  • Новость часаExit poll: Блок ХДС/ХСС лидирует на выборах в парламент Германии с 29%
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    Многие десятилетия Куба преодолевает тяготы американских санкций с присущим кубинцам оптимизмом. И современная повестка все сильнее проникает в старую Гавану. Став страной – партнером БРИКС, Куба вновь усиливает сотрудничество с Россией.

    3 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Как появилась Могила Неизвестного Солдата

    Перезахоронение Неизвестного Солдата со всеми возможными воинскими почестями стало событием общенационального масштаба. 3 декабря 1967 года гроб на артиллерийском лафете доставили в Москву. По всей улице Горького стояли сотни тысяч москвичей. Многие плакали. Старики крестились. На Манежной площади гроб сняли с лафета…

    7 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Зачем Нетаньяху вечная война на Ближнем Востоке

    События на Ближнем Востоке указывают на то, что Израиль почти не стремится к мирным переговорам и скорее проводит их формально, не рассматривая дипломатию как основной инструмент. Этот подход, очевидно, напрямую исходит от премьер-министра Биньямина Нетаньяху и именно его политические взгляды определяют стратегию Израиля.

    11 комментариев
    23 февраля 2025, 21:04 • Новости дня

    Шольц признал поражение социал-демократов на выборах

    Tекст: Ольга Иванова

    Канцлер Германии Олаф Шольц признал провальным выступление СДПГ на выборах в Бундестаг, взяв на себя ответственность за неудачу и поздравив консерваторов с победой.

    Канцлер Германии Олаф Шольц назвал результаты Социал-демократической партии Германии (СДПГ) на выборах в Бундестаг провальными, сообщает ТАСС. Выступая в штаб-квартире СДПГ в Берлине после объявления предварительных итогов голосования, Шольц заявил: «Это горький результат для партии, это проигрыш на выборах». Он подчеркнул, что в 2021 году СДПГ одержала победу на выборах, и что текущее поражение также лежит на его плечах.

    Шольц признал свою ответственность за негативный исход и отметил, что принял это как личную неудачу. Он выразил сожаление по поводу потери позиций партии, которая ранее занимала лидирующее положение. В завершение своей речи Шольц поздравил лидера консервативного блока Христианско-демократического и христианско-социального объединения Фридриха Мерца с победой на выборах.

    Сообщалось, что на досрочных выборах в бундестаг Германии блок ХДС/ХСС набрал 29% голосов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 23 февраля в ФРГ пройдут внеочередные парламентские выборы. Согласно данным социологических опросов, лидирует блок «Христианско-демократического союза» и «Христианско-социального союза». За неделю до выборов Шольц заявлял, что может уйти из политики, если не удастся сохранить пост канцлера.

    21 февраля 2025, 20:44 • Новости дня
    Бербок призвала разорвать отношения с США
    Бербок призвала разорвать отношения с США
    @ IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала к усилению давления на США, ссылаясь на необходимость поддержки либеральных демократий Европы и упомянув политику Zeitenwende.

    В ходе предвыборного мероприятия в Потсдаме Бербок призвала усилить давление на США, намекнув на возможный разрыв связей. Поводом для ее заявления стали высказывания президента США о Владимире Зеленском и Украине. Бербок акцентировала внимание на политике Zeitenwende – поворотном моменте, когда Германия разорвала все связи с Россией, передает РИА «Новости».

    «Три года назад мы сказали: это Zeitenwende. Теперь нам нужна вторая Zeitenwende – больше никаких колебаний и промедлений ради нашего мира», – заявила министр. Она подчеркнула, что Германия намерена увеличить давление на США, чтобы те не отказывались от поддержки либеральных демократий в Европе.

    Бербок также призвала к терпению в ожидании дальнейшего развития событий в германо-американских отношениях, отмечая, что «ничего еще не решено». Министр выразила мнение, что никто не имеет права принимать решения о войне и мире без участия украинцев и европейцев, что является, по ее словам, «четкой позицией Германии».

    Ранее президент США заявил, что не видит вины России в конфликте на Украине, возлагая ответственность на Владимира Зеленского и 46-го американского лидера Джо Байдена.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла ухудшение отношений США и Украины.

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    23 февраля 2025, 02:58 • Новости дня
    Шольц собрался остаться в Бундестаге даже при потере поста канцлера Германии

    Шольц заявил о намерении остаться в Бундестаге на весь срок полномочий даже в случае потери поста канцлера Германии

    Шольц собрался остаться в Бундестаге даже при потере поста канцлера Германии
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что останется в Бундестаге на весь срок полномочий, даже если Социал-демократическая партия Германии проиграет выборы и он потеряет пост главы правительства.

    «Это было решено уже давно», – заявил Шольц в конце своей предвыборной кампании в Потсдаме. Даже в случае поражения СДПГ на выборах у Шольца сохраняются высокие шансы победить в своем округе в Потсдаме и получить прямой мандат, передает ТАСС со ссылкой на DPA.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 23 февраля в ФРГ пройдут внеочередные парламентские выборы. Согласно данным социологических опросов, лидирует блок «Христианско-демократического союза» и «Христианско-социального союза». За неделю до выборов Шольц заявлял, что может уйти из политики, если не удастся сохранить пост канцлера.

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    20 февраля 2025, 15:00 • Видео
    Сопротивление Трампу в Европе возглавил Шольц

    В Евросоюзе по-настоящему испугались новой администрации США и пытаются создать антитрамповское сопротивление. Его ключевые фигуры – канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон. Они действуют параллельно и по-разному, причем Шольц смелее и наглее Макрона. Откуда у него вдруг такие смелость и прыть?


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    23 февраля 2025, 20:34 • Новости дня
    Exit poll: Блок ХДС/ХСС лидирует на выборах в парламент Германии с 29%

    Tекст: Ольга Иванова

    На досрочных выборах в бундестаг Германии блок ХДС/ХСС набрал 29% голосов, согласно данным exit poll от Infratest dimap.

    На прошедших досрочных выборах в бундестаг Германии блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), возглавляемый Фридрихом Мерцем, получил наибольшую поддержку избирателей. Как сообщает РИА «Новости», согласно данным exit poll, проведенного социологическим институтом Infratest dimap для телеканала ARD, блок набрал 29% голосов.

    Правопопулистская партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) с председателем Алисой Вайдель заняла второе место с 19,5% голосов. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), возглавляемая действующим канцлером Олафом Шольцем, оказалась на третьем месте, набрав 16%.

    На четвертом месте оказались «Зеленые» под руководством вице-канцлера Роберта Хабека с результатом 13,5%. Партия «Левые» собрала 8,5% голосов, «Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость» (ССВ) – 4,7%, а Свободная демократическая партия (СвДП) – 4,9%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 23 февраля в ФРГ пройдут внеочередные парламентские выборы. Согласно данным социологических опросов, лидирует блок «Христианско-демократического союза» и «Христианско-социального союза». За неделю до выборов Шольц заявлял, что может уйти из политики, если не удастся сохранить пост канцлера.

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    22 февраля 2025, 17:00 • Новости дня
    Spiegel: НАТО расширит трубопроводы для снабжения войск в Европе
    Spiegel: НАТО расширит трубопроводы для снабжения войск в Европе
    @ Werner Lang/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Североатлантический Альянс планирует построить трубопроводы через Германию в Польшу и Чехию для снабжения войск топливом в случае конфликта с Россией, пишет Spiegel.

    Издание Spiegel сообщает, что НАТО планирует продлить два военных трубопровода, существующих в Германии еще со времен холодной войны, в Польшу и Чехию, передает РИА «Новости». Это позволит снабжать войска керосином и дизелем в случае вооруженного конфликта с Россией.

    По информации издания, в Чехии и Польше также будет построена новая трубопроводная инфраструктура. Это позволит, например, снабжать топливом бундесвер, который планируется разместить в Литве. Предполагается также, что новые трубопроводы будут соединены с существующей инфраструктурой в Северной и Центральной Европе NEPS и CEPS.

    Стоимость прокладки трубопроводов в Германии составит около 1,7 млрд евро, в то время как общая стоимость всего проекта, который планируется завершить в течение 20-25 лет, составит 21 млрд евро, пишет издание. Из них 3,5 млрд евро готова выделить Германия. Однако в связи с избранием Дональда Трампа президентом США, финансирование проекта может оказаться под угрозой.

    Строительство также может столкнуться с трудностями из-за планируемого прохождения трубопроводов через частные владения и национальные парки. Министерство обороны Германии надеется урегулировать эти вопросы мирным путем или посредством лишения владельцев имущества прав на недвижимость, говорится в материале.

    Ранее начальник регионального командования бундесвера в Гамбурге Михаэль Гисс заявил, что Германия должна быть готова к прямому военному конфликту с Россией, который может разразиться в течение ближайших пяти лет.

    Глава Минобороны Андрей Белоусов сообщал, что Россия готовится к возможному военному конфликту с Североатлантическим альянсом в Европе в ближайшие десять лет.

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    22 февраля 2025, 12:34 • Новости дня
    Товарооборот России и Германии сократился в шесть раз при Шольце

    Tекст: Александра Юдина

    Товарооборот между Россией и Германией за время правления канцлера Олафа Шольца уменьшился в шесть раз, составив в прошлом году лишь 9,4 млрд евро в сравнении с 59,7 млрд евро в 2021 году, свидетельствуют расчеты по данным немецкой статслужбы и Банка России.

    Торговля между Россией и Германией за время правления Шольца резко снизилась на фоне европейских санкций, передает РИА «Новости».

    Так, в 2021 году объем торговли составлял 59,7 млрд евро, тогда как в прошлом году он сократился до 9,4 млрд евро. Доля Германии в внешнеторговом обороте России упала до 1,3% с 7,1%, что значительно снизило ее статус как торгового партнера России.

    Российский экспорт в Германию в прошлом году составил 1,8 млрд евро, тогда как в 2021 году этот показатель достигал 33,1 млрд евро.

    Германский экспорт в Россию также уменьшился: с 26,6 млрд евро в 2021 году до 7,6 млрд евро в прошлом году. Этот спад в торговле связан с усилением санкций и изменением политической обстановки в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Германия сталкивается с кризисом в автоиндустрии, вызванным переходом на электромобили и конкуренцией с Китаем, что ставит под угрозу экономическую стабильность страны, отмечает Politico.

    Напомним, Германия переживает самый продолжительный кризис со времен Гитлера.

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    21 февраля 2025, 15:35 • Новости дня
    Германии предсказали сложные переговоры о правящей коалиции после выборов

    Опрос показал рост популярности АдГ и снижение поддержки основных партий в Германии

    Германии предсказали сложные переговоры о правящей коалиции после выборов
    @ IMAGO/Bihlmayerfotografie/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    На фоне растущей поддержки ультраправой партии «Альтернатива для Германии» и снижения популярности традиционных партий, предстоящие выборы в Германии могут привести к сложным коалиционным переговорам, которые могут затянуться на месяцы, пишут СМИ.

    Как сообщает Reuters, перед выборами в Германии, которые пройдут в воскресенье, политические партии столкнулись с изменением настроений избирателей. Согласно опросу, проведенному Forsa, консервативный блок ХДС/ХСС под руководством Фридриха Мерца потерял один процентный пункт, опустившись до 29%, в то время как «Альтернатива для Германии» (АдГ) укрепила свои позиции, достигнув 21%.

    Партия канцлера Олафа Шольца, Социал-демократы, ослабила свои позиции на один пункт и теперь имеет 15% поддержки. «Зеленые» и Свободная демократическая партия (СвДП) остались в своих позициях с 13% и 5% соответственно, а «Левая» партия немного укрепила свои позиции до 8%.

    Из-за отказа всех партий сотрудничать с АдГ формирование коалиции может потребовать трехстороннего союза. Для победы Мерцу, согласно опросам, потребуется объединение с СДПГ и «Зелеными» или с СДПГ и ФДП, что усложняет переговоры, а коалиционные обсуждения могут затянуться.

    На фоне сложных переговоров Шольц может остаться временным лидером, однако ему будет сложно принимать важные решения по управлению экономикой. Сложившаяся ситуация напоминает распад трехсторонней коалиции Шольца, которая просуществовала всего три года. Однако такая форма правления может стать более распространенной из-за роста Адг.

    Кроме того, в ходе недавних дебатов Мерц и Шольц продемонстрировали готовность к сотрудничеству, несмотря на напряженные отношения. В ответ на вопрос о совместной работе, оба лидера выразили согласие на сотрудничество, что свидетельствует о смягчении предвыборной кампании.

    Досрочные парламентские выборы в Германии пройдут 23 февраля, где действующий канцлер Олаф Шольц представляет СДПГ, а его основными соперниками станут кандидаты от ХДС/ХСС и «зеленых». АдГ представлена сопредседателем партии Алис Вайдель.

    Ранее Илон Маск высказал мнение, что только правая партия «Альтернатива для Германии» может спасти страну от упадка.

    Между тем канцлер Германии Олаф Шольц выразил возмущение и назвал поддержку Маска партии «Альтернатива для Германии» отвратительной и опасной для демократии в Европе.

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    21 февраля 2025, 14:25 • Новости дня
    Немецкая АдГ решила добиваться отмены санкций против России

    Немецкая партия АдГ решила добиваться добиваться отмены санкций и восстановления отношений с Россией

    Немецкая АдГ решила добиваться отмены санкций против России
    @ Thomas Trutschel/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Ультраправая партия «Альтернатива для Германии» намерена добиваться отмены санкций против России и возобновления диалога на уровне правительств.

    Депутат бундестага и заместитель председателя парламентской группы по США Харальд Вайель заявил, что если АдГ войдет в правительственную коалицию, она будет настаивать на отмене европейских санкций против России через Совет министров Европейского союза, сообщает Lenta.ru.

    Профессор Вайель также подчеркнул желание партии поддерживать ремонт газопроводов «Северного потока» и восстановление энергетического сотрудничества с Россией. Вайель добавил, что АдГ намерена прекратить государственную пропаганду, формирующую в Германии образ неизбежной войны с Россией.

    Еще один представитель АдГ, депутат бундестага Марк Бернхард, подчеркнул важность возобновления диалога с Россией на уровне правительств. Он отметил, что без диалога отношения невозможны и необходимо искать компромиссы. Бернхард отмечает, что АдГ является единственной партией в Германии, которая открыто ведет диалог с Россией, в отличие от других политических сил и нынешнего правительства.

    Ранее «Альтернатива для Германии» внесла в предвыборную программу пункт, предполагающий немедленное снятие санкций с России и восстановление газопроводов «Северные потоки».

    Также «Альтернатива для Германии» обошла социал-демократов по популярности в Германии.

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    22 февраля 2025, 00:14 • Новости дня
    Захарова задалась вопросом, какое давление может оказать ФРГ на США

    Захарова выразила сомнения в способности Берлина оказать давление на США

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова после призыва министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок оказать давление на США задалась вопросом, как может повлиять на Вашингтон Берлин.

    Захарова в Telegram-канале выразила сомнения в способности Германии оказать давление на США, если Вашингтон перестанет поддерживать либеральные демократии Европы.

    «Какое давление может оккупируемая держава оказывать на оккупирующую?» – задала вопрос дипломат, и указала, что в Конституции ФРГ до сих пор содержатся упоминания об «оккупационном режиме» и «оккупационных властях».

    Захарова подчеркнула, что на территории Германии уже находится 30 тыс. американских военных, а ядерное оружие США в этой стране не контролируется немецким правительством. Она также отметила, что немецкий бизнес «обескровлен», в том числе после диверсий на «Северных потоках», которые, по ее мнению, были сделаны по приказу предыдущей администрации США.

    По мнению Захаровой, первый «слом эпох» лишил немцев благополучной жизни, и она выразила опасения, чего можно ждать от второго. Захарова отметила, что, несмотря на то, сколько зла принес немецкий режим, она испытывает жалость к немцам, особенно к восточным, так как «среди них много достойных и умных людей, антифашистов и истинных патриотов»

    Захарова также прокомментировала термин Zeitenwende, что в переводе означает «поворот времени». Намекнув на высказывания главы МИД Германии Анналены Бербок, Захарова с иронией спросила, не имела ли она в виду свои «коронные 360°».

    Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала к усилению давления на США, ссылаясь на необходимость поддержки либеральных демократий Европы и упомянув политику Zeitenwende.

    Канцлер Германии Олаф Шольц выразил опасения о роли Европы в мирном урегулировании после переговоров России и США, подчеркнув важность участия Евросоюза в процессе.

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    22 февраля 2025, 09:18 • Новости дня
    Шольц потребовал участия Украины в переговорах

    Шольц потребовал участия Украины в переговорах после звонка Зеленского

    Tекст: Александра Юдина

    Канцлер Германии Олаф Шольц призвал предоставить Украине место на международных переговорах по урегулированию конфликта, подчеркнув необходимость участия европейцев в обсуждении безопасности.

    Канцлер Германии потребовал предоставить Украине место за столом переговоров о мире. Свой призыв он озвучил после телефонного разговора с Зеленским, передает РИА «Новости».

    Шольц подчеркнул важность обсуждения вопросов европейской безопасности с участием европейских стран.

    Отмечается также, что в течение суток он провел шесть телефонных разговоров с европейскими лидерами. Это произошло на фоне критики со стороны Вашингтона.

    Ранее Белый дом объяснил ненужность Зеленского на мирных переговорах по Украине. Также в Белом доме заявили, что Владимир Зеленский злоупотребил поддержкой НАТО и США, что привело к конфликтам с американскими политиками и резким высказываниям в адрес Трампа.

    Белый дом выразил недовольство отсутствием прозрачного отчета по использованию выделенных Украине средств. Президент США назвал украинского лидера Владимира Зеленского «комиком средней руки», который убедил Вашингтон потратить 350 млрд долларов на «войну, которую нельзя выиграть».

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    22 февраля 2025, 14:47 • Новости дня
    Стало известно о диверсии против немецкого фрегата в Вильгельмсхафене

    СМИ сообщили о загрязнении системы водоснабжения фрегата «Гессен» в Германии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В порту Вильгельмсхафен была совершена диверсия против немецкого фрегата «Гессен», система питьевой воды которого была загрязнена отработанным маслом, что помешало бы кораблю выйти в море.

    СМИ сообщили о диверсии против немецкого фрегата «Гессен» в порту Вильгельмсхафен, передает РИА «Новости». Система питьевого водоснабжения корабля оказалась загрязнена отработанным маслом, что стало препятствием для его выхода в море. Инцидент произошел в тот момент, когда фрегат находился на плановом обслуживании у пирса. Газета Suddeutsche Zeitung, ссылаясь на расследование, проведенное совместно с телеканалами NDR и WDR, указала, что неизвестные злоумышленники залили десятки литров отработанного масла в систему водоснабжения. По данным издания, ранее за заполнение резервуаров пресной водой отвечала неназванная компания из Нижней Саксонии, и вероятность случайной ошибки исключается. Целью диверсии, как подчеркивается, было надолго вывести из строя водоснабжение, что помешало бы кораблю выйти в море. К счастью, серьезного ущерба удалось избежать, так как загрязнение было обнаружено вовремя. В настоящее время ведется расследование инцидента, которое проводится совместно с бундесвером, как отметила полиция Вильгельмсхафена в своем заявлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, прокуратура в немецком городе Росток начала расследование по подозрению в диверсии на тральщике военно-морских сил страны после обнаружения повреждений в виде перерезанных кабельных жгутов.

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    22 февраля 2025, 16:29 • Новости дня
    В Берлине полиции пришлось применить газ против антифашистов

    В центре Берлина полиция применила газ из-за столкновений с антифашистами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Столкновения между полицией и антифашистами в Берлине завершились применением слезоточивого газа, пострадали три человека.

    В Берлине произошли столкновения между полицией и антифашистами, сообщает РИА «Новости». Инцидент произошел в центре города, когда ультралевые активисты попытались помешать маршу ультраправых.

    Первоначально обе демонстрации проходили мирно, но ситуация накалилась, когда антифашисты попытались заблокировать движение ультраправых. В ответ полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих.

    В результате применения газа пострадали как минимум три активиста. После этого инцидента столкновения прекратились, и ситуация стабилизировалась.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, антифашисты в Риге зачистили город от «коричневой чумы», устранив нацистскую символику. Газета также сообщала, что в немецком Хемнице произошли столкновения между фашистами и антифашистами, что является проблемой не только Германии, но и всего Евросоюза.

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    22 февраля 2025, 11:16 • Новости дня
    Экс-главред Bild извинился перед Шредером за материалы о войне в Ираке

    Tекст: Александра Юдина

    Бывший главный редактор газеты Bild Кай Дикман извинился перед экс-канцлером Германии Герхардом Шредером за публикации, связанные с войной в Ираке и реформами «Повестка дня – 2010».

    Известно, что Дикман извинился перед бывшим канцлером Германии за материалы, которые публиковались под его руководством, отметив, что в два ключевых момента газета оказалась на стороне, которую позже признали неверной, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что Bild отвергла реформы Шредера, известные как «Повестка дня – 2010», и поддержала войну в Ираке, несмотря на то, что Шредер выступал против обоих.

    В интервью газете Augsburger Allgemeine Дикман признал, что Шредер в обоих случаях действовал верно. Бывший главный редактор добавил, что в то время его оппозиция Шредеру была ожесточенной, но сейчас он легко поддерживает экс-канцлера.

    Дикман также осудил отношение общественности и Социал-демократической партии Германии к Шредеру, назвав его «недостойным».

    По его словам, именно благодаря реформам экс-канцлера Германия пережила 15-летний экономический рост. Дикман считает, что это заслуга Шредера, и общественность должна это признать.

    Напомним, в 2024 году экс-канцлер Германии Шредер заявил о верной дружбе с президентом Владимиром Путиным. В данный момент Шредер поступил в больницу, причиной стала диагностированная врачами эмоциональная усталость.

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    22 февраля 2025, 14:29 • Новости дня
    Гердт предупредил о возможных протестах в Германии после выборов

    Экс-депутат Гердт не исключил протесты в Германии из-за роста популярности АдГ

    Tекст: Александра Юдина

    Бывший депутат бундестага Вальдемар Гердт выразил опасения, что после парламентских выборов в Германии, намеченных на 23 февраля, могут начаться массовые протесты из-за популярности партии «Альтернатива для Германии».

    Гердт озвучил свои опасения о возможных протестах в Германии после предстоящих парламентских выборов, которые состоятся 23 февраля, передает «Газета.Ru».

    По его мнению, растущая популярность партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) может спровоцировать недовольство в обществе, так как другие политические силы не захотят вступать с ними в коалицию, если только США не окажут соответствующее давление.

    По словам Гердта, наиболее вероятным победителем выборов станет блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) под руководством Фридриха Мерца.

    Он предупредил, что если АдГ не получится запретить, то проигравшие могут вывезти левых активистов на улицы, что может привести к созданию «немецкого Майдана».

    «Если выйдут сотни тысяч, то достаточно будет нескольких провокаций, чтобы ситуация вышла из-под контроля», – заявил Гердт.

    Политик также подчеркнул, что под руководством Олафа Шольца внутриполитическая ситуация в стране ухудшилась.

    Он указал на вывоз промышленности из Германии, потерю рабочих мест и распространение «оголтелой гендерной идеологии», что, вместе с ростом кредитов у населения, только усугубляет ситуацию.

    Напомним, внеочередные парламентские выборы пройдут в Германии 23 февраля. Вопрос об их проведении встал осенью прошлого года после развала «светофорной коалиции». Тогда Олаф Шольц уволил министра финансов Кристиана Линднера, лидера СвДП и автора программного документа по экономике, обсуждение которого привело к крушению надежд на сохранение единства между тремя партиями.

    Германии уже предсказали сложные переговоры о правящей коалиции после выборов.

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    22 февраля 2025, 13:31 • Новости дня
    Подозреваемым в нападении в Берлине оказался сирийский беженец

    Подозреваемым в нападении у мемориала жертвам Холокоста оказался беженец из Сирии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подозреваемый в нападении с ножом у мемориала в Берлине оказался 19-летним беженцем из Сирии, проживающим в Лейпциге.

    В Берлине произошло нападение с ножом, в результате которого пострадал 30-летний турист из Испании. Как сообщает ТАСС, инцидент случился вечером 21 февраля у мемориала жертвам Холокоста в центре города. По данным газеты Bild, подозреваемым оказался 19-летний беженец из Сирии по имени Васим аль-М., который проживает в приюте для беженцев в Лейпциге.

    Пострадавший был доставлен в больницу, и его жизнь вне опасности. Полиция смогла задержать подозреваемого спустя три часа после нападения. На месте преступления был найден складной нож, который, по всей видимости, использовал преступник.

    В настоящее время в приюте для беженцев в Лейпциге проводятся обыски. Рядом с местом происшествия находится посольство США. Однако, как отмечала газета Tagesspiegel, пока неясно, имеет ли инцидент какое-либо отношение к американской дипмиссии или непосредственно к мемориалу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сириец зарезал подростка и ранил еще четырех человек в Австрии, о чем сообщили местные власти. Полиция Германии тяжело ранила вооруженного топором беженца из Украины в ходе задержания.

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    23 февраля 2025, 20:47 • Новости дня
    Явка на выборах в бундестаг Германии достигла рекордных 83%

    Tекст: Ольга Иванова

    На досрочных выборах в немецкий бундестаг явка составила 83%, что стало рекордом с момента объединения Германии, сообщается на сайте телеканала ZDF.

    на выборах в парламент Германии явка избирателей достигла 83%. Это самый высокий показатель с 1990 года, когда произошло объединение Германии. На предыдущих выборах в 2021 году явка составляла 76,4%, передает РИА «Новости».

    Газета Suddeutsche Zeitung отмечает, что более высокая активность избирателей наблюдалась только в период до объединения страны. Этот результат подчеркивает возросшую заинтересованность немецких граждан в политических процессах и участии в выборах.

    Сообщалось, что на досрочных выборах в бундестаг Германии блок ХДС/ХСС набрал 29% голосов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 23 февраля в ФРГ пройдут внеочередные парламентские выборы. Согласно данным социологических опросов, лидирует блок «Христианско-демократического союза» и «Христианско-социального союза». За неделю до выборов Шольц заявлял, что может уйти из политики, если не удастся сохранить пост канцлера.

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