Украина получила финальные условия для вступления в Евросоюз

Свириденко сообщила, что Украина получила от Европейского союза полный пакет условий для вступления в организацию, передает ТАСС.

Она сообщила, что украинская делегация в Брюсселе получила условия для вступления по финальным трем переговорм кластерам: «Конкурентоспособность и инклюзивное развитие», «Зеленая повестка дня и устойчивое соединение» и «Ресурсы, сельское хозяйство и политика сплоченности».

Свириденко напомнила, что часть условий Киев получил еще в декабре прошлого года. По ее словам, теперь страна впервые в своей истории располагает «полным пакетом условий, выполнение которых необходимо для вступления в ЕС». Ранее вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка отмечал, что для интеграции потребуется принятие около 300 законов, а также проведение масштабных реформ.

Качка также подчеркивал, что некоторые страны ЕС считают необходимым, чтобы Украина прошла период ожидания в 20 лет до полноценного членства. Он указал, что одним из сложных вопросов для Киева станет интеграция в общую сельскохозяйственную политику союза. Переговоры о вступлении направлены на синхронизацию законодательства страны-кандидата с нормами Евросоюза.

Эксперты отмечают, что процесс вступления может занять более 10 лет, поскольку нет жестких сроков для завершения переговоров. В качестве примера приводится Турция, которая начала переговоры о членстве в 2005 году, и они продолжаются уже 20 лет без реальных перспектив вступления.

