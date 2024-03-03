От нефти ждут исторический скачок

  • Новость часаВ ингушском Карабулаке продолжились мероприятия по нейтрализации боевиков
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Шольц впервые прокомментировал ситуацию с записью разговора офицеров
    Лавров заявил о готовности России развернуть вооружения в ответ на расширение НАТО
    Основатель Blackwater назвал сторонников Украины в США идиотами
    Лавров сказал, когда закончится конфликт на Украине
    Симоньян предложила Шольцу помощь
    Захарова рассказала о «теневом государстве» в Германии
    В Финляндии объяснили заявления о «праве» ВСУ атаковать Россию
    На Западе назвали способное устроить конец света российское оружие
    Мнения
    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Германия забыла о благодарности русским

    Казалось бы, Берлину пора остановиться. «Северные потоки» взорваны их ближайшими союзниками, на Украине реальных перспектив нет, экономика в жесточайшей рецессии, промышленность переезжает в США, а без неё и кооперации с Россией немецкое благосостояние невозможно. Но нет. Вместо того, чтобы спокойно отнестись к объединению русских и тем самым отдать долг России за 1990 год, Берлин пытается придумать, как взорвать «Крымский мост» с помощью ракет Taurus.

    16 комментариев
    Алексей Анпилогов Алексей Анпилогов Америку тяготит запрет ядерного оружия в космосе

    Обвинения России в якобы «полной готовности» российского космического оружия электромагнитного импульса могут говорить как раз об обратном – о том, что именно в США разработка таких вооружений вышла на финальную прямую.

    2 комментария
    Олег Хавич Олег Хавич Могильный дух польско-украинской «дружбы»

    Политичность, а вовсе не историчность, сознания нынешних польских властей укрепляет Киев в уверенности, что Варшавой можно помыкать. Как это сделал на днях Владимир Зеленский – публично вызвав на границу с Украиной президента и премьера Польши, чтобы те лично занялись проблемой разблокировки движения.

    2 комментария
    3 марта 2024, 10:20 • Экономика

    От нефти ждут исторический скачок

    Рынок нефти оказался на пороге перемен

    От нефти ждут исторический скачок
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Ольга Самофалова

    Нефтяные цены находятся на среднем уровне за последние 50 лет. Однако оставаться долго на таком уровне они не могут. Это значит, что нефтяной рынок стоит на пороге серьезных изменений: либо роста до 110 долларов либо обвала до 50 долларов за баррель. При каких условиях возможны такие сценарии, и какой наиболее вероятен?

    Сейчас цена Brent в 82 доллара за баррель близка к средней цене с поправкой на инфляцию за последние 50 лет. Однако за последние 50 лет нефть редко торговалась долго на таком среднем уровне. Длительные периоды цена была то выше, то ниже. Такой вывод делают аналитики «БКС Мир инвестиций» на основе динамики реальных цен на нефть с конца 60-х годов, то есть перед эмбарго, которое ввели арабские страны в 1973 году и запустили тем самым первый нефтяной кризис.

    «Цены на нефть находятся вблизи долгосрочных значений середины цикла. Однако история показывает, что цены редко задерживаются на среднем долгосрочном уровне, и относительно скоро можно ожидать ралли до 110 долларов за баррель или коррекции до 50 долларов», - считают аналитики «БКС Мир инвестиций». По их оценке, движение к 110 или к 50 долларам за баррель вполне возможно в течение нескольких лет. В любом случае «когда-нибудь спрос и предложение нарушат равновесие, и цены на нефть либо опустятся, либо существенно вырастут, чтобы устранить этот дисбаланс».

    «Я склонен согласиться с утверждением, что нефтяные котировки в ближайшее время ждет коррекция вверх либо вниз. Страны ОПЕК+ в последнее время проводят совершенно однозначную политику: их усилия направлены скорее на поддержание доходности, чем на балансировку рынка. США же, на мой взгляд, не сможет «выбросить» на рынок достаточно углеводородов, чтобы полностью парировать возможные эффекты. Так что, на мой взгляд, с наибольшей вероятностью цены в ближайший год будут стремиться к порогу в 110 долларов за баррель», - считает Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets.

    «Чтобы нефть пошла по восходящей траектории, необходим, во-первых, более высокий рост потребления, чем прогнозировался, прежде всего, в азиатских странах, Индии и Китае. Это возможно, например, если Индия начнет проводить активную автомобилизацию. Одновременно с этим должны снижаться объемы добычи нефти, причем, как в странах, входящих в ОПЕК, так и не входящих в ОПЕК. Речь идет не каком-то целенаправленном снижении, а именно о снижении как фундаментальном факторе, когда невозможно добывать больше», - рассуждает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    Фундаментальное падение добычи, по его мнению, вполне возможный сценарий, учитывая тот факт, что нефтяная отрасль уже много лет недоинвестирована из-за постоянного запугивания перспективами энергетического перехода к возобновляемым источникам энергии. В итоге крупных добычных проектов, где возврат инвестиций занимает много лет, становится все меньше.

    Впрочем, на первом этапе такое падение добычи может оказаться незаметным на общем фоне производства, и из-за вмешательства в рынок ОПЕК+, считает Юшков. «По мере истощения какого-то месторождения, например, в США, цена будет подрастать, но ОПЕК+ будет тормозить рост цен, чтобы не убить спрос. Для этого крупные участники – Россия, Саудовская Аравия, Ирак и другие могут увеличить добычу и компенсировать падение добычи в других странах, не входящих в ОПЕК», - объясняет эксперт ФНЭБ.

    По его оценке,

    средний уровень цены продержится долго именно благодаря существованию ОПЕК+, у которого есть инструмент регулирования предложения и цены: он не дает цене существенно упасть, и не дает цене существенно вырасти.

    Когда цена начинает падать, члены ОПЕК+ снижают добычу, и, наоборот, когда цена начинает расти – повышают добычу. Если, конечно, не прилетит каких-то «черных лебедей» в виде крупной революции в какой-либо стране или другое, замечает эксперт.

    «Я думаю, что за счет ОПЕК+ мы будем видеть довольно стабильную картину. Другой вопрос, какую цену ОПЕК будет считать справедливой: 70-80 долларов за баррель, 80-90 долларов или 90-100 долларов? Это вопрос открытый. Я думаю, что на сегодня ОПЕК+ считает приемлемым коридор в 80-90 долларов за баррель. И если реальная цена будет выходить за этот коридор либо вниз, либо вверх, то ОПЕК+ будет либо увеличивать, либо уменьшать объемы производства», - считает Игорь Юшков.

    Поэтому

    обвал нефтяных цен до 50 долларов за баррель в среднесрочной перспективе возможно скорее только при развале ОПЕК+,

    если стороны не смогут договориться о сокращении объемов производства, потому что один или несколько участников откажутся снижать добычу из-за нежелания сдавать долю на рынке, говорит эксперт.

    «Со стороны потребления представить себе глобальный кризис сейчас сложно. Наоборот, в условиях низких цен что на нефть, что на газ мы видим рост потребления. Только если каждый игрок начнет добывать по максимуму, тогда будет переизбыток предложения, и мы увидим понижение цены», - добавляет Юшков.

    Что касается российской экономики, то ей невыгодны никакие экстремальные сценарии – ни сверхвысокая цена на нефть, которая убивает спрос, ни сверхнизкая цена на нефть, которая убивает производство. Минфин запланировал бюджет на 2024 года с дефицитом в 1% ВВП исходя из курса доллара в 90 рублей и 70 долларов за баррель нефти Urals (и исходя из стоимости нефти марки Brent на уровне 75 долларов за баррель). «Поэтому Россию устроит коридор цены в 70-80 долларов за баррель. Если нефть будет торговаться ближе к 80 долларам, то это позволит нашему бюджету сверстаться без дефицита», - говорит Юшков.

    «Исторически Россия закладывала в бюджет заниженные параметры цены нефти, что позволяло активно накапливать резервы. Однако в этом году бюджетный прогноз по цене на нефть выглядит более рискованным, поскольку существует вероятность более низких цен в течение года», - считает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

    Впрочем, по его словам, важно, как долго низкие цены будут удерживаться. «Небольшие отклонения стоимости нефти от прогнозных значений можно компенсировать увеличением долга или средствами резервных фондов. Более заметный дефицит придется сокращать за счет секвестра, то есть урезания расходов бюджета», - говорит Евстифеев.

    Главное
    В Минобороны Германии оценили подлинность аудиозаписи переговоров военных
    В США назвали причину продвижения ВС России на Украине
    Атакованный британский сухогруз Rubymar затонул в Красном море
    Вован и Лексус оценили запись беседы военных ФРГ об ударах по Крымскому мосту
    Болгары Крыма назвали позором решение подарить Зеленскому меч хана Кубрата
    Умер народный артист России и Украины Валерий Ивченко
    Пугачева после выхода нового альбома обратилась к поклонникам

    От нефти ждут исторический скачок

    Нефтяные цены находятся на среднем уровне за последние 50 лет. Однако оставаться долго на таком уровне они не могут. Это значит, что нефтяной рынок стоит на пороге серьезных изменений: либо роста до 110 долларов либо обвала до 50 долларов за баррель. При каких условиях возможны такие сценарии, и какой наиболее вероятен? Подробности

    Перейти в раздел

    Шольцу придется ответить за Крымский мост

    В России обнародовали расшифровку аудиозаписи, на которой немецкие военные обсуждают возможность помощи ВСУ в нанесении удара по Крымскому мосту. Российский МИД уже потребовал объяснений от руководства ФРГ. Вопросы к Шольцу наверняка появятся и у немецкой прессы и общественности. Что на практике может означать опубликованная в России запись разговора немецких военных и к каким последствиям она может привести в самой Германии? Подробности

    Перейти в раздел

    Инцидент в Люберцах вскрыл две проблемы в российском обществе

    Владелица сети кофеен в Люберцах не пустила участников СВО в свое заведение. По факту происшествия уже начато расследование. Это не первый случай дискриминации ветеранов боевых действий. Как государству защитить солдат от подобных нападок? И что делать, если некоторые из военных сами ведут себя неподобающим образом? Подробности

    Перейти в раздел

    Подготовка Прибалтики к «войне с Россией» превращается в комедию

    Распространенная в странах Прибалтики истерика по поводу «предстоящего нападения России» выходит на новый уровень. Активисты и политики словно соревнуются в том, кто придумает самый нелепый способ «защиты от российской агрессии». Тут и призывы к массовому рытью укреплений, и к разбору железных дорог, и много других примеров подобного абсурда. Подробности

    Перейти в раздел

    Появление дрона в Петербурге потребует ответа

    В Санкт-Петербурге в результате падения обломков беспилотника пострадали два жилых дома. Целью дрона могла быть местная нефтебаза «Ручьи», которая находится примерно в километре от места ЧП. За медпомощью обратились несколько человек, оперативный штаб по расследованию инцидента возглавил губернатор Петербурга Александр Беглов. Для города это второй подобный случай с начала СВО. По версии экспертов, дрон мог быть доставлен в Россию с Украины, а затем запущен в сторону города. Подробности

    Перейти в раздел
    • Алексей Нечаев Алексей Нечаев
      Германия забыла о благодарности русским

      Казалось бы, Берлину пора остановиться. «Северные потоки» взорваны их ближайшими союзниками, на Украине реальных перспектив нет, экономика в жесточайшей рецессии, промышленность переезжает в США, а без неё и кооперации с Россией немецкое благосостояние невозможно. Но нет. Вместо того, чтобы спокойно отнестись к объединению русских и тем самым отдать долг России за 1990 год, Берлин пытается придумать, как взорвать «Крымский мост» с помощью ракет Taurus.

      16 комментариев
    • Алексей Анпилогов Алексей Анпилогов
      Америку тяготит запрет ядерного оружия в космосе

      Обвинения России в якобы «полной готовности» российского космического оружия электромагнитного импульса могут говорить как раз об обратном – о том, что именно в США разработка таких вооружений вышла на финальную прямую.

      2 комментария
    • Олег Хавич Олег Хавич
      Могильный дух польско-украинской «дружбы»

      Политичность, а вовсе не историчность, сознания нынешних польских властей укрепляет Киев в уверенности, что Варшавой можно помыкать. Как это сделал на днях Владимир Зеленский – публично вызвав на границу с Украиной президента и премьера Польши, чтобы те лично занялись проблемой разблокировки движения.

      2 комментария
    Перейти в раздел

    • Еще один антироссийский шаг Армении

      Власти Армении, ранее «заморозившие» членство республики в ОДКБ, выступили с очередной антироссийской инициативой: убрать российских пограничников из аэропорта Еревана. Как они там вообще оказались? И чего добиваются армяне?

    • Шольц выдал грязную тайну НАТО

      Канцлер Германии Олаф Шольц выдал секрет британских и французских властей, который они хотели скрыть от населения: их военные участвуют в конфликте на Украине и наводят дальнобойные ракеты на цели в России. Но Шольц не просто проговорился. Его зажали в угол.

    • Макрон опозорился на весь мир

      Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что страны ЕС и НАТО могут отправить своих военных на Украину, обернулось для него настоящим позором. Оказалось, что у Макрона в этом вопросе вообще нет союзников, кроме того, нет армии, способной даже защищаться, а не то что угрожать России.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как провалились попытки международной изоляции России

      2023-й стал годом значительной дипломатической активности России – и прежде всего с дружественными странами и регионами мира. О ключевых внешнеполитических контактах Москвы в 2023 году – в нашей инфографике.

    • Как будет обеспечена независимость российского авиатранспорта

      Россия приняла масштабную программу возрождения отечественного авиапрома. Начинается производство сразу нескольких авиалайнеров полностью российского производства. Об этих планах и перспективах – в нашей инфографике.

    • Как растет ракетный залп носителей ракет «Калибр» ВМФ России

      Ракеты «Калибр» стали одним из главных ударных инструментов российского Военно-морского флота. Однако масштаб нанесения ущерба противнику прямо зависит от величины залпа – возможности одновременного пуска ракет из расположенных на кораблях пусковых ячеек, а значит, наличия соответствующих кораблей-носителей. Как растет залп «Калибров» – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Эммануэль Бонапартович Макрон стал посмешищем

      Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил отправить западных военных на Украину воевать с Россией. Но в списке самоубийц оказался только Макрон, но не как самый смелый, а как самый глупый. Другие западные лидеры предпочли не «макронить».

    • Первый «Абрамс» сожжен российскими войсками

      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

    • Россия бананами остановила поставки оружия ВСУ

      Эквадор отказался отправлять вооружения Украине через США, хотя несколько недель назад планировал сделать это под видом металлолома. Ожидаемое недовольство Москвы было подкреплено решением России запретить поставку бананов из Эквадора. А для усмирения Эквадора потребовались считанные дни.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............