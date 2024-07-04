ШОС – это своего рода «защита оборудования от некорректных действий пользователя», когда сама система сокращает возможности для совершения фатальных ошибок.0 комментариев
Лидеры ШОС призвали к сохранению космоса без оружия
Лидеры стран ШОС на саммите в Астане выступили за сохранение космического пространства свободным от любого вида оружия, следует из текста принятой декларации.
«Государства – члены ШОС заявляют о своей приверженности сохранению космического пространства свободным от оружия любого вида», – приводит РИА «Новости» текст документа.
Лидеры стран ШОС также отметили важность неукоснительного соблюдения действующих международных норм и правового режима, предусматривающих исключительно мирное использование космоса.
В декларации особое внимание уделено необходимости выработки международного юридически обязывающего документа, который бы гарантировал укрепление транспарентности в космической сфере и предоставлял надежные гарантии предотвращения гонки вооружений в космосе.
Ранее лидеры ШОС подписали Астанинскую декларацию. Государства ШОС договорились объявить 2025 год годом устойчивого развития.