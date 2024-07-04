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    4 июля 2024, 19:00 • Политика

    ШОС становится полюсом нового миропорядка

    ШОС становится полюсом нового миропорядка
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Алена Задорожная

    Страны ШОС нацелены построить более справедливый и многополярный мир. Об этом говорится в Астанинской декларации, которая подписана в том числе Россией по итогам саммита в Казахстане. По мнению экспертов, принятие подобного документа свидетельствует о том, что ШОС становится новым полюсом влияния, вокруг которого и будет выстраиваться новая система коллективной безопасности – Евразийская.

    В четверг в столице Казахстана завершилось 24-е заседание Совета глав стран – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которая была создана в 2001 году в Шанхае (устав был подписан в 2002 году в Санкт-Петербурге). Астана в четвертый раз в своей истории принимала ежегодный саммит организации. Последний раз это происходило в 2017 году.

    За более чем 20 лет своего развития организация превратилась из регионального формата встреч глав государств в крупнейшую международную организацию. По итогам саммита главы государств и правительств стран – участниц ШОС утвердили Астанинскую декларацию объединения.

    От лица России подпись поставил президент страны Владимир Путин. Он отметил, что в декларации «дополнительно высвечивается приверженность всех участников ШОС формированию справедливого многополярного миропорядка, основанного на центральной роли Организации Объединенных Наций, на международном праве, на стремлении суверенных государств к взаимовыгодному партнерству».

    Основной акцент в документе сделан на приверженность организации строить более справедливый и многополярный мир. Такой порядок, говорится в декларации, должен быть основан на принципах международного права, культурно-цивилизационном многообразии, равном и выгодном всем сторонам сотрудничестве стран, а ООН должна иметь центральную координирующую роль.

    В ходе заседания Совета глав государств ШОС Владимир Путин назвал ШОС и БРИКС ключевыми опорами формирующегося нового миропорядка. «Именно эти объединения играют роль мощного локомотива процессов глобального развития и утверждения подлинной многополярности», – сказал президент РФ.

    При этом лидеры ШОС считают, что для повышения авторитета и эффективности Организации Объединенных Наций нужна реформа. «Важно обеспечить представленность развивающихся стран путем всеобъемлющей реформы ООН», – отмечается в декларации.

    К встрече в Астане было повышенное внимание международных наблюдателей, потому что саммит проходит в период обострения глобальных проблем. Среди них – продовольственная и энергетическая безопасность, изменение климата и борьба с терроризмом.

    Еще одним важным итогом встречи стало официальное вхождение в ШОС Белоруссии.

    Президент республики Александр Лукашенко заявил, что Минск будет делать все, чтобы ШОС стала глобальной организацией. «Беларусь очень гордится тем, что стала полноправным членом ШОС. Мы будем укреплять шанхайский дух организации, основанной на принципах взаимного уважения, равенства и солидарности. Мы как европейская страна будем делать все, чтобы ШОС стала глобальной организацией», – сказал Лукашенко в Астане.

    Помимо Белоруссии в ШОС входят Россия, Китай, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал вступление Белоруссии в ШОС большим приобретением для организации. В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров отметил заинтересованность России в том, чтобы Союзное государство участвовало единым фронтом во всех международных процессах.

    Позже на пресс-конференции Путин также отметил, что если ШОС «стала такой мощной, большой, то и принципы, которые она декларирует, тоже имеют значение, когда они расходятся по всему миру». «Например, мы в декларации согласовали, и в других документах проходит, что все страны ШОС выступают против размещения любого оружия в космосе. Это все-таки сигнал для всего остального мира по поводу того, как мы относимся к милитаризации космического пространства», – пояснил он.

    «Есть и другие вещи, которые, безусловно, являются серьезными, важными, я уже говорил. Во-первых, триллионные обороты совместной торговли – это имеет значение. Наконец, согласование вопросов гуманитарного характера, сотрудничества по различным направлениям, в том числе молодежное сотрудничество, в сфере культуры, образования, спорта – все это очень важно и имеет хорошие перспективы», – добавил президент.

    «Сегодня в Астане принимаются важные решения по строительству многополярного мира. Владимир Путин поднял вопрос о новой архитектуре сотрудничества и безопасности в Евразии, тем самым обозначив конец европоцентричным и евро-атлантическим моделям», – отмечает политолог Владимир Корнилов.

    Собеседник назвал Астанинскую декларацию «значимым документом, который будут изучать в западных аналитических центрах». «Согласно тексту декларации, базой ШОС станет Центральная Азия, и именно от нее будут расходиться лучи миропорядка, построенного на евразийском базисе. Таким образом идет закрепление нового полюса, с которым Западу рано или поздно придется считаться», – подчеркнул Корнилов.

    Он также отметил значимость вступления в ШОС Белоруссии «в контексте выстраивания евразийской системы безопасности», о которой на недавней коллегии МИД подробно говорил Владимир Путин, и указал на участие в саммите президента Турции Тайипа Эрдогана, чья страна входит в НАТО: «Можно сказать, что мы продвигаем свои идеи на Запад – и это не может быть проигнорировано».

    Эксперт приветствовал пункт декларации о необходимости реформировать ООН. «На Западе и на евразийском пространстве много говорят о том, что нужно расширять список постоянных членов Совбеза ООН», – напомнил собеседник, добавив, что внутри самой ООН по этому вопросу есть расхождения, а предложенная реформа – «дело очень отдаленной перспективы».

    «Пять постоянных стран – членов СБ ООН – это наследие Второй мировой войны. Насколько оно может быть подвергнуто ревизии – предмет академических и практических дискуссий»,

    – считает Тимофей Бордачев, программный директор дискуссионного клуба «Валдай». Политолог не исключает, что состав СБ может быть расширен за счет Индии, которая занимает первое место в мире по численности населения. «Нью-Дели придерживается сравнительно нейтральной позиции в отношениях между Западом, Россией и Китаем. И Индия обладает внешним суверенитетом», – пояснил политолог.

    Что касается растущего интереса мирового сообщества к саммиту ШОС, то он объясняется адекватными взаимоотношениями между участниками объединения. «Сотрудничество в БРИКС и ШОС – это пример выстраивания нового миропорядка. Здесь никто ни на кого не давит. И это позволяет странам – участницам ШОС делать что-то совместно. А вступление Белоруссии в организацию естественным образом замыкает периметр евразийской безопасности», – заключил Бордачев.

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