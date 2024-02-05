  • Новость часаФСБ предотвратила подрыв машины с одним из руководителей Крыма
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    ФСБ показала кадры задержания подозреваемых в покушении на одного из руководителей Крыма
    Украину не испугали риски использования списанных Канадой нестабильных ракет
    Тренер Жулин допустил, что Валиевой могли подсыпать допинг
    У короля Великобритании Карла III обнаружили рак
    Депутат Рады: Залужный согласился стать послом в Великобритании
    Американские сенаторы заговорили об исчезновении Украины
    Политолог оценил «на троечку» работу отставленного правительства Казахстана
    ЕС решил ограничить передвижение дипломатов РФ «символическими санкциями»
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Защитить детей от вопиющего безумия трансгендерной идеологии

    Всемирная организация здравоохранения выступает уже не за достижения медицинской науки, а за идеологию. Это проявляется, в частности, в том, что трансгендерность выводится из числа психических расстройств, хотя несомненно таковым является.

    4 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Американский истеблишмент ставит на Ники Хейли

    Разумеется, у американского истеблишмента есть план на предстоящие выборы. И не один: разные планы на разные сценарии развития событий до гражданской и мировой войны включительно. Но в приоритете, очевидно, наименее затратные, наиболее предсказуемые из них.

    15 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв ЕС предсказуемо продавил Орбана на помощь Украине

    Евросоюз одобрил выделение Украине 50 млрд евро помощи, что было совершенно предсказуемо. Для того, чтобы ЕС пересмотрел свой подход к России и Украине, российская армия должна сильно продвинуться на полях СВО.

    4 комментария
    5 февраля 2024, 23:50 • Экономика

    Россия пополняет казну и резервы

    Россия пополняет казну и резервы
    @ Алексей Куденко/РИА Новости

    Tекст: Ольга Самофалова

    Нефтегазовые доходы России продолжили расти в начале года. Появившиеся дополнительные деньги позволили возобновить пополнения резервов страны. Однако ситуация сложилась неоднозначной, и риски для снижения доходов страны никуда не делились. Почему доходы России растут и что может этому помешать?

    Минфин отчитался о росте доходов бюджета в начале года. Там посчитали, что в феврале федеральный бюджет может получить 195,4 млрд рублей дополнительных нефтегазовых доходов. На фоне этих ожиданий Минфин с 7 февраля по 6 марта планирует направить на покупку иностранной валюты/золота в рамках бюджетного правила 73,2 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 3,7 млрд рублей.

    В январе нефтегазовые доходы бюджета уже увеличились в 1,6 раза в годовом выражении до 675,2 млрд рублей против 425,5 млрд рублей в январе 2023 года. При этом налоговые поступления в январе сократились до 675,2 млрд рублей против 970 млрд рублей в декабре 2023 года. Хотя в прошлом году бюджет получил почти в два раза больше доходов от налогов на добычу и экспорт нефти и газового конденсата (НДПИ, экспортная пошлина и налог на добавленный доход (НДД) от добычи углеводородов) – 770,8 млрд рублей (в сравнении с 2022 годом).

    «Рост нефтегазовых доходов бюджета РФ в январе 2024 года во многом объясняется низкой базой прошлого года. Рублевая цена барреля нефти в прошлом месяце составила в среднем чуть выше 6 тыс. рублей, при этом в январе прошлого года она была на 32% ниже этого значения», – объясняет начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

    В первом квартале прошлого года доходы бюджета резко упали. Это стало логичной реакцией на снижение цен на нефть и, конечно, же на санкции против российской нефти и нефтепродуктов. Чтобы перенаправить сырьевые потоки с европейского на азиатское направление потребовалось время – смена логистика, формирование специального флота для перевозки наших ресурсов, согласование тонкостей с покупателями, урегулирование финансовых и страховых тонкостей. Все это отразилось на нашем экспорте и соответственно доходах бюджета в первом квартале прошлого года.

    Что касается снижения налоговых поступлений в январе по сравнению с декабрем, то это может быть связано с сезонностью. «В декабре объем к уплате страховых взносов и НДФЛ традиционно выше. Более того, в декабре значительную долю в налоговых поступлениях занимает налог на прибыль из-за разницы фактического и анонсированного показателя прибыли организаций. В январе меньшее число рабочих дней и, как правило, деловая активность заметно меньше других месяцев», – говорит Евстифеев.

    Еще одна причина роста нефтегазовых доходов в первые два месяца этого года – это снижение дисконта российской нефти.

    «Рост объема дополнительных нефтегазовых доходов в феврале 2024 года, по всей видимости, обусловлено сокращением дисконта цены на Urals к основным бенчмаркам. В настоящее время дисконт Urals к Brent составляет около 12 долларов»,

    – объясняет Николай Дудченко, аналитик ФГ «Финам».

    Впрочем, Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global, оценивает январские данные по нефтегазовым доходам неоднозначно. «С одной стороны, 675,2 млрд рублей. нефтегазовых доходов, которые бюджет получил в январе текущего года – это успешный результат, который почти на 60% превысил объем нефтегазовых доходов бюджета в январе 2023 года и на 4% аналогичный показатель декабря 2023 года. Но, с другой стороны, объем доходов от экспорта нефти и газа оказался ниже плана на 122 млрд рублей или на 38%. Снижение налоговых поступлений добавляется к относительно негативной стороне. Поэтому о резком росте доходов бюджета говорить не приходится, скорее, доходная часть бюджета восстанавливаются медленно и недостаточно стабильно», – полагает Мильчакова.

    Эксперт указывает на снижение стоимости нефти Brent в январе почти на 6%, что наверняка стало одним из факторов недополученных доходов бюджета по сравнению с планом.

    «Цены российской нефти, учитывая не только Urals, но и ESPO, которая продается практически без дисконта к Brent, в январе, по нашей оценке, оказались примерно на 13-15% ниже, чем в декабре. В среднем российская нефть продавалась в январе по 65-70 долларов за баррель.

    К этому также добавилось плановое сокращение добычи нефти и, вероятно, сокращение импорта российской нефти Индией из-за ужесточения санкций. Поэтому бюджет и недополучил нефтегазовые доходы», – рассуждает Мильчакова.

    Впрочем, в 2023 году средняя цена нефти марки Urals составила почти 63 долларов за баррель (что выше потолка цен в 60 долларов). Это ниже, чем стоимость нефти в январе 2024 года.

    По первым месяцам года очень сложно говорить о том, справится ли бюджет РФ в целом в этом году с расходами и доходами, и какой будет дефицит. Первый квартал не всегда может быть показательным. В прошлом году по первому кварталу рисовался страшный дефицит бюджета. Но потом ситуация настолько стабилизировалась, что по итогам 2023 года федеральный бюджет был исполнен с дефицитом в 1,9% ВВП, тогда как по плану стояло 2% ВВП.

    «В бюджет 2024 года заложена рублевая цена барреля нефти на уровне 6,4 тыс. рублей, что на 16% выше 2023 года. При снижении цен на нефть и среднесрочном отклонении рублевой цены барреля дефицит бюджета может быть выше запланированных 1,6 трлн рублей», – говорит Евстифеев.

    Собственно, не очень благоприятная ценовая конъюнктура, складывающаяся на энергетическом рынке, – один из главных рисков для бюджета на данный момент, отмечает Николай Дудченко.

    «Мы видим, что ряд стран активно стремятся наращивать добычу, нивелируя тем самым соглашение OПЕК+ о сокращении добычи нефти. Это приводит к тому, что цена на нефть находится под давлением»,

    – говорит эксперт.

    Второй риск, по его словам, – это усиление санкционного давления на Россию. Он напоминает, что в прошлом году возникали сложности с доставкой российской нефти марки Sokol в индийские порты. В январе этого года поставки российский нефти в Индию снизились на 9%, однако пока это не критично: Россия продолжает оставаться крупнейшим поставщиком нефти в Индию.

    Как бы то ни было, в январе Россия получила сверхдоходы от нефти и газа – от цены нефти выше 60 долларов за баррель, именно поэтому Минфин вернулся к покупкам валюты для пополнения ФНБ, то есть наших резервов. «Это может в феврале несколько ослабить рубль, хотя сильного обвала и роста доллара до 100 рублей, пока действует требование об обязательной продаже экспортерами валютной выручки, мы этой зимой не ожидаем», – заключает Мильчакова.

    Главное
    Россия запросила срочное заседание СБ ООН из-за удара ВСУ по Лисичанску
    В парламенте Венгрии сорвано голосование по приему Швеции в НАТО
    Мизулина назвала дату начала блокировки VPN-сервисов
    Захарова назвала «Санта-Барбарой» эпопею с отставкой Залужного
    На западе Украины отказались демонтировать панно с советскими солдатами
    Названы самые матерящиеся районы Москвы
    Украинка отказалась от титула «Мисс Япония»

    Китайские автоконцерны развяжут ценовые войны в России

    Первый месяц года обычно считается провальным на автомобильном рынке. Однако в этом году январь оказался неожиданно бурным: было продано на 62% больше новых легковых машин. Конкуренция среди китайцев только нарастает. Удастся ли авторынку повторить бурный рост прошлого года? И почему это во многом зависит от действий Центробанка? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина стала предметом торга и шантажа внутри ЕС

    Евросоюз с опозданием в полтора месяца согласовал выделение Украине 50 млрд евро. Однако эта сумма отправится офису Зеленского не сразу, а частями и при соблюдении ряда условий, которые Брюсселю навязал Виктор Орбан. В чем заключается суть этих условий и сможет ли Украина тем самым закрыть дыры в своем бюджете? Подробности

    Перейти в раздел

    Командир отряда «Днестр»: Участвуем в СВО ради спасения Молдовы

    «Молдаване приходят добровольцами в наш отряд с тем, чтобы быть готовыми защищать свои интересы. Эти интересы прямо связаны с победой России в ходе спецоперации». Командир добровольческого казачьего отряда «Днестр» и лидер молдавской Партии регионов Александр Калинин объяснил газете ВЗГЛЯД, как и зачем он организовал собственное подразделение в зоне спецоперации. Подробности

    Перейти в раздел

    Грузия встала на сторону России в борьбе с украинским террором

    Грузинские спецслужбы утверждают, что фактически предотвратили теракт, который готовила Украина на территории России. В Грузии удалось перехватить взрывчатку, которую пытались переправить из Одессы в Воронеж. Как удалось обнаружить следы этого преступления и что это означает с точки зрения сотрудничества спецслужб России и Грузии? Подробности

    Перейти в раздел

    Удар ВСУ по Лисичанску вынуждает Россию двигать фронт за Днепр

    ВСУ вновь атаковали мирное население Донбасса. На этот раз в результате ракетного удара погибли 28 жителей Лисичанска в ЛНР. Эксперты отмечают – Украина планомерно пытается запугивать тех, кто когда-то выступил против киевских властей. Как России обезопасить новые регионы и почему западные страны становятся непосредственными соучастниками военных преступлений офиса Зеленского? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Грузины не дали взорвать Воронеж

      Спецслужбы Грузии утверждают, что перехватили груз американской взрывчатки, который начал свой путь в Одессе, а закончить должен был в Воронеже. Примерно таким же путем, из Одессы через Грузию, украинцы перевозили взрывчатку для подрыва Крымского моста. Почему грузинские спецслужбы решили помочь России?

    • Германия разонравилась немцам

      В Германии быстро растет количество желающих переехать в другую страну. В возрастной группе от 19 до 39 лет таких 36-37%, а еще полтора года назад было почти вдвое меньше. Причины такого положения вещей понятны, но для многих прозвучат, как откровение: сверхразвитость ФРГ осталась в прошлом.

    • Залужный пытается спастись

      Командующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал новую статью на английском языке, в которой пересмотрел собственное мнение о том, что боевые действия на Украине зашли в тупик. Чтобы остаться на своей должности, Залужный готов пообещать «перемогу», если ему дадут еще людей и роботов, а террор против России усилится.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Что дает России трасса М-12 Москва – Казань («Восток»)

      Открытая в декабре 2023 года автомагистраль Москва – Казань не просто связала несколько регионов страны. Она окажет значительное воздействие на общую социально-экономическую ситуацию во всей России. О важнейших таких эффектах – в нашей инфографике.

    • Развитие транспортной системы России в 2023 году

      Транспорт, одна из фундаментальных отраслей российской экономики, в 2023 году не просто выстоял, но и показал рост. Это касается и внутренних путей, и тех, что связывают Россию с внешним миром. О ключевых показателях достижений российского транспорта – в нашей инфографике.

    • Как растет популярность российских платежных систем

      Уход с российского рынка западных сервисов, обеспечивающих предоставление финансовых услуг, привел к расцвету отечественных платежных систем (банковских карт «Мир», системы быстрых платежей СБП, системы передачи финансовых сообщений СПФС). Взрывной рост их популярности – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

    • Трампу расставили ловушки по всей Америке

      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............