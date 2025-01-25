Израильские ВВС нанесли удары по Южному Ливану

Израильские истребители атаковали позиции «Хезболлах» в Южном Ливане

Tекст: Максим Попов

Израильские ВВС нанесли ракетные удары по целям в Южном Ливане. Атаки были направлены на предполагаемые огневые позиции и склады шиитской милиции «Хезболлах» в районе Эс-Садана, на шоссе между населенными пунктами Кфар-Шуба и Шебаа. Данных о последствиях авиаударов нет, передает ТАСС.

Известно, что до этого израильские беспилотники атаковали цели в поселке Яхмур-эш-Шкиф и обстреляли несколько домов в Марун-эр-Расе и Яруне. В течение суток спецподразделения ЦАХАЛ взорвали не менее восьми объектов «Хезболлах» в городах Кфар-Кила, Хоула и Эт-Тейбе. В районе Айтарун израильский механизированный патруль блокировал дорогу, ведущую в Барашит и Бинт-Джбейль.

Тем временем ливанская армия и миротворцы из Временных сил ООН в Ливане после ухода израильских войск зашли на территорию населенных пунктов Джиббин и Шейхин. Командование ливанской армии предупредило население о необходимости воздержаться от возвращения до завершения разминирования жилых кварталов.

Напомним, соглашение о перемирии, достигнутое 27 ноября 2024 года, предусматривало развертывание ливанской армии вдоль всей южной границы при поддержке ВСООНЛ и отвод «Хезболлах» за реку Литани. Израиль должен был вывести свои войска с юга Ливана в течение 60 дней. Однако премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что условия сделки не полностью выполнены ливанской стороной, поэтому вывод израильских сил продолжится после 27 января в согласовании с США.

Ранее Генсек ООН Антониу Гутерриш в ходе визита в Бейрут отметил важность укрепления ливанской армии для защиты южных районов страны и подчеркнул необходимость обеспечения военных боевой техникой.