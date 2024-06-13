Саудовская Аравия освободилась от нефтедолларовых обязательств

Tекст: Ольга Самофалова

Финансовый мир ожидают значительные изменения после решения Саудовской Аравии не продлевать 50-летний нефтедолларовый пакт с США, пишет Bizcommunity.

Соглашение о безопасности было подписано США и Саудовской Аравией 8 июня 1974 года. Оно предусматривало создание двух совместных комиссий – по экономическому сотрудничеству и по военным потребностям Саудовской Аравии. США уговорили саудитов торговать нефтью только за доллары, а это прочно вошло в мировую торговлю нефтью.

Срок контракта истек 9 июня 2024 года. Решение не продлевать контракт позволит Саудовской Аравии продавать нефть и другие товары в нескольких валютах, включая китайские юани, евро, иены, а не только в долларах США. Кроме того, может быть рассмотрена возможность использования цифровых валют, таких как биткоин.

Такое решение знаменует постепенный отказ от системы нефтедолларов, созданной в 1972 году, и, как ожидается, ускорит глобальный отказ от доллара США, говорится в статье.

Совсем недавно Саудовская Аравия объявила о своем участии в проекте mBridge, в рамках которого изучается платформа цифровой валюты (CBDC) в партнерстве с несколькими центральными банками (Израиля, Франции, Египта, ЕЦБ, МВФ и другими).

Еще в марте 2022 года в СМИ появилась информация, что Саудовская Аравия рассматривает возможность использования юаня вместо доллара США при расчетах за часть поставок нефти, которую королевство поставляет в Китай.

В январе 2023 года министр финансов Саудовской Аравии Мохаммед Аль-Джадаан ошеломил журналистов на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявив, что страна впервые за 48 лет открыта для торговли валютами помимо доллара США.

Почему Саудовская Аравия подписала в 1974 году соглашение с США, подразумевающее нефть в обмен на безопасность? И почему теперь подписание подобного договора или продление старого вряд ли возможно?

«Как нефтяное государство, Саудовская Аравия была открыта только в 60–70-х годах ХХ века, месторождения нефти здесь были найдены позже, чем в Персии, то есть на территории нынешнего Ирана. А США стало понятно, что из экспортеров нефти они превращаются в нетто-импортеров.

А Вторая мировая война показала, что нефть – это главный стратегический товар, потому что одна из причин проигрыша Германии во Второй мировой – это в том числе дефицит нефти. Например, взятие Сталинграда было важно в том числе потому, что это открывало дорогу к кавказской нефти. Именно тогда нефть прозвали кровью войны: флот на жидком топливе более маневренный и быстрый, чем на угле, жидкое топливо нужно авиации, танкам и любой моторной технике. А после Второй мировой США сразу вступили в холодную войну с Советским Союзом. И для глобального противостояния нужны были большие запасы нефти. Поэтому логично, что США хотели замкнуть на себе нефть Саудовской Аравии и получить эксклюзивные условия поставки нефти», – рассказывает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

«Взамен США давали Саудовской Аравии гарантии безопасности и затягивали их в свой капиталистический блок в противовес социалистическому блоку. На Ближнем Востоке тоже происходила борьба между США и СССР. Что представляла из себя Саудовская Аравия в те годы? Это было довольно слабое региональное государство, где были межклановые войны, борьба за власть, поэтому Саудовской Аравии нужна была внешняя защита, гарантия безопасности, которую готовы были дать США», – отмечает Игорь Юшков.

На Ближнем Востоке в то время тоже было очень жарко: буквально в октябре 1973 года случилась война Судного дня – военный конфликт между коалицией арабских государств и Израилем.

«Поэтому обеим сторонам было выгодно подписать это соглашение – безопасность в обмен на нефть», – добавляет эксперт.

Однако если тогда подобное соглашение было логично, то сейчас – нет. Во-первых, Саудовская Аравия стала сильным государством и региональным игроком на Ближнем Востоке. Во-вторых, США прошли обратный путь – из импортера нефти снова превратились в экспортера нефти, и саудовская нефть им уже так не нужна, как в прошлом веке.

«Благодаря сланцевой революции Соединенные Штаты существенно нарастили объемы добычи нефти и сократили импорт. По статистике видно, что постепенно они оставили и даже увеличили закупки нефти у Канады и у Мексики, но при этом сократили закупки нефти у ближневосточных производителей, в том числе у Саудовской Аравии», – отмечает Юшков.

Если раньше американский рынок был основным рынком сбыта для саудовской нефти, то теперь – нет. Саудовская Аравия перенаправила свои нефтяные потоки в Китай. Теперь она второй поставщик нефти в Поднебесную после России. То есть Саудовская Аравия является важным поставщиком нефти для страны – конкурента США.

«Саудовскую Аравию может беспокоить тот факт, что чем меньше США зависят от Саудовской Аравии, тем меньше они заинтересованы в сохранении стабильности в Саудовской Аравии. Если начнется глобальный конфликт между Китаем и США, то США могут устроить Китаю ресурсный голод, то есть могут отрезать от поставок нефти по морю, в том числе из Саудовской Аравии», – объясняет собеседник. От этого пострадает не только Китай, но и, конечно, сама Саудовская Аравия. «США из гаранта безопасности станут для Саудовской Аравии угрозой безопасности», – отмечает Юшков.

Что касается торговли в другой валюте, то Юшков считает, что Саудовская Аравия торговала нефтью в долларах в том числе потому, что ей это удобно и выгодно, так как доллар остается основной мировой резервной валютой. Доллар легко конвертировать в любую другую валюту, а также откладывать и хранить в резервах от продажи нефти.

На какие валюты может перейти Саудовская Аравия при торговле нефтью? Эксперты называют три валюты – кроме доллара это могут быть также евро и юань. «Вряд ли Саудовская Аравия решит перейти на какую-то экзотическую валюту или проталкивать свою национальную валюту на международный рынок, так как их сложно конвертировать и это приведет к большим издержкам. Однако Саудовская Аравия много поставляет нефти в Китай и при этом сама много покупает китайских товаров, поэтому отдельные контракты или партии нефти могут проводиться в юанях. Однако вряд ли речь идет о том, что Саудовская Аравия полностью откажется от доллара», – считает Юшков.

«Реалистично выглядит диверсификация торговли нефтью в пользу евро, так как эта валюта занимает второе место в мировой торговле после доллара США и китайского юаня при торговле с Китаем,

однако ввиду высокой волатильности и малой доли последнего в структуре мировой торговли мы не ожидаем, что доля юаня может быть значительной», – говорит Сергей Пигарев, старший аналитик Freedom Finance Global.

Но факт, что ранее Саудовская Аравия даже подумать не могла о том, чтобы торговать нефтью не долларами, а теперь они стали замечать, что есть альтернатива. В этом можно увидеть желание подстраховаться на случай геополитической борьбы с США, а также опасения по поводу самой американской экономики и доллара.

«Желание диверсифицировать валюту экспорта, сократив долю доллара, может быть связано с растущим госдолгом США и так называемым двойным дефицитом, когда страна имеет дефицит внешней торговли (импортирует больше, чем экспортирует) и одновременно бюджетный дефицит. Такая ситуация может привести к обесценению валюты в долгосрочной перспективе», – говорит Пигарев.

С другой стороны, Саудовской Аравии будет не так просто решиться на альтернативную валюту, потому что ее никто не заставляет это делать. «Это у России безвыходная ситуация, ее отключают от Swift и оплату в долларах могут засечь санкционные регуляторы. Мы используем национальные валюты не от хорошей жизни: как правило, это увеличивает транзакционные издержки и делает торговлю менее эффективной. Зачем Саудовской Аравии переходить на менее эффективную торговлю? Поэтому, думаю, что юань они будут использовать ограниченно», – полагает Юшков.

По данным ОПЕК, в мае 2024 года Саудовская Аравия добывала около 9 млн баррелей нефти в сутки, что составляет менее 9% от мировой добычи. «Доля доллара в международных расчетах, учитываемых в системе SWIFT, за период с января по декабрь 2023 года выросла с 40% до 47,5%. При этом доля нефти в мировой торговле в 2022 году составляла около 6% даже при экстремально высоком уровне цен. С учетом низкой доли нефти в структуре мировой торговли не стоит ожидать существенного влияния отказа Саудовской Аравии от «нефтедолларового» соглашения», – отмечает Пигарев.