Станет ли БРИКС альтернативой G7

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28 июня, вторник  |  Последнее обновление — 12:07  |  vz.ru
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Чем обернется для России золотое эмбарго Запада

Запад запрещает себе покупать российское золото Илья Наймушин/РИА Новости
Лидеры «Семерки» похвастались, что нашли способ нанести еще один существенный удар по доходам России. Запрет на покупку российского золота затрагивает вторую статью экспорта у России после энергоносителей, радуется госсекретарь США. Однако последствия от нового санкционного удара, скорее всего, разочарует коллективный Запад. Почему новые санкции не так страшны, как надеются лидеры G7?  Подробности...
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ПВО Украины разрушает Киев «дружественным огнем»

На жилой дом в Киеве упала ракета украинской С-300 Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency.Global Look Press
Украинские военные разрушили жилой дом в центре Киева собственными ракетами. Как сообщило Минобороны России, при отражении атаки России по военному заводу одна система ПВО Украины сбила ракеты другой системы. В результате одна из них упала на жилой дом и взорвалась. Все российские ракеты попали в цель. Почему тактика защиты военных объектов приводит к таким ошибкам подразделений ПВО ВСУ? Подробности...
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Как Россия создала уникальную систему разведки

Памятник разведчику-нелегалу Исхаку Ахмерову и его супруге и соратнице Елене (Хелен Лауре Ахмеровой) в Подмосковье. В годы Великой Отечественной войны Исхак Ахмеров возглавлял советскую нелегальную резидентуру в США Владимир Гердо/ТАСС
Ровно 100 лет назад, 28 июня 1922 года в структуре ИНО (Иностранного отдела, то есть внешней разведки) ГПУ НКВД РСФСР было создано «закордонное отделение» – прообраз нелегальной разведки. Почему эта уникальная технология оказалась создана именно в России – и какое значение нелегалы имеют для нашей страны сегодня? Подробности...
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Почему Африка больше верит России, чем США

Взаимодействие России и стран Африки выдерживает проверку событиями на Украине Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Кто виноват в том, что целой группе африканских стран грозит самый настоящий голод? Запад и главным образом Вашингтон обвиняют в этом Россию и проходящую на Украине спецоперацию. Однако сами африканские страны отнюдь не торопятся присоединяться к таким обвинениям. Что думают африканцы о происходящем и как относятся в связи с этим к России? Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Станет ли БРИКС альтернативой G7

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Прошедший на днях саммит БРИКС резко контрастировал с междусобойчиком «Большой семерки». Если участники последней решали вопрос о том, как нагадить России и лично Путину, то на БРИКС собрались страны, которые занимались куда более важными проблемами. Подробности...

Град на Холме наносит Вавилону ответный удар

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Вавилон Великий, который развешивает радужные флаги по своим посольствам по всему миру и финансирует продвижение извращений и абортов, это еще не вся Америка; и этот Вавилон, казавшийся непобедимым, получил серьезный удар от старой Америки – честной, трудолюбивой, семейной и верующей. Подробности...

У России есть шанс исправить историческую судьбу Одессы

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Фактически решение одесских властей – это манифест об отказе от Одессы. Они как бы заявляют: нам не нужен живой и подлинный город, нам нужны только территория и ее население, лишенное собственной культуры и исторической памяти. Подробности...
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США обещано «лето насилия»

Запрет на золото обойдется дорого

Кто станет следующим президентом США

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Сотни поклонников пришли проститься с Юрием Шатуновым

На Троекуровском кладбище Москвы прощаются с бывшим солистом группы «Ласковый май» Юрием Шатуновым. Сотни поклонников, близких и знакомых артиста выстроились в длинную очередь к траурному залу, пришедшие хором пели песни любимого певца. Шатунова кремируют и похоронят на Троекуровском кладбище в Москве 28 июня
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Юбилейный праздник выпускников «Алые паруса» прошел в Петербурге

В Петербурге состоялось одно из самых красочных шоу в мире – юбилейный, 30-й праздник выпускников «Алые паруса». На Дворцовой площади и акватории Невы выступили тысячи артистов. Главным зрелищем стали салют и проход брига «Россия» под алыми парусами
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Под Рязанью упал Ил-76 с горящим двигателем

Под Рязанью после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой в Дягилево. В результате аварии четыре человека погибли, еще пятеро ранены
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Геворг Мирзаян

    Станет ли БРИКС альтернативой G7

    Геворг Мирзаян
    доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
    		28 июня 2022, 11:54

    «Противно осознавать, что весь этот мировой кризис, в топке которого сгорают люди, в немалой степени продиктован личными комплексами политиков с вислыми животами и дряблыми грудными мышцами». Так известная российская журналистка Марина Ахмедова прокомментировала заседание G7, на котором лидеры Запада публично (на камеры) решали, как им косплеить Владимира Путина: снимать пиджаки, сесть на лошадь или продемонстрировать грудные мышцы.

    По всей видимости, странам G7 – самопровозглашенному Совету директоров современного мира – больше нечем заняться. Ведь в Европе нет боевых действий, в Африке нет голода из-за спровоцированного западными санкциями роста цен на продовольствие, а над всем миром не нависла угроза региональных и глобальных конфликтов. Но нет, западные директора лишь озабочены тем, как выглядеть круче Путина. Если уж не на украинском поле и не в глазах миллиардов людей (видящих, как Россия реализует поставленные задачи на Украине), так хотя бы за столом заседаний «Большой семерки».

    На фоне этой специфической повестки в мире возникает запрос на альтернативного, конструктивного лидера. А поскольку ни одно государство (даже Китай) не обладает достаточным количеством экономических, политических, военных и волевых ресурсов для осуществления глобального управления, то необходима группа стран, которая готова взвалить на себя эту ношу.

    Конечно, чисто теоретически этой группой могла бы стать G20 (Большая двадцатка), в которой представлены крупнейшие экономики мира из числа развитых и развивающихся государств. Однако проблема в том, что в составе G20 присутствуют те самые граждане с «вислыми животами и дряблыми грудными мышцами», которые озабочены лишь личными комплексами по отношению к Владимиру Путину. И они уже превратили ближайший саммит G20 в Индонезии в какой-то сюр, потребовав исключить из состава участников Владимира Путина. Индонезийцы, напомним, ответили отказом и отправили приглашение российскому лидеру, который, по словам его помощника Юрия Ушакова, намерен принять участие в мероприятии. Теперь же западные страны, скорее всего, будут настаивать на приглашении в Индонезию Владимира Зеленского, чтобы окончательно сместить программу саммита с обсуждения глобальных экономических и политических проблем на бенефис украинского клоуна.

    Нет, в «Совете директоров» должны находиться государства, которые серьезно подходят к мировым проблемам. Которым не нужно никому ничего доказывать и никого ничему учить. Которые уважают различия между собой и ищут точки соприкосновения на основе взаимоуважения и суверенитета.

    Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

    БРИКС безальтернативен

    Собственно, единственной такой организацией на сегодняшний день является БРИКС – форум, объединяющий Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южную Африку. Полностью суверенные государства, являющиеся лидерами в своих регионах. Проводящие политику, прежде всего, исходя из собственных национальных интересов – но в то же время с уважением относящиеся к нормам международного права и пытающиеся сохранить остатки глобальной системы международных отношений, разрушенной американскими амбициями. 

    Естественно, западные СМИ пытаются извратить и маргинализировать этот формат. Немецкая Die Welt называет БРИКС антизападным блоком – но это не совсем так. Ни Индия, ни Южная Африка, ни Бразилия таковыми странами не являются. Более того, Россия и Китай тоже, строго говоря, не антизападные государства. Ни Москва, ни Пекин не видят смыслом своего существования конфликт с США и Европой – напротив, они нацелены на создание мирного и равноправного взаимодействия с западными странами. Поэтому, несмотря на западное давление и присутствие в БРИКС западных врагов №1 и №2 (России и Китая), в саммите в формате БРИКС+ приняли участие еще 13 государств. Среди которых оказались такие региональные лидеры, как Алжир, Аргентина, Египет, Индонезия, Иран, Малайзия, Таиланд, Эфиопия. «Представленные на сегодняшней встрече страны выступают за утверждение в мире подлинно демократического многополярного порядка, основанного на принципах равноправия, справедливости и уважения друг друга, за то, чтобы мировая торговля и финансы были свободны от барьеров и политически мотивированных ограничений», – заявил Владимир Путин.

    Более того, президент Аргентины Альберто Фернандес прямым текстом заявил, что его страна хочет стать полноправным членом «этой группы наций, которая уже представляет 42% населения мира и 24% мирового валового продукта». О вступлении в БРИКС официально заявил и Иран. Поэтому лидерам БРИКС придется, по всей видимости, в ближайшее время подумать о расширении рядов – за счет, правда, тех стран, которые действительно усилят БРИКС (наподобие той же Аргентины – второй после Бразилии державы Южной Америки), а не станут довеском для галочки. А также о, возможно, изменении названия организации. Ведь невозможно каждый раз добавлять туда новые буквы.

    Однако, помимо увеличения вширь, БРИКС придется увеличиваться и вглубь. Происходящий сейчас разнос мировой финансовой и политической системы требует от организации не просто создания каких-то параллельных структур государственного управления (наподобие банка или системы расчетов), а наполнения этих структур смыслом. Ну и политической волей для того, чтобы взять на себя функции глобального «Совета директоров». Отобрать его у людей с вислыми животами. 

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