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    Андрей Полонский Андрей Полонский Россия верит в Большой смысл

    Идеология противников России строится на одном-единственном базовом принципе – тотальном отрицании Большого смысла для человека. И особое неприятие, вплоть до скрежета зубовного, вызывает Большой смысл России.

    9 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Следующее предложение Киеву будет хуже нынешнего

    Владимир Путин не случайно озвучил свои предложения именно 14 июня. 15-16 числа в Швейцарии будет проходить конференция по Украине. Российский лидер предложил реалистичный, в отличие от «плана Зеленского», перечень условий, которые могут в Женеве обсудить.

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    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Евро-2024 покажет весь кризис европейского футбола

    Чемпионат Европы по футболу выиграет, скорее всего, Франция, Португалия или Англия (в пользу последней высказался и суперкомпьютер статистической компании Opta). Все остальные сборные, которые принято считать фаворитами, имеют огромные проблемы.

    7 комментариев
    14 июня 2024, 18:44 • Новости дня

    Эксперт: Система безопасности в Европе выстроена так, будто за окном начало XX века

    Политолог Бордачев: Говорить только о европейской системе безопасности больше невозможно, нужна евразийская

    Эксперт: Система безопасности в Европе выстроена так, будто за окном начало XX века
    @ Artur Widak/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Евгений Поздняков

    Мир настолько изменился, что говорить о европейской системе безопасности – контрпродуктивно. Сейчас необходимо учитывать всех игроков Евразии. Однако пока не каждое государство материка способно самостоятельно принимать решения, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев. Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости выработки системы безопасности на Евразийском континенте.

    «Идея о формировании евразийской архитектуры безопасности назрела давно. За последние годы мир изменился до неузнаваемости, а вся система безопасности выстроена так, будто за окном начало XX века, когда только Европейский континент имеет действительно важное значение», – сказал Тимофей Бордачев, программный директор клуба «Валдай».

    Он отметил, что Европа уже не является центром мира. «Поэтому говорить о безопасности в западной части Евразии без учета этого огромного региона в целом контрпродуктивно», – считает аналитик.

    «Так как западные европейцы объединены в рамках Евросоюза, их можно рассматривать как единого участника международных отношений. Если же говорить о множестве игроков, то сюда стоит включить Китай, страны Центральной Азии, Иран и другие государства», – продолжает спикер.

    На фоне этого, по мнению Бордачева, говорить исключительно о европейской безопасности больше не представляется возможным. «Кроме того, мы видим, что тот же Пекин активно включается в вопрос урегулирования конфликта вокруг Украины, становясь таким образом частью евразийской системы безопасности», – рассуждает политолог.

    Спикер также обращает внимание на слова президента об открытости новой системы для стран НАТО. При этом пока не понятно, каким образом в этом процессе будут участвовать Соединенные Штаты. «Мы живем в таком мире, где все постоянно меняется и ничто не является статичным. Но Вашингтон, конечно, попытается как-то управлять своими европейскими союзниками», – замечает он.

    Собеседник полагает, что в новой архитектуре безопасности на самом деле заинтересованы все страны материка. «Но каждый находится в разных условиях. Например, европейцы сейчас под жестким контролем американцев, поэтому решать что-то за себя они практически не могут», – указывает аналитик. Вместе с тем дальнейшее серьезное ослабление США может привести к тому, что Европа в конечном счете предпочтет евразийскую безопасность евро-атлантической, заключил Бордачев.

    Ранее президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИД заявил, что «на основе новой политической, экономической реальности сегодня формируются контуры многополярного и многостороннего мироустройства». Сам процесс он назвал объективным.

    Глава государства также не исключил, что потенциал БРИКС позволит объединению со временем стать одним из стержневых регулирующих институтов многополярного миропорядка. Кроме того, он заявил, что «мы являемся свидетелями краха системы евро-атлантической безопасности».

    «Сегодня ее просто нет. Ее нужно фактически создавать заново. Все это требует от нас совместно с партнерами, со всеми заинтересованными странами, а таких немало, проработать свои варианты обеспечения безопасности в Евразии, предложив их затем для широкого международного обсуждения», – заявил Путин.

    «Речь идет о том, чтобы в обозримой перспективе сформулировать на Евразийском континенте контур равной и неделимой безопасности, взаимовыгодного, равноправного сотрудничества и развития», – добавил президент.

    Для достижения этого, по его словам, необходимо для начала наладить диалог со всеми потенциальными участниками такой будущей системы безопасности. Также, отмечает Путин, важно исходить из того, что будущая архитектура безопасности открыта для всех евразийских стран, которые пожелают принять участие в ее создании, включая НАТО.

    «При этом в перспективе надо вести дело к постепенному сворачиванию военного присутствия внешних держав в Евразийском регионе. Понимаем, безусловно, что в нынешней ситуации этот тезис может показаться нереалистичным, однако это сейчас. Но если мы выстроим надежную систему безопасности в будущем, в таком присутствии внерегиональных военных контингентов просто не будет необходимости», – указал Владимир Путин.

    14 июня 2024, 13:35 • Новости дня
    Путин сделал «реальное мирное предложение» Западу и Киеву
    Путин сделал «реальное мирное предложение» Западу и Киеву
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона предлагает Западу и киевскому режиму еще один мирный вариант урегулирования конфликта на украинской территории, заявил президент Владимир Путин в ходе выступления в МИД.

    «Сегодня мы делаем еще одно конкретное, реальное мирное предложение [Киеву]», – цитирует Путина ТАСС.

    Россия предлагает не заморозку конфликта, а его прекращение.

    «Подчеркну главное. Суть нашего предложения не в каком-то временном перемирии или приостановке огня, как этого хочет Запад, чтобы восстановить потери, перевооружить киевский режим, подготовить его к новому наступлению. Повторю, речь не о заморозке конфликта, а об его окончательном завершении», – заявил он.

    Москве необходима не приостановка огня на Украине, а полное разрешение конфликта, добавил он. Необходим нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, подчеркнул он.

    Инициатива предполагает, что статус Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей как российских регионов должен быть закреплен в международных договорах.

    «Безусловно, должны быть в полной мере обеспечены права, свободы и интересы русскоязычных граждан на Украине. Признаны новые территориальные реалии, статус Крыма, Севастополя, Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей как субъектов Российской Федерации. В дальнейшем все эти базовые, принципиальные положения должны быть зафиксированы в виде фундаментальных международных договоренностей», – сказал Путин.

    Киевскому режиму для начала переговоров предстоит полностью вывести из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей свои войска.

    «Причем обращаю внимание: именно со всей территории этих регионов в пределах их административных границ, которые существовали на момент их вхождения в Украину», – сказал он.

    Когда Украина заявит, что готова к такому решению, и начнет реальный вывод войск из этих регионов, а также официально уведомит об отказе от планов вступления в НАТО, то Россия незамедлительно отдаст приказ прекратить огонь и начать переговоры.

    «Повторю, мы это сделаем незамедлительно», – акцентировал Путин.

    Также невозможно полное возвращение к предложениям по безопасности 2021-2022 годов, но базовые принципы остаются неизменными.

    Базовые соглашения по мирному урегулированию украинского кризиса должны быть зафиксированы, также предлагается отмена антироссийских санкций.

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    14 июня 2024, 13:15 • Новости дня
    Путин заявил о невозможности восстановить легитимность Зеленского
    Путин заявил о невозможности восстановить легитимность Зеленского
    @ Markus Schreiber/AP/ТАСС,Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Легитимность президента Украины Владимира Зеленского не удастся восстановить никакими ухищрениями, заявил президент Владимир Путин.

    По его словам, срок президентства Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами, передает РИА «Новости».

    Путин отметил, что Украина сейчас умалчивает решение собственного конституционного суда о том, что президентский срок не может продлеваться.

    «Еще в мае 2014 года Конституционный суд Украины вынес решение, что «президент избирается на пять лет независимо от того, избирается он на внеочередных или очередных выборах», – указал российский лидер.

    Как подчеркнул Путин, это означает, что «президентский срок Зеленского истек вместе с его легитимностью, которую не восстановить никакими ухищрениями.

    Глава государства отметил, что «заокеанские хозяева Украины» заменят текущую власть на новую, тоже подчиненную себе.

    «Истинные хозяева Украины – а это, к сожалению, не народ Украины, а глобалистские элиты, находящиеся за океаном, – пытаются возложить на украинскую исполнительную власть бремя принятия непопулярных в народе решений, в том числе по дальнейшему снижению призывного возраста», – заметил Путин.

    По словам президента, сейчас это 25 лет, следующий этап – может быть, 23 года, затем – 20, 18 лет.

    «А затем избавятся от тех деятелей, которые будут под давлением Запада принимать эти непопулярные решения, выбросят их за ненадобностью, свалив на них всю ответственность, и поставят на это место других, тоже зависимых от Запада людей, но еще не со столь запятнанной репутацией», – заключил глава государства.

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    14 июня 2024, 15:35 • Новости дня
    Алаудинов назвал «тяжелым для Запада» предложение Путина по Украине

    Алаудинов: После слов Путина Западу будет тяжело говорить о нежелании Россией переговоров

    Алаудинов назвал «тяжелым для Запада» предложение Путина по Украине
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Западным странам после заявления президента России Владимира Путина будет очень тяжело говорить, что Москва не хочет мирных переговоров, глава государства озвучил условия и заявил о готовности к ним, заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

    По его словам, предложения Путина связаны с тем, чтобы западные лидеры, которые собираются на «шабаш» в Швейцарии, знали, на что они могут рассчитывать, и разговоры вне условий, которые озвучил президент России, невозможны, передает ТАСС.

    Алаудинов обратил внимание, что Путин четко дал понять лидерам Запада, что Россия готова идти до конца до тех пор, пока не будут выполнены все задачи и цели, которые были поставлены в ходе СВО.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что предложения Путина по урегулированию на Украине не являются ультиматумом по капитуляции.

    Путин заявил, что Россия предлагает Украине и Западу мирный вариант урегулирования конфликта на украинской территории, с внеблоковым и безъядерным статусом Украины и отменой антироссийских санкций. По его словам, в случае отказа Киева и Запада от нового мирного предложения, со стороны России условия поменяются.

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    14 июня 2024, 12:34 • Новости дня
    Путин: Эгоизм и высокомерие Запада привели к точке невозврата
    Путин: Эгоизм и высокомерие Запада привели к точке невозврата
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Эгоизм и высокомерие Запада привели мир к крайне опасному состоянию, мы близки к точке невозврата, заявил президент Владимир Путин.

    По его словам, эгоизм и высокомерие западных государств привели к нынешнему крайне опасному состоянию дел – призывы нанести стратегическое поражение России, обладающей крупнейшим арсеналом ядерного оружия, демонстрируют запредельный авантюризм западных политиков, передает ТАСС.

    Путин добавил, что на Западе «либо не понимают масштаба угрозы, которую сами порождают, либо попросту одержимы верой в собственную безнаказанность и в собственную исключительность».

    «И то, и другое может обернуться трагедией», – подчеркнул он.

    Ранее Путин заявил о потенциале БРИКС стать одной из основ многополярного мира.

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    14 июня 2024, 11:31 • Новости дня
    ФОМ: Положительно оценивают работу Путина 82% россиян

    Tекст: Александра Юдина

    Порядка 82% россиян скорее хорошо оценивают работу президента России Владимира Путина, 81% доверяют ему, следует из данных опроса ФОМ.

    На сайте ФОМ указано, что большая часть (82%) считает, что Путин скорее хорошо работает на своем посту, 8% скорее плохо оценивают его работу.

    На вопрос о доверии президенту 81% опрошенных сказали, что скорее доверяют Путину, 11% россиян скорее не доверяют ему.

    Более половины (53%) россиян заявляют, что российское правительство работает хорошо, 24% считают, что оно работает скорее плохо.

    Также респондентам предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму. Более половины опрошенных (51%) сказали, что проголосовали бы за «Единую Россию», 7% отдали бы голоса за КПРФ, 8% – за ЛДПР, 2% проголосовали бы за партию «Новые люди», 2% – за «Справедливую Россию».

    Еженедельный опрос «ФОМнибус» проводился 7-9 июня среди 1,5 тыс. респондентов в возрасте старше 18 лет из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах России.

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    14 июня 2024, 14:17 • Новости дня
    Медведев уточнил имя упомянутого Путиным иностранного руководителя
    Медведев уточнил имя упомянутого Путиным иностранного руководителя
    @ Ilia Yefimovich/DPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Упомянутый президентом России Владимиром Путиным иностранный руководитель, посетивший в марте 2022 года Москву, это бывший израильский премьер-министр Нафтали Беннет, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Медведев написал ВКонтакте, что Беннет ездил после Москвы в Киев и предлагал компромиссный мир с определением судьбы тогда еще спорных территорий.

    Политик предупредил, что для бандеровского режима события развиваются по катастрофическому сценарию, а пространство для компромиссов уменьшается. По его словам, Путин прямо сказал, что пространство для компромиссов уменьшается. Медведев напомнил идею Путина о санитарной зоне, которая, как предполагает зампред Совбеза, может простираться  до границ с Польшей.

    Он также отметил, что любой украинский военнослужащий совершает уголовное преступление, когда выполняет указания незаконных властей, потому что «Зеленский – никто и звать его никак. За ним нет власти, и его приказы не должны никем исполняться».

    Ранее Путин рассказал, что 5 марта 2022 года с Россией вел переговоры высокопоставленный посредник. Президент не назвал его имени, но сообщил, что тот заручился поддержкой лидеров Германии и Франции.

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    14 июня 2024, 09:37 • Новости дня
    В НАТО решили создать три крупные базы для поставок оружия на Украину

    Орбан: НАТО создаст три крупные базы для поставок оружия на Украину

    В НАТО решили создать три крупные базы для поставок оружия на Украину
    @ Dirk Waem/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    НАТО планирует создать на территории своих стран три крупные военные базы, с которых будет поставлять оружие на Украину, сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в утренней программе радиостанции Kossuth.

    По его словам, Североатлантический альянс решил помочь Украине, создав «украинскую миссию НАТО», то есть координировать передачу оружия Киеву, передает ТАСС. Орбан добавил, что НАТО решило создать три крупные базы, откуда они будут передавать оружие Украине.

    Он также выразил обеспокоенность в связи с тем, что если эти базы будут созданы в Словакии, Польше и Румынии, то «они станут военными целями». Орбан подчеркнул, что Венгрия, которая также находится рядом, беспокоится за свою безопасность и не будет принимать участия в этих действиях.

    Ранее Орбан заявил, что венгерская сторона против миссии Североатлантического альянса на украинской территории, но не способна ей воспрепятствовать,

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    14 июня 2024, 07:30 • Новости дня
    Система ПВО сбила 87 беспилотников ВСУ за ночь над российской территорией

    Минобороны: Система ПВО сбила 87 беспилотников ВСУ за ночь над российской территорией

    Tекст: Александра Юдина

    Российская система противовоздушной обороны (ПВО) успешно отразила атаку 87 украинских беспилотников на территории России, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что были перехвачены и уничтожены два БПЛА над территорией Белгородской области, два дрона над территорией Волгоградской области, шесть – над территорией Воронежской области, шесть беспилотников над территорией Курской области, семьдесят – над территорией Ростовской области, а также один БПЛА над территорией Республики Крым.

    Ранее украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Воронежской области.

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    14 июня 2024, 10:34 • Новости дня
    Раненный в Горловке корреспондент НТВ Ивлиев записал видео после операции
    Раненный в Горловке корреспондент НТВ Ивлиев записал видео после операции
    @ @ntvnews

    Tекст: Александра Юдина

    Получивший ранение в Горловке корреспондент НТВ Алексей Ивлиев записал видеообращение, в котором заверил, что чувствует себя нормально после операции, из-за ранения он потерял руку.

    В Telegram-канале НТВ опубликовано видеообращение, на котором военкор отмечает, что чувствует себя нормально.

    Известно, что из-за ранения Ивлиев потерял руку.

    «Одной руки нет, но так, нормально, живы. Прорвемся», – подчеркнул корреспондент.

    В четверг глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что сотрудники телекомпании НТВ попали под украинский обстрел в Никитовском районе Горловки. Оператор телекомпании НТВ Валерий Кожин умер.

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    14 июня 2024, 12:35 • Новости дня
    Путин: Архитектура безопасности Евразии открыта для членов НАТО
    Путин: Архитектура безопасности Евразии открыта для членов НАТО
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российскому руководству необходимо проработать свою систему безопасности на Евразийском континенте, будущая архитектура должна быть открыта в том числе для стран НАТО, заявил президент Владимир Путин в ходе выступления в МИД.

    Система евроатлантической безопасности потерпела крах, теперь ее нужно создавать заново, сказал Путин, передает ТАСС.

    «Важно исходить из того, что будущая архитектура безопасности открыта для всех евразийских стран, которые пожелают принять участие в ее создании. «Для всех» означает, что и [для] европейских, натовских стран, безусловно, тоже», – подчеркнул он.

    Он отметил, что отношения России и Запада деградировали, но в этом нет вины Москвы.

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    14 июня 2024, 13:25 • Новости дня
    Путин: Новые территории с Россией навсегда

    Путин: Новые территории с Россией навсегда, этот вопрос закрыт

    Путин: Новые территории с Россией навсегда
    @ dan-news

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вопрос новых территорий закрыт – они в составе России навсегда, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководством МИД.

    «Жители Херсонщины и Запорожья в ходе референдумов выразили свою позицию. Херсонская и Запорожская области так же, как и Донецкая и Луганская народные республики, вошли в состав Российской Федерации, и речи о нарушении нашего государственного единства быть не может. Воля людей быть с Россией незыблема, вопрос навсегда закрыт и больше не обсуждается», – передает слова российского лидера ТАСС.

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    14 июня 2024, 13:07 • Новости дня
    Путин заявил об отсутствии решения штурмовать Киев в 2022 году
    Путин заявил об отсутствии решения штурмовать Киев в 2022 году
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В начале специальной военной операции российские силы стянулись к украинской столице, были разные варианты действий, но решений о штурме города не было, заявил президент Владимир Путин, выступая в МИД.

    «В феврале-марте 2022 года наши войска, как известно, подошли к Киеву… Что хочу сказать по этому поводу, наши соединения действительно стояли у Киева, и у военных ведомств, у силового блока, были разные предложения по вариантам наших возможных дальнейших действий, но никакого политического решения о штурме трёхмиллионного города не было», – цитирует Путина ТАСС.

    Киевский режим готовился напасть на Новороссию и Донбасс, по этой причине Россия признала их независимость и заключила договор в соответствии с международным правом, напомнил глава российского государства.

    Россия предлагала Украине вывести свои войска из Донбасса, чтобы таким образом разрешить ситуацию, но это предложение было отвергнуто.

    Москва соглашалась с гарантиями безопасности для Украины по формулировкам Киева, чтобы остановить кровопролитие, сказал Путин.

    В 2014 году именно Москва призвала к переговорам, они начались с участием Киева и представителями республики Донбасса. При содействии России, Германии и Франции разговор «шел трудно».

    «Но, тем не менее, по итогам в 2015 году были заключены Минские соглашения. Мы со всей серьезностью относились к их выполнению, предлагали те или иные компромиссы, развязки. Но все в конечном итоге было отвергнуто».

    Коментарии (19)
    14 июня 2024, 08:45 • Новости дня
    В Курске после падения украинского БПЛА зафиксированы повреждения
    В Курске после падения украинского БПЛА зафиксированы повреждения
    @ t.me/glavaigorkutsak

    Tекст: Александра Юдина

    В двух округах Курска проводится подомовой обход после падения обломков украинских беспилотников, обнаружены незначительные повреждения, сообщил мэр города Игорь Куцак.

    В своем Telegram-канале он указал, что в данный момент представители окружных администраций, городской инспекции ЖКХ, управления ГО и ЧС проверяют порядка десяти адресов на предмет повреждений, вызванных падением обломков беспилотника.

    Куцак отметил, что заявки поступают от жителей города – характер повреждений незначительный.

    Над Курской областью сбили пять украинских беспилотников. Всего за ночь система ПВО сбила 87 беспилотников ВСУ.

    Коментарии (5)
    13 июня 2024, 23:42 • Новости дня
    В Москве загорелось здание у станции метро «Динамо»

    Tекст: Денис Тельманов

    В неэксплуатируемом здании около станции метро «Динамо» произошел пожар, площадь возгорания составила 400 кв. метров, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

    Сообщение о пожаре по адресу 1-й Боткинский проезд, 7 поступило в оперативную дежурную смену Главного управления МЧС по Москве.

    «По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит врзгорание в неэксплуатируемом здании», – передает сообщение ведомства РИА «Новости».

    Площадь пожара составила порядка 400 кв. метров.

    К тушению были привлечены более 50 человек и 17 единиц техники.

    Сведений о пострадавших на данный момент не поступало.

    Коментарии (0)
    14 июня 2024, 13:05 • Новости дня
    Путин: Корни конфликта на Украине в авантюрной политике Запада
    Путин: Корни конфликта на Украине в авантюрной политике Запада
    @ Кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Конфликт на Украине возник из-за авантюрной политики Запада, иначе русский и украинский народы нашли бы способ урегулировать противоречия, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИД.

    «Сразу хочу сказать: кризис, связанный с Украиной, это не конфликт двух государств. Тем более двух народов, вызванный какими-то проблемами между ними. Если бы дело обстояло именно так, то нет сомнений, что русские и украинцы, которых объединяет общая история и культура, духовные ценности, миллионы родственных, семейных, человеческих связей, нашли бы способ справедливо урегулировать любые вопросы», – передает его слова ТАСС.

    «Но дело обстоит по-другому. Корни конфликта – не в двусторонних отношениях. События на Украине – прямой результат мирового и европейского развития конца XX – начала XXI века. Той агрессивной, бесцеремонной и абсолютно авантюрной политики, которую Запад проводил и проводит все эти годы, задолго до того, как началась специальная военная операция», – подчеркнул глава государства.

    Он отметил, что последствия украинского кризиса отзываются по всему миру.

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    Удар по клану Байдена стал ответом на приговор Трампу

    Решение присяжных по делу сына президента США Хантера Байдена было единодушным – виновен. Теперь представителю влиятельного американского клана грозит до 25 лет тюрьмы, самому клану – потеря власти, но гораздо важнее, что Америке при этом грозит гражданская война. Подробности

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    • Путин выдвинул Киеву и Западу условия мира

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