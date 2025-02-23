Шольц признал поражение социал-демократов на выборах

Tекст: Ольга Иванова

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал результаты Социал-демократической партии Германии (СДПГ) на выборах в Бундестаг провальными, сообщает ТАСС. Выступая в штаб-квартире СДПГ в Берлине после объявления предварительных итогов голосования, Шольц заявил: «Это горький результат для партии, это проигрыш на выборах». Он подчеркнул, что в 2021 году СДПГ одержала победу на выборах, и что текущее поражение также лежит на его плечах.

Шольц признал свою ответственность за негативный исход и отметил, что принял это как личную неудачу. Он выразил сожаление по поводу потери позиций партии, которая ранее занимала лидирующее положение. В завершение своей речи Шольц поздравил лидера консервативного блока Христианско-демократического и христианско-социального объединения Фридриха Мерца с победой на выборах.

Сообщалось, что на досрочных выборах в бундестаг Германии блок ХДС/ХСС набрал 29% голосов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 23 февраля в ФРГ пройдут внеочередные парламентские выборы. Согласно данным социологических опросов, лидирует блок «Христианско-демократического союза» и «Христианско-социального союза». За неделю до выборов Шольц заявлял, что может уйти из политики, если не удастся сохранить пост канцлера.