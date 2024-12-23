Разогнав НЛО-манию до предельных масштабов, представляемое демократами глубинное государство может создать Трампу проблему, которая затмит собой и серьезнейшие внутренние и внешние вопросы, ударив по дееспособности администрации нового президента.4 комментария
Премьер Гренландии заявил Трампу, что остров не продается
Премьер Гренландии отверг возможность продажи острова после заявления Трампа
Премьер-министр Гренландии Мюте Эгеде решительно заявил, что остров не будет продан, несмотря на слова избранного президента США Дональда Трампа о важности владения и контроля над Гренландией.
«Гренландия наша. Мы не продаемся и никогда не будем продаваться», – заявил он в интервью агентству Ritzau, передает ТАСС.
При этом Эгеде подчеркнул, что Гренландия должна сохранять открытость для сотрудничества и торговли со всем миром, особенно с ближайшими соседями.
Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил, что ради национальной безопасности и свободы во всем мире США считают необходимыми владение и контроль над Гренландией.