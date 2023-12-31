2023 год принес России пять нефтяных достижений

Tекст: Ольга Самофалова

В обычной ситуации разворот нефтяных потоков России с Запада на Восток шел бы естественным путем не одно десятилетие. Но жесткое нерыночное вмешательство Запада внесло коррективы.



Первый итог: Россия перевела потоки экспорта энергоносителей с Запада на Восток. «Первая волна разворота на Восток прошла еще весной 2022 года. Вторая волна началась с 5 декабря 2022 года, когда были введены два типа санкций со стороны Евросоюза: эмбарго на морские поставки российской нефти и потолок цены. Россия окончательно уходит на азиатские рынки. Здесь никаких проблем не возникло: мы не снижали добычу в 2023 году из-за того, что не могли пристроить нефть. Было только политическое решение и решения внутри ОПЕК+ снизить объемы добычи и экспорта», – говорит Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

«Успешность перенаправления потоков российской нефти на азиатские рынки и неработоспособность потолка цен на нефть обусловлена самой сущностью рыночной экономики: если есть спрос – он будет так или иначе удовлетворен», – отметил старший директор по корпоративным рейтингам агентства «Эксперт РА» Филипп Мурадян.

Если с объемами экспорта проблем не возникло, то вот с финансовыми потерями Россия столкнулась сразу после введения эмбарго и потолка цены. Это был серьезный вызов – ведь именно в этом состояла главная цель ограничений Запада: сократить доходы российского бюджета от экспорта нефти и нефтепродуктов. Но радость западных политиков была недолгой. Скидка на российскую нефть к мировой Brent с 35 долларов за баррель в январе-феврале снизилась до 8-10 долларов в октябре. Это второй важный итог.

«Финансовые проблемы были значимыми, потому что когда началась вторая волна перестроения потоков экспорта, скидка на российскую нефть доходила до 35 долларов на каждый баррель. Во-первых, потому что нам нужно было перейти на азиатские рынки, а значит, вытеснить оттуда традиционных поставщиков. Чтобы нефть брали у нас, мы давали большую скидку.





Во-вторых, скидкой оплачивались санкционные риски. Поначалу не до конца было понятно, как покупать российскую нефть, как ее поставлять, страховать танкеры, как покупателям лучше брать ее – в российском порту или в порту отгрузки, например, Индии. Однако скидка снижалась на протяжении всего 2023 года, потому что снижалась неопределенность и риски, наладилась логистика, стало понятно, что российскую нефть можно перевозить, страховать и покупать. Плюс мы закрепились на рынках – и можно было снижать скидку», – рассказывает Игорь Юшков.

Третий итог: установленный Западом ценовой потолок на российскую нефть провалился. При потолке цены на нефть в 60 долларов, российская нефть продается значительно выше. В последнее время российскую нефть покупают по 80 и более долларов за баррель.

«В современном нефтяном рынке ни одна в стране в мире не может диктовать свои законы и вставлять искусственные барьеры на пути торговли. Всегда найдутся игроки, которые за дополнительную комиссию позволят обойти введенные запреты»,

– считает Мурадян.

«Российские нефтяники проявили чудеса адаптации благодаря отечественному флоту танкеров и страхованию транспортировки. Также помогла воля основных потребителей, прежде всего Индии и Китая, которые под давлением санкций выбрали для себя экономическую целесообразность», – подчеркнул Виталий Громадин, управляющий активами «БКС Мир инвестиций».

Запад обсуждал дополнительные методы борьбы со «сверхдоходами» российских нефтяников. В частности, предлагалось, чтобы Дания перестала пропускать танкеры с нашей нефтью. «Если Дания действительно перестанет пропускать танкеры без европейской страховки, то дисконт снова расширится. Правда, при этом пойдут в рост и цены на международных нефтяных рынках. Так что в итоге российские нефтяники могут потерять в объемах, но не в выручке», – говорит Громадин. То есть Запад снова не добьется своей цели.

В этом плане рычагов давления на нефтяной экспорт из России у Запада уже нет. Любые попытки ограничить физические потоки российский нефти на мировой рынок приведут к дефициту предложения нефти на мировом рынке, и, как следствие, к росту мировых цен.

То есть и США, и Евросоюзу придется покупать для себя нефть по более высокой цене, что разгонит их инфляцию и заставит ФРС и ЕЦБ снова повышать ставки и т.д. При этом, Россия продолжит получать все тот же доход – только от экспорта меньшего объема нефти. Сам Запад не заинтересован в таком сценарии.

Четвертый итог: Россия смогла восстановить доходы бюджета за счет экспорта нефти. В начале года, когда рынок трансформировался после санкций, в январе-феврале было резкое проседание по доходам. Бюджет верстался с большим дефицитом.

«В январе-феврале Минфин считал экспортную пошлину исходя из цены меньше 50 долларов за баррель. Поэтому ему был дан карт-бланш в поиске дополнительных доходов. В ряде отраслей подросла налоговая нагрузка, начали сокращать расходы и решили снизить выплаты по демпферу нефтяникам. В итоге осенью это решение было отменено во многом потому, что ситуация доходами изменилась: и скидка снизилась, и цены на нефть выросли, и мы стали зарабатывать больше, и жесткой экономики не требовалось», – заметил Юшков.

Доходы начали расти с июля, когда получили первый годовой максимум, а в октябре доходы уже удвоились и достигли 1,634 трлн рублей. Этот результат стал рекордным за 18 месяцев.

Лишь однажды в истории России объем поступлений оказалось выше – в апреле 2022 года – 1,8 трлн рублей. Будучи под санкциями Россия смогла еще и ставить рекорды по доходам от нефтегаза.

За 11 месяцев года доходы бюджета от нефтегазовой отрасли составили 8,226 трлн рублей, а это уже выше планового показателя на весь год в 8 трлн рублей. Данные же января-февраля говорили, что дотянуть даже до 8 трлн не получится. В целом нефтегазовые доходы бюджета снизились на 22,8%, так как перекрыть провальное первое полугодие полностью не удалось. Однако выручили ненефтегазовые доходы, которые выросли аж на четверть. В итоге в 2023 году ситуация будет даже лучше, чем планировали. Дефицит бюджета должен был составить по плану 2%, а в итоге Минфин ожидает всего 1%.

2023 год запомнится также взаимовыгодным сотрудничеством России с Саудовской Аравией, которая проигнорировала просьбу США – некогда своего главного геополитического союзника – снизить мировые цены на нефть. Это пятый важный итог.

«Саудиты не послушались США потому, что для них США становятся менее важным игроком. Когда в 2010-х годах в США произошла сланцевая революция, они начали отказывать именно от ближневосточной нефти, оставили импорт из Канады и Мексики. Если США снижают зависимость от ближневосточного региона, значит, он для них незначим, и им могут пожертвовать в собственных политических целях.

Теперь основной покупатель саудовской нефти – Китай, а это главный геополитический противник США. Если будет обострение конфликта США и Китая, то первое, что попытаются сделать США – устроить ресурсный голод Китаю, перекрыв поставки из Саудовской Аравии.

Поэтому, конечно, саудиты не хотят опираться на США», – объясняет Игорь Юшков.

И, разумеется, сотрудничество с Россией в рамках ОПЕК+ и рост цен на нефть выгодны Саудовской Аравии, так как их бюджет верстается, по оценкам экспертов, при стоимости нефти в 85-90 долларов за баррель. «В этом плане наши интересы с саудитами на данный момент совпадают. Нам тоже хотелось бы, чтобы цены на нефть подросли. Однако надо понимать, что как только наши цели начнут расходиться, то никто не будет жертвовать ради другого. Это ситуативный союз. Но пока мы одну сторону баррикад», – говорит Юшков.

К тому же Саудовской Аравии опасно поддерживать западные санкции против нефти, так как в любой момент они сами могут попасть в такую ловушку – найти за «что» для США не составит труда.

«Если бы возник прецедент, что страны Запада стали бы способны значительно ограничить доходы одного из крупнейших игроков на рынке – России – то это в долгосрочной перспективе могло бы представлять опасность самому ОПЕК, так как повод ввести санкции на страны с авторитарными режимами найдется всегда», – заключает Мурадян.