Зачем саудиты развязывают ценовую войну на рынке нефти

Tекст: Ольга Самофалова

Нефтяная госкомпания Saudi Aramco снизила февральские цены на нефть для всех своих покупателей во всех регионах. В частности, для Азии и США цена снизилась на два доллара за баррель. Для покупателей в Европе февральские цены снижены на полтора-два доллара в зависимости от сорта. Это довольно резкое снижение цены, которое моментально привело к падению мировых цен.

Так, 8 февраля фьючерсы на Brent на март упали на 3,35% – до 76,12 доллара за баррель, на нефть WTI – на 4,12%, до 70,77 доллара. На следующий день нефти удалось вернуть часть потерь. Определенную поддержку оказала приостановка добычи на крупнейшем в Ливии месторождении Аш-Шарара. Добыча в Ливии сократилась с 1,2 млн баррелей до 981 тыс. баррелей в сутки в начале января.

Однако действия Саудовской Аравии вызывают опасения о начале ценовых войн на нефтяном рынке. Зачем саудиты начали продавать свою нефть дешевле? Это решение идет вразрез с действиями ОПЕК+, которая сокращает производство и экспорт нефти, чтобы поднять цены на нефть. Комфортная цена для экспортеров нефти – 85-90 долларов за баррель нефти сорта Brent.

«Ситуация на рынке нефти остается сложной: несмотря на внешние риски, которые, казалось бы, должны позитивно отражаться на котировках, экономические факторы с переизбытком предложения пока перевешивают, и вместо роста мы наблюдаем обратную картину – цена на нефть снижается», – объясняет Николай Дудченко, аналитик ФГ «Финам».

Проблема в спросе и предложении: спрос не дотягивает до растущего предложения.

«На мировом рынке нефти усиливается конкуренция из-за значительного роста предложения нефти от стран, не входящих в соглашение ОПЕК+, прежде всего США. Это происходит на фоне того, что спрос в Китае не оправдывает ожидания.

В результате цены на нефть падают, этим и обусловлены скидки от Saudo Aramco для азиатских потребителей», – говорит старший директор по корпоративным рейтингам агентства «Эксперт РА» Филипп Мурадян. По его мнению, Саудовская Аравия, предоставляя скидки, дает сигнал рынку, что она больше не готова терять свою долю в продажах.

В то время как Саудовская Аравия вместе с другими членами ОПЕК+ сократила добычу в прошлом году, США, наоборот, ее нарастили на 1,01 млн баррелей в сутки – до 12,92 млн баррелей в сутки. Этот результат побил предыдущий рекорд в 12,31 млн баррелей, который был достигнут в 2019 году, когда начался COVID-19, но из-за пандемии Штатам пришлось сократить добычу в 2020-2022 годах. Теперь же она снова растет. В 2024 году США собираются поставить новый рекорд и произвести 13,21 млн баррелей в сутки.

«Существенно нарастив добычу, США, с одной стороны, придавили цены на нефть, а с другой – вынуждают Саудовскую Аравию сокращать добычу и в результате снижать выручку от нефтяного экспорта. Так, за прошлый год торговый баланс Саудовской Аравии снизился на 25,5%», – отмечает Дудченко. В последний раз саудовская нефтяная компания шла на такой шаг в 2022 году из-за того, что Россия нарастила импорт нефти в КНР. Тогда цены на сорта Arab Heavy и Arab Medium были установлены с самым большим дисконтом к Arab Light с 2014 года, напоминает эксперт.

Не исключено, что своим решением саудиты хотят улучшить дисциплину внутри ОПЕК. «Вполне может быть, что в Саудовской Аравии намекают на опасность возвращения яростной конкуренции на рынок. В таком случае проигравшими выступят такие страны, как Ангола, недавно решившая покинуть организацию. Одна Саудовская Аравия не сможет поддерживать баланс на рынке. Поэтому периодически другим участникам приходится напоминать необходимость сохранения дисциплины для сохранения стабильности на рынке», – не исключает Виталий Громадин, управляющий активами «БКС Мир инвестиций».

На этом фоне стали появляться прогнозы о резком падении нефтяных цен в 2024 году. Российский бизнесмен Олег Дерипаска заявил FT, что мировые цены на нефть снизятся еще на 20%. Это означает падение цен с текущих 76 долларов за баррель до 60 долларов. Причинами такого резкого падения Дерипаска называет, во-первых, устойчивый рост поставок нефти из стран, не входящих в ОПЕК+, а во-вторых, неопределенность экономических перспектив.

Мировая нефть по 60 долларов за баррель – это слишком мало как для Саудовской Аравии, так и для России. По экспертным оценкам, бюджет саудитов чувствует себя комфортно при цене 80-90 долларов за баррель. России нужна примерно такая же цена Brent или хотя бы не ниже 75 долларов, чтобы с вычетом дисконта сорт Urals стоил не меньше 60 долларов за баррель, которые заложены в бюджете.

Впрочем, экономисты пока не склонны строить столь пессимистичные прогнозы по нефти, как Дерипаска.

Ситуация может быстро измениться, например, в случае обострения конфликта на Ближнем Востоке,

отмечает Мурадян.

Проблема с Ближнего Востока никуда не исчезла. «Ситуация с йеменскими хуситами, обстреливающими танкеры в Красном море, окончательно так и не разрешилась. Это вынужден был признать и ВМФ США, сообщив, что операция «Страж процветания» призвана защитить все корабли, следующие по маршруту, однако патруль каждого корабля невозможен. Другими словами, компании должны действовать на свой страх и риск, что не добавляет оптимизма. А плавание в обход Африки, по расчетам компании Flexport, занимает на 25% больше времени», – отмечает Дудченко. Он считает, что цена на нефть марки Brent способна устоять на уровне выше 70 долларов за баррель.