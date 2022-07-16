Взгляд
16 июля, суббота  |  Последнее обновление — 16:31  |  vz.ru
Разделы

Зачем сделаны кадровые перемены в правительстве

Глава Минпромторга и новый вице-премьер Мантуров будет курировать военную промышленность Антон Новодережкин/ТАСС
По итогам серьезной кадровой перестановки куратор «оборонки» в ранге вице-премьера Юрий Борисов перешел на пост главы Роскосмоса, а его место занял руководитель Минпромторга Денис Мантуров. Новый замглавы правительства сделал программное заявление – от абсолютно рыночной промышленной политики решено перейти к политике защиты технологического суверенитета. Как это будет происходить? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему Украина выжигает потерянные земли

Украина подожгла поля с пшеницей в Запорожской области Latin America News Agency/Reuters
ВСУ Украины начали систематически поджигать поля с урожаем в районах Причерноморья, контролируемых ВС России. Так, только за последние дни поджоги зафиксированы в Запорожской и Херсонской областях, а ранее схожий инцидент произошел в ДНР. В чем смысл действий властей в Киеве и что это значит для простых украинцев? Подробности...
Перейти в раздел…

Уничтожить системы HIMARS обязан российский спецназ

Американские HIMARS активно применяются украинской армией EYEPRESS via Reuters
Украина наносит террористические удары по населенным пунктам, занятым российскими войсками. Главным ударным средством для этого служат недавно поставленные в ВСУ американские ракетные установки HIMARS. Каковы особенности данного вида оружия, чем оно наиболее опасно – и каким способом российская армия способна его уничтожить? Подробности...
Перейти в раздел…

Новый индийский авианосец имеет значение и для России

«Викрант» существенно усилит ВМС Индии joinindiannavy.gov.in
Завершились испытания первого построенного в Индии авианосца. «Викрант» кардинальным образом расширит возможности ВМС Индии. Может ли Россия сама построить подобный корабль, каким образом наша страна поучаствовала в индийской программе создания авианесущего флота – и что мы можем извлечь полезного из этого опыта? Подробности...
Перейти в раздел…

«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
Перейти в раздел…

Польша ищет разные пути подчинения Украины

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
У Польши наверняка есть несколько планов, как укрепить влияние на Украине. Каждый из них зависит от того, как далеко Россия продвинется в ходе спецоперации. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Проблему политического украинства надо решать до конца

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Альтернативные точки зрения, взгляды, убеждения могут существовать в обществе по широкому спектру вопросов. Но не по тем вещам, от которых зависит само существование страны. Подробности...
Обсуждение: 70 комментариев

«Звезды» тоже должны отвечать за базар

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
«Не преследовать» и «поддерживать» – это две большие разницы. А то наши творческие люди повадились называть преследованием за инакомыслие то, что государство им денег не дает. В этом смысле сам факт выступления «Би-2» на стадионе ярко свидетельствует, что никто их не преследует. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария
Перейти в раздел…

Сербия обещает Западу «ад для всех»

Евросоюз почти готов снять часть санкций

Ракетный удар по Виннице. Что это было?

Обсуждение: 11 комментариев
Перейти в раздел…

Жители Земли наблюдали суперлуние

Луна над зданием Конституционного суда РФ
Подробности...

Толпа захватила органы государственной власти в Шри-Ланке

Крах действующей власти произошел в островном государстве Шри-Ланка. После нескольких месяцев политического и экономического кризиса взбунтовавшаяся толпа взяла штурмом резиденции президента и премьер-министра страны
Подробности...

Синдзо Абэ расстреляли в спину

В пятницу на бывшего премьера Японии Синдзо Абэ было совершено нападение в городе Нара во время его уличного выступления. В Абэ дважды стреляли сзади. Политик упал после второго выстрела. Покушение на Абэ совершил бывший моряк Сил самообороны Японии
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Как вы оцениваете итоги деятельности Рогозина на посту главы Роскосмоса?
  • Отлично

  • Хорошо

  • Удовлетворительно

  • Плохо

  • Затрудняюсь ответить
В какой степени вы боитесь распространения новой инфекционной болезни — оспы обезьян?
  • Очень сильно

  • Умеренно

  • Не вижу никакой опасности
Как изменятся российско-британские отношения после отставки Бориса Джонсона?
  • Улучшатся

  • Ухудшатся

  • Не изменятся
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Байден заявил о решимости не дать России занять место США на Ближнем Востоке
    ВКС России уничтожили 115-ю бригаду ВСУ на Северском направлении Западные СМИ сравнили, как Саудовская Аравия принимала Путина и Байдена Националисты бригады теробороны бежали с позиций в районе Артемовска Вучич осадил угрожавшего ему украинского депутата
    Байден обвинил наследного принца Саудовской Аравии в убийстве журналиста Володин предупредил США и Европу о «принципе бумеранга» Байдена заподозрили в наркомании Опубликовано видео прорыва украинской ПВО российскими ракетами
    Газпром затребовал от Siemens документы по турбине для «Северного потока» Украина принялась угрожать западным банкам Стало известно о стягивании техники к линии фронта в Донбассе Осужденный в ДНР британский наемник спел гимн России

    Неудобный вопрос


    Саудовский принц усмехнулся в лицо Байдену

    Показания в плену


    Сдавшийся украинский военный рассказал о «поддержке минус»

    взятие Бастилии


    Российские блогеры отреагировали на фото американского адмирала-трансгендера

    Видео

    методика нацистов


    Почему Украина выжигает потерянные земли

    ультиматум сербам


    Зачем Сербия запугивает Европу адом и мировой войной

    Комбат роты «Торнадо»


    Насильники и убийцы стали главной надеждой Киева

    Российский дизель


    России помогли создать тайные пути нефтяного обогащения

    «луч надежды»


    Какие выгоды принесет России «зерновая сделка» в Стамбуле

    Щит Родины


    Владимир Прохватилов: США надули шары против российских «Цирконов»

    «Зелёная» политика


    Игорь Мальцев: Борьба с Россией для Запада ценнее жизни на планете

    Продажа Родины


    Игорь Караулов: У Запада нет бюджетов для русских «плохишей»

    на ваш взгляд


    Как вы оцениваете итоги деятельности Рогозина на посту главы Роскосмоса?

    Новый индийский авианосец имеет значение и для России

    «Викрант» существенно усилит ВМС Индии
    		   16 июля 2022, 16:00
    Фото: joinindiannavy.gov.in
    Текст: Александр Тимохин

    Завершились испытания первого построенного в Индии авианосца. «Викрант» кардинальным образом расширит возможности ВМС Индии. Может ли Россия сама построить подобный корабль, каким образом наша страна поучаствовала в индийской программе создания авианесущего флота – и что мы можем извлечь полезного из этого опыта?

    «Викрант» на санскрите означает «Храбрый». Этот корабль – плод обширной международной кооперации, в которой поучаствовали такие антагонистические страны, как, например, Россия США и Италия. Корабль имеет полное водоизмещение 45 тыс. тонн и стандартное в 40 тысяч. Он меньше, чем российский «Адмирал Кузнецов». Корабль имеет трамплин для обеспечения взлета самолетов и аэрофинишер для их посадки, что дает ему возможность обеспечить применение полноценных истребителей с горизонтальными взлетом и посадкой, не «вертикалок».

    Базовые летательные аппараты для этого корабля – истребители МиГ-29К и вертолеты дальнего радиолокационного обнаружения Ка-31 и HAL Dhurv индийской разработки и производства. Возможно развертывание на корабле американских вертолетов Sikorsky MH-60R.

    В будущем индийцы планируют заменить МиГ-29К на более современные самолеты западного производства. Ориентировочный состав авиагруппы 35-36 летательных аппаратов, из которых 26 будут МиГи, а остальное вертолеты, количество которых может зависеть от их типа. Корабль имеет мощную ПВО, включая зенитно-ракетный комплекс Barak и зенитную артиллерию.

    Индийский опыт

    Хотя это первый построенный в Индии авианосец, именно для ВМС Индии авианосная тема знакома – это уже четвертый авианосец, который в строю, или в случае с «Викрантом», будет в строю индийских ВМС. Первыми индийскими авианосцами были прошлый «Викрант» (старый корабль с этим же именем) и «Вираат», оба британской постройки, и оба, под конец своего срока службы, бывшие носителями британских штурмовиков «Харриер» с вертикальным или коротким взлетом.

    Из этих кораблей первый «Викрант» даже успел повоевать в Индо-Пакистанской войне 1971 года, пусть и ограниченно. В 2013 году на вооружение ВМС Индии поступил авианосец «Викрамадитья», полученный путем перестройки в России из авианесущего крейсера «Адмирал Горшков» ВМФ России (бывший «Баку»). Так что опыта в авианосной тематике у ВМС Индии немало.

    Немало опыта и у индийской корабельной авиации. Индийские летчики-палубники имеют хорошую подготовку и большой налет. В отличие от российских коллег, все их тренажеры регулярно используются, а самолеты обеспечены крытыми ангарами на земле. 

    «Викрант» чуть меньше, чем «Викрамадитья», его палуба несколько короче, но шире. При ее проектировании индийцам помогали итальянские конструкторы из компании «Финкантери», и на палубе этого корабля можно располагать самолеты удобнее, чем на «Викрамадитье», у которого из-за его происхождения (перестроен из другого по архитектуре корабля) палуба куда менее удобна.

    Скорость корабля, однако, ниже, чем у его совестко-российского аналога – только 28 узлов. Это, безусловно, недостаток, так как для авианосных боев одна из важных тактических возможностей - это маневр на предельной скорости для выхода из-под авиаудара противника. Лишних 5-6 узлов здесь не помешали бы, но при этом корабль пришлось бы очень сильно переусложнить по сравнению с тем, что получилось в итоге.

    «Викрант» создавался мучительно долго, что, наверное, нормально для такой страны как Индия, не обладающей подобным опытом, но имеющей массу организационных проблем в сложном производстве. Первые идеи о постройке своего авианосца начали ходить еще в конце 1980-х.

    Контракт на корабль был подписан в 2004 году, а закладка произведена в 2008-м. В 2013 году корпус без надстройки и боковых спонсонов спустили на воду и началась достройка на плаву. И вот, спустя 18 лет с момента заказа, корабль готов. Это напоминает китайские эксперименты, которые тоже заняли десятки лет, просто у Индии все накопление опыта шло на одном единственном проекте. Но зато они смогли, в конце концов. Наша страна сыграла важную роль в создании этого корабля.

    «Русский след»

    В России популярен тезис о том, что «Россия – континентальная держава», а между тем в мире существует такая вещь, как отечественная школа проектирования авианосцев. Если оставить за рамками рассмотрения ЕС, то в Евразии авианосцы есть у Китая (два в строю, один в постройке), Индии (два), России (один) и Таиланда (один). Из них к нашей стране не имеет отношения только китайский «Фуцзянь», который построен, скорее, в американской «традиции» и тайский «Шакри Нарубет». Остальные или построены в СССР и России («Кузнецов», «Ляонин», «Викрамадитья») или принадлежат к отечественной конструкторской школе («Шаньдун», отчасти «Викрант»).

    Ее отличительные признаки – трамплин для взлета, во всю палубу, ангар примерно на всю авиагруппу (на западе часть самолетов уходит на палубное базирование), мощное оборонительное оружие, в том числе ракетное. Все это у «Викранта» тоже есть. Но дело не только в этом.

    Корабль создавался при активном участии Невского проектно-конструкторского бюро (Санкт-Петербург), которое участвовало в создании авиационно-технического комплекса.

    И надо признать, что НПКБ сделало свою работу хорошо, во-первых, и сохранило некоторые компетенции в работе над авианосцами во-вторых. Более того, выполнялась проработка постройки такого по основным размерениям корабля на стапеле «А» Балтийского завода в Санкт-Петербурге. Проработка показала, что авианосец с корпусом «Викранта» на этом стапеле построить можно, он на нем нормально «собирается», а рисунки с этой проработки даже можно найти в интернете.

    «Балтийский завод» не использует современную технологию постройки корабля из блоков, там их строят сторительным способом, как в старые времена. Но и «Викрант» строился так же. На стапеле «Балтийского завода» нельзя смонтировать на корпусе корабля боковые спонсоны – расширения, на которых стоит палуба и надстройка-«остров». Но «Викрант» спускали на воды без них и потом достраивали на плаву. Занятным образом, в «Викранте» есть не только «русский след», но и подсказка относительно того, как небольшие легкие авианосцы могли бы строиться у нас. Чего России не хватает, чтобы построить такой же корабль?

    Главной энергетической установки (ГЭУ). Если в целом «Викрант» больше всего общего имеет с отечественными традициями кораблестроительными традициями, то ГЭУ там чисто американская и построена по американским принципам.

    Если у СССР и России все авианесущие корабли имели котлотурбинные установки, где пар из котлов приводит во вращение паровые турбины (не построенный «Ульяновск» сразу же должен был быть атомным), то «Викрант» имеет газотурбинную энергетическую установку из американских турбин, по две из которых работают на один вал с гребным винтом. Такая схема несоизмеримо проще, чем котлотурбинная, и намного эффективнее, но тут уже ничего не сделать, турбин нужной мощности и редукторов к ним в России не производят. И это то, что отделяет нас от своего легкого авианосца, похожего на индийский.

    Есть и еще одно соображение. «Викрант» маленький. В наших северных морях не редкость сильные шторма, а единственный способ эффективно побеждать качку – наращивание размеров корабля. При этом стапель «А» на «Балтийском заводе» корпуса с размерениями ощутимо больше, чем у «Викранта», строить не позволит, места нет.

    Однако, предположительно, есть некоторые решения с формой подводной части корпуса, которые позволили бы «обмануть судьбу» и все-таки построить подобный по тактико-техническим характеристикам, но более мореходный корабль. Их, конечно, необходимо проверять, но с высокой степенью вероятности, от своего легкого авианосца Россию отделяет только необходимость иметь турбины по 40-45 тыс. лошадиных сил максимальной мощности и соответствующие редуктора. У нас даже катапульту есть где произвести, и кадры есть для этого. Кстати, с котлотурбинной установкой можно строить прямо сейчас, без всяких дорогих и сложных исследований, там же, на «Балтийском заводе».

    Крылья над морем

    Индия стала четвертой страной в мире, после США, Китая и Великобритании, имеющей два авианосца в строю. С учетом того, что в надводных силах Индии более чем достаточно кораблей для формирования авианосных групп, Индия в силах отправить в бой две полновесных авианосных ударных группы. При этом, ВМС Индии, которые в своих подходах во многом копируют ВМФ СССР (адмирала С.Г. Горшкова даже однажды назвали «отцом индийского флота», причем индийский же автор), основной ударной силой вдали от берега будут, видимо, корабли с управляемым ракетным оружием, а не палубная авиация, как у американцев.

    Но это не делает авианосцы менее важными.

    Авиаразведка на сотни километров в любую сторону, борьба с вражеской авиаразведкой, уничтожение авиации противника над морем, на большом расстоянии от своих кораблей, уничтожение одиночных слабовооруженных надводных целей, ракетно-бомбовые удары по берегу там, где нет рядом своих аэродромов, защита с воздуха морского десанта и авиаудары в его интересах. Все эти возможности ВМС Индии «Викрант» только что удвоил. И эти возможности вооруженным силам дают только авианесущие корабли, у стран без авианосцев их нет вообще. России остается только порадоваться тому, что на этом проекте наша страна получила немалый опыт, который когда-то, возможно, пригодится и нашему флоту.


     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •