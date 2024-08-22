Миграционный указ Путина стал имиджевым ударом по Западу

Переселенцы из Канады и Британии: Россия протянула руку помощи сторонникам традиционных ценностей

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

В понедельник президент РФ Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности. С 1 сентября иностранцы и лица без гражданства смогут получать по упрощенной схеме разрешение на временное проживание в России, если они не принимают политику своего государства, навязывающего деструктивные неолиберальные установки.

Указ предоставляет право получить разрешение на временное проживание без учета утвержденной правительством РФ квоты и без подачи документа, подтверждающего владение русским языком, знание истории России и основ российского законодательства.

Перечень государств определит правительство по представлению МИД. Российские духовно-нравственные ценности определены в подписанном в ноябре 2022 года указе Путина «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

«В последнее время, особенно после пандемии и начала СВО, в Россию потянулись граждане недружественных государств с целью поиска защиты от навязываемых в странах неприемлемых нарративов. Речь идет, в частности, о ювенальной юстиции, когда детей забирают из семей и отдают лицам нетрадиционной ориентации», – пояснила Мария Бутина, член комитета Госдумы по международным делам.

По ее словам, «передовиком» этих процессов является Германия. Из этой страны депутат ожидает наибольшее количество переселенцев. Далее идут страны Прибалтики, Канада, США, Италия и Франция: «Они понимают: если остаться в Германии или США – их детей будут воспитывать в рамках ЛГБТ*-нарративов. А на Западе многие не согласны с такой политикой».

Однако многие переселенцы сталкиваются с бюрократическими проблемами.

Среди них – непризнание дипломов об образовании, несоответствие школьных программ, сложности в получении апостиля, отсутствие каких-то справок. «Эти вопросы пока решаются в ручном режиме, а благодаря указу президента дело пойдет принципиально быстрее», – подчеркнула она.

«Кроме того, нынешний указ президента прекрасно сочетается с планами по ужесточению миграционной политики в России. У нас давным-давно пора разделить типы виз для различных мигрантов. В данном случае речь идет о гражданах из недружественных стран, тогда как контроль за притоком низкоквалифицированных мигрантов из азиатских стран действительно нужно ужесточать», – отметила политик.

«Такие миграционные решения, кстати говоря, для нашей страны были свойственны еще со времен Ивана III, когда в страну приглашались иностранные специалисты – итальянцы, шведы, поляки. Первые немецкие слободы и наземные указы у нас появились при Иване Грозном. Так что и Петр I не был пионером в этом вопросе», – напомнила собеседница.

«Рука помощи иностранцам»

«Переезд в Россию для меня был намного проще, чем для многих других людей с Запада, потому что я приехал по рабочей визе высококвалифицированного иностранного специалиста. Жилье на первые три месяца мне предоставил работодатель, а англоговорящие специалисты по кадрам сопровождали меня при решении иммиграционных вопросов», – рассказал Майк Джонс, британский журналист и блогер.

После начала СВО Джонс уехал в Донбасс работать военным корреспондентом, снимал сюжеты и брал интервью у местных жителей, которые пострадали от украинской агрессии. Его канал на YouTube заблокировали, а западные ресурсы назвали британца «российским пропагандистом».

«Указ Путина – это рука помощи иностранцам.

Он даст надежду отчаявшимся. Он поможет сломать ментальные барьеры тем, кто думал, что спасение и побег из Великобритании, ЕС, Канады, США и Австралии невозможен. В этих странах люди с традиционными ценностями столкнулись с унижением и, по сути, разрушением общества», – подчеркнул собеседник.

«Люди, которые были заинтересованы в переезде в Россию, но не могли этого сделать, теперь всерьез рассматривают идею убежища в стране, официально постановившей защищать детей, семью и основы традиционных религий. За минувшие сутки мне это сказали не один и не два человека», – рассказал журналист.

«Увезли детей от издевательств»

«Моя семья и другие переселенцы из Канады в восторге от указа Путина. Это начало большого пути России в сторону создания полноценной, грамотной миграционной политики. Но главное сейчас – не упустить то окно возможностей, которое открылось из-за ошибочной политики стран Запада», – рассказала Юля Ора, автор отраслевого Telegram-канала «Канадские возвращенцы».

«От чего бегут жители стран Запада? От антироссийской пропаганды, которая навязывается за границей. Украинская диаспора в Канаде в разы больше российской, и ее представители давят на русских, требуют извиняться, вставать на колени, критиковать СВО и другие решения российских властей. А государство этому как минимум не перечит и даже способствует», – рассказала она.

«Кроме того, в канадских детсадах ходят drug queen – одетые в женскую одежду здоровые волосатые мужики – и рассказывают детям сказки. Это противоречит не только основам мировых религий, но и просто здравому смыслу. Кстати, учителя в школах не имеют права обращаться к детям «он» и «она», а должны использовать местоимение «они»,

– объяснила спикер. «В итоге люди говорят: «Мы не хотим платить налоги в стране, которая поддерживает нацизм, сатанизм, содомию, издевательства над детьми. Мы уезжаем». Так поступили и мы», – пояснила Ора. При этом России следует активнее работать с потенциальными переселенцами из дальнего зарубежья и отделить «ценностную» миграцию от трудовой из Средней Азии.

«Кроме того, государству нужно наращивать просветительскую работу в российском обществе, потому что любая миграция вызывает у россиян недоверие. Нелишне будет организовывать мероприятия по адаптации иностранцев в российский социум, вместе ходить в театры, кино, музеи, проводить праздники», – продолжила собеседница.

«Имиджевый удар по Западу»

По сути, теперь в России появляется аналог иммиграционной визы, которую иностранцы смогут получить в консульствах. Но если назвать такие визы «иммиграционными» в тексте указа, тогда появится риск «скомпрометировать иностранцев, которые хотят переехать в Россию». «Многие боятся репрессивных действий со стороны правительств своих стран», – пояснил Тимур Беслангуров, специалист по миграционному праву.

По его словам, указ президента заметно упростит въезд и пребывание в России иностранцев из недружественных стран, однако это нововведение требует уточнения правил въезда в страну. «В США и ЕС есть много людей, которые могут быть провокаторами, подсадными утками или шпионами. Поэтому с каждым претендентом нужно проводить собеседование на уровне консульства, как это делается, например, в США», – детализировал эксперт.

Опытные сотрудники консульства даже интуитивно могут определить человека, который пытается что-то скрыть, в том числе это касается обычных преступников. «Например, из Франции может приехать выходец из Северной Африки, который в Париже поджигал машины. Зачем нам такие мигранты?» – указал он.

Собеседник также предложил изменить анкету для прибывающих в Россию иностранцев, дополнив ее согласием с тем, что Россия проводит СВО на Украине. Также необходимо указать: если иностранец на деле окажется сторонником экстремистских движений, то он будет депортирован. «Ну и, безусловно, всем нужно сдавать тест на ВИЧ и наркотики», – уточнил юрист.

«Что касается политического значения этого указа, то это сильнейший удар по США и, наверное, самый сильный ход Москвы после начала СВО. Ведь дело не в количестве приезжающих, а в качестве. Один условный Маск, переехавший из Техаса в Москву, нанесет США, кроме финансового, сильнейший имиджевый удар. Это будет первой новостью всемирной повестки», – объяснил Беслангуров.

«Ну а если говорить о количестве, то в США, по последним подсчетам, около 6 млн православных, и эта цифра очень быстро растет. Также там живут примерно 3 млн традиционных католиков, которые не признают догмат Римской католической церкви с ее дрейфом в сторону одобрения ЛГБТ. Во Франции также очень много традиционных католиков. Вот и думайте, какой резонанс может вызвать этот указ», – заключил Беслангуров.

*движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России