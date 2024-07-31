Банк России легализует криптовалюту для обхода санкций

Криптовалюта должна помочь России в международной торговле

Банк России рассчитывает, что первые экспериментальные трансграничные платежи в криптовалютах пройдут до конца года, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая в Совфеде.

Госдума во вторник приняла закон, который допускает расчеты в криптовалютах в рамках эксперимента. Условия эксперимента ЦБ еще обсуждает с министерствами и бизнесом.

«Риски вторичных санкций выросли, они сильно затрудняют расчеты по импорту, причем по очень широкой номенклатуре. Бизнес, как правило, находит выход, но цепочки, сроки удлиняются, издержки растут. Расчеты уязвимы для санкций, пока они проходят в долларах и евро и по каналам SWIFT. И мы переходим – это стратегическая линия – на расчеты в национальных валютах с использованием независимых каналов передачи финансовых сообщений», – заявила глава Банка России.

За последние три года структура расчетов во внешней торговле кардинально изменилась. Еще в 2021 год за импорт Россия платить преимущественно доллары и евро, но в 2022 году их начал активно двигать рубль, доля которого выросла до 28,1%, а этой весной за рубли стали покупать рекордные почти 42% импорта (данные ЦБ за май 2024 года). К концу года покупки импортных товаров за рубли может дойти до половины и даже выше. Понятно, что доля доллара и евро в импортных расчетах упала до исторического минимума – менее трети.

По экспортным контрактах схожая тенденция. До 2022 года за экспорт мы получали преимущественно доллары и евро, а в мае 2024-го почти половину заняли валюты дружественных стран (45,4%). Преимущественно, это, конечно, юань, а также рупии и турецкие лиры.

Однако перейти на оплату импорта и экспорта в национальных валютах на 100% все же не получится. «Индия, например, запрещает выводить из страны свою валюту, из-за чего там уже «застряла» приличная сумма российской прибыли от экспорта нефтепродуктов, которую планируют инвестировать в индийский фондовый рынок. Не все внешнеэкономические партнеры России готовы перейти на взаиморасчеты в национальных валютах», – отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

Поэтому необходимо искать и реализовать новые пути для расчетов с торговыми партнерами без западной финансовой инфраструктуры, которая завладела почти всем финансовым миром. Логично не западному миру создать собственные финансовые системы в противовес западному.

Россия активно ведет работу с этом направлении с партнерами по БРИКС. «В частности, мы продвигаем вместе с Минфином проект БРИКС Бридж, который позволил бы сократить и стоимость, и сроки расчетов в национальных валютах со странами БРИКС, включая новых членов», – говорит Эльвира Набиуллина.

Речь идет о создании многосторонней цифровой расчетно-платежной платформы БРИКС Bridge, когда могут использоваться цифровые валюты центральных банков стран БРИКС, курс которых будет привязан к стоимости национальных валют. Новая платформа будет децентрализованной, то есть ни один из участников не сможет ограничивать действия остальных. Это избавит мир от появления еще одного валютного монополиста. В итоге мера поможет сблизить рынки стран БРИКС и увеличить взаимный торговый оборот.

Однако Банк России решил не останавливаться и пойти еще дальше: он готов протестировать оплату импорта и экспорта криптовалютами. Эксперимент запустят до конца этого года, заявила Набиуллина.

Накануне Госудма сразу во втором и третьем чтении приняла закон, который разрешает проводить трансграничные расчеты и биржевые торги цифровой валютой в рамках экспериментальных правовых режимов с 1 сентября 2024 года.



Это значит, что в России могут появиться собственные криптовалютные биржи и обменники, а также правовая возможность использовать стейблкоины для трансграничных расчетов.

«Проект БРИКС Bridge наравне с оплатами импорта криптовалютами наиболее перспективный и способный объединить в себе всех участников организации, что позволит избежать инфраструктурных ограничений и влияния западных стран на взаиморасчеты между участниками организации.

Можно было бы просто договориться об оплате импорта и экспорта криптовалютами, но Россия теперь диверсифицирует свои риски, истарается создать сразу несколько альтернатив системе SWIFT для трансграничных переводов»,

– считает Чернов.

Плюс проекта БРИКС Bridge заключаются в создании собственной инфраструктуры для трансграничных переводов. «Валюту БРИКС планируют привязать к стоимости реального актива, то есть она не будет подвержена девальвации и будет иметь под собой реальный вес. Количество участников БРИКС и создание собственной валюты позволит России оплачивать ей внешнеэкономические связи с большей частью населения мира», – говорит собеседник.

Что касается минусов, то конечно, регулирование такой валюты всеми странами организации потребует длительного анализа и принятия общего решения, однако, согласно заявлениям представителей БРИКС, они уже далеко продвинулись в данном вопросе, добавляет эксперт.

Инициатива ЦБ начать расчеты с зарубежными партнерами в криптовалюте выглядит довольно необычно.

«Оплата розничных товаров и услуг криптовалютой во многих странах – уже вполне привычна, наравне с картами VISA и Mastercard, но оплата экспорта и импорта криптовалютой пока выглядит необычно.

Это еще не получило широкого распространения из-за отсутствия острой необходимости. Кроме того, высокая волатильность курса криптовалют не позволяет спокойно прогнозировать объемы импорта и экспорта. Поэтому обычно государства на такое не идут, но у ЦБ РФ сейчас просто не остается другого выбора», – говорит Владимир Чернов.

Кроме того, Банк России может переживать из-за то, что легализация майнинга и криптовалют в стране может увеличить возможности различных серых схем переводов платежных средств в криминальных целях, заключает эксперт.