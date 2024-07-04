Западная пропаганда только кажется нелепой. На деле же градус нервозности повышается не самими чрезвычайными происшествиями, а механизмом управляемой истерии, в который давно превратились ранее уважаемые западные СМИ.0 комментариев
Путин приветствовал вступление Белоруссии в ШОС
Президент России Владимир Путин приветствовал вступление Белоруссии в Шанхайскую организацию сотрудничества в качестве полноправного члена объединения.
Заседание совета глав государств – членов ШОС проходит в четверг в Астане, передает РИА «Новости».
«Хочу поприветствовать всех вас и, конечно, президента Белоруссии Александра Григорьевича Лукашенко в связи с завершением процедуры приема Республики Белоруссия в полноправные члены ШОС», – сказал Путин в начале своего выступления на саммите.
Ранее в четверг Белоруссия стала полноправным членом ШОС.