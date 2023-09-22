Где найти «литиевую кровь» экономики будущего

Начаты проекты по добыче стратегически важного для России металла

Tекст: Дмитрий Скворцов

Литий традиционно использовался для изготовления стекла и керамики, улучшения сплавов, покрытий линз в оптике, изготовления смазочных материалов, в текстильной и пищевой промышленности, а также в фармакологии. В Советском Союзе в конце 1940-х годов были подробно описаны несколько месторождений лития – от Кольского полуострова до Байкала и Алтая, но добыча была организована только на Завитинском месторождении в Красноярском крае. В 1997 году рудник был законсервирован (тогда казалось дешевле закупать литий за рубежом, чем поддерживать добычу на старом советском руднике, нуждавшемся в реконструкции).

Однако сегодня литий приобрел совсем иное, революционное значение. В частности, еще пару десятилетий назад не было такой потребности в литии для аккумуляторных батарей к смартфонам, ноутбукам, дронам и электромобилям. Более того, после нескольких кризисов с электроснабжением Европы стало ясно, что развитие возобновляемой электроэнергетики невозможно без строительства гигантских аккумуляторных станций. В Великобритании уже построены несколько аккумуляторных станций для хранения значительных объемов энергии и ведется строительство еще более мощных. Аналогичные проекты реализуются и в Австралии.

В целом с 2010 по 2021 год потребление лития в мире выросло почти в четыре раза (с 23,5 тыс. тонн до 93 тыс. тонн). И ключевая сфера использования лития демонстрировала поистине взрывной рост – это производство литиевых аккумуляторов. В 2010 году на эти цели использовалось 5405 тонн лития, а в 2021 году – 68 820 тонн (рост в 12,7 раза).

Впереди век лития

Если сравнить литий с нефтью или углем, можно сказать, что он не является топливом. То есть его использование вроде бы не дает человечеству существенных преимуществ, связанных с новыми источниками энергии. Но это кажущееся отличие. На самом деле использование лития позволяет свободнее пользоваться электрической энергией. Сегодня аккумуляторы приводят в наши города электробусы на смену привязанных к проводам трамваям и троллейбусам. Использование электричества на транспорте будет расширяться.



Подавать электроэнергию по проводам проще, чем качать нефть по трубопроводам и развозить бензин бензовозами. Кроме того, на огромных просторах нашей страны найдется множество глухих уголков, куда людям необходимо добраться на какое-то время для выполнения важной работы, но куда не очень целесообразно тянуть линию электропередач.

На Севере положение дел спасают генераторы и бочки с соляркой/бензином. Но ветряк/солнечная панель и аккумуляторы достаточной емкости могут их с успехом заменить.

Сегодняшнюю жизнь невозможно себе представить без гаджетов, внутри которых находятся процессоры. А с приходом интернета вещей использование процессоров возрастет кратно. И во многих случаях питание этих процессоров будет происходить не только от сети, но и от литиевых аккумуляторов.

Где взять литий?

Нехватка литиевого сырья впервые обнаружилась в 2020 году, но тогда это списали на нарушение цепочек поставок. Тогда биржевая цена на карбонат лития возросла с 5900 долларов за тонну в ноябре 2020 года до 13 850 долларов в середине апреля 2021 года. Рост спроса на электромобили привел к следующей взрывной волне котировок карбамида лития до 78 тыс. долларов за тонну. В 2022 году цены выросли до 84 тыс. долларов. Рост цен подстегнул капиталовложения в добычу разведанных месторождений и поиск новых.

Общая добыча лития в мире в 2021 году составила около 100 тыс. тонн. Крупнейшие страны-производители: Австралия (55 тыс. тонн), Чили (26 тыс. тонн), Китай (14 тыс. тонн) и Аргентина (6200 тонн). При этом распределение стран-лидеров по запасам лития выглядит иначе. Первые три места принадлежат Боливии (21 млн тонн), Аргентине (19,3 млн тонн) и США (12 млн тонн). В десятку обладателей самых больших запасов лития входят также Чили, Австралия, Китай, Конго, Канада, Германия и Мексика.

Все это данные на конец 2021 года. Россия тогда в первую десятку не входила, так как еще не вела добычу лития. Тем не менее по российским данным на территории страны разведано 17 месторождений лития. Балансовые запасы составляют 3,5 млн тонн, или 7,2% от мировых. Еще около 1 млн тонн составляют забалансовые запасы, в том числе отвалы горных пород, возникшие в ходе добычи других полезных ископаемых.

Но Россия не единственная страна, собирающаяся потеснить лидеров. В начале марта 2023 года появилась информация об обнаружении в Иране крупного месторождения лития. По данным Министерства промышленности, шахт и торговли Ирана (MIMT), его запасы достигают около 8,5 млн тонн пригодного к добыче лития, что делает его вторым по величине на планете. В середине февраля 2023 года власти Индии объявили об открытии в штатах Джамму и Кашмир крупнейшего в мире месторождения лития с запасами 5,9 млн тонн.

За полгода до начала СВО Украина подписала соглашение о стратегическом сырьевом партнерстве с ЕС. В числе прочего оно предусматривало разработку четырех литиевых месторождений. Разработкой лития собиралась заняться компания European Lithium (принадлежащая австралийскому капиталу). Сейчас эти планы под вопросом, потому что одно из месторождений – в Крутой Балке недалеко от Запорожья – уже под российским контролем; еще одно располагается в нескольких километрах от линии фронта в находящейся под контролем ВСУ части Донецкой области. А два оставшихся месторождения требуют серьезных инвестиций в добычу шахтным способом, на которые никто не пойдет до окончания военных действий.

Наконец, по информации из США, в кратере вулкана на границе Невады и Орегона открыто новое месторождение лития, запасы которого, по предварительной оценке, достигают 20–40 млн тонн. Открытие, правда, ожидает окончательного подтверждения.

Российские проекты по добыче лития

До сих пор Россия покрывала свои потребности в литии за счет импорта. Однако западные санкции поставили значительную часть этих поставок под угрозу. В частности, поставки лития в Россию из Чили и Аргентины были прекращены. Согласно правительственной стратегии развития металлургической промышленности, в будущем потребности России в литиевом сырье должны быть обеспечены за счет разворачивания добычи этого металла внутри страны.

Литий будут добывать на Колмозерском месторождении в Мурманской области с запасами 75 млн тонн (около 19% всех запасов России, разработку будет вести «Полярный литий» – совместное предприятие Росатома и «Норильского никеля»). Добычу лития на Полмостундровском месторождении (тоже в Мурманской области) будут вести компания «Халмек» и Химико-металлургический завод (расположенное в Красноярске предприятие, выпускает металлы для ядерной отрасли и является основным в России производителем гидроокиси лития, пока из импортного сырья).

Расконсервированное Завитинское месторождение в Забайкальском крае будет разрабатывать Росатом. В Иркутской области соединения лития будут добывать из минерализованных подземных вод Ковыктинского газоконденсатного месторождения (дочерняя компания Газпрома) и Ярактинского газоконденсатного месторождения («Иркутская нефтяная компания»). Ведутся разговоры о разработке месторождений лития в Дагестане.

Проект Росатома Uranium One (U1) по производству карбоната лития из литийсодержащих растворов с солончака Пастос Грандес в Боливии производительностью 25 тыс. тонн в год может оказаться самым рентабельным российским проектом. Это важно, так как Росатом строит на территории Балтийской АЭС в Калининградской области гигафабрику по производству аккумуляторных батарей для электромобилей. Для ее работы потребуется на первом этапе ежегодно 3,2 тыс. тонн лития, а впоследствии – около 10 тыс. тонн в год.

Стоимость батареи составляет существенную часть стоимости электромобиля, а ее удешевление важно для конкурентоспособности электротранспорта. Но сегодня существуют значительные риски при транспортировке сырья через морские порты Чили и Аргентины (Боливия не имеет выходов к морю), в связи с чем важно обеспечить России отечественные источники стратегического сырья.

Конкуренция технологий и литиевый ОПЕК

Количество отечественных проектов по добыче лития показывает, что это не просто попытка побыстрее закрыть дыру в импорте важного сырья (которое, кстати, пока поступает к нам из Китая). Литий становится кровью экономики завтрашнего дня.

Россия – страна с избыточной электрогенерацией. Сейчас ведутся переговоры о строительстве экспортных линий электропередач в Казахстан и Иран. На очереди и электрификация Афганистана, в которой Россия может играть ведущую роль. В этих условиях естественно задуматься о расширении использования автономных электрических машин и устройств, для которых необходимы аккумуляторы.

Вопрос не только в нашем комфорте. Рост доли электромобилей, появление электросамолетов и судов на электрической тяге изменит транспорт по всему миру. И если сегодня международное влияние России отчасти основано на ее роли в ОПЕК+ в качестве одного из ведущих экспортеров нефти, то на будущее можно задуматься и о сравнимой роли в экономике завтрашнего дня – экономике «с литиевой кровью».

Рынок лития накануне большого передела

Информация о начале разработки ряда не использовавшихся ранее месторождений и открытии новых месторождений сегодня сбила цены на литий на мировых биржах до 26 тыс. долларов за тонну.

С учетом того, что себестоимость лития у основных его производителей лежит в пределах 5–15 тыс. долларов за тонну (а на южноамериканских месторождениях – 2,5–5 тыс. долларов за тонну), рентабельность добычи сохранится. При этом при ценах ниже 20 тыс. долларов за тонну остановится запуск более дорогих проектов (например, по добыче лепидолита – минерала, содержащего литий). Реализация проектов по добыче лития из солончаков и залежей сподумена (силиката лития и алюминия) будет зависеть от наличия дешевого финансирования.

В этих условиях в выигрыше окажутся те, в чьих руках будут наиболее эффективные технологии. Эффективные и с точки зрения прямых затрат, и с точки зрения щадящего воздействия на экологию, что минимизирует затраты косвенные, выделяемые на природоохранные мероприятия.

У российских компаний есть уникальные преимущества, которые могут быть реализованы в производстве лития. Газпром давно использует для повышения газоотдачи месторождений закачку воды в газоносные пласты. В некоторых грунтах при этом происходит вымывание литийсодержащих веществ, которые затем несложно выделить из раствора. Росатом накопил существенный пакет компетенций по работе с растворами радиоактивных отходов для их утилизации и по выделению радиоактивных веществ для медицинских целей и для специальных источников электроэнергии (применяемых в космосе, в Арктике и в военном оборудовании). Конверсия этих технологий для целей добычи лития позволила разработать для Боливии новую технологию, обещающую соблюдение высоких экологических стандартов при невысокой себестоимости получения лития.

Ну а если говорить об отдаленном будущем, то стоит обратить внимание на недавнее заявление нескольких латиноамериканских стран о желании создать «литиевый ОПЕК» для снижения волатильности рынков. Пример классической ОПЕК+ у них перед глазами. Когда-то это перейдет в практическую плоскость, и сейчас делаются шаги, чтобы Россия к тому времени могла войти в этот новый международный картель в качестве одной из ведущих стран.