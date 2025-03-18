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    Если человек «переобулся», он еще не стал нашим

    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    18 марта 2025, 08:44 Мнение

    Если человек «переобулся», он еще не стал нашим

    Наше динамичное время даст нам ещё немало поводов порассуждать о природе и свойствах ренегатства. И если с теми ренегатами, которые от нас перешли в лагерь противника, всё ясно, то как быть с теми, кто переметнулся к нам?

    Игорь Караулов Игорь Караулов

    поэт, публицист

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    Времена меняются. Если прежде мы говорили о том, как следует поступить с деятелями культуры, уехавшими, отвернувшимися от России, поддержавшими киевский режим, то теперь всё чаще встаёт вопрос о тех, кто решил вернуться, заявить о своей лояльности, вновь прислониться к тёплому боку Родины. Примем ли мы их обратно? И что им для этого надо совершить? Или достаточно просто сделать вид, что ничего не было?

    Причина появления этой новой темы понятна. За три года СВО Россия устояла, не рухнула и даже не слишком обеднела. Очевидно, что ни одному из «нетвойнистов» уже не удастся торжественно въехать на Красную площадь ни на натовском «Абрамсе», ни на хромой козе. В США намечается «отмена отмены» русской культуры, и неизвестно, сколько продержится русофобский бастион Европы. Украина уже не в моде, присяги в верности Киеву больше не требуют, а ЕСПЧ даже признал Украину – спустя 11 лет – ответственной за одесскую трагедию 02.05.2014. Вдобавок и USAID перестало кормить противников России за рубежом. В общем, можно уже не прятать патриотическую тельняшку под общечеловеческим костюмом. Можно даже шёпотом произнести «гойда». Особенно если это выгодно.

    В связи с этим любопытна активизация на нашем культурном горизонте художника и писателя Максима Кантора. В ближайшее время в России выходит его новый роман «Сторож брата». Вообще-то книги Кантора делаются по модели «Чего же ты хочешь?» Всеволода Кочетова: тенденциозный роман идей. В данном случае тенденция направлена главным образом против тех, кто поддерживает Украину. Получается, хорошая, нужная книга? Не будем торопиться.

    Идейная история Кантора сложна. Когда-то, на рубеже десятых годов, он прославился как один из самых ярких критиков либералов, «контемпорарного арта», «болотных протестов» и т.п. Потом что-то то ли случилось, то ли сломалось, и к 2014 году он подошёл обличителем России как «казарменного милитаристского государства». Русские для него стали «дикарями», погибшие в одесском Доме профсоюзов – «стадом», а «Бессмертный полк» – «культом вуду». А весной 2022 года Кантор организует в Люксембурге выставку в поддержку Украины под названием «Изнасилование Европы». Излишне уточнять, кто у него там главный насильник.

    И вот я читаю свежее интервью Максима Кантора в российской прессе. И там – ничего этого нет. Об отношении к нашей стране сказано просто: «Искренне любит Россию». То есть человек, лет десять поливавший нас грязью, ничего не хочет нам сказать, никак не желает объясниться. Зато хочет, чтобы его новый роман прочли и назвали эпохальным событием, ведь нигде, кроме России, этой продукции не надобно.

    Думаю, наше время даст нам ещё немало поводов порассуждать о природе и свойствах ренегатства. И если с теми ренегатами, которые от нас перешли в лагерь противника, всё ясно, то как быть с теми, кто переметнулся к нам?

    Вот ещё пример ясноглазого «переобувания». Музыкант Роман Билык (Рома Зверь) обратился в суд с иском к бывшему министру культуры Тверской области из-за отмены концерта в местном спорткомплексе, которая якобы причинила ущерб его «деловой репутации».

    При этом с 2014 года он принципиально не ездил в Крым, а в 2022 году осудил «вторжение России в Украину». Правда, летом 2023 года передумал и побывал в российском Донбассе. И вот теперь качает права как заправский зет-музыкант. А что же было раньше? А ничего не было, забудьте.

    Вспоминается и пример, который уже стал хрестоматийным. Украинская поэтесса Евгения Бильченко, которая в 2014 году поддерживала Майдан и конкретно националистов из «Правого сектора*» (признан в России террористической организацией), волонтёрила для украинских вояк во время АТО, а потом вдруг уехала в Санкт-Петербург... и стала ровно такой же пламенной патриоткой России. Теперь помогает нашим бойцам и очень хочет быть поэтическим голосом СВО.

    Казалось бы, всё в итоге хорошо, человек встал на правильную сторону, приносит пользу... Что же смущает?

    Я вообще-то не испытываю симпатии к заядлым охотникам на «переобувшихся», которые видят компромат даже в давнишних совместных фотографиях с теперешними иноагентами. И я допускаю, что идейный путь человека может быть непростым, что жизнь может заставить его искренне поменять убеждения. Меня лишь настораживает, когда ренегат, перелетая из лагеря в лагерь, и в своём новом лагере стремится выйти на первые места, не довольствуясь ролью рядового бойца. Тут, конечно, можно вспомнить притчу о блудном сыне, но хорошо, когда такой сын один. А если их становится больше, чем детей лейтенанта Шмидта?

    Более того, нередко ренегат – это не просто человек, который в конкретной ситуации делает конкретный идейный выбор. Это представитель определённого человеческого типа. Подчас такие люди питаются энергией ренегатства, превращают каждое своё «переобувание» в спектакль, используют его для привлечения к себе внимания и повышение своего общественного веса.

    Когда ты знаешь, что человек внутри себя ёрзает, норовит перевернуться с одного идейного бочка на другой, всякий раз стремясь устроиться поудобнее как минимум в моральном плане, а то и в материальном, сразу же пропадает интерес и к его текущей позиции, и к обосновывающим её выкладкам. В этом случае его траекторию начинаешь воспринимать как что-то вроде маниакально-депрессивного синдрома: вот вчера он был в либеральной фазе, сегодня в патриотической. А кем он будет завтра? Такой человек может написать хоть целый роман, наполненный рассуждениями о судьбах России – серьёзно относиться к его взглядам будет уже затруднительно.

    Уверен, нас ждёт мода на российский патриотизм. Мы на пороге этой моды. Вот уже весёлая компания отечественных миллионеров в Куршевеле заказывает халдею вынос шампанского с российским флагом – 20 тыс. евро за услугу! Между тем, мы всё ещё живём в информационном обществе, и каждая новость типа «такой-то стал патриотом», «такой-то теперь за наших» будет обсасываться как новостной повод.

    А в том, что человек все эти годы был за Россию, не изменял ей и работал на её благо, нет никакого новостного повода, тут поговорить не о чем. Но всё же хотелось бы, чтобы среди карнавала переобуваний и переодеваний мы не забывали о верных, о тех людях, благодаря которым сегодня не стыдно быть патриотом России.

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