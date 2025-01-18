Маск поддержал лозунг кандидата АдГ для Европы

Илон Маск повторил лозунг кандидата АдГ Алисы Вайдель о величии Европы

Tекст: Мария Иванова

Маск опубликовал на своей странице в социальной сети X лозунг, ранее провозглашенный кандидатом на пост канцлера Германии от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алисой Вайдель, сообщает РИА «Новости».

Вайдель адаптировала известный слоган Дональда Трампа «Make America great again!» («Сделаем Америку снова великой!»), заменив слово «Америка» на «Европа». Маск повторил этот лозунг, написав в своем аккаунте: «Сделаем Европу вновь великой!»

20 декабря 2024 года Маск выразил уверенность в том, что только АдГ способна спасти Германию, что вызвало резкую реакцию канцлера Олафа Шольца. Шольц указал на то, что мнение Маска не является хорошим политическим советом, и выразил уверенность, что все остальные демократические партии страны с ним согласны. Маск, в свою очередь, назвал Шольца «некомпетентным дураком» и призвал его уйти в отставку, комментируя реакцию Шольца на теракт в Магдебурге.

Ранее Маск опубликовал статью в немецкой газете Welt, в которой заявлял, что АдГ – единственная партия, способная спасти Германию от превращения в «тень своего прежнего я». Статья вызвала бурные обсуждения в Германии, и глава отдела мнений Welt Ева Мари Когель подала заявление об увольнении после ее выхода. Кандидат в канцлеры от Христианско-демократического и Христианско-социального союзов Фридрих Мерц охарактеризовал публикацию как беспрецедентное вмешательство в выборы Германии.

Президент Франции Эммануэль Макрон также заявил, что Маск вмешивается в выборы в Германии и других странах, используя свои соцсети.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Маск взломал правила европейской политики.