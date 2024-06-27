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    27 июня 2024, 12:12 • Экономика

    Зачем Россия начала покупать алюминий у Индии

    Зачем Россия начала покупать алюминий у Индии, хотя сама является крупнейшим производителем и экспортером металла

    Зачем Россия начала покупать алюминий у Индии
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Ольга Самофалова

    Россия неожиданно купила у Индии алюминий. Этого не происходило по меньшей мере с 2009 года, а может и раньше – данных за предыдущие периоды просто нет. Россия сама является крупнейшим в мире производителем и экспортером алюминия. А учитывая апрельские санкции, закрывшие рынок США и Британии для российского алюминия, нехватки его внутри России точно нет. Зачем же Россия купила индийский металл?

    Индия впервые поставила алюминий в Россию. По информации таможни страны, в апреле Индия продала российским компаниям 44,8 тыс. тонн необработанного алюминия на 16,5 млн долларов. Это первая поставка металла в Россию как минимум с 2009 года, более ранних сведений в открытом доступе нет.

    Это очень необычная ситуация, потому что Россия сама является вторым крупнейшим в мире экспортером этого металла. По итогам 2023 года она поставила алюминия на 6,5 млрд долларов. При этом в апреле США и Великобритания запретили покупать у России алюминий.

    «Ситуация действительно выглядит достаточно странно. После попадания «Русала» под ограничения со стороны США и Великобритании компания фактически должна наращивать поставки на внутренний рынок, поэтому дефицита алюминия на нем быть не должно», – говорит Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

    Зачем же Россия стала покупать алюминий у Индии, когда ей надо «пристраивать» свой?

    Точная причина пока неясна, но есть несколько вариантов. «Возможно, сделка по покупке алюминия из Индии была совершена до введенных ограничений и была обоснована увеличением спроса на металл со стороны российской оборонной промышленности», – рассуждает Чернов.

    Не исключено, что сделка была совершена с целью разморозки части зависших рупий российских экспортеров в Индии,

    добавляет эксперт. Как известно, Индия стала вторым крупнейшим покупателем российской нефти после Китая и первым, если брать в расчет только морские поставки. Из-за финансовых ограничений Запада торговать приходится в национальных валютах. Индия оплачивала российскую нефть частично китайскими юанями и индийскими рупиями. Только в мае договорились торговать еще и в рублях.

    И если при торговле в юанях проблем не возникает, то при сделке в рупиях есть сложности. В местной валюте выгодно торговать, когда не надо совершать обменных операций, на которых теряется часть дохода, а когда на полученные от нефти юани можно купить китайские товары. Однако с рупиями, вырученными от продажи нефти, купить индийскую продукцию не получится. Россия очень много нефти продает Индии, но крайне мало покупает индийских товаров. Индии особо нечего предложить России. Поэтому экспортная выручка российских компаний в рупиях зависает на счетах в Индии. И покупка алюминия за рупии могла помочь вернуть часть зависшей экспортной выручки.

    По другой версии, российские покупатели алюминия через появление нового поставщика пытаются создать конкуренцию, чтобы можно было торговаться с основным поставщиком алюминия внутри России – «Русалом», чтобы тот не выкручивал им руки и не повышал цены.

    «На наш взгляд, российские покупатели алюминия уже и так могут торговаться с «Русалом», поскольку на фоне западных ограничений у компании может начаться затоваривание складов. Однако уровень торга всегда остается органичен показателями рентабельности производства, поэтому нельзя исключать того, что Индия предложила гораздо более выгодную цену за свою партию», – говорит Владимир Чернов.

    Мировые цены с начала года выросли более чем на треть, и это не могло не ударить по потребителям – производителям автокомпонентов, строительных товаров и т. д.

    «После роста мировых цен на алюминий у его покупателей в России действительно выросли издержки производства. Но я бы не стал говорить, что им стало тяжело, так как рост издержек они обычно просто переносят в конечную стоимость выпущенной продукции для покупателя, чем разгоняют инфляцию в стране», – отмечает аналитик Freedom Finance Global.

    Интересный вопрос состоит в том, разовая ли это покупка алюминия у Индии или новый тренд.

    «Если эта покупка был сделана с целью разморозки части зависших рупий российских экспортеров в Индии, то она вполне может повториться.

    Если же импортер алюминия из Индии просто пытался сэкономить, то, возможно, в дальнейшем ему удастся договориться с «Русалом» о дополнительном дисконте на алюминий, и эта сделка с Индией больше не повторится», – считает Чернов.

    «Пока это не выглядит как новый тренд, возможно, просто разовые поставки. Мы полагаем, что «Русал» полностью покрывает внутренний рынок, и у компании есть мощности для наращивания внутренних поставок при увеличении спроса. Ценообразование на продукцию идет по принципу экспортного паритета, то есть на основе мировых цен на LME, SHFE», – говорит Ахмед Алиев, аналитик «БКС Мир инвестиций».

    Любопытно, что, по мнению самого «Русала», информация индийской таможенной статистики, скорее всего, ошибочна и не соответствует действительности, поскольку присутствует несоответствие таможенной стоимости товара указанному весу. В Индии очень сильно растет внутренний спрос на алюминий, поэтому увеличение экспорта в таких объемах, которые приводятся в таможенной статистике, кажется маловероятным, заявили в пресс-службе «Русала».

    В целом для алюминиевой отрасли в России, несмотря на санкции, складываются неплохие перспективы на этот год. Алюминиевая ассоциация прогнозирует увеличение внутреннего спроса на алюминий в 2024 году на фоне увеличения его потребления в строительной отрасли и в масштабных проектах федерального и регионального уровней по капитальному строительству, реновации жилого фонда, обновления парковой, городской и транспортной инфраструктур.

    «На фоне увеличения внутреннего спроса цены на металл в России должны были бы продолжать расти, но ограничения в отношении «Русала» позволят создать профицит этого металла в России и сдержать их от бурного роста цен», – отмечает Чернов.

    А вот экспорт алюминия из России в 2024 году может упасть, так как моментально перенаправить все объемы экспортной продукцию на альтернативные внешние рынки возможности нет. Однако постепенно это наверняка произойдет, иначе на российских складах начнется затоваривание, а на мировом рынке сформируется дисбаланс спроса и предложения, из-за чего цены продолжат расти, заключает собеседник.

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