Явка на выборах в бундестаг Германии достигла рекордных 83%

Tекст: Ольга Иванова

на выборах в парламент Германии явка избирателей достигла 83%. Это самый высокий показатель с 1990 года, когда произошло объединение Германии. На предыдущих выборах в 2021 году явка составляла 76,4%, передает РИА «Новости».

Газета Suddeutsche Zeitung отмечает, что более высокая активность избирателей наблюдалась только в период до объединения страны. Этот результат подчеркивает возросшую заинтересованность немецких граждан в политических процессах и участии в выборах.

Сообщалось, что на досрочных выборах в бундестаг Германии блок ХДС/ХСС набрал 29% голосов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 23 февраля в ФРГ пройдут внеочередные парламентские выборы. Согласно данным социологических опросов, лидирует блок «Христианско-демократического союза» и «Христианско-социального союза». За неделю до выборов Шольц заявлял, что может уйти из политики, если не удастся сохранить пост канцлера.