Станет ли БРИКС альтернативой G7

«Противно осознавать, что весь этот мировой кризис, в топке которого сгорают люди, в немалой степени продиктован личными комплексами политиков с вислыми животами и дряблыми грудными мышцами». Так известная российская журналистка Марина Ахмедова прокомментировала заседание G7, на котором лидеры Запада публично (на камеры) решали, как им косплеить Владимира Путина: снимать пиджаки, сесть на лошадь или продемонстрировать грудные мышцы.

По всей видимости, странам G7 – самопровозглашенному Совету директоров современного мира – больше нечем заняться. Ведь в Европе нет боевых действий, в Африке нет голода из-за спровоцированного западными санкциями роста цен на продовольствие, а над всем миром не нависла угроза региональных и глобальных конфликтов. Но нет, западные директора лишь озабочены тем, как выглядеть круче Путина. Если уж не на украинском поле и не в глазах миллиардов людей (видящих, как Россия реализует поставленные задачи на Украине), так хотя бы за столом заседаний «Большой семерки».

На фоне этой специфической повестки в мире возникает запрос на альтернативного, конструктивного лидера. А поскольку ни одно государство (даже Китай) не обладает достаточным количеством экономических, политических, военных и волевых ресурсов для осуществления глобального управления, то необходима группа стран, которая готова взвалить на себя эту ношу.

Конечно, чисто теоретически этой группой могла бы стать G20 (Большая двадцатка), в которой представлены крупнейшие экономики мира из числа развитых и развивающихся государств. Однако проблема в том, что в составе G20 присутствуют те самые граждане с «вислыми животами и дряблыми грудными мышцами», которые озабочены лишь личными комплексами по отношению к Владимиру Путину. И они уже превратили ближайший саммит G20 в Индонезии в какой-то сюр, потребовав исключить из состава участников Владимира Путина. Индонезийцы, напомним, ответили отказом и отправили приглашение российскому лидеру, который, по словам его помощника Юрия Ушакова, намерен принять участие в мероприятии. Теперь же западные страны, скорее всего, будут настаивать на приглашении в Индонезию Владимира Зеленского, чтобы окончательно сместить программу саммита с обсуждения глобальных экономических и политических проблем на бенефис украинского клоуна.

Нет, в «Совете директоров» должны находиться государства, которые серьезно подходят к мировым проблемам. Которым не нужно никому ничего доказывать и никого ничему учить. Которые уважают различия между собой и ищут точки соприкосновения на основе взаимоуважения и суверенитета.

БРИКС безальтернативен

Собственно, единственной такой организацией на сегодняшний день является БРИКС – форум, объединяющий Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южную Африку. Полностью суверенные государства, являющиеся лидерами в своих регионах. Проводящие политику, прежде всего, исходя из собственных национальных интересов – но в то же время с уважением относящиеся к нормам международного права и пытающиеся сохранить остатки глобальной системы международных отношений, разрушенной американскими амбициями.

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Естественно, западные СМИ пытаются извратить и маргинализировать этот формат. Немецкая Die Welt называет БРИКС антизападным блоком – но это не совсем так. Ни Индия, ни Южная Африка, ни Бразилия таковыми странами не являются. Более того, Россия и Китай тоже, строго говоря, не антизападные государства. Ни Москва, ни Пекин не видят смыслом своего существования конфликт с США и Европой – напротив, они нацелены на создание мирного и равноправного взаимодействия с западными странами. Поэтому, несмотря на западное давление и присутствие в БРИКС западных врагов №1 и №2 (России и Китая), в саммите в формате БРИКС+ приняли участие еще 13 государств. Среди которых оказались такие региональные лидеры, как Алжир, Аргентина, Египет, Индонезия, Иран, Малайзия, Таиланд, Эфиопия. «Представленные на сегодняшней встрече страны выступают за утверждение в мире подлинно демократического многополярного порядка, основанного на принципах равноправия, справедливости и уважения друг друга, за то, чтобы мировая торговля и финансы были свободны от барьеров и политически мотивированных ограничений», – заявил Владимир Путин.

Более того, президент Аргентины Альберто Фернандес прямым текстом заявил, что его страна хочет стать полноправным членом «этой группы наций, которая уже представляет 42% населения мира и 24% мирового валового продукта». О вступлении в БРИКС официально заявил и Иран. Поэтому лидерам БРИКС придется, по всей видимости, в ближайшее время подумать о расширении рядов – за счет, правда, тех стран, которые действительно усилят БРИКС (наподобие той же Аргентины – второй после Бразилии державы Южной Америки), а не станут довеском для галочки. А также о, возможно, изменении названия организации. Ведь невозможно каждый раз добавлять туда новые буквы.

Однако, помимо увеличения вширь, БРИКС придется увеличиваться и вглубь. Происходящий сейчас разнос мировой финансовой и политической системы требует от организации не просто создания каких-то параллельных структур государственного управления (наподобие банка или системы расчетов), а наполнения этих структур смыслом. Ну и политической волей для того, чтобы взять на себя функции глобального «Совета директоров». Отобрать его у людей с вислыми животами.