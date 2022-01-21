Блинкен пообещал Лаврову представить предложения безопасности в развернутом виде

Госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам встречи в Женеве пообещал главе МИД России Сергею Лаврову на следующей неделе представить предложения по безопасности в более развернутом виде и в письменной форме.

«Мы ожидаем, что сможем поделиться с Россией нашими озабоченностями и идеями с большим количеством подробностей и в письменной форме на следующей неделе. И мы договорились провести дальнейшие обсуждения», – передает РИА «Новости» его слова.

Также Блинкен заявил, что переговоры получились откровенными и субстантивными. «Переговоры сегодня с Лавровым были откровенными и субстантивными», – сказал он.

При этом Блинкен подчеркнул, что встреча с Лавровым представляла собой не переговоры, а «откровенный обмен идеями». Он отметил, что США и европейские партнеры продолжают стоять на позиции поддержки суверенитета Украины, в случае если российские силы пересекут границу Украины, Россия столкнется с жесткими последствиями. «Это были не переговоры, а откровенный обмен озабоченностями и идеями», – сказал представитель США.

Кроме того, госсекретарь США отметил, что изложил Лаврову ряд идей по безопасности и что американская сторона настаивает на принципе взаимности. «Я изложил несколько идей, чтобы снизить напряженность и усилить безопасность, которые мы выработали в ходе консультаций с нашими партнерами и союзниками. Мы верим, что можем найти общую позицию, опять же на основе принципа взаимности», – сказал Блинкен.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Женеве выразил надежду, что госдепартамент США был занят не только тем, чтобы составлять доклады о якобы дезинформации со стороны России, но и сконцентрировался на сути российских предложений по гарантиям безопасности.

Госдеп опубликовал примеры российской «дезинформации». Так, представитель Госдепа высокого ранга, попросивший не называть его имени, в ходе телефонного брифинга заявил, что ФСБ якобы «напрямую дает указания и оказывает влияние на прокси-СМИ с целью публикации контента, порочащего и ложно обвиняющего Украину».

Лавров ранее заявил, что не ждет прорывов от встречи с госсекретарем США, однако Москва ожидает ответы американской стороны по гарантиям безопасности.

Напомним, по мнению экспертов, дипломаты США разучились обсуждать серьезные вопросы на профессиональном уровне и «торпедируют» переговоры между Москвой и Вашингтоном по гарантиям безопасности.