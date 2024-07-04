Путин рассказал о подготовленных решениях в Астанинской декларации ШОС

Tекст: Алексей Дегтярев

«Россия придает большое значение партнерскому взаимодействию в рамках ШОС. Мы с удовлетворением констатируем, что это взаимодействие продолжает поступательно развиваться на принципах равноправия, учета интересов друг друга, уважения культурно-цивилизационного многообразия, поиска коллегиальных решений насущных вопросов в сфере безопасности», – цитирует Путина ТАСС.

По его словам, к утверждению на совете уже подготовлен «солидный пакет документов и решений» при активном участии Астаны. Их реализация поспособствует укреплению роли и влияния ШОС. Подходы ШОС к главным аспектам глобальной и региональной повестки отражены в Астанинской декларации, вынесенной на одобрение на саммите.

«В ней дополнительно высвечивается приверженность всех участников ШОС формированию справедливого многополярного миропорядка, основанного на центральной роли ООН, на международном праве, на стремлении суверенных государств к взаимовыгодному партнерству», – отметил российский лидер.

Напомним, Белоруссия в ходе саммита организации в Казахстане официально вошла в состав ШОС.