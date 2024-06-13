  • Новость часаВ ходе столкновений протестующих с полицией в Ереване пострадал 101 человек
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    ЦБ разъяснил статус доллара в России после санкций против Мосбиржи
    Французский полковник: Россия добилась своего под Харьковом
    Маск заявил о терроризме украинской НКО
    В G7 решили выделить 50 млрд долларов Украине за счет активов России
    Россия обещала бороться против деления мира на богоизбранных и отверженных
    В ходе столкновений протестующих с полицией в Ереване пострадал 101 человек
    Банк России приостановил торги гонконгским долларом на Московской бирже
    Обменники в Москве резко повысили курс покупки доллара
    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Европа движется правильно, но медленно

    Правые евроскептики прибавили голоса по итогам выборов в Европарламент. Там увеличилось число противников войны с Россией, а число отъявленных русофобов, напротив, сократилось. Однако изменения пока слишком малы для того, чтобы в руководство ЕС пришли другие люди и его политика изменилась.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Москва ставит Узбекистан во главу угла

    Конкуренция России и Китая в Центральной Азии носит ограниченный и неконфликтный характер. Во-первых, у каждого своя специализация. Большие инфраструктурные проекты – за Россией, масштабные инвестиции и кредиты – за Китаем. Во-вторых, рост влияния осуществляется преимущественно за счет США и ЕС.

    9 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Не надо изобретать новую идентичность – она у русских уже есть

    В России немало спорили и спорят о том, Европа ли мы. С одной стороны, нас постоянно «выписывали из европейцев» политики и публицисты других народов, с другой – и у нас есть тенденция самим объявить себя чуждыми Европе. Тенденция, которая усиливается на фоне нынешнего противостояния.

    19 комментариев
    13 июня 2024, 08:56 • Экономика

    Саудовская Аравия освободилась от нефтедолларовых обязательств

    Саудовская Аравия освободилась от нефтедолларовых обязательств
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Ольга Самофалова

    Нефтедолларовый пакт Саудовской Аравии и США, подписанный еще в 1974 году, закончил свое действие. Это позволит Саудовской Аравии продавать свою нефть и другие товары не только в долларах США, но и в других валютах, уверяют СМИ. Почему саудиты в свое время подписали такое соглашение с Соединенными Штатами и почему сегодня подобное невозможно?

    Финансовый мир ожидают значительные изменения после решения Саудовской Аравии не продлевать 50-летний нефтедолларовый пакт с США, пишет Bizcommunity.

    Соглашение о безопасности было подписано США и Саудовской Аравией 8 июня 1974 года. Оно предусматривало создание двух совместных комиссий – по экономическому сотрудничеству и по военным потребностям Саудовской Аравии. США уговорили саудитов торговать нефтью только за доллары, а это прочно вошло в мировую торговлю нефтью.

    Срок контракта истек 9 июня 2024 года. Решение не продлевать контракт позволит Саудовской Аравии продавать нефть и другие товары в нескольких валютах, включая китайские юани, евро, иены, а не только в долларах США. Кроме того, может быть рассмотрена возможность использования цифровых валют, таких как биткоин.

    Такое решение знаменует постепенный отказ от системы нефтедолларов, созданной в 1972 году, и, как ожидается, ускорит глобальный отказ от доллара США, говорится в статье.

    Совсем недавно Саудовская Аравия объявила о своем участии в проекте mBridge, в рамках которого изучается платформа цифровой валюты (CBDC) в партнерстве с несколькими центральными банками (Израиля, Франции, Египта, ЕЦБ, МВФ и другими).

    Еще в марте 2022 года в СМИ появилась информация, что Саудовская Аравия рассматривает возможность использования юаня вместо доллара США при расчетах за часть поставок нефти, которую королевство поставляет в Китай.

    В январе 2023 года министр финансов Саудовской Аравии Мохаммед Аль-Джадаан ошеломил журналистов на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявив, что страна впервые за 48 лет открыта для торговли валютами помимо доллара США.

    Почему Саудовская Аравия подписала в 1974 году соглашение с США, подразумевающее нефть в обмен на безопасность? И почему теперь подписание подобного договора или продление старого вряд ли возможно?

    «Как нефтяное государство, Саудовская Аравия была открыта только в 60–70-х годах ХХ века, месторождения нефти здесь были найдены позже, чем в Персии, то есть на территории нынешнего Ирана. А США стало понятно, что из экспортеров нефти они превращаются в нетто-импортеров.

    А Вторая мировая война показала, что нефть – это главный стратегический товар, потому что одна из причин проигрыша Германии во Второй мировой – это в том числе дефицит нефти. Например, взятие Сталинграда было важно в том числе потому, что это открывало дорогу к кавказской нефти. Именно тогда нефть прозвали кровью войны: флот на жидком топливе более маневренный и быстрый, чем на угле, жидкое топливо нужно авиации, танкам и любой моторной технике. А после Второй мировой США сразу вступили в холодную войну с Советским Союзом. И для глобального противостояния нужны были большие запасы нефти. Поэтому логично, что США хотели замкнуть на себе нефть Саудовской Аравии и получить эксклюзивные условия поставки нефти», – рассказывает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    «Взамен США давали Саудовской Аравии гарантии безопасности и затягивали их в свой капиталистический блок в противовес социалистическому блоку. На Ближнем Востоке тоже происходила борьба между США и СССР. Что представляла из себя Саудовская Аравия в те годы? Это было довольно слабое региональное государство, где были межклановые войны, борьба за власть, поэтому Саудовской Аравии нужна была внешняя защита, гарантия безопасности, которую готовы были дать США», – отмечает Игорь Юшков.

    На Ближнем Востоке в то время тоже было очень жарко: буквально в октябре 1973 года случилась война Судного дня – военный конфликт между коалицией арабских государств и Израилем.

    «Поэтому обеим сторонам было выгодно подписать это соглашение – безопасность в обмен на нефть», – добавляет эксперт.

    Однако если тогда подобное соглашение было логично, то сейчас – нет. Во-первых, Саудовская Аравия стала сильным государством и региональным игроком на Ближнем Востоке. Во-вторых, США прошли обратный путь – из импортера нефти снова превратились в экспортера нефти, и саудовская нефть им уже так не нужна, как в прошлом веке.

    «Благодаря сланцевой революции Соединенные Штаты существенно нарастили объемы добычи нефти и сократили импорт. По статистике видно, что постепенно они оставили и даже увеличили закупки нефти у Канады и у Мексики, но при этом сократили закупки нефти у ближневосточных производителей, в том числе у Саудовской Аравии», – отмечает Юшков.

    Если раньше американский рынок был основным рынком сбыта для саудовской нефти, то теперь – нет. Саудовская Аравия перенаправила свои нефтяные потоки в Китай. Теперь она второй поставщик нефти в Поднебесную после России. То есть Саудовская Аравия является важным поставщиком нефти для страны – конкурента США.

    «Саудовскую Аравию может беспокоить тот факт, что чем меньше США зависят от Саудовской Аравии, тем меньше они заинтересованы в сохранении стабильности в Саудовской Аравии. Если начнется глобальный конфликт между Китаем и США, то США могут устроить Китаю ресурсный голод, то есть могут отрезать от поставок нефти по морю, в том числе из Саудовской Аравии», – объясняет собеседник. От этого пострадает не только Китай, но и, конечно, сама Саудовская Аравия. «США из гаранта безопасности станут для Саудовской Аравии угрозой безопасности», – отмечает Юшков.

    Что касается торговли в другой валюте, то Юшков считает, что Саудовская Аравия торговала нефтью в долларах в том числе потому, что ей это удобно и выгодно, так как доллар остается основной мировой резервной валютой. Доллар легко конвертировать в любую другую валюту, а также откладывать и хранить в резервах от продажи нефти.

    На какие валюты может перейти Саудовская Аравия при торговле нефтью? Эксперты называют три валюты – кроме доллара это могут быть также евро и юань. «Вряд ли Саудовская Аравия решит перейти на какую-то экзотическую валюту или проталкивать свою национальную валюту на международный рынок, так как их сложно конвертировать и это приведет к большим издержкам. Однако Саудовская Аравия много поставляет нефти в Китай и при этом сама много покупает китайских товаров, поэтому отдельные контракты или партии нефти могут проводиться в юанях. Однако вряд ли речь идет о том, что Саудовская Аравия полностью откажется от доллара», – считает Юшков.

    «Реалистично выглядит диверсификация торговли нефтью в пользу евро, так как эта валюта занимает второе место в мировой торговле после доллара США и китайского юаня при торговле с Китаем,

    однако ввиду высокой волатильности и малой доли последнего в структуре мировой торговли мы не ожидаем, что доля юаня может быть значительной», – говорит Сергей Пигарев, старший аналитик Freedom Finance Global.

    Но факт, что ранее Саудовская Аравия даже подумать не могла о том, чтобы торговать нефтью не долларами, а теперь они стали замечать, что есть альтернатива. В этом можно увидеть желание подстраховаться на случай геополитической борьбы с США, а также опасения по поводу самой американской экономики и доллара.

    «Желание диверсифицировать валюту экспорта, сократив долю доллара, может быть связано с растущим госдолгом США и так называемым двойным дефицитом, когда страна имеет дефицит внешней торговли (импортирует больше, чем экспортирует) и одновременно бюджетный дефицит. Такая ситуация может привести к обесценению валюты в долгосрочной перспективе», – говорит Пигарев.

    С другой стороны, Саудовской Аравии будет не так просто решиться на альтернативную валюту, потому что ее никто не заставляет это делать. «Это у России безвыходная ситуация, ее отключают от Swift и оплату в долларах могут засечь санкционные регуляторы. Мы используем национальные валюты не от хорошей жизни: как правило, это увеличивает транзакционные издержки и делает торговлю менее эффективной. Зачем Саудовской Аравии переходить на менее эффективную торговлю? Поэтому, думаю, что юань они будут использовать ограниченно», – полагает Юшков.

    По данным ОПЕК, в мае 2024 года Саудовская Аравия добывала около 9 млн баррелей нефти в сутки, что составляет менее 9% от мировой добычи. «Доля доллара в международных расчетах, учитываемых в системе SWIFT, за период с января по декабрь 2023 года выросла с 40% до 47,5%. При этом доля нефти в мировой торговле в 2022 году составляла около 6% даже при экстремально высоком уровне цен. С учетом низкой доли нефти в структуре мировой торговли не стоит ожидать существенного влияния отказа Саудовской Аравии от «нефтедолларового» соглашения», – отмечает Пигарев.

    Главное
    Постпред США при НАТО объяснила слова Байдена об Украине вне альянса
    Палата представителей поссорилась с Минюстом США из-за аудиозаписи Байдена
    G7 собралась установить единые стандарты поставок полупроводников
    Армянский политик увязал отказ Грузии впустить его с Днем России
    Киев призвал отстранить от ОИ россиянку за пост о погибшем в ходе СВО отце
    Обыски прошли у брата юмориста Максима Галкина
    Задержан стрелявший у монастыря Оптина пустынь под Калугой

    Саудовская Аравия освободилась от нефтедолларовых обязательств

    Нефтедолларовый пакт Саудовской Аравии и США, подписанный еще в 1974 году, закончил свое действие. Это позволит Саудовской Аравии продавать свою нефть и другие товары не только в долларах США, но и в других валютах, уверяют СМИ. Почему саудиты в свое время подписали такое соглашение с Соединенными Штатами и почему сегодня подобное невозможно? Подробности

    Перейти в раздел

    В чем проблемы со стратегическим договором между Россией и Ираном

    Ключевой договор, который должен определить отношения России и Ирана на десятилетия вперед, поставлен на паузу. Об этом официально заявлено руководством МИД РФ. В чем заключаются возникшие сложности, насколько они велики и почему в целом непросто согласовывать документы с Тегераном? Подробности

    Перейти в раздел

    Запад превращает Украину в аэродром подскока F-16

    В ВСУ впервые раскрыли планы по хранению и использованию истребителей F-16. Так, часть машин планируется базировать на заграничных аэродромах, чтобы избежать их уничтожения ударными средствами ВС России. В чем заключаются политические и военно-технические особенности подобного подхода и что этому противопоставит армия России? Подробности

    Перейти в раздел

    Почему Прибалтика выбрана для подрыва Грузии изнутри

    Еще не так давно Грузия и страны Прибалтики были едва ли не ближайшими союзниками по борьбе с «российским имперским влиянием». Теперь же прибалтийские государства оказались во главе грандиозной кампании, развернутой Западом против грузинского руководства. Почему именно Прибалтика выбрана Западом для вмешательства во внутреннюю политику Грузии и какое отношение это имеет к России? Подробности

    Перейти в раздел

    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • «Украинцы сидят на 12 триллионах»

      Влиятельный сенатор Линдси Грэм, внесенный в России в список террористов и экстремистов, заявил, что украинцы «сидят на 10-12 триллионах долларов» – и именно поэтому им нужно помогать. Что имеется в виду? И чего добивается старый враг России?

    • Макрон уйдет досрочно?

      Президент Франции Эммануэль Макрон обсуждает со своим окружением возможность досрочной отставки, сообщают французские СМИ. Сам он такой сценарий, впрочем, категорически отрицает. Однако у досрочного ухода есть резон: он даст Макрону шанс вернуть власть в будущем.

    • Трамп обещал начать войну с Россией и Китаем?

      Как утверждает издание The Washington Post, на встрече с крупными спонсорами Дональд Трамп заявил, что приказал бы «бомбить Москву и Пекин» в том случае, если бы СВО или операция против Тайваня начались в период его президентства. Как к этому относиться?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............