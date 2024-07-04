Западная пропаганда только кажется нелепой. На деле же градус нервозности повышается не самими чрезвычайными происшествиями, а механизмом управляемой истерии, в который давно превратились ранее уважаемые западные СМИ.0 комментариев
Лидеры ШОС подписали Астанинскую декларацию
Президент Владимир Путин и другие лидеры стран – участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по итогам заседания Совета глав государств в Астане подписали итоговую Астанинскую декларацию.
Известно, что церемония подписания состоялась по завершении саммита ШОС, который проходил в казахстанской столице под лозунгом «Укрепление многостороннего диалога – стремление к устойчивому миру и развитию», передает РИА «Новости».
Ранее Путин рассказал о подготовленных решениях в Астанинской декларации ШОС. В ходе саммита лидеры стран ШОС обсудили актуальные вопросы международной и региональной повестки дня, включая сотрудничество в сфере безопасности, экономики, торговли, энергетики, культуры и гуманитарных связей.