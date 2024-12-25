Дания решила укрепить оборону Гренландии после заявлений Трампа

Tекст: Мария Иванова

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен объявил о выделении значительных средств на оборону Гренландии, передает Би-би-си. Решение было принято после заявления избранного президента США Дональда Трампа, который подчеркнул необходимость контроля Вашингтона над Гренландией.

Министр Поульсен уточнил, что сумма на оборону составит «двузначную сумму в миллиардах» крон. Хотя точная сумма не была названа, местные СМИ оценивают ее в 12-15 млрд крон, что эквивалентно 1,7-2 млрд долларов. На эти средства Дания планирует приобрести два новых корабля и два беспилотника дальнего радиуса действия, отмечает ТАСС.

Кроме того, Дания намерена увеличить численность личного состава Арктического командования в столице Гренландии – Нууке. Также планируется модернизация одного из гражданских аэропортов для обслуживания истребителей F-35.

Поульсен отметил: «Мы много лет не инвестировали в Арктику в достаточном объеме, теперь мы планируем усилить присутствие».

Ранее источники, близкие к избранному президенту США Дональду Трампу, подтвердили его намерения приобрести Гренландию и вернуть контроль над Панамским каналом, при этом премьер-министр Гренландии Мюте Эгеде заявил, что остров не будет продан.

Сын Дональда Трампа Эрик опубликовал в соцсетях изображение, на котором его отец покупает Канаду, Гренландию и Панамский канал.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что Трамп хочет увеличить США вдвое за счет этих территорий.