Премьер Гренландии заявил о желании добиться независимости от Дании

Премьер Гренландии в новогодней речи заявил о желании добиться независимости от Дании

Tекст: Мария Иванова

Премьер-министр Гренландии Мюте Эгеде считает, что остров должен стремиться к независимости от Дании, передает Reuters.

В своей новогодней речи Эгеде подчеркнул: «История и нынешние условия показали, что наше сотрудничество с Данией не привело к созданию полного равенства. Пришло время нам самим двигаться вперед и строить будущее, в том числе в отношении того, с кем мы будем тесно сотрудничать и кто будет нашими торговыми партнерами», передает ТАСС.

Эгеде отметил, что решение о независимости должно приниматься народом Гренландии, однако он не уточнил, когда может состояться соответствующее голосование.

Гренландия, бывшая датской колонией до 1953 года, сейчас является самоуправляемой территорией Дании. В 2009 году остров получил право провозгласить независимость путем голосования. В 2023 году правительство Гренландии представило первый проект конституции.

В последние годы в Гренландии набирает силу движение за независимость, отчасти из-за разоблачений неправомерных действий датских властей в XX веке. Кампания по принудительному контролю рождаемости, начатая в 1960-х годах, вызвала значительный резонанс.

Хотя большинство из 57 тыс. жителей Гренландии поддерживают независимость, существуют разногласия по поводу сроков и влияния данного шага на уровень жизни.

Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Дании решило выделить значительные средства на укрепление обороны Гренландии после заявлений Дональда Трампа о необходимости контроля США над территорией

Заявления избранного президента США Дональда Трампа о возможном присоединении Гренландии, Канады и Панамского канала могут оказаться частью стратегии противодействия влиянию России и Китая, пишет Washington Post.

Между тем российский посол в Норвегии Николай Корчунов выразил обеспокоенность тем, что инициатива избранного президента США Дональда Трампа по покупке Гренландии может спровоцировать напряженность в арктическом регионе.