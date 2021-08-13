России удалось создать виртуозный баланс внешней политики

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13 августа, пятница  |  Последнее обновление — 19:45  |  vz.ru
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Почему в России возник дефицит бензина

Цены на АЗС все растут и растут Максим Богодвид/РИА «Новости»
Правительство принимает срочные меры по борьбе с повышением цен на один из ключевых для россиян товаров – бензин. Звучала даже идея полностью запретить экспорт топлива за границу, чтобы нарастить предложение внутри страны и тем самым сбить цены. Почему в итоге эта инициатива одобрена не была, но предпосылки для роста цен все же остались? Подробности...
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Что заставляет россиян быть патриотами

Поводом для гордости за Россию стали успехи наших спортсменов на токийской Олимпиаде Виталий Тимкив/РИА Новости
Судя по опросам, у россиян в последнее время появилось достаточно новых причин быть патриотами. Свежий повод – победы наших олимпийцев в Токио, что вызвало чувство гордости за страну более чем у 70% сограждан, говорят социологи. Причем запрос общества на самоуважение растет – и политики обязаны на него ответить. Как «фактор гордости» скажется на сентябрьских выборах и президентской кампании – 2024?  Подробности...
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Комплексы С-500 получат особенные ракеты

Ракеты комплекса С-500 станут угрозой даже для космических спутников Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Перспективные зенитно-ракетные комплексы С-500 (они же – «Прометей») еще не приняты на вооружение, но выпуск ракет для них, если верить источникам, уже начался. Почему производство этих ракет началось так срочно, в чем уникальность этого вида оружия и какие регионы России ЗРК С-500 будут прикрывать в первую очередь? Подробности...
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США столкнулись с бессилием снова попасть на Луну

Америка очень хочет снова на Луну, но пока не может nasa.gov
Через пятьдесят лет после триумфальных полетов американцев на Луну выяснилось, что США не в состоянии повторить это достижение. Новая американская лунная программа столкнулась с целым рядом колоссальных технических трудностей. Оказалось, что за несколько десятилетий США растеряли специалистов и знания, позволившие им выиграть космическую гонку с СССР. Подробности...
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Взрыв автобуса с людьми в Воронеже списали на газ

Число жертв взрыва автобуса в Воронеже выросло до двух человек Кристина Бражникова/ТАСС
В маршрутном автобусе ПАЗ в Воронеже прогремел взрыв. Погибли люди, возбуждено уголовное дело. Рассматриваются несколько версий трагедии. Основная – взрыв незаконно установленного газового оборудования. При этом представители перевозчика утверждают, что транспортное средство было дизельным, но эксперты уверены: дизельный автобус так взорваться не может.  Подробности...
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Как начались 500 лет западного господства

Борис Толчинский
Борис Толчинский, кандидат политических наук, писатель, публицист
13 августа 1521 года, день падения Теночтитлана, можно считать символическим началом эпохи доминирования Запада. На самом деле это был долгий, растянувшийся на столетия процесс. Так и завершение этой эпохи не случится в один день. Но уже началось. Подробности...

Русофобию надо пресекать яростно и жестко

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Наши великие спортсмены, особенно с Кавказа, могут написать у себя в соцсетях: ты неправильно себя ведешь, Куат. Не по-мусульмански, не по-братски. Давай-ка, извинись перед пожилой женщиной. Подробности...
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Когда России станут безразличны соседи

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай", научныи&#774; руководитель ЦКЕМИ НИУ ВШЭ
Мы привыкли думать, что для России главное – это чтобы у соседей все было тихо и мирно, а новости приходили только хорошие. Но это точка зрения может оказаться устаревшей. Подробности...
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Олимпиада в Токио и честь России

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За что Зеленский любит Крым

Тимановская и другие невозвращенцы

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Взрыв автобуса в Воронеже унес жизни людей

В маршрутном автобусе ПАЗ в Воронеже в ночь на пятницу прогремел взрыв. Погибли люди, возбуждено уголовное дело. Рассматриваются несколько версий трагедии, основная – взрыв незаконно установленного газового оборудования
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На тушение пожаров в Якутии направили дополнительные силы МЧС

Обстановка с лесными пожарами в Якутии остается крайне напряженной. По поручению Путина МЧС дополнительно направит в Якутию два многоцелевых самолета-амфибии Бе-200ЧС, самолет Ил-76 и 200 спасателей
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Российские синхронистки принесли сборной России 14-ю золотую медаль

Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко завоевали еще одну золотую медаль для сборной России на Олимпийских играх в Токио в синхронном плавании. Россиянки одержали победу в соревнованиях дуэтов. Теперь в активе сборной России 14 золотых, 21 серебряная и 18 бронзовых медалей
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В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

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Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Какие угрозы для России вы считаете наиболее опасными?
  • Внутренние (состояние российского общества)

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Нужно ли запрещать въезд в Россию лицам, притесняющим русскоговорящих за рубежом?
  • Да

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Довольны ли вы выступлением российских спортсменов на Олимпиаде в Токио?
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  • Скорее не доволен

  • Полностью разочарован

  • Не следил за их выступлением
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    Какие угрозы для России вы считаете наиболее опасными?

    России удалось создать виртуозный баланс внешней политики

    Россия ведет переговоры с силами, которые зачастую конфликтуют друг с другом    13 августа 2021, 18:50
    Фото: Владимир Трефилов/РИА «Новости»
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Западные эксперты открыли новый эффект российской внешней политики. Москве удается выстраивать отношения даже с теми странами, которые открыто враждуют друг с другом. И более того - не ввязываться в сомнительные союзы и лишние противостояния. Каковы самые яркие примеры такого подхода и как его удалось реализовать?

    Российское руководство во внешней политике сравнивали с разными персонажами. Западные СМИ называли его чуть ли не Сауроном, стремящимся покорить свободные земли Средиземья. В устах президента Обамы оно было заправщиком на бензоколонке (с которой он сравнивал Россию).

    Однако теперь все больше и больше экспертов сравнивают его с эквилибристами, идущими по очень тонкой веревке над региональными конфликтами. Японские, индийские, китайские, арабские и даже западные специалисты соглашаются с тем, что Российской Федерации каким-то образом удается не вляпываться в эти конфликты и поддерживать баланс в отношениях между разными, в том числе и враждебными друг другу государствами. Японией и Китаем, Индией и Китаем, Ираном и Саудовской Аравией, Израилем и арабскими государствами.

    Формула отечественной дипломатии очень проста. «Логика российской внешней политики в том, чтобы укрепить роль России как независимого центра силы, полюса многополярного мира. И для этого необходимо иметь сеть сбалансированных равноприближенных партнерств со всеми ключевыми региональными центрами силы в других областях мира, не вступая при этом с ними в союзнические отношения и не беря на себя постоянных обязательств (речь, конечно, о странах за пределами бывшего СССР – на постсоветском пространстве действуют совершенно другие правила, основанные как раз на союзах и обязательствах). И чем больше будет этих партнеров, тем лучше», – говорит газете ВЗГЛЯД замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Дмитрий Суслов.

    Кто-то, конечно, скажет, что эта внешнеполитическая линия России объясняется ее общей дипломатической нерешительностью (постоянным «Москва выражает озабоченность»), нехваткой ресурсов или проблемами с надежностью. Ряд иранских и китайских дипломатов уверяли автора статьи в том, что как только Запад поманит Россию назад, она снова развернется в его сторону. Однако на самом деле причина в другом.

    «Российская стратегия отражает глобальный тренд хаотизации международных отношений и усиление глобального беспорядка. Нынешние международные отношения гораздо более турбулентны, чем в период биполярного противостояния и холодной войны. Традиционные обязательства скорее становятся бременем для внерегиональных держав, тогда как свобода маневра их усиливает. Не беря на себя каких-то жестких обязательств, не пытаясь выстроить россиецентричные блоки за пределами бывшего СССР, Москва просто следует глобальным тенденциям», – уверяет Дмитрий Суслов.

    Между прочим, этот тренд четко улавливал и Трамп, пытавшийся проводить ревизию внешней политики США. Ему ее сделать не дало глубинное государство, выступившее против президента США – а в России такой пятой колонны нет.

    Наиболее удачно эта политика проводится Россией на Ближнем Востоке. Несмотря на участие России в сирийской войне (где против нее выступали Катар, Саудовская Аравия, Израиль и до определенного момента Турция), а также попыток региональных и мировых СМИ позиционировать Москву как союзника шиитского блока, воюющего против суннитского, Кремлю удалось не просто сохранить, а укрепить отношения со своими противниками по сирийской игре. Во многом из-за того, что противоречия с ними не выплескивались Москвой за пределы сирийских границ.

    Так, например, Россия воевала с просаудовскими террористами в Сирии рука об руку с Ираном, но в то же время не участвовала в иранских операциях против Саудовской Аравии в Йемене. И результат не заставил себя ждать.

    «Благодаря этой стратегии Россия на Ближнем Востоке уже превратилась в самого влиятельного внешнего игрока – после США, а может быть, даже и наравне с ними.

    В то же время Москва стала единственным внерегиональным игроком, который имеет сбалансированные партнерские отношения со всеми странами Ближнего Востока без исключения. И это позволяет Кремлю играть ключевую роль в регионе, не беря на себя жестких обязательств, не ограничивая свободу маневра – а также приносит выгоды в виде торгово-экономических связей, поставок вооружений, продовольствия и т. д.», – говорит Дмитрий Суслов.

    В Южной и Восточной Азии сложнее. Да, Москве удается выдерживать равноудаленность от двух других точек треугольника Россия – Индия – Китай, а также Россия – Вьетнам – Китай, однако с той же Японией или даже Южной Кореей такой фигуры не получается. Оба государства являются ближайшими союзниками Соединенных Штатов и опасаются широко шагать в сторону Москвы, а у Страны восходящего солнца вообще территориальный конфликт с Россией.

    Однако проблема в том, что, по мнению экспертов, альтернативы у России нет. Точнее, нет достойной альтернативы.

    «В Азии лишь эта стратегия поможет Москве укрепить роль РФ как глобального центра силы мирового значения. В противном случае Россия превращается просто в младшего партнера Китая, что для нее неприемлемо. Так что Москве необходимо как укреплять партнерство с Китаем, так и развивать отношения с другими центрами силы в Азии. Индией, Японией, странами АСЕАН», – говорит Дмитрий Суслов.

    Развивать, понятно, с учетом объективных сложностей – но и с пониманием того, что эти сложности постепенно нивелируются. Японские и другие восточноазиатские эксперты признают, что чем сильнее и агрессивнее становится Китай, тем больше страны региона ищут ему противовес в виде отношений с Кремлем.

    Что же касается Европы, то там российская многовекторность сталкивается со сложностями. Москва не пытается посредничать во внутриевропейских конфликтах (например, между Польшей и Венгрией с одной стороны и Брюсселем в другой), а также не использует эти конфликты для усиления своего влияния на страны. Причина, по мнению экспертов, очень проста – крайне политизированная обстановка вокруг любого сотрудничества с Москвой.

    «Если прямо поддержать венгров, то на премьер-министра Виктора Орбана в этом случае могут приклеить ярлык «агента Кремля». И чтобы от него избавиться, венграм придется свернуть часть отношений с Россией. В случае же с Польшей о поддержке президента Анджея Дуды и лидера правящей партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского не может быть речи по той причине, что они считают Россию экзистенциальным врагом. Они настроены к нашей стране еще более враждебно, чем руководство ЕС. Так что их поддержка лишена для нас какого-то смысла и точно никак не окупится улучшением российско-польских отношений», – поясняет газете ВЗГЛЯД эксперт РСМД Вадим Трухачев.

    «Отношения с Евросоюзом и без того сложные, и обострять их по принципу «Баба Яга против» никакого смысла нет», – поясняет газете ВЗГЛЯД старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.

    Однако в какой-то момент даже Европа поймет необходимость выстраивания отношений с Москвой – ведь целый ряд региональных лидеров уже приветствуют такую российскую многовекторность и извлекают из нее выгоду. Приветствуют не только из страха перед Китаем, но и исходя из их собственных амбиций. «Одна из мировых тенденций – это усиление самостоятельности региональных центров силы. И партнерство России позволяет им укреплять эту независимость», – говорит Дмитрий Суслов.

    Скептики могут привести в пример Европу, где целый ряд вненатовских стран стремятся вступить в альянс и попрать свою самостоятельность – однако ни Украина, ни Грузия, ни тем более Молдавия региональными центрами силы не являются. В то же время, например, Турция хоть и не выламывается из НАТО, но за счет России демонстративно приобретает большую самостоятельность в рамках западного блока. В области закупки вооружений с политическим душком (системы С-400), на сирийском направлении (за счет сделок с Россией и Ираном), а также на кавказском (где Турция вообще пытается при помощи России вытеснить из региона западное влияние).

    За счет сотрудничества с Москвой большую самостоятельность пытается обрести и Египет. Причем независимость не только от США, но и от Саудовской Аравии, которая с каждым годом становится все более токсичным игроком. И которая, кстати, тоже пытается сблизиться с Москвой, дабы Кремль помог ей реализовать свои амбиции по лидерству в Персидском заливе.

    Так что держава-эквилибристка в мире востребована. Главное теперь – не сорваться с каната.


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