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Политолог: Военный хаб США в Индии негативно скажется на партнерстве Нью-Дели с Россией
Политолог Ткаченко: Создание военного хаба США в Индии негативно скажется на отношениях Нью-Дели с Россией
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Создание в Индии хаба для ремонта кораблей США выгодно обеим сторонам. Однако такое решение Нью-Дели может негативно сказаться на взаимоотношениях государства с Россией, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее в США заявили о желании создать в Индии хаб для обслуживания военных кораблей и самолетов.
«США прекрасно понимают, что им нужен какой-то союзник для сдерживания Китая. И Индия, с точки зрения масштабов и имеющихся у нее ресурсов, становится идеальным партнером. Так что Вашингтон сейчас будет делать все, чтобы представить результаты визита Моди в Штаты в выгодном свете», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».
«Желание США расширять военное сотрудничество с Индией растет по мере снятия с Нью-Дели санкций, введенных еще в 1997-1998 годах. Вместе с тем, индийцы эти намерения Штатов сдерживают. Дело в том, что они проводят довольно диверсифицированную политику в военной сфере, а также имеют большие связи с Россией и другими странами», – полагает эксперт.
«Если Нью-Дели согласится на планы американцев и предоставит свои военные базы, это станет угрозой как для России, так и в целом для безопасности в Азии. Присутствие США повышает градус напряженности и вероятность развития военного конфликта между Индией и Китаем. Кроме того, сотрудничество откроет для Нью-Дели возможность участия в военных учениях Штатов», – рассуждает собеседник.
«Эта сделка может быть выгодна для Индии, поскольку страна пытается стать сверхдержавой в военно-политическом и дипломатическом смыслах. Для этого ей необходимо наращивать свою потенциальную и реальную военную мощь. И сотрудничество со Штатами – это один из механизмов достижения цели», – отметил Ткаченко.
«Кроме того, любая кооперация с США повышает вес индийской экономики в мире, что является одной из главных целей правительства Нарендры Моди. Что касается самого премьера, несмотря на все прошлые персональные санкции, он был тепло встречен в Вашингтоне. И это лишний раз подчеркивает заинтересованность США», – полагает политолог.
«При этом сам Моди играет в собственную игру – решает внутриполитические проблемы за счет демонстрации некой дружбы с Россией, США, Австралией, Великобританией и многими другими странами. Но расширение сотрудничества Индии с США, скорее всего, негативно отразится на диалоге Нью-Дели с Москвой», – рассуждает он.
«Мы, конечно, будет присматриваться, как развивается вопрос военных баз. В целом, индийцы несколько раз заявляли, что их сотрудничество с другими странами в Индо-Тихоокеанском регионе носит исключительно информационный характер. Вероятно поэтому, Москва пока относительно спокойно воспринимает поведении Индии», – заключил Ткаченко.
Ранее стало известно, что США хотят видеть Индию логистическим хабом для обслуживания и ремонта своих военных кораблей и самолетов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
Накануне состоялся визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в США и встреча с американским лидером Джо Байденом. На пресс-конференции по итогам встречи Моди сообщил, что страны избавились от предрассудков в двустороннем оборонном сотрудничестве и «достигли таких отношений, при которых происходит передача технологий, ведутся совместные разработки и производство».
Так, американская General Electric и индийская Hindustan Aeronautics Limited подписали меморандум о взаимопонимании по производству турбореактивных двигателей GE-414 в Индии для индийского легкого боевого самолета Tejas. Моди считает решение General Electric производить двигатели в Индии с передачей технологий «эпохальным событием». Также Моди подтвердил, что Индия присоединяется к так называемым Соглашениям Артемиды (Artemis Accords) в области гражданского освоения космоса, которые были инициированы США.
Вместе с тем, не обошлось без конфузов. Американский президент «понизил в должности» премьера Индии. Обращаясь к Моди, он дважды произнес слова «господин президент». После этого он исправил свою ошибку, заявив: «Господин премьер-министр, я только что понизил вас в должности» (Индия – парламентская республика).
Напомним, Моди, который до победы на выборах в 2014 году находился под персональными санкциями США как глава штата Гуджарат. Ранее он посещал Соединенные Штаты шесть раз как для двусторонних встреч, так и для участия в многосторонних мероприятиях, но эта поездка стала его первым официальный государственный визит в США.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Моди встречали в США как короля, и чего хотят добиться американцы от Нарендры Моди – политика, которого они еще недавно проклинали и наказывали санкциями.
Посол России в США объяснил, кто должен платить за восстановление Украины
Посол в Вашингтоне Антонов заявил, что разжигающие конфликт на Украине США должны заплатить за ее восстановление
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Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал слова госсекретаря США Энтони Блинкена, который заявил, что России якобы придется заплатить за восстановление Украины.
Антонов, слова которого приводятся в Telegram посольства, указал, что украинский конфликт произошел из-за многолетних усилий США по превращению Украины в «анти-Россию». Сейчас США разжигают конфликт, «накачивают» Украину «вооружениями и рубят на корню любые мирные инициативы».
Как подчеркнул Антонов, именно США «в полной мере несут ответственность за происходящее на Украине», так что «и восстанавливать страну должны именно» они. «Только если за разрушенные с помощью американского оружия дома еще можно заплатить, то каким образом Вашингтон оценит жизни ни в чем не повинных людей? Как США собираются рассчитываться с украинцами, которых они гонят в безрассудные лобовые штурмы в ходе сегодняшнего так называемого контрнаступления?» – заявил Антонов.
Он отметил поразительную «легкость, с которой американцы транжирят деньги на украинских подопечных», Пентагон «может позволить себе ошибиться в расчетах на несколько миллиардов долларов». При этом игнорируются проблемы беднейших стран Африки, Латинской Америки, Азии – хотя на Земле некоторые «люди гибнут от голода», США предпочитают «провоцировать третью мировую войну».
Антонов также прокомментировал выступление президента Украины Владимира Зеленского на Генеральной ассамблее ОАГ в Вашингтоне 21 июня. По словам Антонова, США «выпячивают несвойственную функционалу» ОАГ «тему кризиса евробезопасности» и, «словно наперсточник, отвлекают внимание от насущных проблем Западного полушария». В частности, посол указал на проблему контрабанды из США оружия и на необходимость повышения эффективности противодействия транснациональному наркокриминалу.
Антонов отметил, что ряды ОАГ «редеют» на фоне использования организации Вашингтоном как «проштамповщика» нужных США решений. Так, США «фабрикуют домыслы о якобы коллективном осуждении России в этой части света», пытаясь препятствовать «взаимодействию Латинской Америки с нашей страной». Как заверил Антонов, подобные «деструктивные устремления обречены на провал».
Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин открыт к диалогу по ситуации на Украине, но позиция Киева не дает стабильной почвы для переговоров. Как рассказал помощник президента России Владимир Мединский, Украина была близка к тому, чтобы заключить Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности в 2022 году, но Запад сорвал переговорный процесс.
Экс-разведчик рассказал о панике в Белом доме после слов Путина о потерях ВСУ
Бывший разведчик Риттер рассказал о панике в Вашингтоне после слов Путина о потерях ВСУ
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Американский президент Джо Байден и другие официальные лица США начали паниковать после слов президента России Владимира Путина об уничтоженной в ходе контрнаступления технике ВСУ, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер.
«Посмотрите на командующего Центральным командованием США Дэвида Петреуса после слов Путина о потерях ВСУ. Взгляните на советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, госсекретаря Энтони Блинкена и президента Джо Байдена. Они в панике», – заявил Риттер в эфире Youtube-канала Judging Freedom.
Риттер выразил мнение, что Путин полностью контролирует ход конфликта на Украине, передает Ura.ru.
Напомним, Путин на встрече с выпускниками военных вузов сообщил, что только в ночь на 21 июня ВС России уничтожили значительное количество бронетехники ВСУ. Президент добавил, что на поле боя уничтожается и иностранная военная техника «горит за милую душу».
Также секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев сообщил, что ВСУ с начала контрнаступления в июне потеряли более 13 тыс. личного состава. Также было уничтожено два ЗРК, четыре вертолета, 264 беспилотника и 424 единицы автомобильной техники.
Москва предостерегла Вашингтон от размещения войск НАТО на Украине
МИД назвал исторической ошибкой США возможное размещение войск НАТО на Украине
США совершат историческую ошибку, если разместят войска НАТО на Украине, так как это будет иметь опасные последствия, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
Москва настоятельно предостерегает США не совершать эту ошибку.
«Вне зависимости от того, кто говорит от имени этих стран – бывший или нынешние чиновники – все решается в Вашингтоне», – подчеркнул Рябков в эфире RT International.
Он отметил, что на Украине не должно быть никаких войск НАТО.
Напомним, экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что некоторые страны Североатлантического альянса могут захотеть направить войска на Украину, если на саммите в Вильнюсе Киев не получит реальных гарантий.
СМИ: Контрнаступление Украины не оправдало ожиданий Запада
CNN: Представители Запада сочли не оправдывающим ожидания контрнаступление Украины
Проводимое киевским режимом наступление не оправдывает ожиданий, заявили CNN двое представителей стран Запада и высокопоставленный представитель американского военного ведомства.
Наступление украинской стороны «не оправдывает ожиданий ни по одному из направлений», сказал один из представителей западных стран в беседе с CNN, передает ТАСС.
Оборонительные рубежи России оказались слишком сильны, также эффективно себя показало отражение атак с помощью ударов ракетами, сказал другой собеседник. ВСУ также уязвимы при преодолении минных полей, сказал третий источник.
Ранее отставной американский разведчик Скотт Риттер заявлял, что президент США Джо Байден и другие официальные лица США начали паниковать после заявлений президента России Владимира Путина об уничтоженной технике ВСУ.
Пентагон ответил на вопрос о причастности к атаке на Чонгарский мост
Пресс-секретарь Пентагона Райдер после украинской атаки на Чонгарский мост назвал выбор целей решением Киева
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Комментируя украинскую атаку на Чонгарский мост, пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что Киев сам выбирает цели для ударов.
Райдеру был задан вопрос о том, получала ли Украина помощь Запада в планировании и выборе цели. Райдер ответил, что вооруженные силы Украины сами «выбирают цели» и «проводят операции», передает ТАСС.
«Это их битва», – сказал Райдер. По его словам, «в фокусе внимания» США остается работа с Украиной, а также «союзниками и партнерами», которая должна обеспечить украинской стороне «боевые возможности».
Напомним, вооруженные силы Украины 22 июня нанесли удар по одной из основных транспортных артерий, соединяющих Крым с восточной частью Новороссии – Чонгарскому мосту. Власти Херсонской области заявили, что восстановительные работы дорожного полотна займут немного времени. Власти Крыма заявили, что обстрел не сможет кардинально нарушить логистику транспортного сухопутного коридора.
В соцсетях опубликовано видео украинского удара по Чонгарскому мосту.
МИД Китая выразил протест из-за заявления Байдена о Си Цзиньпине
МИД Китая выразил протест из-за слов Байдена о «диктаторе» Си Цзиньпине
Китай выражает протест из-за недавних высказываний президента Соединенных Штатов Джо Байдена о председателе Китая Си Цзиньпине, заявила спикер МИД КНР Мао Нин.
Согласно ее заявлению, высказывания американского президента являются безответственными и идут вразрез с дипломатическим этикетом, представляя собой открытую провокацию, передает ТАСС.
Напомним, Байден на встрече по сбору средств для своей предвыборной кампании в Калифорнии назвал председателя КНР Си Цзиньпина диктатором.
Американский радиоведущий назвал контрнаступление ВСУ «атакой камикадзе»
Американский радиоведущий Гарланд Никсон назвал контрнаступление ВСУ «атакой камикадзе»
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Американский радиоведущий Гарланд Никсон выразил недоумение тем, как Киев организовал контрнаступление, и сравнил украинских военнослужащих с камикадзе.
Никсон на своем YouTube-канале отметил, что понятие «контрнаступление» оказалось лишь пропагандистским термином, который использовал киевский режим и который оказался на руку России. Он отметил, что «идиоты» в Киеве последние полгода «рассказывали русским», что собираются начать атаку. Украинская сторона, по его словам, «делала смутные намеки», готовила к тому, что атаковать будет «и здесь, и там, и на окраинах Бахмута». В итоге, уверен американский радиоведущий, Киев сам себя подтолкнул к катастрофе, передает РИА «Новости».
Российские силы из-за такого подхода нарастили оборону, и теперь украинское командование бросает на нее плохо подготовленные войска, отметил журналист. По его словам, «кучу несчастных придурков» – украинских военных – посадили «в разные танки» и без прикрытия с воздуха отправили вперед, предупредив при этом «одну из самых могущественных армий мира», когда будет наступление.
«Это не наступление, это атака камикадзе!» – высказался Никсон.
На Украине ранее заявили, что ВСУ при контрнаступлении столкнулись со сложностями и «бешенным сопротивлением».
Президент Владимир Путин подчеркивал, что у ВСУ нет шансов в ходе контрнаступления.
Пентагон: США принимали в расчет гибель украинцев при контрнаступлении
Пентагон: США знали и принимали в расчет гибель украинцев при контрнаступлении
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Гибель украинцев в ходе контрнаступления является «характерной частью» конфликта, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх, отметив, что американское военное ведомство знало об этом и брало это в расчет.
«Мы брали в расчет потери и знали, что на поле боя будут потери», – приводит ее слова РИА «Новости».
Сингх назвала потери среди украинцев «печальной частью» украинского конфликта.
По ее словам, американская сторона изначально давала «довольно четкие оценки», понимая, что «битва» будет тяжелой.
Заместитель спикера американского военного ведомства добавила, что киевскому режиму нужно время. При этом она выразила уверенность, что у украинской стороны есть все необходимые мощности для проведения контрнаступления.
Подобное заявление от американских властей звучит не впервые. Так, ранее представитель Белого дома Джон Кирби назвал потери ВСУ в ходе наступления «ожидаемыми».
Между тем в России неоднократно подчеркивали, что Соединенные Штаты готовы воевать с Москвой до последнего украинца. В частности, об этом говорил президент Владимир Путин. А официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что нынешние события хорошо укладываются в западную теорию о «золотом миллиарде».
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Экс-сотрудник Белого дома предсказал крах цивилизации из-за безумных решений США по F-16
Экс-сотрудник Белого дома Робертс предсказал крах цивилизации из-за решений США по Украине
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Решение Вашингтона передать Украине истребители F-16 приближает мир к ядерной войне, считает бывший сотрудник Белого дома Пол Крейг Робертс.
Робертс назвал политику Вашингтона безумной, предположив, что она может привести мир к глобальной катастрофе. В частности, бывший сотрудник Белого дома напомнил, что у F-16, которые США намерены передать Киеву, есть модификации, позволяющая установить ядерные боеприпасы.
«Безумие Вашингтона по развязыванию ядерной войны приблизило Североатлантический альянс к границам России», – написал Робертс в статье на своем сайте.
Он отметил, что аналогичные действия США более 30 лет назад привели к свержению правительств бывших республик Советского Союза и, как в случае с Украиной, их использованию против Москвы. Робертс также отметил, что «безумие Вашингтона» выразилось в провокациях и военной пропаганде против России и ее президента.
Кроме того, напомнил Робертс, США сделали своими врагами также и Китай с Ираном.
«Это безумие. И оно может закончиться только крахом цивилизации», – резюмировал бывший сотрудник Белого дома, сообщает телеканал «360».
Американист объяснил, почему Байден назвал Си Цзиньпина диктатором
Американист Дробницкий: Байден назвал Си Цзиньпина диктатором в надежде, что тот об этом не узнает
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Байден должен был что-то заявить по итогам поездки Блинкена в Пекин. Его речь призвана выполнить две функции – поддержать американцев и не разозлить китайцев. В итоге получилось несуразное выступление, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее МИД Китая выразил протест из-за заявления Байдена о Си Цзиньпине как диктаторе.
«Байдену необходимо было подобное заявление, чтобы США не казались слабыми по отношению к Китаю. Но сделать это надо было максимально незаметно. Поэтому и была выбрана непубличная речь Байдена. Тем не менее выступление стало предметом для широкого обсуждения», – сказал американист Дмитрий Дробницкий.
«Сама встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и главы Китая Си Цзиньпина прошла достаточно спокойно, хотя прошлые визиты обычно заканчивались скандалом. Пекин в этот раз четко дал понять, что любое неосторожное высказывание американца приведет к окончанию переговоров», – отмечает эксперт.
«На фоне этого Байдену надо было как-то прокомментировать поездку. С одной стороны, он должен был поддерживать образ США как гегемона, а с другой – ему нужно заискивать перед Китаем. Необходимость сочетания двух этих элементов и привела к такой неловкой речи», – подчеркивает собеседник.
«Америка сегодня вынуждена играть роль мирового гегемона, что приводит ее к неизбежной конфронтации с Пекином. Даже во время визита Блинкена в КНР вводились санкции против китайских компаний. Более того, США, несмотря на официальную риторику, активно поддерживают Тайвань. По этой причине отдельные высказывания Байдена не играют большой роли и укладываются в общую повестку дня с точки зрения отношений с Пекином», – резюмировал Дробницкий.
Ранее Китай выразил протест из-за речи Байдена о Си Цзиньпине. Согласно заявлению спикера МИД КНР Мао Нин, высказывания американского президента являются безответственными и идут вразрез с дипломатическим этикетом, представляя собой открытую провокацию.
В Москве слова Байдена о Си Цзиньпине назвали проявлением непредсказуемости политики США. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом он отметил, что продолжение подобных менторских проявлений уже стало неприемлемым для значительного количества государств, чье число постоянно растет.
Напомним, что Джо Байден на встрече по сбору средств для своей предвыборной кампании в Калифорнии назвал председателя КНР Си Цзиньпина диктатором. Также американский лидер сказал, что глава Китая не мог не знать о местонахождении китайского аэростата, который был сбит 4 февраля в воздушном пространстве США, и о том, что аппарат отклонился от курса.
Напомним, что в понедельник состоялась встреча между госсекретарем США Энтони Блинкеном и председателем КНР Си Цзиньпином. Нынешний визит в Китай стал первым за пять лет и проходил на фоне ухудшающихся отношений между странами.
По результатам прошедшей встречи председатель КНР Си Цзиньпин сделал заявление. В нем он выразил надежду, что визит госсекретаря США Энтони Блинкена внесет положительный вклад в стабилизацию отношений двух стран. Китайский лидер подчеркнул, что взаимодействие между Пекином и Вашингтоном всегда должно основываться на взаимном уважении и искренности.
Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в целях Блинкена при поездке в Поднебесную.
МИД: У Москвы больше нет контактов с Западом по вопросам прав человека
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Западные государства и Россия больше не вступают в диалог по вопросам прав человека, так как Запад отказывается выслушивать какую-либо иную точку зрения, кроме собственной, заявил в ООН в Женеве спецпредставитель МИД России по правам человека Григорий Лукьянцев.
По его словам, правозащитные органы ООН, такие как УВКПЧ или Совет по правам человека, могут осознавать проблему политизации вопроса прав человека, но не заявляют об этом, передает РИА «Новости».
«Тема прав человека все еще используется некоторыми странами как предлог для вмешательства во внутренние дела независимых государств. Это относится к некоторым «образцовым демократиям» коллективного Запада, некоторые из которых, среди прочего, готовят политически мотивированные доклады о ситуации с правами человека во всем мире», – заметил Лукьянцев.
Он также добавил, что в своих усилиях они навешивают на страны ярлыки «лидеров» и «проигравших», а такой подход в данный момент распространен повсеместно и требует реакции со стороны международного сообщества.
Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что государства Запада одержимы сохранением гегемонии на международной арене и «осознанием непоправимой уверенности в собственной правоте».
В Пентагоне засомневались в необходимости поставок комплексов ATACMS Киеву
Соединенные Штаты сомневаются в практических аспектах предоставления киевскому режиму ракетных комплексов ATACMS, заявила заместитель помощника главы Пентагона по России, Украине и Евразии Лаура Купер.
Пентагон при решении о передаче ATACMS принимает во внимание такие критерии, как доступность и наличие альтернативных систем, сказала Купер, передает ТАСС.
Британские ракеты Storm Shadow вполне эффективны, добавила она.
Ранее группа конгрессменов представила проект резолюции, которая призывает президента США Джо Байдена передать Киеву оперативно-тактические ракетные комплексы ATACMS.
Сын Байдена признался в налоговых нарушениях
Сын президента США Хантер Байден признал вину по двум эпизодам налоговых правонарушений, об этом Минюст сообщил суду штата Делавэр.
Хантера Байдена подозревают в двух эпизодах, касающихся налоговой информации, передает РИА «Новости» со ссылкой на документ. Речь идет о двух эпизодах «умышленной неуплаты налогов».
Кроме того, Байден признался, что в середине октября, зная, что использует запрещенные препараты, владел пистолетом Colt, что является нарушением закона. По этому эпизоду Байден-младший пошел на сделку со следствием, и его теперь могут обязать пройти курс реабилитации от наркозависимости.
Ранее экс-президент США Дональд Трамп обвинял Джо Байдена и его сына в коррупции. Он считает, что Байден-младший «торговал» доступом к отцу, заработав на этом миллионы долларов.
Блинкен: России придется заплатить за восстановление Украины
Блинкен выразил мнение, что Россия в конечном итоге «оплатит» расходы на восстановление Украины
России в конечном итоге придется заплатить за восстановление Украины, а до этого момента Запад будет помогать построить украинскую армию, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен перед участниками проходящей в Лондоне конференции по восстановлению Украины.
«Россия в конечном итоге оплатит расходы на восстановление Украины», – сказал американский госсекретарь, пообещав до этого времени поддерживать Киев, передает ТАСС.
Блинкен также указал, что все усилия в сфере восстановления Украины зависят от способностей Киева «защищаться от будущих атак со стороны России». В связи с этим, заявил американский госсекретарь, Запад должен построить украинскую армию, которая будет достаточно сильной для защиты своего суверенитета.
Ранее министр иностранных дел Германии Анналены Бербок заявила о планах провести «кампанию по восстановлению» Украины и намерении Берлина выделить «масштабную гуманитарную помощь» для помощи семьям, наиболее пострадавшим от разрушений и необходимости покинуть свои дома.
Вторая конференция по восстановлению Украины открылась в среду в британской столице. В мероприятии должны принять участие более 1 тыс. иностранных гостей из 61 страны, а также представители неправительственных организаций и бизнеса.
В Сенате США подготовили резолюцию на случай использования ЯО на Украине
Сенатор США Грэм подготовил резолюцию на случай использования Россией или Белоруссией ядерного оружия на Украине
Американские сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь подготовили проект резолюции на случай, если Россия, Белоруссия «или доверенное лицо России подорвет ядерное устройство на Украине». Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал спекуляции сенаторов абсурдными.
Сенаторы предлагают считать подобные действия «нападением на само НАТО». Резолюция не имеет обязательной силы, передает ТАСС.
По словам Антонова, такая «дешевая риторика местной элиты демонстрирует абсолютную некомпетентность в стратегической сфере». Он подчеркнул, что при размещении ЯО в Белоруссии Россия «сделала ровно то, что делают американцы на протяжении десятилетий».
Он назвал подготовленный проект резолюции «очередным проявлением слепой ненависти» к России со стороны тех, кому хочется «еще глубже вовлечь Соединенные Штаты в конфликт на Украине». Подобные действия демонстрируют, «кто действительно ведет линию на прямой глобальный конфликт между Россией и странами НАТО во главе с США», сказал он.
«Россия была и остается ответственной ядерной державой, которая как постоянный член Совета Безопасности ООН несет особую ответственность за мир и международную безопасность», – подчеркнул Антонов.
Напомним, первые ядерные заряды доставлены на территорию Белоруссии. В марте президент России Владимир Путин сообщил, что российская сторона не отдаст белорусской тактическое ядерное оружие России, но разместит его в республике и обучит военных, как США в Европе.