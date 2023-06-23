Политолог: Военный хаб США в Индии негативно скажется на партнерстве Нью-Дели с Россией

Политолог Ткаченко: Создание военного хаба США в Индии негативно скажется на отношениях Нью-Дели с Россией

Создание в Индии хаба для ремонта кораблей США выгодно обеим сторонам. Однако такое решение Нью-Дели может негативно сказаться на взаимоотношениях государства с Россией, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее в США заявили о желании создать в Индии хаб для обслуживания военных кораблей и самолетов.

«США прекрасно понимают, что им нужен какой-то союзник для сдерживания Китая. И Индия, с точки зрения масштабов и имеющихся у нее ресурсов, становится идеальным партнером. Так что Вашингтон сейчас будет делать все, чтобы представить результаты визита Моди в Штаты в выгодном свете», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

«Желание США расширять военное сотрудничество с Индией растет по мере снятия с Нью-Дели санкций, введенных еще в 1997-1998 годах. Вместе с тем, индийцы эти намерения Штатов сдерживают. Дело в том, что они проводят довольно диверсифицированную политику в военной сфере, а также имеют большие связи с Россией и другими странами», – полагает эксперт.

«Если Нью-Дели согласится на планы американцев и предоставит свои военные базы, это станет угрозой как для России, так и в целом для безопасности в Азии. Присутствие США повышает градус напряженности и вероятность развития военного конфликта между Индией и Китаем. Кроме того, сотрудничество откроет для Нью-Дели возможность участия в военных учениях Штатов», – рассуждает собеседник.

«Эта сделка может быть выгодна для Индии, поскольку страна пытается стать сверхдержавой в военно-политическом и дипломатическом смыслах. Для этого ей необходимо наращивать свою потенциальную и реальную военную мощь. И сотрудничество со Штатами – это один из механизмов достижения цели», – отметил Ткаченко.

«Кроме того, любая кооперация с США повышает вес индийской экономики в мире, что является одной из главных целей правительства Нарендры Моди. Что касается самого премьера, несмотря на все прошлые персональные санкции, он был тепло встречен в Вашингтоне. И это лишний раз подчеркивает заинтересованность США», – полагает политолог.

«При этом сам Моди играет в собственную игру – решает внутриполитические проблемы за счет демонстрации некой дружбы с Россией, США, Австралией, Великобританией и многими другими странами. Но расширение сотрудничества Индии с США, скорее всего, негативно отразится на диалоге Нью-Дели с Москвой», – рассуждает он.

«Мы, конечно, будет присматриваться, как развивается вопрос военных баз. В целом, индийцы несколько раз заявляли, что их сотрудничество с другими странами в Индо-Тихоокеанском регионе носит исключительно информационный характер. Вероятно поэтому, Москва пока относительно спокойно воспринимает поведении Индии», – заключил Ткаченко.

Ранее стало известно, что США хотят видеть Индию логистическим хабом для обслуживания и ремонта своих военных кораблей и самолетов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

Накануне состоялся визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в США и встреча с американским лидером Джо Байденом. На пресс-конференции по итогам встречи Моди сообщил, что страны избавились от предрассудков в двустороннем оборонном сотрудничестве и «достигли таких отношений, при которых происходит передача технологий, ведутся совместные разработки и производство».

Так, американская General Electric и индийская Hindustan Aeronautics Limited подписали меморандум о взаимопонимании по производству турбореактивных двигателей GE-414 в Индии для индийского легкого боевого самолета Tejas. Моди считает решение General Electric производить двигатели в Индии с передачей технологий «эпохальным событием». Также Моди подтвердил, что Индия присоединяется к так называемым Соглашениям Артемиды (Artemis Accords) в области гражданского освоения космоса, которые были инициированы США.

Вместе с тем, не обошлось без конфузов. Американский президент «понизил в должности» премьера Индии. Обращаясь к Моди, он дважды произнес слова «господин президент». После этого он исправил свою ошибку, заявив: «Господин премьер-министр, я только что понизил вас в должности» (Индия – парламентская республика).

Напомним, Моди, который до победы на выборах в 2014 году находился под персональными санкциями США как глава штата Гуджарат. Ранее он посещал Соединенные Штаты шесть раз как для двусторонних встреч, так и для участия в многосторонних мероприятиях, но эта поездка стала его первым официальный государственный визит в США.

Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Моди встречали в США как короля, и чего хотят добиться американцы от Нарендры Моди – политика, которого они еще недавно проклинали и наказывали санкциями.