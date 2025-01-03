Каких новых веяний нам ожидать в русской литературе в наступившем году? Многое зависит от того, удастся ли завершить СВО. Все мы хотим мира, но если он наступит, придёт пора для более глубокого осмысления того, что произошло с нами за эти годы, и для сшивания разорванного литературного пространства на новых принципах.0 комментариев
Премьер Гренландии заявил о желании добиться независимости от Дании
Премьер Гренландии в новогодней речи заявил о желании добиться независимости от Дании
Премьер-министр Гренландии Мюте Эгеде выступил с заявлением о необходимости стремиться к независимости от Дании, отметив, что решение должно приниматься народом.
Премьер-министр Гренландии Мюте Эгеде считает, что остров должен стремиться к независимости от Дании, передает Reuters.
В своей новогодней речи Эгеде подчеркнул: «История и нынешние условия показали, что наше сотрудничество с Данией не привело к созданию полного равенства. Пришло время нам самим двигаться вперед и строить будущее, в том числе в отношении того, с кем мы будем тесно сотрудничать и кто будет нашими торговыми партнерами», передает ТАСС.
Эгеде отметил, что решение о независимости должно приниматься народом Гренландии, однако он не уточнил, когда может состояться соответствующее голосование.
Гренландия, бывшая датской колонией до 1953 года, сейчас является самоуправляемой территорией Дании. В 2009 году остров получил право провозгласить независимость путем голосования. В 2023 году правительство Гренландии представило первый проект конституции.
В последние годы в Гренландии набирает силу движение за независимость, отчасти из-за разоблачений неправомерных действий датских властей в XX веке. Кампания по принудительному контролю рождаемости, начатая в 1960-х годах, вызвала значительный резонанс.
Хотя большинство из 57 тыс. жителей Гренландии поддерживают независимость, существуют разногласия по поводу сроков и влияния данного шага на уровень жизни.
Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Дании решило выделить значительные средства на укрепление обороны Гренландии после заявлений Дональда Трампа о необходимости контроля США над территорией
Заявления избранного президента США Дональда Трампа о возможном присоединении Гренландии, Канады и Панамского канала могут оказаться частью стратегии противодействия влиянию России и Китая, пишет Washington Post.
Между тем российский посол в Норвегии Николай Корчунов выразил обеспокоенность тем, что инициатива избранного президента США Дональда Трампа по покупке Гренландии может спровоцировать напряженность в арктическом регионе.