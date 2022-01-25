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25 января, вторник | Последнее обновление — 01:54 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Пентагон приготовился отправить в Европу 8,5 тыс. военных
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США отказались идти на уступки России
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США не пойдут на уступки России, возможны только шаги на взаимной основе, заявил представитель Госдепа Нед Прайс.
Прайс подчеркнул «ключевой момент». По его словам, «любые шаги» США «не будут являться уступками», а «должны будут предприниматься на взаимной основе». Он пояснил, что «России также придется что-то делать в целях обеспечения безопасности» США, передает РИА «Новости».
При этом США намерены перед любыми подобными шагами проводить тщательные консультации с союзниками, включая Украину. По его словам, США «полностью транспарентны с украинскими партнерами относительно обсуждаемых вопросов и прогресса по результатам такого взаимодействия». США также учитывают мнение европейцев при подготовке письменного ответа для России по вопросу безопасности, он будет передан на этой неделе.
Прайс заявил, что США открыты к новому контакту с Россией на уровне глав дипломатических ведомств, если такое взаимодействие пойдет на пользу разрешению сложившегося кризиса вокруг Украины.
Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым в Женеве пообещал российскому коллеге представить предложения по безопасности в более развернутом виде и в письменной форме. Лавров после завершения переговоров заявил, что эта встреча была «промежуточной».
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Названы причины эвакуации дипломатов США и Британии из Киева
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«США и Британия используют миф о российской угрозе, чтобы консолидировать вокруг себя те страны Европы, кто тяготеют к англосаксонскому миру. При этом Германия, Франция и Италия ведут себя более спокойно», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Андрей Золотарев. Ранее США и Британия начали частичную эвакуацию своих посольств в Киеве.
«Эвакуацию своих граждан с территории Украины начали ровно те две страны, которые поставляют оружие и активнее всех раскручивают тему российского «вторжения» в эту страну. Все это очень напоминает фильм «Плутовство» или «Хвост виляет собакой» за счет искусственности происходящего шоу», – отметил глава аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.
Эксперт обратил внимание на то, что такие страны ЕС, как Германия, Франция и Италия, ведут себя более спокойно, чем США и Британия. А глава евродипломатии Жозеп Боррель и вовсе отрицает необходимость эвакуации.
«Это означает, что миф о российской угрозе используется как инструмент для консолидации вокруг США и Британии той части Европы, которая тяготеет к англосаксонскому миру», – пояснил Золотарев. «Нагнетание обстановки в ближайшее время будет продолжаться. Но главное, чтобы какая-то третья сторона не устроила провокацию. Когда нарастает такое напряжение, как сейчас, к детонации может привести любая мелкая провокация», – заключил политолог.
Госдеп предписал семьям сотрудников американского посольства в Киеве покинуть Украину, а также разрешил сделать это добровольно части персонала дипломатического представительства. Британия приняла аналогичное решение и начала эвакуировать часть сотрудников посольства в Киеве. Причиной названа угроза обострения ситуации.
При этом в МИД Украины остались недовольны таким решением. Украинский политолог Руслан Бортник в беседе с газетой ВЗГЛЯД назвал решение США и Британии примером того, как они в реальности оценивают ситуацию с безопасностью на Украине.
Российский сенатор от Крыма Сергей Цеков считает, что эвакуация Вашингтоном части американских дипломатов может свидетельствовать о подготовке Западом военной провокации на Украине.
Позднее стало известно, что НАТО усиливает свое присутствие в Восточной Европе в связи с ситуацией вокруг Украины. При этом глава МИД ФРГ Анналена Бербок призвала «не смешивать территорию НАТО с Украиной» при выборе мер реагирования на обострение ситуации в Восточной Европе.
В свою очередь глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС выяснит у госсекретаря США причину эвакуации американцев с Украины, при этом европейские дипломаты уезжать не собираются. «Сразу вспомнился Кабул. Там американцы тоже забыли оповестить союзников о своих планах по эвакуации», – отреагировал в своем Telegram-канале на заявление Борреля российский тележурналист Владимир Соловьев.
В минувшую субботу появились сообщения, что Госдепартамент США распорядился с понедельника начать эвакуацию семей дипломатов из американского посольства на Украине. При этом президент Украины Владимир Зеленский в ходе разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном назвал рекомендации Госдепа США «чрезмерной реакцией».
В тот же день появились сообщения, что МИД Германии разрабатывает план по эвакуации семей сотрудников посольства на Украине на случай эскалации ситуации. Однако МИД Германии опроверг сообщение об эвакуации дипломатов и членов их семей с Украины.
Кроме того, в прошлый вторник высокопоставленный сотрудник службы безопасности Украины выступил с утверждением, что российским дипломатам якобы поступил приказ из Москвы подготовиться к выезду с Украины. В Москве заявили, что посольство России в Киеве работает в штатном режиме. При этом официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о поступлении персональных угроз российским дипломатам на Украине.
Напомним, что Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
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Кадыров рассказал, как бы он поступил с Украиной
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал происходящее сейчас вокруг Украины, а также обвинения в адрес России, касающиеся якобы подготовки к нападению.
Глава российского региона подчеркнул, что США не хотят для Украины ничего хорошего, а информация о нападении – это очередной придуманный повод.
«Им, чтобы диктовать России свои условия, нужно государство, чтобы поставить там базы. Если на Украине есть люди, они должны противостоять этому. А если нет, то Россия должна принимать меры. Если бы я был вместо президента, я давно забрал бы Украину, направил туда войска, навел бы порядок», – сказал Кадыров, видеозапись его прямого эфира в Instsgram публикует телеграм-канал «Пул N3».
Политик отметил, что российская сторона не должна молчать, когда «сумасшедшие и продажные люди» стоят во главе и угрожают безопасности.
«Если бы в Сирии не остановили, это перешло бы все к нам в Россию. Так же и с Украины все перейдет к нам, надо упреждающие меры принимать», – отметил он.
«Если бы я был на месте президента, я давно забрал бы Украину, направил туда войска, навел бы порядок», – говорит Кадыров. «Не шутите с нами! Россия была, есть и будет великой державой. Даже если весь мир будет против, я буду с президентом, я буду с Владимиром Владимировичем, потому что я ему трижды жизнью обязан», – заявил глава Чечни.
Напомним, Киев и страны Запада обвиняют Россию якобы в подготовке к нападению на Украину. В январе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отверг ложные обвинения в адрес России в нападении на Украину. Он также пояснил, что российские войска находятся на территории России рядом с украинской границей из-за напряженной ситуации, недружелюбной атмосферы, созданной различными учениями НАТО. Подчеркивалось не раз, что Россия ни на кого не собирается нападать.
Как вы оцениваете риск открытого военного противостояния на территории Украины?
Кремль заявил о высокой угрозе военного наступления Украины на Донбасс
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Концентрация Киевом военных и техники на линии соприкосновения в Донбассе говорит о подготовке Украины к наступательным действиям, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Украинские власти концентрируют огромное количество сил и средств на линии соприкосновения. Действительно, характер этой концентрации говорит о подготовке к наступательным действиям. Действительно, такая угроза сейчас есть», – цитирует ТАСС Пескова.
Как вы оцениваете риск открытого военного противостояния на территории Украины?
По его словам, поставка западного оружия на Украину «лишний раз вдохновляет горячие головы в Киеве для начала этой операции», а угроза военной провокации растет.
Также Песков отметил, что угроза провокаций со стороны украинских вооруженных сил в Донбассе сейчас выше, чем ранее.
Ранее управление народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило, что украинские силовики перебросили в Донбасс реактивно-артиллерийский дивизион систем залпового огня «Ураган».
Замначальника управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что в случае агрессии Киева Донецкая народная республика (ДНР) ответит и нанесет ВСУ невосполнимый ущерб.
Украинских резервистов вооружили столетними пулеметами
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Бойцы территориальной обороны в Киеве обучаются применению довоенных пулеметов Дегтярева образца 1927 года, сообщил депутат Рады Максим Бужанский.
ДП (Дегтярев пехотный) представляет собой один из первых образцов стрелкового оружия, созданных во времена СССР. Сейчас с таким вооружением учатся обращаться киевские резервисты, передает РИА «Новости».
«Вот в этом месте стало интересно, что это за школа пулеметчиков-реконструкторов и под какой боеприпас это чудо техники. В смысле, боеприпас тоже 1927 года, или есть новее, времен Финской войны (1939–1940 годов)?» – отметил депутат.
Ранее министр обороны страны Алексей Резников сообщил, что вторая партия американского оружия общим весом более 80 тонн доставлена на Украину.
В прошлую среду замминистра обороны Соединенного Королевства Джеймс Хиппи сообщил, что Британия поставила Украине несколько тысяч противотанковых управляемых ракет в условиях якобы существующей «серьезной вероятности российского вторжения». При этом министр обороны Британии Бен Уоллес заявлял, что поставляемые Украине системы «не являются стратегическим оружием» и поэтому «не представляют угрозы для России».
Соловьев сравнил отъезд дипломатов США из Киева с бегством из Кабула
Журналист и телеведущий Владимир Соловьев отметил, что отъезд дипломатов США из Киева напоминает ему эвакуацию американцев из Кабула.
«Сразу вспомнился Кабул. Там американцы тоже забыли оповестить союзников о своих планах по эвакуации», – написал Соловьев у себя в Telegram.
Так Соловьев прокомментировал новость газеты ВЗГЛЯД о том, что ЕС выяснит у госсекретаря США причину эвакуации американцев с Украины. При этом европейские дипломаты уезжать не собираются, заявил главный евродипломат ЕС Жозеп Боррель.
Ранее стало известно, что Госдеп предписал семьям сотрудников посольства США покинуть Украину.
Украинский эксперт объяснил решение США эвакуировать семьи дипломатов из Киева
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«Сотрудники посольств на Украине давно сидят на чемоданах. Так что намерение США об отъезде американцев может повлечь за собой аналогичные решения других западных стран», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Руслан Бортник. Ранее Госдеп предписал семьям сотрудников посольства США и американским гражданам покинуть Украину. Позже схожее решение приняла Британия.
«США обеспокоены высокими рисками эскалации ситуации вокруг Украины. Это касается не только возможного «вторжения» России на Украину, но и риска внутренней дестабилизации в стране, в частности, провокаций и обострения обстановки», – считает руководитель Украинского института политики Руслан Бортник.
По мнению эксперта, призывы Госдепа к эвакуации семей дипломатов и второстепенного персонала американского посольства в Киеве – это очень серьезный сигнал другим дипломатическим учреждениям западных стран на Украине. «Многие работники посольств давно сидят на чемоданах. Так что, скорее всего, намерение США вывезти американцев с Украины повлечет за собой аналогичные решения других западных стран. Это, конечно, добавит в информационное поле паники и спровоцирует новую волну внимания к Украине», – пояснил политолог.
«Но в случае обострения ситуации иностранцам не удастся покинуть Киев в короткие сроки, потому что он находится достаточно далеко от западных границ. Так что в любом случае будет временной лаг. Поэтому американцы торопятся. Так они в целом оценивают ситуацию с безопасностью и стабильностью на Украине», – заключил собеседник.
В понедельник высокопоставленный представитель Госдепартамента США заявил, что Соединенные Штаты в случае эскалации напряженности на Украине не смогут осуществить эвакуацию американских граждан, гражданам США следует рассмотреть возможность эвакуации своими силами, в том числе при помощи гражданских авиарейсов.
По словам представителя американского внешнеполитического ведомства, Соединенные Штаты исходят из того, что Россия «может начать военные действия в любой момент», передает ТАСС.
Представитель Госдепартамента в очередной раз выступил с утверждением о том, что Россия «может создать ложный предлог для вторжения на Украину», а также «тем или иным способом свергнуть и сменить правительство» в Киеве. При этом в американском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что не знают наверняка, каковы «намерения президента России Владимира Путина» в отношении Украины. «Мы не знаем, принял ли он решение о вторжении. Но он нарастил военную мощь вдоль границы с Украиной с тем, чтобы располагать такой возможностью», – утверждают в Госдепартаменте США.
В этот же день Британия начала эвакуировать часть сотрудников посольства в Киеве. Причиной названа угроза обострения ситуации. При этом в МИД Украины остались недовольны таким решением.
Ранее Госдепартамент США предписал
семьям сотрудников американского посольства в Киеве покинуть Украину, а также разрешил сделать это добровольно части персонала дипломатического представительства. При этом в Госдепе заявили, что посольство США на Украине продолжит
работу, несмотря на частичную эвакуацию персонала.
В свою очередь глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС выяснит у госсекретаря США причину эвакуации американцев с Украины, при этом европейские дипломаты уезжать не собираются. «Сразу вспомнился Кабул. Там американцы тоже забыли оповестить союзников о своих планах по эвакуации», – отреагировал в своем Telegram-канале на заявление Борреля российский тележурналист Владимир Соловьев.
В минувшую субботу появились сообщения, что Госдепартамент США распорядился с понедельника начать эвакуацию семей дипломатов из американского посольства на Украине. При этом президент Украины Владимир Зеленский в ходе разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном назвал рекомендации Госдепа США «чрезмерной реакцией».
В тот же день появились сообщения, что МИД Германии разрабатывает план по эвакуации семей сотрудников посольства на Украине на случай эскалации ситуации. Однако МИД Германии опроверг сообщение об эвакуации дипломатов и членов их семей с Украины.
Кроме того, в прошлый вторник высокопоставленный сотрудник службы безопасности Украины выступил с утверждением, что российским дипломатам якобы поступил приказ из Москвы подготовиться к выезду с Украины. В Москве заявили, что посольство России в Киеве работает в штатном режиме. При этом официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о поступлении персональных угроз российским дипломатам на Украине.
Напомним, что Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
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Пушков: НАТО движется к повторению Карибского кризиса
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«В НАТО неадекватно оценивают ситуацию. Вероятно, поэтому вместо договоренностей с Россией по гарантиям безопасности там решили пойти на эскалацию обстановки», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков. Ранее НАТО объявило об усилении в Восточной Европе, а в Пентагоне намерены перебросить в регион сухопутные силы, авиацию и флот США из-за напряженности вокруг Украины.
«Вместо того, чтобы предоставить России гарантии безопасности и заключить с ней договоренности, позволяющие усилить европейскую безопасность и стабильность, страны НАТО решили пойти на запугивание и наращивание своего военного присутствия в пограничных с Россией государствах, при этом вооружая Украину», – отметил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
«Это сознательная линия Североатлантического альянса. Причем еще несколько дней назад Джо Байден говорил, что усиление НАТО в Восточной Европе и Прибалтике произойдет только в случае еще большего обострения ситуации вокруг Украины. Но, судя по всему, слова президента США в данном случае мало что значат, поскольку западный альянс приступил к наращиванию своих сил даже при сохраняющемся статус-кво, – объяснил сенатор. – Ведь ничего качественно нового вокруг Украины не произошло. Никаких враждебных действий по отношению к ней Россия не предприняла».
«И тем не менее, НАТО переходит к эскалации обстановки, не дожидаясь даже какого-то формального предлога, – указал собеседник. – Это наводит на мысль, что в альянсе именно ради этого все последние недели и нагнетали обстановку. Вероятно, там до сих пор воспринимают требования и предупреждения России как риторические».
«Это показывает, что в НАТО неадекватно оценивают ситуацию. И сейчас мы движемся к острому военно-политическому кризису, напоминающему Карибский кризис 1962 года. И ответственность за это несут страны НАТО», – заключил Пушков.
В понедельник стало известно, что НАТО приводит силы в состояние готовности и усиливает присутствие на восточном фланге «на фоне продолжения наращивания Россией сил на Украине и вокруг нее». Указывается, что Дания пошлет фрегат в Балтику и четыре истребителя F-16 в Литву; Испания отправит корабли в Болгарию; Франция заявила о готовности перебросить силы в Румынию; Нидерланды пошлют два истребителя F-35 в Болгарию.
Ранее источники The New York Times в американской администрации сообщили, что президент США Джо Байден рассматривает предложения Пентагона по переброске сухопутных сил, авиации и флота Соединенных Штатов в страны Прибалтики и Восточной Европы.
Как сообщает издание, представители Пентагона представили Байдену несколько вариантов переброски сил США как можно ближе к российским границам. В рамках одного из таких вариантов специалисты оборонного ведомства США предложили направить в страны Восточной Европы от тысячи до пяти тысяч военнослужащих с возможным увеличением их численности в случае эскалации напряженности в регионе. По словам источников, решение о размещении войск может быть принято в течение недели, передает ТАСС.
Накануне во Франции заявили о подготовке НАТО к «войне» с Россией в Прибалтике. В тот же день генсек Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась обратил внимание, что военная активность стран НАТО у границ ОДКБ в Восточной Европе не способствует укреплению безопасности в регионе.
В Кремле заявили, что угроза вооруженного наступления Украины на Донбасс очень высокая.
В свою очередь канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Североатлантический альянс не может предоставить гарантии нерасширения, однако пока в повестке нет вопроса о принятии в НАТО стран Восточной Европы.
В прошлый понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что активность альянса превысила таковую на момент окончания холодной войны. «Сейчас в Европе больше американских солдат, чем семь лет назад. На самом деле вместе мы делаем сейчас в Северной Америке и Европе больше, чем за многие десятилетия», – признался генсек.
Ранее в Кремле выразили обеспокоенность итогами переговоров с США и НАТО по гарантиям безопасности. Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов констатировал, что дискуссии с США и НАТО пока не дали существенного результата, подчеркнув, что принятие Москвой решения о целесообразности дальнейшей совместной работы зависит от письменных ответов Вашингтона и Брюсселя на российские предложения. Глава МИД Сергей Лавров, отвечая на вопрос о последствиях провала переговоров, подчеркнул, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
Военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что «переброска военных и техники НАТО в Восточную Европу – это жест поддержки со стороны США, создающий обострение и без того сложной ситуации».
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Пентагон захотел разместить ВС США в Прибалтике и Восточной Европе
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Президент США Джо Байден рассматривает предложения Пентагона по переброске сухопутных сил, авиации и флота Соединенных Штатов в страны Прибалтики и Восточной Европы, сообщили осведомленные источники The New York Times в американской администрации.
Как сообщает издание, представители Пентагона в минувшую субботу представили Байдену несколько вариантов переброски сил США как можно ближе к российским границам. В рамках одного из таких вариантов специалисты оборонного ведомства США предложили направить в страны Восточной Европы от 1 тыс. до 5 тыс. военнослужащих с возможным увеличением их численности в случае эскалации напряженности в регионе. По словам источников, решение о размещении войск может быть принято в течение недели, передает ТАСС.
Накануне во Франции заявили о подготовке НАТО к «войне» с Россией в Прибалтике. В тот же день заявил генсек Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась обратил внимание, что военная активность стран НАТО у границ ОДКБ в Восточной Европе не способствует укреплению безопасности в регионе.
В прошлый понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что активность альянса превысила таковую на момент окончания холодной войны. «Сейчас в Европе больше американских солдат, чем семь лет назад. На самом деле вместе мы делаем сейчас в Северной Америке и Европе больше, чем за многие десятилетия», – признался генсек.
Ранее в Кремле выразили обеспокоенность итогами переговоров с США и НАТО по гарантиям безопасности. Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов констатировал, что дискуссии с США и НАТО пока не дали существенного результата, подчеркнув, что принятие Москвой решения о целесообразности дальнейшей совместной работы зависит от письменных ответов Вашингтона и Брюсселя на российские предложения. Глава МИД Сергей Лавров, отвечая на вопрос о последствиях провала переговоров, подчеркнул, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
В декабре 2021 года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. 1 декабря президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Глава МИД Германии призвала «не смешивать территорию НАТО с Украиной»
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Странам Запада необходимо дифференцированно подходить к выбору мер реагирования на возможное обострение ситуации на Украине, не смешивая при этом ее территорию с территорией стран НАТО, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок на заседании Совета ЕС.
«В такой критической ситуации крайне важно дифференцированно подходить к мерам. Как альянс мы солидарны с Украиной. Но нельзя здесь смешивать территорию альянса и Украину», – передает ее слова ТАСС.
Бербок добавила, что Германия сохраняет дипприсутствие на Украине.
«Мы в последние недели занимаемся, в том числе с нашими европейскими партнерами, оценкой того, какие действия можно будет предпринять [в случае ухудшения ситуации]. Но я хочу ясно сказать, что это сослагательное наклонение. Мы находимся в ситуации, когда для меня важно принять все меры для деэскалации и возможности продолжить диалог», – сказала министр ФРГ.
По ее словам, в случае «любой формы агрессии» со стороны России в отношении Украины последует «ясный ответ» ЕС и США.
При этом Берлин готов к любой ситуации, в том числе с оглядкой на безопасность сотрудников посольства, чья безопасность «имеет высший приоритет». Бербок отметила, что на Украине работают также и немецкие компании, поэтому экономическая поддержка страны имеет центральное значение. «Поэтому ситуация не должна вести к подрыву безопасности инвестиций на Украине», – передает ее слова РИА «Новости».
Ранее Госдепартамент США предписал
семьям сотрудников американского посольства в Киеве покинуть Украину, а также разрешил сделать это добровольно части персонала дипломатического представительства. При этом в Госдепе заявили, что посольство США на Украине продолжит
работу, несмотря на частичную эвакуацию персонала.
В свою очередь глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС выяснит у госсекретаря США причину эвакуации американцев с Украины, при этом европейские дипломаты уезжать не собираются.
При этом президент Украины Владимир Зеленский в ходе разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном назвал рекомендации Госдепа США «чрезмерной реакцией».
Также появились сообщения, что МИД Германии разрабатывает план по эвакуации семей сотрудников посольства на Украине на случай эскалации ситуации. Однако МИД Германии опроверг сообщение об эвакуации дипломатов и членов их семей с Украины.
Кроме того, в прошлый вторник высокопоставленный сотрудник службы безопасности Украины выступил с утверждением, что российским дипломатам якобы поступил приказ из Москвы подготовиться к выезду с Украины. В Москве заявили, что посольство России в Киеве работает в штатном режиме. При этом официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о поступлении персональных угроз российским дипломатам на Украине.
Напомним, что Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
Военный эксперт оценил риски усиления присутствия НАТО в Восточной Европе
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«Переброска военных и техники НАТО в Восточную Европу – это жест поддержки со стороны США, создающий обострение и без того сложной ситуации», – сказал газете ВЗГЛЯД главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Ранее НАТО объявило об усилении присутствия в Восточной Европе.
«США перебрасывают военные подразделения в Восточную Европу, потому что эти страны боятся, что в случае потенциальной войны между Россией и Украиной, дело не окончится только этими двумя участниками и может затронуть их территории», – пояснил Коротченко.
«Это символическое, а в каких-то странах – уже и не символическое реагирование Запада на страхи Восточной Европы», – указал эксперт. По его словам, прибытие такого значительного контингента в Восточную Европу будет означать нарушение альянсом Основополагающего акта Россия – НАТО. «В документе оговаривается запрет на развертывание существенных боевых сил на территории новых членов НАТО, а пять тысяч военных – это и есть существенная боевая сила», – пояснил собеседник.
Ранее стало известно, что президент США Джо Байден рассматривает предложения Пентагона по переброске сухопутных сил, авиации и флота Соединенных Штатов в страны Прибалтики и Восточной Европы, сообщили осведомленные источники The New York Times в американской администрации.
Как сообщает издание, представители Пентагона в минувшую субботу представили Байдену несколько вариантов переброски сил США как можно ближе к российским границам.
В рамках одного из таких вариантов специалисты оборонного ведомства США предложили направить в страны Восточной Европы от тысячи до пяти тысяч военнослужащих с возможным увеличением их численности в случае эскалации напряженности в регионе. По словам источников, решение о размещении войск может быть принято в течение недели, передает ТАСС.
Накануне во Франции заявили о подготовке НАТО к «войне» с Россией в Прибалтике. В тот же день генсек Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась обратил внимание, что военная активность стран НАТО у границ ОДКБ в Восточной Европе не способствует укреплению безопасности в регионе.
В прошлый понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что активность альянса превысила таковую на момент окончания холодной войны. Ранее в Кремле выразили обеспокоенность итогами переговоров с США и НАТО по гарантиям безопасности. Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов констатировал, что дискуссии с США и НАТО пока не дали существенного результата.
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В Газпроме заявили об исторических минимумах запасов газа в ПХГ Европы
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Запасы газа в подземных хранилищах Европы и Украины находятся на исторических минимумах, заявили в компании «Газпром».
Из европейских ПХГ уже отобрано более 70% от объема газа, закачанного в летний сезон.
«С 11 января 2022 года уровень запасов в европейских ПХГ перешел в область рекордных минимумов за многолетний период наблюдений. На 22 января запасы уже на 1,85 млрд кубометров меньше минимального показателя на эту дату», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
Конкретно в ПХГ Украины запасы ниже 12 млрд кубометров. В украинских ПХГ уровень газа находится на минимуме. Согласно данным на 22 января, уровень снизился до 12,1 млрд кубометров, что на 44,6% ниже, чем в 2021 году.
«А на сегодня запасы в ПХГ Украины «провалились» уже ниже 12 млрд кубометров», – подчеркнули в Газпроме.
Напомним, с 20 декабря Газпром перестал бронировать мощности газопровода «Ямал – Европа» в Германию. При этом реверсные поставки газа по газопроводу из Германии в Польшу выросли в четыре раза. Президент России Владимир Путин пояснял, что Газпром не бронирует мощности газопровода «Ямал – Европа», так как отсутствуют заявки со стороны европейских потребителей.
Зеленский заявил о необходимости внешней разведке Украины переходить в наступление
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская разведка научилась противостоять внешней агрессии и что настала пора переходить к наступательным действиям, чтобы отстоять национальные интересы.
«Сегодня наше государство противостоит крайне опасным угрозам, в частности угрозам суверенитета, территориальной целостности и единства. В этот решающий период чрезвычайно важную роль играет эффективная разведка... Уверен, пора переходить к наступательным действиям по отстаиванию наших национальных интересов», – заявил Зеленский, на встрече по случаю Дня внешней разведки Украины, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу политика.
Президент отметил, что информация о планах противника – залог принятия правильных решений.
«Наши граждане объединены для того, чтобы вернуть наши территории и пожелать мира нашему независимому государству», – сказал Зеленский.
Напомним, Киев и страны Запада считают, что Россия готовит вооруженное нападение на Украину. В Кремле эти планы не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать.
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Названный «пророссийским лидером» на Украине Мураев заявил об угрозах
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Экс-депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев, объявленный МИД Великобритании «пророссийским лидером в Киеве», сообщил The Independent, что получает сотни угроз в свой адрес и в адрес своей семьи в соцсетях.
«Все это, конечно, выдумка, но это опасная ситуация, вызывающая раскол, когда совершаются попытки предотвратить войну. Лично для меня эти обвинения привели к сотням угроз в социальных сетях в мой адрес и в отношении моей семьи», – цитирует РИА «Новости» политика.
По его мнению, британский МИД, скорее всего, получил «дезинформацию» от определенных деятелей на Украине. Мураев не исключил, что в геополитическую конфронтацию между США, Великобританией, НАТО и Россией оказался втянут не только он один, но и еще «некоторые другие люди».
Ранее внешнеполитическое ведомство России отвергло заявление Форин-офиса о якобы строящихся в Москве планах в отношении Украины и призвало британских коллег прекратить провокационную деятельность и перестать распространять дезинформацию.
Напомним, МИД Соединенного Королевства выступил с утверждением, что руководство России рассматривает вариант приведения к власти на Украине лояльного по отношению к Москве правительства, которое якобы может возглавить экс-депутат Рады Евгений Мураев. При этом Мураев с 25 декабря 2018 года находится под российскими санкциями.
Сам Мураев назвал «чушью» и «глупостью» версию МИД Британии о том, что Москва якобы рассматривает его в качестве потенциального главы пророссийского правительства Украины.
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Четыре европейские авиакомпании отказались от ночной стоянки в Киеве
Немецкая авиакомпания Lufthansa, швейцарская Swiss, австрийская Austrian Airlines и нидерландская KLM на фоне сообщений об угрозе «нападения России на Украину» отказались от ночной стоянки в Киеве, сообщает отраслевой портал Аvianews.
Как сообщает «Интерфакс», согласно данным ресурса Flightradar, авиакомпании в воскресенье изменили свой график полетов в Киев так, чтобы их самолеты и экипажи не оставались на ночь в стране.
Austrian Airlines в воскресенье выполнила по расписанию вечерний рейс OS 667 Вена – Киев, а после этого вернула самолет в Австрию спецрейсом OS 1402 вместо ночной стоянки в международном аэропорту «Борисполь».
Авиакомпания Swiss в этот день отменила вечерний рейс LX 2290 из Цюриха в Киев.
Рейсы KLM с номером KL 1387 из Амстердама в Киев, которые предусматривали ночную стоянку на Украине с утренним вылетом обратно, по данным сайтов-агрегаторов, отменены с 22 по 25 января.
Как вы оцениваете риск открытого военного противостояния на территории Украины?
Ранее сообщалось, что НАТО приводит силы в состояние готовности и усиливает присутствие на восточном фланге на фоне ситуации вокруг Украины.
16 января в Кремле выразили обеспокоенность итогами переговоров с США и НАТО по гарантиям безопасности. Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов констатировал, что дискуссии с США и НАТО пока не дали существенного результата, подчеркнув, что принятие Москвой решения о целесообразности дальнейшей совместной работы зависит от письменных ответов Вашингтона и Брюсселя на российские предложения. Глава МИД Сергей Лавров, отвечая на вопрос о последствиях провала переговоров, подчеркнул, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
В декабре 2021 года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. 1 декабря президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
Госдеп предписал семьям сотрудников посольства США покинуть Украину
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Госдепартамент Соединенных Штатов предписал семьям сотрудников американского посольства в Киеве покинуть Украину, а также разрешил сделать это добровольно части персонала дипломатического представительства, заявила высокопоставленный представитель Госдепартамента США.
«Госдепартамент разрешил добровольный отъезд [с территории Украины] <…> госслужащим США, выполняющим задачи, которые не относятся к чрезвычайным. В то же время Госдепартамент предписал уехать членам семей госслужащих США в американском посольстве в Киеве», – приводит слова представителя американского внешнеполитического ведомства ТАСС.
«Разрешение на отъезд дает указанным сотрудникам возможность уехать, если они этого пожелают, они не обязаны уезжать. Однако члены семей обязаны уехать из страны», – уточнила сотрудница американского внешнеполитического ведомства. Она добавила, что оценки обоснованности выданных предписаний в Госдепе проведут «не позднее, чем через 30 дней». Госдепартамент не уточнил, о каком числе сотрудников посольства США и членов их семей идет речь.
В прошлую субботу появились сообщения, что Госдепартамент США распорядился с понедельника начать эвакуацию семей дипломатов из американского посольства на Украине. При этом президент Украины Владимир Зеленский в ходе разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном назвал рекомендации Госдепа США «чрезмерной реакцией».
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В тот же день МИД Германии опроверг сообщение об эвакуации дипломатов или членов их семей с Украины. Ранее немецкое издание Bild сообщило, что МИД Германии разрабатывает план по эвакуации семей сотрудников посольства на Украине на случай эскалации ситуации.
Кроме того, в прошлый вторник высокопоставленный сотрудник службы безопасности Украины выступил с утверждением, что российским дипломатам якобы поступил приказ из Москвы подготовиться к выезду с Украины. В Москве заявили, что посольство России в Киеве работает в штатном режиме. При этом официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о поступлении персональных угроз российским дипломатам на Украине.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
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