Правда, альянс готов обсуждать с Россией контроль над вооружениями, прозрачность военных действий и другие вопросы безопасности Евросоюза, передает РИА Новости слова Столтенберга.

    В Москве не без скепсиса оценили сообщение о намерении США обсудить обеспокоенность России. «Неужели на Западе рассчитывают, что подачками «с барского плеча» в виде «реагирования» на обеспокоенности России можно снять все поставленные вопросы по гарантиям безопасности? Сами по себе российские предложения были сделаны комплексно, и ответа мы все так же ждем по всем пунктам»,  – отметил в своем Telegram-канале глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

    «Наши делегации на переговорах в Женеве и Вене четко обозначали, что мы ждем конкретной реакции, а не бесконечных разговоров про некие обеспокоенности, сопровождающихся угрозами санкций и намерениями по усилению военного присутствия НАТО вблизи российских границ», – отметил парламентарий.

    Напомним, что госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым пообещал представить  на этой неделе предложения по безопасности в ближайшие дни и в письменной форме. Во вторник представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Москва сформирует дальнейшую позицию на основе концептуальных установок президента России Владимира Путина после ответа США. Ранее Песков говорил, что Кремль ожидает отдельного ответа НАТО по предложениям России по гарантиям безопасности.

    Если допустить, что американская сторона всерьез готова вести детальный разговор, то предмет для этого разговора давно известен, сказал газете ВЗГЛЯД главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. «США готовы обсуждать только один пункт – вопрос о размещении военных сил и ударных систем в странах Восточной Европе, – указал эксперт. –  Об этом они говорили в Женеве. Это, конечно, достаточно интересно, но совершенно не покрывает того, чего добивается Россия. Более того, это совсем не главное для Москвы на сегодняшний день».

    То же, что представляется главным для России – политические гарантии нерасширения НАТО на восток, и в первую очередь, непринятия в альянс Украины – Соединенные Штаты со всей очевидностью отклонят, отметил Лукьянов. «В их ответном письме наверняка будут содержаться интересные формулировки, но это будет понятно после его получения российской стороной и обнародования», – считает политолог. 

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    Добьется ли Россия на переговорах уступок со стороны НАТО?



    Обсуждение:  15 комментариев

    Эксперт-американист Малек Дудаков, в свою очередь, полагает – США могут пойти на обсуждение с Россией не одного, а трех вопросов. «Во-первых, это ограничение масштабов военных учений НАТО в странах Восточной Европы – в государствах, к которым мы проявляем повышенный интерес в интересах безопасности, – указал эксперт. – Во-вторых, возможно идет речь об ограничениях на размещение натовских ракет средней и меньшей дальности в странах вышеуказанного региона. И, в-третьих, неразмещение регулярных военных частей США, не считая тренировочных, на территории Украины и Грузии».

    «Это сферы, в которых, по моему мнению, Вашингтон может пойти на уступки. Для Байдена они сейчас не самые приоритетные. Правда, сами американцы не хотят это называть «уступками», но суть не меняется», – уточнил эксперт.

    Дудаков также полагает, что в вопросе внеблокового статуса Украины американцы, будут непреклонны. «Сомневаюсь, что США здесь уступят, учитывая, сколько политического капитала они уже вложили в готовность принимать – пусть и в каком-то туманном будущем – Украину или Грузию в НАТО», – отметил политолог. 

    «Первый вопрос, который здесь возникает – будут ли США ограничивать себя исключительно двусторонней повесткой или все-таки ответят на те предложения, которые выходят за рамки российско-американских отношений. Например, о расширении НАТО. От этого зависит не только их отрицательная реакция на отдельные положения, но и положительные комментарии», – рассуждает гендиректор Российского совета по международным делам  Андрей Кортунов.

    Как и его коллеги, эксперт прогнозирует – темой для обсуждения может стать мораторий на размещение нового поколения ракет средней и меньшей дальности в Европе. Кортунов отметил: «США могут согласиться с идеей выполнения де-факто Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), от которого отказался Трамп».

    «Во-вторых, США могут обсудить с Россией восстановление Совета Россия – НАТО», – отметил политолог. Но здесь есть нюанс – предполагает ли это восстановление военного измерения Совета или нет. «Позиция Россия всегда заключалась в том, что без военного измерения Совет Россия – НАТО остается неполноценным», – напомнил политолог.

    «В-третьих,

    США могли бы обсудить создание некого буферного коридора по линии соприкосновения сил НАТО и России в Европе,

    где были бы определены конкретные правила – пониженная военная активность, большая прозрачность данных, коммуникации между военными и так далее», – допускает Кортунов.

    Собеседник также не исключил, что США могли бы «обсудить в каких-то пределах модальности военно-технической помощи Украине». «Если сама помощь в любом случае будет продолжаться, то ее формат в определенной степени может быть согласован с Москвой. Если Россию беспокоят поставки Киеву наступательных военных систем, то США могли бы в неформальном порядке дать какие-то обещания», – пояснил Кортунов.

    «Все это должно быть дополнено продолжением диалога в сфере стратегических наступательных вооружений, то есть то, что будет после договора СНВ-3. Может быть, США предложат какие-то переговоры по космосу, кибербезопасности и другим «футуристичным»  системам вооружений. Это все возможно, но США могут занять и более формальную позицию – отказаться обсуждать вопросы, которые относятся к компетенции НАТО. В таком случае неприятные вопросы, связанные с нерасширением альянса, будут переадресованы диалогу Москвы и Брюсселя», – объяснил собеседник.  

    Добавим, что одновременно с сообщениями о готовности США и НАТО учитывать озабоченность России, стало известно о том, что альянс приводит военные силы в состояние готовности и усиливает присутствие на восточном фланге. Свои действия альянс объяснил продолжением «наращивания Россией сил на Украине и вокруг нее». Кроме того, во вторник посольство США в Киеве сообщило  – груз военного назначения, в том числе боеприпасы, общим весом более 90 тонн доставлен на Украину. По данным FoxNews американский «борт» привез, в том числе, три сотни противотанковых ракет Javelin. Военный груз стал первой партией по программе поддержке Украины, недавно принятой президентом Джо Байденом, сообщили в американском посольстве.

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