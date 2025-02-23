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Мерц объявил о победе ХДС/ХСС на выборах в бундестаг
Кандидат в канцлеры Германии Мерц объявил о победе ХДС/ХСС на досрочных выборах в немецкий парламент
Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов победил на досрочных выборах в бундестаг, заявил кандидат в канцлеры Германии от ХДС/ХСС Фридрих Мерц и призвал к скорейшему формированию правительства.
«Мы, ХДС/ХСС, победили на этих выборах в бундестаг 2025 года», – приводит слова Мерца ТАСС.
Выступая в штаб-квартире ХДС в Берлине, он подчеркнул, что важно как можно скорее сформировать «дееспособное правительство» Германии. «Мир там, снаружи, не ждет нас», – добавил он. Мерца также отметил, что осознает ответственность и понимает, что задача формирования правительства будет непростой.
Как писала газета ВЗГЛЯД, нынешний канцлер Германии Олаф Шольц признал поражение социал-демократов на выборах. По результатам exit poll, блок ХДС/ХСС может занять 186 из 630 мест в бундестаге, в то время как «Альтернатива для Германии» рассчитывает на 131 мандат, а социал-демократы могут получить лишь 107 мест. Явка на выборах достигла рекордных 83%.