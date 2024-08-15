Россия вернет мировой спорт к нормальным ценностям

Tекст: Олег Исайченко

Олимпиада в Париже запомнилась скандалами и множеством негативных новостей: вместо состязания спортсменов под лозунгом «Быстрее, выше, сильнее» мы увидели культ так называемых новых ценностей Запада и абсолютное попрание моральных норм, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил в рамках дискуссии Экспертного института социальных исследований под названием «Деградация олимпийского движения: как Олимпиада стала разъединять?». По мнению эксперта, скандалы на ОИ поднимают вопросы о том, куда идет олимпийское движение и как к этому относиться России.

«То, что россияне и белорусы оказались за бортом ОИ – это, конечно, безобразие, русофобия и политизация спорта. Наши атлеты – это украшение любых соревнований. Мы будем делать все для того, чтобы восстановить их права», – сказал министр спорта Михаил Дегтярев. Он также выразил надежду на кадровые изменения в Международном олимпийском комитете.

«Президент МОК объявил о завершении карьеры руководителя. Было бы правильно, если организацию возглавил представитель традиционных ценностей из стран Глобального юга. Поэтому «дверью хлопать» мы не будем. Мы из МОК не уходили. Может ли ситуация измениться? Уверен, что изменится», – пояснил Дегтярев.

Однако надежды на нормализацию ситуации в МОК не мешают России заниматься созданием альтернативы ОИ. «Для спортсменов важно понимать: если они не могут участвовать в Играх, тогда у них есть иные возможности участия в других турнирах. Это дало бы им уверенность в завтрашнем дне», – сказал гроссмейстер Сергей Карякин.

Он отметил, что недавно прошедшие Игры Дружбы и турниры БРИКС – правильное начинание. К тому же, Россия способна проводить мероприятия на высшем уровне, о чем свидетельствует опыт той же Олимпиады-2014 в Сочи. Особое значение приобретают и соревнования внутри страны. К ним, как считает Карякин, необходимо подключать атлетов из других государств.

«В этом контексте стоит отметить положительный опыт, который уже реализуется в шахматах. Турнир «Шахматные звезды» собрал сильнейших мастеров мира, также прошел масштабный детский фестиваль. Уверен, что подобные форматы имеют большое будущее и могут быть применены в различных видах спорта», – полагает гроссмейстер.

Участники дискуссии обратили внимание на гендерные и ценностные скандалы Олимпиады. «Например, женский спорт изначально сосредотачивал вокруг себя огромное количество скандалов. Еще в 20-30-е годы было противостояние американских бегуний, которые, как позднее выяснилось, оказались мужчинами», – напомнил Глеб Кузнецов руководитель Экспертного совета ЭИСИ.

Позже, начиная с 60-х годов, спортсмены проходили тесты, «и никаких негативных эмоций это ни у кого не вызывало». «Однако сейчас все встало с ног на голову. Тесты стали запрещать. Но женские ассоциации, естественно, не очень этим довольны и пытаются ограничить присутствие на женских соревнованиях людей с высоким уровнем тестостерона», – добавил эксперт.

Поразительно и то, что «обсуждение биологии теперь объявляется кремлевским нарративом».

«Спорт – это история про справедливость и честную соревновательность, которая сейчас отсутствует. С другой стороны, мы видим, что Россия не на словах, а на деле защищает даже не консервативные ценности, а нормальные человеческие ценности, ценности честного спорта, и торжество науки», – подчеркнул Кузнецов.

Очевидно, что Олимпийское движение нуждается в переосмыслении, в возвращении к своим корням и духу, согласился политолог Алексей Мартынов. «В этой связи большинство жителей Земли с надеждой смотрят на Россию, полагая, что именно мы сможем его восстановить. Мне кажется, нам нужно двигаться вперед и отстаивать право быть нормальными людьми, в том числе – в спорте», – полагает он.

«К тому же, Игры без России в нынешнем виде потеряли смысл, потому что те, кого туда допустили, соревнуются уже не с лучшими из лучших, а с теми, кого не боится руководство их стран; с теми, кто удобен и готов отказаться от своих ценностей», – добавил Матвей Зубалевич, актер и продюсер кинокомпании AP Entertainment.

«Хорошо, что у нас есть возможности, силы и ресурсы организовывать соревнования стран БРИКС.

Я присутствовал на разных играх, был удивлен тем количеством стран, которые, несмотря ни на что, откликнулись, приехали. Был удивлен той атмосферой дружбы, добра, а самое главное, чего сейчас нет и не было на Олимпийских играх, это честной, конкурентной, спортивной борьбы», – рассказал Зубалевич.

Эксперты также обсудили ближайшие спортивные планы России. По словам министра Дегтярева, Москва намерена развивать в том числе двухсторонние форматы соревнований: «Например, российско-китайские юношеские зимние игры пройдут в нашей стране в январе 2025 года на Сахалине. На 2026 год мы планируем провести летние российско-китайские детско-юношеские соревнования, предварительно местом проведения выбран Калининград».

Он напомнил, что недавно завершились «Международные игры. Дети Азии», где собрались 24 страны. «Это была отличная возможность для детей проявить себя. Кроме того, игры Союзного государства России и Белоруссии уже включены в график, и они пройдут в следующем году по десяткам дисциплин», – рассказал министр.

«Таким образом, у спортсменов есть возможности для получения опыта и практики соревнований. Что касается игр БРИКС, то президент России поручил нам приравнять победу на этих играх к чемпионатам мира», – отметил Дегтярев. В экспертном сообществе это решение приветствовали, так как оно повысит статус и престиж соревнований.