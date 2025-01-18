Существует прекрасное православное понятие – трезвение, смысл которого заключается в бдительности, бодрствовании и воздержанности от резких поступков и высказываний. Вера в свою армию и страну, а также трезвение общества – лучшее, что мы можем пожелать себе в непростые дни начала 2025 года.18 комментариев
Гутерриш заявил о необходимости укрепления армии Ливана
Гутерриш призвал предоставить Ливану боевую технику для защиты страны
Антониу Гутерриш в ходе визита в Бейрут отметил важность укрепления ливанской армии для защиты южных районов страны и подчеркнул необходимость обеспечения военных боевой техникой.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провел переговоры с исполняющим обязанности премьер-министра Ливана Наджибом Микати, сообщает ТАСС. В ходе встречи он заявил о необходимости международного содействия в укреплении ливанских вооруженных сил, подчеркнув важность обеспечения армии боевой техникой для защиты населения. Гутерриш отметил, что армия должна быть способна защитить страну, особенно в южных районах, где она дислоцирована.
Генсек ООН также поделился впечатлениями от визита в Рас-эн-Накуру, где находится штаб-квартира Временных сил ООН в Ливане. Он выразил гордость за миротворцев, выполняющих свои обязанности в сложных условиях. «Я посетил один из объектов ооновских наблюдателей, поврежденный при обстреле во время последней войны», – отметил Гутерриш, добавив, что миротворцы продолжают свою миссию по поддержанию мира между Ливаном и Израилем.
Ранее Гутерриш раскритиковал действия Израиля, который несмотря на соглашение о перемирии, продолжает военные операции на ливанской территории. Он подчеркнул, что это является нарушением резолюции 1701 Совета Безопасности ООН и требует их прекращения. В результате израильских ударов погибли 49 человек, однако местные власти не уточнили, есть ли среди них мирные граждане.
Соглашение о перемирии, вступившее в силу 27 ноября 2024 года, предусматривает размещение ливанской армии вдоль южной границы и отвод формирований «Хезболлах» за реку Литани, а Израиль должен вывести свои войска в течение 60 дней.
Как писала газета ВЗГЛЯД, начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил о деградации обстановки на Ближнем Востоке и высоких рисках региональной войны, отметив гуманитарную катастрофу в секторе Газа, ливанская армия начала развертывание сил в поселении Шамаа на границе с Израилем, а командующий ливанской армией генерал Джозеф Аун победил во втором туре голосования в парламенте, получив поддержку 99 депутатов.