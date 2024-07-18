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    18 июля 2024, 11:50 • Экономика

    Рубль ставит новые рекорды во внешней торговле

    Рубль ставит новые рекорды во внешней торговле
    @ Global Look Press

    Tекст: Ольга Самофалова

    Валютная структура нашей торговли кардинально изменилась за последние годы. Центробанк отчитался о новых рекордах рубля и дружественных валют во внешней торговле. Этой весной они почти каждый месяц ставят новые рекорды. При этом доля токсичных валют во внешней торговле все три весенних месяца остается на минимальном уровне. Как теперь выглядит торговля и почему другие страны стали больше доверять рублю?

    Валютная структура расчетов во внешней торговле продолжает меняться в пользу рубля. Теперь Россия за рубли покупает рекордные 41,8% импорта (данные Центробанка за май 2024 года). Для сравнения: в 2021 году мы платили за импорт преимущественно доллары и евро, в 2022 году доля рубля выросла до 28,1%, а в 2023 году – до 30%. В этом году покупки импорта за рубли могут легко дойти до половины и даже выше.

    Особенно растет доля рубля при оплате импорта из стран Азии: здесь она достигла нового максимума в 37,7%. В 2023 году доля рубля достигала 22,3%. Одновременно доля валют недружественных стран (доллара и евро) в импорте упала до нового минимума в 25,6%.

    Новые рекорды установлены и по экспортным контрактам. Так, доля дружественных валют в экспорте выросла до 45,4%, а доля в токсичных валютах поставила новый антирекорд, снизившись до 17,6%. Если оглянуться назад, то валюты дружественных стран в целом вплоть до 2022 года были практически незаметны во внешней торговле России. В 2021 году их доля была всего 1–1,3%. В 2022 году их доля подросла до 8,6%, а в 2023 году произошел колоссальный рост: почти в 3,5 раза – до 29,4%, и уже в первой половине 2024 года – до 45,4%.

    Дружественными валютами за российский экспорт активно расплачиваются страны Азии. По итогам мая 2024 года впервые более половины поступивших из Азии платежей были выполнены в валютах дружественных стран – 52,9%. Европейские страны платят за российский экспорт все больше и больше рублей. Новый максимум доли рубля составил 62,7%. Это уже значительно больше половины.  

    Если сравнивать с показателями за 2021 год, то виден колоссальный рост доли рубля. Для сравнения: в 2021 году доля рубля за экспорт товаров и услуг из России составляла всего 14,3%, в 2022 году выросла до 27,8%, в 2023 году – до 39%, и в этом году тенденция роста сохраняется.

    Доля токсичных валют – доллара и евро – в экспорте продолжает падать. Если в 2021 году она достигала 84,6%, то в 2022 году – уже 63,6%, а в 2023 году упала более чем вдвое – до 31,5%. Все три весенних месяца доля платежей в токсичных валютах во внешней торговле оставалась на минимальных уровнях – ниже 21%.

    «Доля рубля и валют дружественных экономик во внешней торговле РФ до весны 2022 года действительно была крайне низкой. Доля рубля за импорт не превышала 10%, за экспорт – 5–7%. Юань практически не участвовал в расчетах за российский экспорт, а в расчетах за импорт доля юаня не превышала 5%.

    Однако по мере налаживания новых торговых связей растет и доля валют дружественных стран», – отмечает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

    Но особенно значимый показатель, по его словам, – это рост доли рубля в расчетах и по экспорту, и по импорту. «Потому что расчеты в рублях частично нивелируют эффект внешних ограничений и негативное влияние на взаимную торговлю, а также снижают зависимость платежной инфраструктуры от валют недружественных экономик», – говорит Евстифеев. Из очевидных проблем он называет страновую специфику ряда валют, в частности, это постоянная девальвация турецкой лиры или, например, слабая конвертируемость индийской рупии.

    Почему именно весной 2024 года каждый месяц рубль ставил рекорд за рекордом по доле в торговых расчетах за границей?

    «Этой весной спрос на расчеты в рублях увеличился, скорее всего, из-за санкций США против российских банков и финансовой инфраструктуры, из-за чего возникли сложности при оплате импорта даже в национальных валютах российских контрагентов. Отсюда и еще более высокий спрос на рубли, так как платежи в рублях труднее отследить из США и Европы», – говорит Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

    Она называет три причины, почему другие страны соглашаются принимать оплату за поставки своих товаров в рублях. «Во-первых, потому что они заинтересованы поставлять свои товары на огромный российский рынок, во-вторых, потому что есть возможность заработать на параллельном экспорте товаров недружественных стран, в-третьих, и это самое главное, потому что у дружественных России стран, прежде всего ЕАЭС и БРИКС, значительно выросло доверие к рублю. Россия – четвертая экономика мира, да еще и показывающая темпы роста выше мировой экономики, инфляция хоть и растет, но вполне контролируемо, не как в Турции. Поэтому партнеры по БРИКС и другие дружественные страны доверяют рублю», – считает Наталья Мильчакова.

    С другой стороны, в мире растет недоверие к доллару США, что также способствует росту спроса на расчеты в рублях и в национальных валютах. «Доверие к доллару США в мире падает прежде всего из-за ограничений, но также и по причине огромного госдолга США и опасений, что со временем США могут объявить дефолт по госдолгу, и тогда доллар рухнет», – говорит Мильчакова.

    Эксперты уверены, что тренд на рост доли рубля и дружественных валют во внешней торговле никуда не денется. «Основные страны – контрагенты РФ по внешней торговле декларируют намерения по замещению доллара во внешней торговле на локальные валюты. Значит, есть еще потенциал для обновления рекордов», – говорит Евстифеев.

    «Пока сохраняются ограничения, спрос на расчеты в рублях между странами БРИКС и ЕАЭС, на наш взгляд, обязательно будет расти. Но, возможно, в течение нескольких лет появятся иные формы расчетов – в цифровых валютах, в том числе в государственных цифровых валютах.

    По крайней мере, в БРИКС уже ведется работа над общей платформой для трансграничных расчетов, и вполне возможно, что через некоторое время она может стать основой для принципиально новых форм расчетов между странами во взаимной торговле», – заключает Мильчакова.

    В России, судя по всему, очень хорошо понимают важность развивать направление цифровой валюты, которая может помочь обходить финансовые ограничения Запада. Президент Владимир Путин на совещании по экономике 17 июля дал указание «не упустить момент, своевременно настраивать правовую базу и регулирование, развивать инфраструктуру, создавать условия для обращения цифровых активов, причем как внутри страны, так и в отношениях с зарубежными партнерами». В России уже запущен пилотный проект, в котором участвуют 13 банков, 600 человек и 30 юридических лиц в 11 городах России. С помощью цифрового рубля уже было проведено более 27 тыс. переводов и 7 тыс. оплат услуг. С сентября решено расширить пилотный проект, к которому подключатся новые банки.

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