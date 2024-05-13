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    13 мая 2024, 22:55 • В мире

    Зачем России дружба между Китаем и Индией

    Зачем России дружба между Китаем и Индией
    @ REUTERS

    Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Появились новые признаки того, что две гигантских страны, испытывающих давнее недоверие друг к другу – Индия и Китай – получили новый шанс на сближение. О чем именно идет речь, почему происходящее имеет глобальное значение и особенно – для Москвы, которая дружит и с Пекином, и с Нью-Дели?

    Китай считается главным противником Индии на восточном направлении. Между странами существует несколько территориальных споров (регулярно приводящих к пограничным столкновениям – как, например, бой в долине реки Галван в 2020 году, унесший жизни 20 индийских пограничников и трех китайских). К тому же индийские власти очень обеспокоены ростом китайского влияния в Юго-Восточной Азии.

    И вот теперь появились сообщения, что в 2024 году Пекин вышел на еще одни лидерские позиции в индийской системе внешних координат – Китай обогнал США и стал главным торговым партнером Индии. В 2024 финансовом году (то есть в период с 1 июля 2023 по 30 июня 2024) объем двусторонней торговли составил 118,4 миллиарда долларов – примерно на 100 миллионов больше, чем у Индией с США. Это не просто сухие бухгалтерские цифры. И некоторые эксперты стали говорить о том, что эта экономическая взаимосвязь способна привести к снижению конфликтности между двумя странами.

    Эта позиция логична. Она опирается на западный тезис о том, что экономические взаимосвязи позволяют сгладить политическую напряженность (как это и происходит на примере китайско-американских отношений), а также на объективную незаинтересованность Нью-Дели и Пекина в эскалации конфликта.

    И действительно, от Китая уже исходили сигналы о возможном политическом сближении с Индией. Так, традиционно отражающее точку зрения руководства КНР китайское издание The Global Times  писало, что «Азия и весь мир достаточно велики, чтобы вместить одновременный подъем Китая и Индии. Пожелания Китая в отношении развития Индии искренни… две страны могут достичь взаимного успеха».

    Россия соблюдает очень тонкий баланс в отношениях с Китаем и Индией. Как известно, и Москва, и Нью-Дели, и Пекин являются партнерами по объединению БРИКС. Более того, иногда даже высказываются предположения, что Россия, Индия и Китай могут объединиться в новый политико-экономический блок. А произойдет это как раз в случае, если Москва поможет Нью-Дели и Пекину преодолеть противоречия в двусторонних отношениях.

    Иначе говоря, сближение Индии и Китая в интересах России.

    «В последнее время наблюдаются отдельные, пока еще такие робкие шаги в сторону прощупывания отношений позиции друг друга. Возможно, это шаг к нормализации отношений или хотя бы их возвращению в привычное русло (до столкновений в долине реки Галван)», – подтверждает газете ВЗГЛЯД руководитель Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Алексей Куприянов. Так, например, после 18 месяцев ожидания Китай все-таки назначил нового посла в Индию – бывшего замминистра иностранных дел Сюй Фейхуна.

    С другой стороны, Нью-Дели и Пекин всегда разводили экономику и политику. «За последние 20 лет даже в самые сложные с политической точки зрения периоды двухсторонних отношений экономические связи лишь росли. Так что рост товарооборота не помогает снижать конфликтность», – считает Алексей Куприянов.

    Если же говорить об экономической зависимости, то для Индии ситуация выглядит неоднозначно.

    Львиная доля китайско-индийского товарооборота (чуть более 100 миллиардов из 118,4) составит экспорт из Поднебесной. И этот импорт во многом обеспечивает индийский экономический рост. Так, на долю Китая приходится 44% индийского импорта оборудования для телекоммуникационной отрасли и смартфонов, 77% импорта ноутбуков и ПК, 75% литий-ионных батарей. Значительная доля прекурсоров для индийской фармацевтической промышленности тоже ввозится из Китая.

    Индийские власти пытались переломить ситуацию. Запускали многочисленные программы импортозамещения, вводили протекционнистские меры. Однако без результата – за 5 лет дефицит торгового баланса для Индии на китайском направлении вырос с 53,5 до 85 млрд долларов.

    Поэтому в какой-то степени подобный торговый дисбаланс как раз способствует росту конфликтности, а не его гашению. Тем более что китайцы пытаются посадить Нью-Дели на свою технологическую иглу в том числе и потому, что всерьез опасаются индийского экономического роста.

    «Экономический разрыв между двумя странами будет сокращаться, и по мере этого позиции Китая на экономическом, дипломатическом, политическом и даже военном фронте изменятся. Присутствие Индии станет более заметным, что заставит Пекин чаще оглядываться через плечо. Особенно когда он будет смотреть на Тихоокеанский регион и выстраивать свою экономическую, дипломатическую и военную позицию против Соединенных Штатов», – пишет издание Forbes.

    Таким образом, индийско-китайское противостояние хоть и принимает более контролируемый характер, но при этом никуда не исчезает. Что устраивает главного геополитического соперника России, Соединенные Штаты.

    По словам посла США в Индии Эрика Гарсетти, китайская угроза «склеивает» Индию и США. Американцам удается встроить индийских коллег в различные форматы по сдерживанию китайской экспансии в Южной и Восточной Азии (например, в т.н. Четырехсторонний диалог, где помимо Индии участвуют США, Япония и Австралия).

    Более того, Гарсетти заявляет, что Нью-Дели занимает даже более жесткую линию в отношении КНР, чем нынешняя администрация Джозефа Байдена. «Когда я прихожу в Конгресс и слышу слова о том, что “Индия должна быть с нами против Китая”, то я напоминаю, что это Индия запретила китайский Тик-Ток четыре года назад. Это Индия потеряла солдат на передовой в 2020 году (речь о пограничном столкновении в долине реки Галван). Это Индия каждый день противостоит и взаимодействует с Китаем», – уверяет Гарсетти. Это выглядит, конечно, лишь как доля правды, Вашингтон выдает желаемое за действительное – и тем самым старается это желаемое формировать.

    Для России же соперничество двух гигантских азиатских стран невыгодно. «Москве выгодна активизация китайско-индийского сотрудничества в рамках БРИКС и ШОС. И с Пекином, и с Нью-Дели у России отношения стратегического партнерства, и мы не можем себе позволить поддерживать одну сторону против другой», – говорит Алексей Куприянов.

    Однако не исключено, что Нью-Дели и Пекин все-таки смогут сблизить свои политические позиции. Да, как отмечалось выше, индийцы четко разделяют экономику и политику, но политические условия для сближения тоже существуют.

    Возникновение многополярного мира, рост угроз из центральноазиатского региона и (учитывая расширение ШОС) необходимость сотрудничества с Китаем в деле создания евразийской системы коллективной безопасности может автоматически привести к снижению конфликтности. И исчезновению столь нужного для США мотива для противостояния двух самых населенных стран мира.

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