Путь к многополярному миру лежит через Индию

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9 ноября, среда  |  Последнее обновление — 09:21  |  vz.ru
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Россия предупредила мир о новой экономической опасности

Новый мировой кризис будет сильно отличаться от кризиса 2008-2009 годов Владимир Трефилов/РИА Новости
Пессимистичный сценарий, который предлагает мировую рецессию, стал в последнее время еще реальнее, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Хотя базовый сценарий прогноза регулятор по-прежнему считает наиболее вероятным. Что же стимулирует мир к новой катастрофе? И почему новый мировой кризис не будет похож ни на один предыдущий в 21-м веке? Подробности...
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Зачем США склоняют Зеленского к переговорам с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский и советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил позицию, по которой переговоры с властями России невозможны до возврата под контроль Киева потерянных им территорий. В то же время, согласно многочисленным источникам мировых СМИ, Вашингтон сейчас подталкивает Зеленского к таким переговорам. Какую цель преследуют американцы? Подробности...
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В деле о теракте на Крымском мосту появился полковник МИ-6

В Госдуме решили проверить причастность британских спецслужб к теракту на Крымском мосту The Institute for Statecraft/YouTube
Депутат Госдумы Андрей Луговой направил в прокуратуру запрос с просьбой проверить офицера британских спецслужб Найджела Доннелли на причастность к подрыву Крымского моста. Луговой также напомнил о переписке Доннелли с другим британским офицером – Хью Уордом – «о планах по уничтожению моста». Чем еще известен Доннелли и какими могут быть результаты проверки со стороны прокуратуры?  Подробности...
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Почему в Европе исчезают лекарства

Даже отстояв в очереди, во многих европейских аптеках невозможно купить необходимое Francois Mori/AP/ТАСС
Евросоюз, который еще недавно казался обществом всеобщего благополучия и изобилия, сталкивается теперь не только с проблемами в энергетике. В европейских аптеках с некоторых пор невозможно купить самые необходимые и простые лекарства. Судя по всему, европейские страны настиг системный фармацевтический кризис. Как такое произошло? Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Путь к многополярному миру лежит через Индию

Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
Индийское начало разыграно нами успешно, и продолжение сулит хорошие перспективы. Это эффектная партия, так как в ней почти гарантирован выигрыш обоим партнерам. Подробности...

Европа будет нужна России по остаточному принципу

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Отношения с Европой России после завершения СВО придется строить по остаточному принципу – и в политике, и в экономике, и в области культуры. Но зато можно избавиться от лишних иллюзий и установить новый мир. Подробности...
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Западные финансисты уже не скрывают свое воровство

Александр Разуваев
Александр Разуваев, независимый фондовый аналитик
Наглость и беззастенчивость западной финансовой системы нам даже на руку. Потом будет больше оснований для судебных решений о взыскании с них таких неустоек, что мало не покажется. Подробности...
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Кому нужны переговоры с Украиной

Тектонический сдвиг в Косово

Как заморозить конфликт России и Украины

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Британцы сожгут гигантское чучело экс-премьер-министра Лиз Трасс в Ночь Гая Фокса

Чучело бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс будет сожжено в субботу во время традиционного в стране празднования ночи костров, также известной как Ночь Гая Фокса. Трасс проработала на своем посту всего 44 дня, став первым политиком, который так мало продержался на этой должности
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В Сочи выбрали «Красу России – 2022»

В Сочи прошел финал конкурса «Краса России – 2022». На корону победительницы претендовала 51 участница из разных регионов страны. Главная награда досталась 19-летней Дарье Луконькиной из Нижнего Новгорода. Девушка получит возможность представить Россию на международном конкурсе «Мисс Земля – 2023»
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Как россияне следили за солнечным затмением

Во вторник днем жители России, а также Азии, Африки, Ближнего Востока наблюдали частное солнечное затмение – поверхность Солнца закрывалась не полностью, а примерно на 80%. На фото: затмение и кресты Благовещенского собора Казанского кремля
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
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В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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    Андрей Полонский

    Путь к многополярному миру лежит через Индию

    Андрей Полонский
    писатель, историк
    		9 ноября 2022, 08:42

    Размышляя о тактических и стратегических задачах России в международных отношениях, мы много говорим о Китае и о мусульманском мире – и гораздо меньше об Индии. Но если иметь в виду архитектуру и возможности грядущего многополярного мира, Индия имеет значение никак не меньшее, чем Китай и арабские страны. В принципе, несмотря на все актуализированные и потенциальные противоречия, союз Южной Азии, Ближнего и Дальнего Востока как раз и представляет то единство, которое способно нанести сокрушительный удар власти «золотого миллиарда». А Россия – в случае достойного выхода из нынешнего кризиса – призвана придать такому союзу и силу, и дополнительную устойчивость.

    И пусть принципиальное, осознанное и последовательное противостояние оси Север – Юг гегемонии трансатлантического Запада – только гипотетические построения, скрытая возможность, энтелехия, именно такая позиция весьма вероятна в ближайшем будущем и на неё предстоит работать.

    Выстраивая образ Индии по отношению к России, надо учитывать несколько важнейших обстоятельств. Став недавно самой населенной страной мира, Индия – отдельная вселенная, целокупный космос, одна из самых своеобразных, мощных по культурному и духовному воздействию и устойчивых цивилизаций. Ее влияние не ограничивается только самим индийским государством, но и распространяется на всю Южную Азию. Индийская жизнь – и по сравнению с США/Европой, и по сравнению с Ближним Востоком, и по сравнению с Китаем – основывается на особых основаниях, специфическом отношении к жизни/смерти, богатству/бедности, призванию/участи. Даже время в этой части Земли – и то течет наособицу. Разница между Дели и Лондоном – 5 часов 30 минут, между Дели и Москвой – 2 часа 30 минут. И эта «временная аномалия» сохраняется по всей Южной Азии. Скажем, в Шри Ланке и Сиккиме то же время, что и в Дели, а Непал «получает» еще дополнительные 15 минут (разница с Лондоном – 5.45).

    Казалось бы, перед нами просто забавная деталь, но она еще раз показывает, насколько здесь отдельный и выделенный мир.

    Чисто экономически Индия пока еще не может сравниться с Китаем. По объему классического ВВП она занимает шестое место в мире и составляет 7% от совокупного мирового хозяйства (чуть больше, чем Россия). Но темпы экономического роста впечатляют – 8,9% в 2021 году. И при этом в стране уже многие годы взрывной рост IT, а современная и конкурентоспособная структура промышленности подкреплена почти неисчерпаемыми возможностями развития человеческого потенциала.

    При этом не экономические проблемы и возможности, к которым часто стремятся свести представления о будущем аналитики-рыночники, а именно организация жизни людей, их представления о себе и окружающем мире, историческая память и современное самосознание обуславливают место Нью-Дели в мировом пасьянсе. Будучи едва ли не единственной незападной цивилизацией, которая во второй половине ХХ века оказала фундаментальное влияние на мировую мысль, религиозные воззрения и даже образ жизни, индийская культура заработала моральный авторитет, давно уже обесцененный в католическо-протестантской Европе. И пусть авторитет этот не всегда коррелирует с политической реальностью, он всегда оказывает на неё влияние.

    …Да, тысячеязыкая Индия – существеннейшая часть мира английского языка. Почти двести лет страна слыла жемчужиной Британской короны, и колониальный период на фоне неизбежных кросс-культурных контактов, не прошёл для неё даром. И по сей день многие образованные и привилегированные индийцы связаны с Англией, живут и работают в Британии и США, иные учились в лучших британских школах и университетах, давно стали crème de crème британской политической и интеллектуальной элиты (нынешний британский премьер Сунак – ярчайший представитель этого слоя). Можно даже больше сказать, во многом благодаря их присутствию Лондон до сих пор чувствует себя столицей мировой державы

    Но так же, как притяжение к Англии, в Индии столетиями присутствует и отталкивание от англо-саксонского мира, хранится память о совершенном ограблении страны, десятилетиях голода, насилия. При этом сам Запад, если смотреть на него из глубины Индостана – очень далеко. В некоторых школьных учебниках Первую и Вторую мировые войны здесь описывали как «гражданские войны в Европе». Так что можно представить себе масштаб и перспективу.

    Зато образ сахиба, чиновника колониальной администрации – совсем не забытое собственное прошлое. И оно вспоминается как дурной сон. Английское колониальное владычество в Индии, – как отмечали многие индийские мыслители, – уникальное явление в мировой истории. Древняя, развитая и самостоятельная цивилизация оказалась на века в подчинении цивилизации более агрессивной, примитивной и грубой. И последствия этого влияния ещё предстоит изжить.

    Но самое интересное, что за всей сложностью англо-индийских отношений то тенью и преданием, почти сказкой, то явственно и политически ощутимо стоит образ России. Ещё Павел Первый, великий путаник и мечтатель, послал в туркменские степи 300 казаков, чтоб потрафить Бонапарту и освободить Индию от англичан. Эта забавная экспедиция закончилась ничем, но осадочек у британцев остался.

    А с середины 19 века, когда Российская империя прочно и надолго укрепилась в Центральной Азии, «русская опасность» стала неотвязной головной болью британской колониальной администрации. Страшась российских штандартов на северных границах нынешнего Пакистана, англичане затеяли самую позорную в колониальной истории афганскую войну (никому и никогда не удавалось покорить Афганистан – это мы узнаем позже, в том числе и на своём опыте), русские всегда были злыднями для британской колониальной прозы и поэзии (вспомним Киплинга и прочих), ну и так далее. Но при этом, напротив, как бы раздражая и эпатируя колонизаторов, индийские интеллектуалы, а иногда даже и духовные лидеры воспринимали русских – от Толстого до Рерихов – своего рода близкими-дальними, чуть ли не братьями по духу.

    Сильнейшее влияние на индийское освободительное движение оказала и Октябрьская революция. СССР поддержал борьбу индийского народа с первых лет своего существования. В Индостане существовало мощное коммунистическое движение (и по сей день коммунисты остаются у власти в некоторых индийских штатах, например в Керале), и лозунг «индийского социализма» был до конца 60-х годов ключевым в программе правящей в те годы на федеральном уровне партии – Индийского национального конгресса. Первые лидеры независимой Индии – от Джавахарлала Неру до Индиры Ганди – не только поддерживали отличные отношения с советскими вождями, но и сохранили множество политических, личных и культурных связей с нашей страной.

    Конечно, и политическая карта Индии, и российско-индийские отношения, и международная обстановка кардинально изменились за без малого 75 лет индийской независимости. Но, как и Индия для России, так и Россия для Индии остаются очень существенными фигурами на мировой шахматной доске. Конечно, тут надо учитывать множество нюансов. И отношения Индии и Пакистана в треугольнике Кашмир-Афганистан-Центральная Азия, и пограничный конфликт Индии и Китая на Тибете и в Гималаях, и категорическое нежелание Дели хоть как-то вмешиваться в «западные» конфликты и конфронтации. Но в любом случае индийское начало разыграно нами успешно, и продолжение сулит хорошие перспективы. Это эффектная партия, так как в ней почти гарантирован выигрыш обоим партнёрам.

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