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    27 ноября 2024, 08:50 • Экономика

    Три сценария торговой войны Трампа с Китаем

    Три сценария торговой войны Трампа с Китаем
    @ Omar Martinez/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Самофалова

    Избранный президент США Дональд Трамп предпринял атаку на соседей – Мексику и Канаду, а еще, конечно, на своего основного экономического противника – Китай. Трамп пригрозил ввести пошлины на все товары из этих стран. Эксперты называют три варианта развития торговой войны между США и Китаем. Самый жесткий вариант неминуемо приведет к мировому кризису. Как это повлияет на Россию и российскую валюту?

    Дональд Трамп пообещал развязать торговую войну с соседями – Мексикой и Канадой, а также со своим глобальным экономическим конкурентом – Китаем. Он заявил, что введет пошлины в размере 25% на все товары из Мексики и Канады, ввозимые в США, в первый же день своего президентства в январе 2025 года. И в отдельном сообщении добавил, что установит дополнительную десятипроцентную пошлину на все товары из Китая, хотя в отношении ряда китайских товаров уже действуют пошлины.

    На этих новостях канадский доллар упал до четырехлетнего минимума, а песо торговалось близко к самому слабому уровню с 2022 года. Китайский юань немного снизился на офшорных торгах.

    Трамп представил новые пошлины как необходимые меры для борьбы с мигрантами и незаконным оборотом наркотиков через границу. Он обвинил Китай в невыполнении обещаний ввести смертную казнь для торговцев фентанилом, написав, что «наркотики поступают в нашу страну в основном через Мексику, в невиданных ранее масштабах».

    Развязывание торговой войны Трампом нельзя назвать неожиданным. Во время президентской кампании он обещал ввести масштабные тарифы как для союзников, так и для противников. Причем Трамп обещал куда более высокие пошлины: 60% – на все товары из Китая, а 20% – на товары из остального мира. Пока же для Китая он озвучил новые пошлины в 10%. Впрочем, это может быть только началом. Трамп объяснял, что повышение пошлин на импортные товары поможет вернуть в США производственные рабочие места и увеличить доходы правительства США.

    Введение пошлины серьезно ударит по автомобильной промышленности Мексики, а также по заводам, которые экспортируют в США электронику, пластмассы и другие промышленные товары. Торговля между странами в последние годы выросла до 800 млрд долларов в год, Мексика стала крупнейшим торговым партнером США.

    Пострадает также автомобильная промышленность Канады, которая очень сильно завязана на США. В Канаде уверены, что местные заводы не справятся с пошлинами в 25% и станут убыточными. Кроме того, Канада экспортирует в США нефть, газ и другие энергетические продукты, являясь крупнейшим поставщиком нефти в США. Повышение пошлин на них лишь повысит затраты самих Штатов и никак не поможет созданию новых рабочих мест в США. Хотя, возможно, Трамп рассчитывает на рост стоимости нефти, что сделает выгодным наращивание добычи внутри США.

    Эксперты выделают три возможных сценария развития событий. «Первый – наиболее жесткий сценарий. Дональд Трамп не только выполнит свои угрозы в отношении Китая и соседних стран Северной Америки, но еще и дополнит их пошлинами на импортные товары из Европы. Например, в качестве наказания за антимонопольные меры Еврокомиссии в отношении американских технологических гигантов», – говорит Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

    В этом случае сначала рухнут евро и юань, а потом Китай и Европа (и другие страны) начнут распродавать американские облигации по всему миру, что приведет к резкому падению доллара и даже, возможно, дефолту США по госдолгу, отмечает эксперт.

    «Экономика США упадет, начнется мировой экономический кризис, который негативно повлияет на все страны, включая Россию, так как обрушатся цены на нефть, металлы и другое сырье»,

    – говорит Мильчакова. Последствия от такой жесткой торговой войны невыгодны никому, в том числе самим Штатам.

    Второй сценарий – это введение все-таки частичных санкций против отдельных отраслей экономики Китай и некоторых других стран. Так уже действовал Байден, когда ввел пошлины на китайские чипы и автомобили.

    На Россию эти решения негативно не влияют. Наоборот, в какой-то мере торговая война между США и Китаем делает Пекин более сговорчивым на российском рынке. В частности, Китай стал поставлять в Россию больше чипов и автомобилей, которые попали под пошлины в США, и даже открывать производства в России. «Более того, если подобные санкции США затронут некоторых европейских производителей, например, автомобилей, то они снова захотят вернуться на российский рынок. Возможно, что более сговорчивыми и менее пугливыми станут также китайские банки, которые до сих пор опасаются переводить платежи из России за импорт из-за страха попасть под санкции США», – отмечает Мильчакова.

    Наконец, третий сценарий – самый оптимистичный. «Трамп использует такие жесткие аргументы исключительно, чтобы выторговать большую выгоду для американских высокотехнологических компаний, в частности для Tesla, Nvidia и многих других корпораций, а также для политической «торговли» с Мексикой по вопросам нелегальной миграции и с Канадой о поставках энергоресурсов по льготным ценам.

    Не исключено, что Трамп такими заявлениями просто валит юань и другие валюты, чтобы укрепить доллар, который, по его более ранним заявлениям, нуждается в том, чтобы оставаться ведущей мировой резервной валютой»,

    – рассуждает Наталья Мильчакова.

    «Далеко не факт, что Трамп реально выполнит свои угрозы. Возможно, это лишь его тактический ход перед будущими переговорами с торговыми партнерами. Определенные надежды вызывает выбор Трампом финансиста Скотта Бессента в качестве кандидата на пост главы Минфина – при нем, вероятно, экономическая и торговая политика Штатов будет более стабильной и сбалансированной, без резких и не очень оправданных шагов», – считает Игорь Додонов, аналитик ФГ «Финам».

    Развязывание торговых войн Трампом негативно сказывается на российском рубле, который и так находится в последние месяцы под сильным давлением, а во вторник перешагнул за 105 рублей за доллар. «Конечно, российским экспортерам слабый рубль выгоднее, чем слишком крепкий и дорогой рубль, но, с другой стороны, если курс рубля слишком непредсказуем, он невыгоден никому. Поэтому, на наш взгляд, Минфин и ЦБ РФ сейчас должны принять срочные меры по укреплению рубля – и не только в интересах населения и борьбы с инфляцией, но и для того, чтобы восстановить авторитет рубля среди дружественных стран: партнеров по БРИКС и ЕАЭС», – заключает Мильчакова.

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